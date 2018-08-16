DHA YURT BÜLTENİ 15

DİYARBAKIR\'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

ADIYAMAN\'da şehit olan 4 askerden biri olan Kürşat Yılmaz\'ın acı haberi memleketi Diyarbakır\'ın Ergani ilçesini yasa boğdu. Şehidin baba evine Türk Bayrağı asılırken, haber verilen aile, cenazeyi almak için Adıyaman\'a gitti.

Bugün öğlen saatlerinde, Adıyaman\'da toprağa daha önce tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesinden sonra yaralı askerlerin hastaneye taşındığı sivil araç, kaçan \"teröristleri\" taşıdığının sanılmasıyla diğer askerler tarafından dost ateşine maruz kaldı. Şehit olan 4 askerden biri olan Kürşat Yılmaz\'ın ölüm haberi memleketi Ergani\'deki ailesine bildirildi. Evli ve 2 çocuk babası olan şehit Yılmaz\'ın Ergani\'deki baba evine Türk Bayrakları asılırken, yakınları da cenazeyi almak için Adıyaman\'a gitti.

Görüntü Dökümü

-Türk Bayrağı asılan şehidin baba evi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)

Görüntüler Diyarbakır FTP dosyasında

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TZOB BAŞKAN VEKİLİ NEJAT GAMZELİ: KAVUN ÜRETİMİ YÜZ GÜLDÜRDÜ

TÜRKİYE genelinde kavun ekim alanı bakımından 5\'inci, üretim olarak ise 8\'inci sırada bulunan Çankırı\'da üretilen kavunlar tezgahlarda yerini aldı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, kavun üretiminin bu yıl yüz güldürdüğünü söyledi.

Çankırı\'da yetiştirilen ve lezzetiyle öne çıkan kavunlar, tezgahlardaki yerini aldı. Türkiye\'nin önde gelen kavun üretim merkezleri arasında bulunan Çankırı\'da yaklaşık 40 bin dekar alanda kavun yetiştiriliyor. Pek çok ile gönderilen Çankırı kavunu, beğeniyle tüketiliyor. Üreticiler 60 bin ton rekolte elde etti.

Geçen yıl Çankırı Ziraat Odası verilerine göre Çankırı, Türkiye genelinde kavun ekim alanı bakımından 5\'inci, üretim olarak ise 8\'inci sırada yer aldı. Türkiye genelinde yaklaşık 790 bin dekar arazide kavun üretimi yapılıyor ve yılda yaklaşık bir milyon 700 bin ton kavun yetiştiriliyor. Ağustos ayının başlarında tezgahlarda yerini alan Çankırı kavunu Eylül ayının son günlerine kadar tezgahlardaki yerini koruyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, “Çankırı genelinde yaklaşık 40 bin dönüm kavun ekimi yapılmaktadır. Bunun çoğunluğu da Kızılırmak ilçesi ve merkezdedir. Bu seneki fiyatlar çiftçilerimizi güldürecek şekilde iyi gidiyor. Bu sene toplamda 60 bin ton ürün çıkacağını tahmin ediyoruz. Burada on dilim, Kırkağaç ve İpsala türü kavunumuz var. Şu anda on dilim ve Kırkağaç kavununu pazara sunduk. Üretimde bu sene kavun yüz güldürdü. 90 kuruş ile 1 lira 10 kuruş arasında satışa sunuluyorö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kavun pazarından görüntü

-Kavunların satışı ve arabalara yüklenmesi

-TZOB Başkan Vekili Nejat Gamzeli\'nin konuşması

Dosya boyutu: 192 MB, Uzunluk: 1,44\'

Ramazan SARICI/KIZILIRMAK(Çankırı), (DHA) -

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5 BOYNUZLU KOÇ İLGİ ODAĞI OLDU

KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında satışa sunulan 5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu.

Van Çaldıran\'da yaşayan ve Gebze Kirazpınar\'da kurulan hayvan pazarına küçükbaş hayvan satıcılığı yapan Eşref Gümlüce, Kurban Bayramı için satmaya getirdiği hayvanların arasındaki 5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu. Sol tarafında 2, sağ tarafınsa ise 3 boynuz bulunan koçu birçok kişi görmeye geliyor. Eşref Gümlüce, \"2 gündür buradayız ,5 boynuzlu koçumuzu duyanlar görmek için akın akın geliyorlar. 2 günde en az 200 kişi geldi. İlk 5 boynuzlu koçumuzun alıcısı da çıktı, 2 bin 500 lira verdi ama biz satmaya kıyamadık. Merinos cinsi bir koç. Satmak için kurban pazarına getirdik ama satmayı düşünmüyoruz. Biz bu koçu özel bir çiftliğe veya hayvanat bahçesine satmayı düşünüyoruz.\" dedi.

Eşref Gümlüce\'nin yeğeni Nurullah Gümlüce ise, \"145 tane küçük baş hayvanımızı Van\'ın Çaldıran ilçesinden getirdik. En çok ilgi çeken 5 boynuzlu koçumuz oldu. Genelde müşteriler selficiler gelip 5 boynuzlu koçumuzu görüp fotoğraf çektiriyorlar. Biz istiyoruz ki müşterilerimiz gelip alsınlar. Son güne bırakmasınlar. Bu koçu da amcam satmaya kıyamıyor ama sonunda mecburen onu da satacak. Şu anda selficilerin ilgi odağı.\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Koçtan görüntü

Hayvanlardan görüntü

Hayvan yetiştiricisinden görüntü

Röportaj

HABER: Mesut IŞIK/KAMERA: Büşra KAYA/KOCAELİ

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NASUH MAHRİKİ: “ZAMANI DOĞRU DEĞERLENDİREMEDİKö

AKUT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh Mahruki, 17 Ağustos 1999’da yaşanan Büyük Marmara Depremi’nin ardından geçen 19 yılın doğru değerlendirilemediğini söyledi. Mahruki, “Deprem toplanma alanları bile imara açıldı. Yüksek binalar boş arazileri doldurduö dedi.

Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen 17 Ağustos deprem anma etkinlikleri nedeniyle Yalova’da bulunan AKUT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh Mahruki, gazetecilere açıklamada bulundu. İstanbul’un büyük depremin ardından kalabalıklaştırıldığını söyleyen Mahruki, zamanın doğru değerlendirilemediğini dile getirdi. Mahruki, “İstanbul 1999’da 11 milyondu. Şu anda 17 mi 18 mi 19 milyon mu bilinmiyor. Neredeyse 2 katına çıktı. Mevcut yapı stokları da tabi ki çok arttı. Yenilenmesi, değiştirilmesi, dönüştürülmesi gerekenler yapılmadı. Dolayısıyla şu anda 1999 depreminden çok daha fazla risk altındayız İ stanbul’da. o yüzden, maalesef iyi bir yerde değiliz. Bu kadar zamanı doğru değerlendiremedik. İstanbul’u daha da beter kalabalıklaştırdık. Halbuki İstanbul’un nüfusunu azaltmak gerekiyor. Anadolu’nun çeşitli yerlerine yeni cazibe merkezleri kurmak gerekiyor. Kentsel dönüşümün de amacına uygun yapılması gerekiyor ama hiç öyle yapmadılar. Deprem toplanma alanları bile imara açıldı. Cep telefonlarındaki deprem vergisi bile amacı dışında kullanıldı. Yüksek binalar boş arazileri doldurdu. Mevcut yapı stokundaki kötü durumda olanlar yıkılıp onların yerine yapılmadı. Dolayısıyla iyi durumda değiliz. Hem nüfusu azaltmamız gerekiyor hem de kötü tekniklerle yapılanları ve ekonomik ömrünü tüketmiş binaların ayıklanması gerekiyor. Daha fazla yeşil alana ihtiyacımız var. Hem de acil durumda afet anında deprem toplanma alanının kullanılabileceği yeşil alanlara ihtiyaç var İstanbul’daö dedi.

Görüntü dökümü

Nasuh Mahriki\'nin konuşması

Detaylar

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

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KULU\'DA İSVEÇ SEÇİMİ HEYECANI

KONYA\'nın Kulu ilçesinden İsveç\'e göç eden ve çifte vatandaşlık hakkı sahibi olanlar, memleketlerinde kurulan sandıklar sayesinde İsveç\'te yapılan seçimler için oy kullandı. Kululu seçmenler, milletvekili adayı olan 3 hemşehrisinin de seçilebilmesinde etkin rol oynayacak.

Kulu\'dan ilk göç 1965 yılında başlamış ve evlilik yöntemiyle oturma izni alarak yaşamlarını sürdürmüşler. Birkaç kişinin göç etmesiyle başlayan İsveç rüyası, şu an yaklaşık 50 bin nüfusa ulaşmasını sağladı. Göç eden gurbetçilerin birçoğu çifte vatandaşlık hakkı elde etti. Eylül ayında İsveç\'te yapılacak seçimlerde 7 milyon 268 bin seçmen, 349 milletvekilinin parlamentoya girmesi ve aynı zamanda belediye başkanlığı seçimi için oy kullanacak. Memleketlerinde izinde olanların da oy kullanabilmesi için Kulu\'da Fahri Konsoloslukta bugün sandık kuruldu. Seçmenler belirlenen saatlerde konsolosluğa gelerek oy kullanıyor. Bugün başlayan oy kullanma işlemleri 19 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Verilen aranın ardından 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde de yine oy kullanabilecekler.

İsveç seçimleri, sadece Kulu\'da kurulan sandıkla değil; sağ Liberal Merkez Partisi\'nden Göteborg bölgesinden ilk defa birinci sırada milletvekili adayı gösterilen Mikail Yüksel, yine aynı partiden Östergötland bölgesi ikinci sırada Muharrem Demirok ile Sosyal Demokrat Partisi\'nin milletvekili ve 10\'uncu sıradan Stockholm adayı Sultan Kayhan\'ın seçilebilmeleri içinde önemli bir yere sahip.

Adaylardan Sultan Kayhan ve Mikail Yüksel de, oy verme işlemlerinde memleketlerinde takip etti.

Sosyal Demokrat Partisi milletvekili ve adayı Sultan Kayhan, \"9 Eylül\'de İsveç\'te seçimlerimiz var. Burada kurulan fahri konsoloslukta da hemşehrilerim oy kullanabiliyor. İnsanların demokratik haklarını kullanması çok doğru.\"dedi.

Milletvekili adayı Mikail Yüksek, \"Seçimler şu an devam ediyor. Vatandaşlarımız gelsin oylarını kullansınlar. Demokrasi açısından iyidir. Bu seçimler İsveç için çok önemli.\"dedi.

Seçmenlerden Hasan Demirörs\"Çift vatandaşlığa sahibiz, hizmet ayağımıza geldiği için çok memnunuz.\"dedi.

Mehmet Saygın, \"Bizim için çok iyi bir fırsat. Burada emekliyiz. Burada yaşıyoruz. Kululuyuz ama aynı zamanda İsveç vatandaşıyız.\"dedi.

İlk kez 2014 yılında sandık kurulurken, eylül ayında yapılacak seçimler için de 16 Ağustos günü sandık kurulacak. 2009\'da ise dönemin İsveç Başbakanı Fredrik Reinfeld, Kulu\'yu ziyaret ederek seçim çalışmalarını ilçede başlatmıştı.

Görüntü Dökümü

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- Seçmenlerden detay

- Oy kullanmak için işlem yapması

- Oy kullanması

- Seçmenlerden detay

- Adaylar ve seçmenler röp.

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA DHA))

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