DHA YURT BÜLTENİ-15

1 - 9 köy, kayıp Salih\'i arıyor (2)

PERVARİ\'DE 4 GÜNDEN BERİ KAYIP OLAN SALİH ORAL BULUNDU

SİİRT\'in Pervani ilçesine bağlı Güleçler köyünde 4 gün önce ot toplamaya giderken kaybolan 15 yaşındaki Salih Oral, bulundu. Köye 30 kilometre mesafede bulunan dağlık alandaki kayalık alanda bulunan Salih Oral, hastaneye kaldırıldı.

Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyünde 4 gün önce eşeğiyle birlikte odun toplamak için dağlık alana giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Salih Oral, bugün köye 30 kilometre uzaklıkta bulundu. Köylüler tarafından kayalıklar arasında, aç, sussuz ve bitkin bir halde bulunan Salih Oral ile ilgili hemen jandarmaya haber verildi. Kayalık bölgeye gelen jandarma ekipleri, buradaki ilk müdahaleden sonra Salih Oral, Pervari Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Salih Oral, gerekli tedavileri yapıldıktan sonra ailesine teslim edilecek.

Görüntü Dökümü

-Kayıp çocuğu bulan kalabalığın köye doğru gelişi

-Park halindeki araçlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)-

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2 - Hakkari yüzme havuzuna kavuştu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kente kazandırılan yarı olimpik yüzme havuzu, hizmete girdi.

Yapımı geçen yıl tamamlanarak açılan spor kompleksinde bulunan Hakkari Kapalı Yüzme Havuzu da hizmete girdi. Yarı olimpik yüzme havuzundan hem çocuklar hem de yetişkinler faydalanabilecek. Açılan kurslarda yüzlerce öğrenciye uzman eğitmenler tarafından yüzme dersi veriliyor. Yıllarca Hakkari\'de eksikliği hissedilen havuz, yüzme sporuna ilginin de artmasını sağladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, yarı olimpik yüzme havuzu ile Hakkari\'deki çocukların yüzmeyi daha çok seveceğini ve öğreneceğini belirterek, şöyle dedi:

\"2017 Aralık ayında hizmete sunduğumuz spor kompleksimizin son aşaması olan yüzme havuzunu da bugün itibari ile çocuklarımızla buluşturduk ve eğitimlere başladık. Daha önceki tesisimize günde maksimum sabahtan akşama kadar 300 çocuk alırken, şimdi seansta en az 500-600 öğrenciyi alıyoruz. Havuza her defasında 75-80 arası öğrenci giriyor. Yani günde 300 öğrencimizi havuz ile buluşturuyoruz. Tabii havuz ilimiz için çok önemli, daha önce akarsularımız vardı. Bizler de gençlerimiz de buralarda yüzmeyi öğrendik. Ama şimdi akarsularımız gerçekten çok kirlendi. Buralara girmeye şansları yok. Şu anda çocuklarımızın yüzmeyi öğrenebilecekleri fazla alan bulunmuyor. Biz daha önce çocuklarımızı il dışına götürdüğümüzde en fazla yüzde 10\'u yüzme biliyordu, yüzde 90\'ı bilmiyordu. Ama yüzme havuzumuzun açılmasıyla beraber inşallah Hakkari\'de yüzme bilmeyen çocuklarımız kalmayacak. Bizim şiarımız ve hedefimiz budur.\"

Çocukların mutlu olmasının kendilerini de mutlu ettiğini söyleyen İl Müdürü Reşit Güldal, \"Tabii tesisimizi büyük zorluklarla açtık. Yaklaşık 7 trilyonun üzerinde maliyeti oldu. Şu an bu çocukların mutluluğu, yüzlerindeki o ifade hiçbir şey ile değiştirilemez. Bizler de bu mutlu yüzleri görünce huzurlu oluyoruz. Şu ana kadar bizim 6 yüzme antrenörümüz, 3 can kurtaranımız var. Bunları Milli Eğitim ve Halk Eğitim üzerinde görevlendirdik. Bu arkadaşlar ile beraber çalışıyoruz. Bakanlığımızın atamalarından sonra diğer yüzme antrenörlerimiz de göreve başlayacak. Bugüne kadar 700 üzerinde kayıt aldık, biz bu sayıyı bine çıkaracağız. Bütün çocuklarımızı yüzme ile buluşturacağız. Çocuklara hizmet yaptıkça, bizler daha çok seviniyoruz. Umarım ileriki süreçte Hakkari\'den de milli sporcularımız çıkar\" diye konuştu.

Yüzme havuzunun sadece çocuklara yönelik sınırlı kalmayacağını söyleyen Müdür Güldal, akşamları saat 18.00\'den sonra yüzme bilen yetişkinlere hizmet verileceğini, yüzme bilmeyen vatandaşlara da yüzme kurslarının açılacağını söyledi.

Yüzme antrenörü ve Hakkari Yüzme İl Temsici Süleyman Er ise açılan yarı olimpik yüzme havuzun kente çok güzel sonuçlar getireceğine inandığını söyledi. Er, \"Yeni açılan kurslarda 2 günde kayıt sayısı 600 öğrenciye ulaştı. Bu rakam yüzme kursu için ileriki günlerde yoğun bir talep olacağını gösteriyor\" dedi.

Kursa katılan Meryem Yezda Keskin (9) de \"Yüzme havuzu açıldığı için çok mutluyum. Anlatılamayacak kadar çok sevinçliyim. Yüzme bilmiyordum, çok üzülüyordum. Bir yerlere gidip yüzemiyordum. Yüzme keyfini yaşayamıyordum. Ama şimdi ise kurslar sayesinde bu keyfi yaşayacağım için çok mutluyum. Bu hizmette emeği geçen büyüklerimize çok teşekkür ederim\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Havuzdan detaylar

- Genel detaylar

- Yüzme eğitim alan çocuklarından detaylar

- Kursa katılan Meryem Yezda Keskin\'in röportajı

- Detaylar

- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal\'ın röportajı

- Detaylar

430 MB



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3 - CHP\'li vekil Antmen: Ya kurtuluruz, ya boğuluruz

MERSİN\'de CHP Milletvekili Alpay Antmen, çocuk istismarı kadın ve hayvanlara şiddetin politik olduğunu belirterek, \"Burada en büyük görev siyasi iktidara düşüyor. Ya bugün bu şiddet sarmalından kurtuluruz yada bu sarmal bizi boğar\" dedi.

Çocuk Hakları Derneği\'nin Mersin Gazeteciler Cemiyeti\'nde (MGC) organize ettiği basın toplantısında konuşan Alpay Antmen, Türkiye\'nin birçoık problemi olduğunu ancak bu sorunların başında çocuk istismarı ile kadına ve hayvana şiddetin geldiğini ifade ederek, \"İnsan hakları karnemiz zayıf, OHAL gereksiz olduğu halde devam ediyor, ekonomi kötü ama bunlardan daha da çocuğa karşı şiddet ve çocuk istismarı. Bu bağlamda kadına şiddet, hayvanlara şiddet önlenemiyor. Biz toplumda şiddetti kanıksamaya başladık. Bunun için cezaların artırılması ya da çağ dışı kalmış idam çığlıklarının atılması yerine toplumumuzun eğitilmesi, rehabilite edilmesi, toplumdaki huzursuzluğun biran önce sonlandırılması gerekiyor. Çocuğa karşı cinsel istismar, çocuğa karşı şiddet, kadına karşı şiddet, kadın ölümleri bunlar politiktir. Yani siyasi iktidara ve devlete çok büyük görevler düşmektedir\" diye konuştu.

Yemin töreninden sonra meclisin tatil edilmeyerek çalışmalarına devam etmesi gerektiğini dile getiren Antmen, şunları söyledi:

\"Önce çocuğa şiddeti ve cinsel istismarı sonra da kadına e hayvana şiddeti önlemek zorundayız. Ya bugün bu şiddet sarmalından kurtuluruz yada bu sarmal bizi boğar. Yemin töreninden hemen sonra meclisin kapanmamasını, tatile girmemesini ve çalışması gerektiğini düşünüyorum. Bizler Mersin milletvekilleri olarak kanun tekliflerimizi meclise sunacağız. Kadına, çocuğa şiddet ve çocuk istismarıyla ilgili yasal mevzuatı değiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Burada en büyük görev siyasi iktidara düşüyor. Bu iş eğitimle olacak. Bu konuda toplumun tüm katmanlarından destek talep ediyorum.\"

Görüntü Dökümü

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- Açıklamaya katılan STK temsilcilerinin genel görüntüsü

- Basın mensuplarının genel görüntüsü

- CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen\'in açıklaması

BOYUT: 230 MB SÜRE: 02.05 DK

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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4 - Kayıp Yusuf için aramalar sürüyor, İstanbul\'da görüldüğü iddiası araştırılıyor (2)



YUSUF\'UN İSTANBUL\'DAKİ GÖRÜNTÜLERİNİ AİLESİ TEŞHİS ETTİ

Diyarbakır\'ın Silvan ilçesine bağlı Malabadi Mahallesi\'nde hayvan otlatmaya giden ve bir daha kendisinden bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz\'ın İstanbul Beylikdüzü\'nde dün çekilen görüntülerini ailesinin teşhis ettiği ve İstanbul\'da olduğu ortaya çıktığı belirtildi.

Silvan Kaymakamı Adem Çelik, dün sabah saatlerinde İstanbul Beylikdüzü\'nde bir fırından ekmek alan çocuğun Yusuf Yılmaz olduğu ihbarı üzerine jandarmanın söz konusu bölgedeki görüntüleri istediğini ve gelen görüntülerin Yılmaz Ailesi bireyleri tarafından izlenmesi üzerine söz konusu kişinin 4 gündür aranan Yusuf Yılmaz olduğunun teşhis edildiğini söyledi.

Kaymakam Çelik, ailenin görüntüleri teşhis etmesinden sonra Silvan\'da 4 gündür süren arama çalışmalarınında sonlandığını ve artık Yusuf\'un İstanbul\'da aranacağını söyledi.

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5 - Tuğla yüklü kamyon otomobille çarpıştı: 3 yaralı

BURDUR\'da tuğla yüklü kamyonun kavşakta dönüş yapan otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar\'dan yüklediği tuğlaları Antalya\'ya götüren Hüseyin Tektaş yönetimindeki 15 AAD 637 plakalı kamyon, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) kavşağında, kent merkezi yönüne dönmek isteyen Faruk Köse yönetimindeki 34 BEY 667 plakalı otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan kamyon, refüjü aşıp karşı şeride geçerek devrilirken, dorsedeki tuğlalar da yola saçıldı.

Kazanın ardından olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Faruk Köse ile aynı araçta bulunan MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü araştırma görevlisi Selinay Başak Erdemli (31) ve Osman Aktaş (40) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazaya karışan kamyon

- Yola dökülen tuğlalar

- Yoldaki trafik

- Kazaya karışan otomobil

- Yoldaki trafik

- Kazanın meydana geldiği kavşak genel

- Kamyon şoförünün anlatımı

- Detay

162 mb /// 02.42\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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6 - Çocuk istismarına mavi kurdeleli tepki

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi kadın personeli son günlerde yaşanan çocuklara yönelik şiddet, suistimalin önlenmesi ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla bileklerine mavi kurdele taktı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi\'nin kadın çalışanları çocukların istismar ve ihmali konusunda duyarlılığın sembolü olan mavi kurdele takarak, çocuklara yönelik şiddete tepki gösterdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kadın personellerinin mavi kurdele ile örnek olacak bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Albayrak, şunları söyledi:

\"Son zamanlarda bizleri derinden yaralayan, üzüntüye ve düşünceye sevk eden çocuk istismarı konusunda birtakım olaylara şahit oluyoruz. Bu kapsamda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi\'nin anneleri ve kadın personeli sol bileklerine mavi kurdele takarak farkındalık yaratmayı hedefledi. Bütün Türkiye\'nin hislerine tercüman olduğumuzu düşünüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak artık ülkemizde bu tür olayların yaşanmamasını istiyoruz. Her türlü yasal tedbirlerin alınmasını, vatandaşlarımızın hassasiyetini bekliyoruz. Tüm kurumların bu konuda yayınlar ve telkinlerle bu konunun üzerine gitmesini istiyoruz. Özellikle son günlerde yaşanan acı olaylar sonucunda bütün istismarcıları lanetliyoruz ve toplum dışına itiyoruz. Sanıyorum ki Türk adaleti gereken en ağır cezayı verecektir. Bir daha ülkemizde bu tür olayların yaşanmaması dileklerimle herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum\" dedi

Albayrak, etkinlik nedeniyle kadın personelini kutlayarak, \"Onlarla gurur duyuyorum\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kurdele bağlayan personel

-Başkan Albayrak\'ın kurdele bağlaması

-Albayrak\'ın açıklaması

-Kadın personeller

-Kurdelalı kadınlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)