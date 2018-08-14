DHA YURT BÜLTENİ 15

TEMSİLİ DOLAR YAKIP, KURDAKİ YÜKSELİŞİ PROTESTO ETTİLER

ADANA\'da vatandaşlar, döviz kurlarındaki artışı protesto etmek için temsili dolar yaktı.

Seyhan ilçesinde bulunan Merkez Park\'ta toplanan Adana Çevirme Radar Derneği üyeleri, döviz kurlarının artışını protesto etmek için temsili dolar yaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'nın çağrısına uyarak doları protesto eden dernek başkanı Fırat Çınar, \"Döviz büroları doların alış ve satışını gerçekleştirmiyor. Mevcut hesaplarımızdaki dolarları bozdurup, yapılan çağrıya uyduk. Ancak tepkimizi göstermek için, temsili dolarları yakıyoruz\" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump\'a tepki gösteren Yaşar Orhan ise, \"Bu krizi atlatacağız. Ev hapsi verilen Papaz Andrew Brunson\'u, imam yapacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Vatandaşların dolar yakması

- Dolarlardan detay görüntü

- Vatandaşların konuşması

SÜRE:02\'13\" BOYUT:411 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

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ÇANKIRI\'DA 1 TONLUK “ŞAMPİYON” ADLI BOĞA ALICISINI BEKLİYOR

KURBAN Bayramı’nın yaklaşmasıyla Çankırı’da kurulan kurban satış alanında hareketlilik başladı. Pazarın en büyük kurbanı olan yaklaşık 1 ton ağırlığındaki ‘Şampiyon’ adındaki boğa ise 16 bin TL’ye alıcı bekliyor.

Çankırı’da hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi hareketlilik başladı. Çevre il, ilçe ve köylerden gelen alıcı ve satıcılar pazarda yoğunluk oluşturdu. Hayvan üreticileri, satışların şu an için beklentinin altında olduğunu belirtti.

Pazarın en büyük kurbanlık hayvanını satan Gürhan Aktikan, ‘Şampiyon’ adını verdiği simental cinsi boğası için 16 bin TL istiyor. Çorum’dan Çankırı’ya kurban satışı için geldiğini belirten Aktikan, “Hayvanımız 1 ton ağırlığında, 550 kilogram da gargaset. 3 yaşında simental cinsi ‘Şampiyon’ adını verdiğimiz kurbanlığımız için 16 bin TL istiyoruz. Arpa ağırlıklı besledik. Kurbanlık için şimdilik alıcısını bekliyoruz” dedi.

1 tonluk ‘Şampiyon’u gören vatandaşlar da meraklı gözleri üzerinden alamıyorlar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kurban pazarından görüntü

-1 tonluk dananın görüntüsü

-Hayvanını satan Gürhan Aktikan\'in konuşması

Boyut: 254 MB, uzunluk 2.17\'

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) -

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ÇANAKKALE\'DE 17 KAÇAK YAKALANDI

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen 17 kaçak yakalandı.

Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Koyunevi köyü Sokakağzı koyu sahilinde bulunan zeytinlik alanda operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu İran ve Afganistan uyruklu 17 kaçak yakaladı. Kaçaklar, bir minibüsle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Gülpınar Jandarma Karakolu’na getirildi.

İşlemlerinin ardından kaçaklar, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaçak göçmenlerden görüntü

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

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GELİN VE DAMAT NİKAHA RAFTİNG BOTU İLE GELDİ

RİZE’nin Ardeşen ilçesinde, Rafting Milli Rakım Antrenörü Aydın Aksoy hayatını kano eğitmeni ve beden eğitimi öğretmeni Gamze Terzioğlu ile birleştirdi. Çift, nikahın kıyılacağı tesislere Fırtına Deresi’nde rafting botu ile geldi.

Ardeşen ilçesinde oturan Türkiye Rafting Milli Rakım Antrenörü Aydın Aksoy ile kano eğitmeni ve beden eğitimi öğretmeni Gamze Terzioğlu evlilik kararı aldı. Çift, nikahları için Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi kenarında bir tesisle anlaştı. Çift, nikahın kıyılacağı tesislere Fırtına Deresi’nde rafting botu ile geldi. Derede dalgalar arasında kürek çeken çift, botu davetlilerin alkışları eşliğinde kıyıya yanaştırdı. O anlarda davetliler cep telefonları ile çifti görüntülemeye çalıştı. Çiftin nikahını Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin kıydı. Rafting Federasyon Başkanı Fikret Yardımcı ile Milli Takım Antrenörü Erdoğan Buçan da çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Gelin ve damadın botla gelişi

-Kıyıya çıkışları

-Nikahların kıyılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Adem AKATİN RİZE-DHA

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Van\'da Urartular\'ın ayak izine rastlandı (2)

AYAK İZİNİN LABORATUVAR ÖLÇÜMLERİ ALINDI

Kazı başkanlığını yapan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar, Urartular\'a ait olan ayak iziyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Doç. Dr. Erkan Konyar , \"Son laboratuvar ölçümlerinde ayak izinin 22 santim uzunluğunda, 36 ayak numarasına sahip olduğu tespit edildi. Ayak izinin bulunduğu kerpiç blok tümüyle sökülerek sertleştirildi. Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştıma Merkezi\'ne nakledildi. Gerekli çizim alma, fotoğraflama ve yeni slikon alma işlemleri laboratuvar ortamında devam edecek\" diye konuştu.

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN / VAN (DHA)

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