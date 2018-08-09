DHA YURT BÜLTENİ 15

Çukurca\'da üs bölgesine havanlı saldırı: 1 şehit, 5 yaralı (EK)

ŞEHİT ASKER TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Hakkari\'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine, PKK\'lı teröristlerin Irak\'ın kuzeyinden düzenlediği havanlı saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Güç (23) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'nda tören düzenlendi.

Törene, Hakkari Vali Vekili Bekir Abacı, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı. Şehit Ömer Güç\'ün Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, sonra şehidin özgeçmişi okundu. Duaların okunmasından sonra, Şehit Ömer Güç\'ün tabutu, omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Güç, memleketi Ağrı\'ya uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehit cenazesinin tören alanına getirilişi

-Törene katılanlar

-Saygı duruşu

-Şehidin özgeçmişinin okunması

-Duaların okunması

-Şehidin Türk bayrağını sarılı tabutu

-Tabutu omuzlarda taşıyarak tekbir getiren şehidin silah arkadaşları

-Helikopterin havalanması

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ,(DHA)

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Bursa\'da hastane bahçesinde husumetlisine kurşun yağdırdı

BURSA Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde M.T., kız kardeşinin kayınpederi C.Ö\'yü kurşun yağmuruna tutarak ağır yaraladı.

Olay, Merkez Yıldırım ilçesi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan M.T. ile kız kardeşinin kayınpederi C.Ö. hastanenin bahçesindeki kafeteryada karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavgada M.T, yanındaki tabancayla C.Ö\'yü kolundan, bacağından ve göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan C.Ö. hastanedeki görevliler tarafından acil servise götürüldü. Olayın ardından kaçmaya çalışan M.T. ise gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 13 adet boş kovan, 1 adet bıçak ve 1 sopa ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntüler

Polis ekiplerinden detaylar

Boş kovanlar ve bıçaktan görüntüler

Hastaneden görüntüler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)

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Maden ocağında üstüne kaya parçası düşen işçi öldü

MUĞLA\'nın Yatağan ilçesindeki bir maden ocağında, üzerine kaya parçası devrilen işçi 49 yaşındaki Memduh Manisalı yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında, Hacıveliler Mahallesi Oğlankayası Mevkii\'nde faaliyet gösteren feldspat maden ocağında meydana geldi. Maden sahasında çıkartılan hafriyatların döküm alanında bulunan Memduh Manisalı\'nın üzerine, bölgedeki bir kaya parçası, kayarak düştü. Kanlar içinde kalan Manisalı\'yı gören iş arkadaşları olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Manisalı\'nın öldüğü belirlendi. Manisalı\'nın cesedi otopsi için Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri genel genel ve detay görüntüleri

- Jandarma ve savcıların inceleme görüntüleri

- Ölen işçinin yakınlarının sinir krizi geçirme görüntüleri

Haber-Kamera: YATAĞAN(Muğla),(DHA)

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İskeleye çarpan motoryat korkuttu



MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde bir motoryat iskeleye çarptı. Çevrede endişe yaratan kazanın ardından plaja 10 metre kala hızı kesilen motoryattan denize madeni yağ aktı.

Uzunyalı Mevkii\'nde bugün saat 11.00 sıralarında, plaja yakın seyreden İngiliz bayraklı \'Jarela\' adlı lüks motoryatı gören çevredeki balıkçılar, bir terslik olduğunu anlayıp, bağırmaya başladı. Ancak motoryat ilerlemeye devam edip, büyük bir gürültüyle iskeleye çarptı. Sol tarafından çarparak ilerlemeye devam eden motoryat, plaja 10 metre kala hızı kesilip durdu. Plajdakileri endişelendiren kaza nedeniyle Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı\'na haber verildi. Çarpmanın etkisiyle güvertede oluşan delikten denize madeni yağ aktı. Kazanın ardından plajdaki turistler ve vatandaşlar bölgeden uzaklaştı. İskelede demirli balıkçı teknesi sahipleri, motoryatın ya dümeninin kilitlendiğini ya da kaptanın uyuyakaldığını öne sürdü.

Olayla ilgili Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ve Liman Başkanlığı ekipleri soruşturma başlattı. Çarpmanın etkisiyle motoryatta yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Motoryattan görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Selden kurtulan fındık işçileri, o anları anlattı (10)

SELE KAPILAN BİR KİŞİ KAYBOLDU

Ordu\'nun İkizce ilçesinde şiddetli sağanak sonucu sel taşkınları meydana geldi. İlçede sele kapılan bir kişi kayboldu. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Bu arada sel suları ile birlikte Karadeniz\'e ulaşan tonlarca fındığı vatandaşlar sahilde toplamaya başladı. Sahilde fındık toplayan Hatice Öztürk, \"Köylerde komşumuzun çok fındığı sele gitti. Bizde burdan topluyoruz, yemek için. Çerez yaparız. Allahın takdiri büyük afet oldu\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kıyıya vuran fındıklar

-Fındık Toplayanlardan detaylar

-Röportajlar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Nedim KOVAN / ÜNYE(Ordu),(DHA)

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Ödemiş\'te orman yangını (ek)

YANGIN KONTROL ALTINDA

İzmir\'in Ödemiş ilçesindeki orman ve makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede, soğutma çalışmalarına başlandı. 4 helikopterle havadan; 10 arazöz, 6 teknik personel, 2 su tankeri, 1 dozer ve itfaiye araçlarıyla ise karadan yangına müdahale edildi. Ayrıca Hacı Hasan Mahallesi\'nde bir grup vatandaş, ellerinde küreklerle yangın söndürme çalışmalarına yardımcı oldu. Yangında ormanlık bölgede bulunan boş tek katlı bir ev yandı. Ayrıca alevlerin bölgedeki kiraz ve incir bahçelerine de zarar verdiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Orman yangını soğutma çalışmalarından

- Ormana ait arazözlerin çalışmalarından

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Faruk ÇARK /ÖDEMİŞ(İzmir),(DHA)

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