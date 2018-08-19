DHA YURT BÜLTENİ 15

Yeşilçam\'ın \'Şişko Nuri\'si hayatını kaybetti



SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Huzurevi\'nde kalan ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören \'Şişko Nuri\' lakaplı sanatçı 69 yaşındaki Sıtkı Sezgin, hayatını kaybetti.

Yeşilçam\'da 300\'den fazla filmde rol alan ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi\'nde kalan \'Şişko Nuri\' lakaplı Sıtkı Sezgin, önceki gün rahatsızlanarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakütesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Çoklu organ yetmezilği tanısı konulan Sezgin Yoğun Bakım Servisi\'nde tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Sezgin, için yarın öğlen namazı sonrasında Samsun Büyük Cami\'de cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ARŞİV)

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-Sıtkı Sezgin\'in kaldığı huzurevi

-Genel ve detaylar

-Röp.

Haber-Kamera: Yaprak KOÇE /SAMSUN,(DHA)

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Hakkari\'de kazada yaralanan 8 kişi, askeri helikopterle hastaneye taşındı



HAKKARİ\'nin Aktütün bölgesinde trafik kazasında yaralanan 8 kişi, tabur komutanlığının revirinde yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Hakkâri Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

Hakkari\'nin Aktütün bölgesinde askeri birliğin yakınında meydana gelen trafik kazasında yaralılara ilk müdahale askerler tarafından yapıldı. Kazanın hemen ardından olay yerine ulaşan askeri birlikler, yaralıları birlikteki revire taşıdı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra askeri helikopterle Hakkâri\'nin Yüksekova ilçesindeki Devlet Hastanesi\'ne götürerek tedavilerinin yapılmasını sağladı. Askerlerin bu örnek davranışı Genelkurmay Başkanlığı tarafından Twitter\'dan görüntülerle birlikte şu şekilde paylaşıldı:

\"Hakkâri/Aktütün bölgesinde sivil araç kazasında yaralanan sekiz vatandaşımıza ilk müdahale tabur revirinde yapılmış, daha sonra yaralılar süratle helikopterle Hakkâri/Yüksekova Devlet Hastanesine tahliye edilmiştir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Genelkurmay\'ın sosyal medyadan paylaştığı görüntüler)

-Helikopterden görüntü

-Yaralıların askerler tarafından helikoptere taşınması

-Helikopterin kalkışı

Haber: ANKARA,(DHA)

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Askeri bölgede yangın paniği

ERZİNCAN\'da 3\'üncü Ordu Komutanlığı\'na ait askeri gazino bölgesinde çıkan yangın, paniğe neden oldu. 25 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kırklar Tepesi olarak bilinen 3\'üncü Ordu Komutanlığı\'na ait gazinonun bulunduğu alanda meydana geldi. Gazino bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle arazide başlayan yangın gazino ek hizmet binasının çatısına sıçradı. Söndürme çalışmalarına Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre belde belediyelerin itfaiye ekipleri de destek verdi. Kent merkezinden görünen yangını merak eden birçok vatandaş da bölgeye geldi. İtfaiye ekiplerinin iki süren çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı. Maddi hasarın oluştuğu bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan bölgeden genel detay görüntü

-Yangını izleyen vatandaşlardan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK /ERZİNCAN,(DHA)

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Afyonkarahisar’da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı



AFYONKARAHİSAR’ın İscehisar ilçesi yakınlarında 2 otomobilin çarpıştığı kazada, Mevlüt Taşkıran (53), eşi Fatma Taşkıran (49) ve kardeşi Nurdane Kalkan (40) yaşamını yitirirken, Ak Parti Isparta Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü ve eşinin de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Afyonkarahisar- Ankara Karayolu\'nun 31’inci kilometresindeki İscehisar ilçesine bağlı Seydiler beldesi yakınlarında meydana geldi. Mevlüt Taşkıran’ın kullandığı 32 HP 723 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 ADH 462 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Mevlüt Taşkıran ile araçta bulunan eşi Fatma Taşkıran, Nurdane Kalkan yaşamını yitirirken, kızı Zeynep Kalkan (18) ise ağır yaralandı. Diğer araçtaki Ak Parti Isparta Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü, eşi Emine Ünlü, Beyza Betül Alaca, Hazel Gıcır ve Gurbet Demirekin yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine polis, çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yol kısmen trafiğe kapatılırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve İscehisar Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve Seydiler Belediye Başkanı Ak Partili İbrahim Akkaya da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Kazada yaralanan ve yaşamını yitirenlerin yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Aileleri Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız teskin etmeye çalıştı.

BAŞKAN AKKAYA: AYDINLATMA İÇİN DİLETÇE VERDİM

Seydiler Belediye Başkanı İbrahim Akkaya, \"Ben burayla alakalı Karayolları’na ve ilgili makamlara dilekçe verdim. Daha önce de burada kazalar oldu. TEDAŞ’a da dilekçe verdim aydınlatma yapılması için. Bizim belde çıkışımızdaki kavşağa acilen bir çalışma yapılmasını ve kazaların önlenmesini istiyoruz. Bu kaza bizi üzdü\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yapan araçlardan detay

- Olay yerindeki polis ve jandarma ekipleri detay

- Kaza yeri genel görüntü

- Yakınların olay yerine gelişi

- Ambulanslardan detay

- Vali Mustafa Tutulmaz’ın gelişi

- İtfaiye araçları ve yoldan geçen araçlardan detay

- Belediye Başkanı İbrahim Akkaya’nın açıklaması

- Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız’ın olay yerine gelişi

- Detaylar

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ /AFYONKARAHİSAR,(DHA)

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Bolu\'da baraka ve tarım arazisi yangını

BOLU merkeze bağlı Bahçeköy köyünde çıkan yangında ahır ve depo olarak kullanılan baraka ve 1 dönüm arazi yandı.

Yangın, kent merkezine bağlı Bahçeköy köyünde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Köyde oturan Kazım Ataş\'a ait ahır ve depo olarak kullanılan barakada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle yan tarafta bulunan tarlaya sıçradı. Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiyeye haber verdi. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, baraka kullanılmaz hale geldi, 1 dönüm tarım arazisi de yandı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından görüntüler

-Ekiplerin müdahalesi

-Detaylar

SÜRE: 04.05-BOYUT: 277.5 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK /BOLU,(DHA)

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Kocaeli\'de trafik adım adım ilerledi (EK)

YOĞUNLUK GECE SAATLERİNDE DE SÜRDÜ

TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişlerindeki trafik yoğunluğu gece geç saatlerde de devam etti. 9 günlük Kurban Bayramı tatili için İstanbul\'dan yola çıkanlar sebebiyle yolda bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Drone ile çekilen görüntüler

Yoldan görüntüler

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU / KOCAELİ,(DHA)

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3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı



BOLU\'da, kavşaktan dönen otomobil, hafif ticari araç ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında, Bolu’nun Gerede ilçesi D-100 Karayolu Yazıköy mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Mevlüt Topaloğlu idaresindeki 34 TJ 0274 plakalı otomobil, dönel kavşaktan İstanbul istikametine döndüğü sırada Halil Özkan yönetimindeki 06 ET 6930 plakalı kamyonla çarpıştı. Kamyonla çarpışan otomobil daha sonra, emniyet şeridinde duran Şener Topaloğlu yönetimindeki 34 ZN 4252 pkalalı hafif ticari araca çarptıktan sonra metrelerce sürüklendi. Özkan’ın kullandığı kamyon ise, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan Mevlüt Topaloğlu, eşi Kezban, çocukları Elif Asel (3) ve Yusuf(6) ile Murat Topaloğlu olay yerine gelen Gerede itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçlar

-Detaylar

SÜRE: 01.34 - BOYUT: 177.5 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK /BOLU,(DHA)

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Adana\'da Kurban Bayramı öncesi \'huzur\' uygulaması

ADANA Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi 2 bin 120 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Kent genelinde genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla Kurban Bayramı öncesinde \'Huzur ve Güven Uygulaması-10\' adı altında gerçekleştirilen denetimlere, 255 polis ekibi katıldı. Uygulamada havadan helikopter desteği verilirken, eğitimli 4 köpek de yer aldı.

2 BİN 120 PERSONEL YER ALDI

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın yönettiği uygulamaya, ilçe emniyet müdürlüklerinden, Asayiş, Narkotik, KOM, TEM, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şubelerinden 2 bin 120 polis katıldı. Kent merkezi ve ilçelerde gerçekleşen uygulamada 5 bin 83 araç sorgulandı. 15 araç trafikten men edilip, 96 araca farklı sebeplerden 71 bin 200 lira para cezası kesildi. Uygulamada 16 bin 230 şahsın GBT sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı. 72 kişiye ise adli ve idari ceza uygulandı. Yapılan idari işlemler sonucu 79 bin 920 TL para cezası ve 27 işyerine idari ceza kesildi.

CEPHANELİK GİBİ MALZEMELER

Kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda 14 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 14 şarjör, 203 dolu fişek, 9 ruhsatsız av tüfeği ve 72 dolu kartuş ele geçirildi. Ekipler, 5 adet muşta, 2 adet sallama bıçak olmak üzere toplam 7 kesici ve delici alete el koydu. 40 uyuşturucu hap ve haketlenmiş satışa hazır 10 paket uyuşturucu madde ve 420 gram esrar yakalandı. Ele geçirilen malzemeler Emniyet Müdürlüğü\'nde sergilendi. Emniyet Müdürü Yıldız, kent sakinlerinin daha huzurlu bayram geçirmeleri amacıyla denetimlerin devam edeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Uygulamadan görüntüler

- Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR - Can ÇELİK ADANA,(DHA)

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Bayram tatilinin ilk gününde kaza bilançosu: 20 ölü, 83 yaralı (ek)

TATİLİN İLK GÜNÜ: 20 ÖLÜ, 83 YARALI

Tatilin ilk günü saat 16.00\'dan sonra Hatay, Bursa, Kütahya, Malatya, Hakkari, Şanlıurfa, Bolu, Afyonkarahisar ve Ordu\'da meydana gelen 9 ayrı kazada 10 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.

Böylece tatilin başladığı dün saat 18.00\'den bugün gece yarısına kadar meydana gelen 25 kazada 20 kişi yaşamını yitirirken, 83 kişi de yaralandı.

Haber: İSTANBUL,(DHA)

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