DHA YURT BÜLTENİ-15

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSPAT ETMEZSEN NAMERTSİN

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Manisa\'nın Akhisar ilçesinde yaptığı mitingte CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin Pensilvanya iddiasına yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Benim Pensilvanya\'ya giderek izin almak suretiyle Ak Parti\'yi kurduğumu söylersen bunu ispat etmen gerekir. Böyle bir şey de söz konusu değil. Sen madem ki böyle bir iddiada bulunuyorsun, ispat etmen gerekir. İspat etmezsen namertsin\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan\'ın gelişinden saatler önce vatandaşlar Akhisar Belediyespor Stadyumu\'nu vatandaşlar doldurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan helikopterle Akhisar\'a geldi. Mitinge katılanlar ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarını salladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın korumaları çocuklara oyuncak dağıttı. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı Akhisar Belediyespor Stadı\'nın çevresinde polis çok sayıda güvenlik noktası oluşturdu. Öğle saatlerinden itibaren stada gelmeye başlayan partililer arama noktalarından geçirilerek içeriye alındı. Polis, vatandaşların içeriye pankart ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın resimlerinin bulunduğu broşürleri de alana almadı. Stada asılan pankartlar da dikkat çekti. Stadın çeşitli alanları AK Parti iktidarı tarafından Akhisar\'a yapılan hizmetleri içeren pankartlar ve üzerinde \'Millet karar verecek, istikrar devam edecek\', \'Vakit Türkiye vakti\', \'Birlik, bereket, bolluk için Manisa bize, biz Manisa\'ya emanetiz\', \'Sayın Cumhurbaşkanımızın zeytin diyarı Akhisarımıza hoşgeldiniz\', \'Reis ilçeyken UEFA, il yap Şampiyonlar Ligi\' yazılı pankartları yer aldı. Mitingde polisler tarafından güvenlik amaçlı drone da kullanıldı. Sıcak hava nedeniyle stat alanında beklerken fenalaşan vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. Çok sayıda kişi sağlık ekipleri tarafından alanın dışına çıkarılarak tedavi edildi.

MİTİNGE MHP\'LİLER DE KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı bekleyen coşkulu kalabalığa Manisa İl Başkanı Berk Mersinli seslendi ve AK Parti\'nin Manisa\'daki milletvekili adayları tanıtıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte mitinge Akhisar\'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Manisa milletvekilleri Uğur Aydemir, Murat Baybatur, Recai Berber, Selçuk Özdağ, İsmail Bilen vatandaşları selamladı. Mitinge MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP\'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk de katıldı ve selamladı.

\'BİRİLERİ LAF YAPAR, BİZ İCRAAT YAPARIZ\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına \"Manisa seni gönülden selamlıyorum Manisa\" diyerek, başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Manisa vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? Unutmayın yaparsa sadece AK Parti yapar. Geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi 3,5 kat büyüttük. 2023\'e hedeflerimize ulaşarak ülkemizi 2 kat daha büyütmeye talibiz. Biz milletimize efendilik taslamaya değil hizmetkar olmaya geldik. 24 Haziran\'da yeniden yatırım ve proje için milletimizden destek arıyoruz. 24 Haziran\'da AK Parti\'yi ve Cumhurbaşkanlığı\'nda şahsımı desteklemeye hazır mıyız? Sizlerin desteği ile irade, erdem ve cesaretle Türkiye\'yi şahlandırıyor muyuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akhisar\'a yapılan stadyumu anlatarak, şöyle dedi:

\"Biz milletimize efendilik taslamaya değil. Hizmetkar olmaya geldik. Bugüne kadar hep bu anlayışla çalıştık. 24 Haziran\'da milletimizden yeniden hizmet için, yatırım için, proje için destek istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı\'nda şahsımı, Meclis\'te AK Parti\'yi desteklemeye hazır mıyız? Birileri laf yapar, biz icraat yaparız. Şu stadın güzelliğine bak. Akhisarspor\'umuz tarihinde ilk defa Türkiye Kupası\'nı kazanarak böyle bir stadı hak ettiğin gösterdi. Gerçekten kimsenin beklemediği bir şampiyonluğu Türkiye Ziraat Kupası\'nı kazandılar ve Akhisar\'a getirdiler. 100 milyon liralık bir maliyetle şehrimize kazandırdığımız 12 bin kişilik Akhisar Stadımızın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Hükümete geldiğimizde mevcut statların büyük bölümünün günümüz ihtiyaçlarını karşılamayacak durumda olduğunu gördük. Şimdi Akhisar, uluslararası futbol maçlarına katılacak. Buraya uluslararası camiadan kulüpler gelecek. Nereden nereye değil mi? İşte bunun üzerine büyükşehirlerimizden başlayarak statlarımızı yenilemeye karar verdik. 37 stattan 11\'ini tamamladık 17\'sinin inşaatı devam ediyor. İşte AK Parti budur.\"

\'OTOMOTİVDEN 30 MİLYAR DOLAR KAZANDIK\'

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin otomobil üretimiyle ilgili sözlerine de cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin sadece sadece otomotiv ihracatından biz 30 milyar dolar kazandığını söyledi. Erdoğan, şöyle dedi:

\"Ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı böyle \'yatırım matırım anlamam\' diyor zaten. Doğru anlamaz. Ne diyor? Yerli otomobil için ne diyor? \'Sayın Erdoğan 20 yıl geriden geliyor\' diyor. Şu hale bak ya! Yani bu ülke yerli otomobilini üretecek. Kim yapacak bunu? Bu ülkenin devleri yapacak. 20 yıl geriden geldiğimi söylüyor, vah zavallı vah! Ya sadece otomotiv ihracatından biz 30 milyar dolar kazandık. Ey İnce! Sen nerede geziyorsun ya? Bir de daha ileri gitmiş. Kanal İstanbul\'a başlamam diyor. Ya zaten senin mensubu olduğun partinin geçmişinde de böyle bir şey yok. Bu CHP\'nin bu ülkede bir dikili ağacı var mı? Yok. Bay Kemal\'e ne diyordu? \'Bir seçime girdin kaybettin, ikiye girdin kaybettin, üçe girdin girdin kaybettin, dörde girdin girdin kaybettin. Kaybettin, kaybettin. Şu hale bak ya, kendisi aday olmuyor. Cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği şahsı şu çağrışa bak. \'Muharrem gel\' diyor. İşi küçümsüyor. Seçim beyannamesini cumhurbaşkanı adayı okumuyor. Kim ediyor? Genel başkan ediyor. Bu işe ne kadar önem verdiğini gösteriyor.\"



PENSİLVANYA YANITI

CHP adayı Muharrem İnce\'nin, Ak Parti\'nin kuruluşu sırasında Pensilvanya\'ya gittiği yönündeki iddiasına cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle dedi:

\"Şimdi bir şey daha söyledi; \'Ak Parti\'yi kurarken Pensilvanya\'ya gittin mi, gitmedim mi?\' Şimdi İnce ben sana buradan nasihatte bulunayım. Sen siyasette daha çok çıraksın. Ama bir şey daha söyleyeyim. Siyaset dürüstlük ister. Senin genel başkanın yalancı. Ama sen de erkenden bir şeyler kaptın, başladın yalana. Benim Pensilvanya\'ya giderek izin almak suretiyle Ak Parti\'yi kurduğumu söylersen bunu ispat etmen gerekir. Böyle bir şey de söz konusu değil. Sen madem ki böyle bir iddiada bulunuyorsun, ispat etmen gerekir. İspat etmezsen namertsin. Senin başkanın da, sen kendin de siz hangi partiyi kurdunuz ya? Yanımda olanlar varmış. Onları ben cevap vermeden açıklayamıyormuş. Ben cevap verdiğimde açıklayacakmış. Tamam ben cevabı verdim. Hadi açıkla. Ben kiminle gittim Pensilvanya\'ya. Açıklamazsan namertsin. Demek ki yalanda genel başkanının yanında iyi yetişmiş.\"

MANİSA YATIRIMLARINI ANLATTI

Manisa\'ya yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 558 yataklı şehir hastanesi yaptıklarını, köprülerle ulaşımı kolaylaştırdıklarını belirterek \"Bay Kemal sen hayal bile edemezsin, biz yaparız, bizim icraatlarımızın ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. Hızlı tren hizmetinden Manisa da istifade edecek. Biri çıkmış \'Sivas\'a hızlı trene ne gerek var\' diyor, göç başlarmış. Bu adamlardan siyasetçi olur mu? Hızlı trenle Manisa\'dan Ankara\'ya 3 saatten daha kısa sürede ulaşmak mümkün olacak. İnşa ettiğimiz sulama projeleri ile 162 bin dekar araziyi suya kavuşturduk. 16 yılda Manisa\'ya yatırım tam 23 katrilyon lira. Bu yatırımların Manisa\'ya hayırlı olmasını dilerken Manisa\'yı büyüttük, geliştirdik. Hükümetlerimiz döneminde 14 baraj yaptık. 6 göletin inşaatı sürüyor. Manisa\'ya yapılan hizmetlerden Akhisar da payını aldı alıyor. Bizim işimiz hizmet hizmet. Bu kardeşiniz çıraklık dönemini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde. Kalfalık dönemini Başbakanlık döneminde yaptı, ustalık dönemini Cumhurbaşkanlığı döneminde yaptı. Şimdi büyük ustalık geliyor büyük ustalık. Sizlere icraatla konuşuyoruz, bunlarda icraat var mı? Yok. Biz yaparız onlar bakar\" dedi.



KEMAL KILIÇDAROĞLU\'NU DA ELEŞTİRDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu da eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Bay Kemal ne diyor \'Çiftçiyi aç bıraktınız\'. Be insafsız ya, 2,5 katrilyon verdik ya. Ben belgeyle konuşuyorum. Böyle palavra değil. Hayvancılık destekleri kapsamında, alet ekipmana kadar pek çok kalemde yüzde 50 hibe veriyoruz. Verimli ovalarımızı korumaya alarak, amaç dışı kullanımının önüne geçiyoruz. Biz icraatlarımızla konuşuyoruz. Şimdi büyük ustalık geliyor. Geçen gün şaşırdım. Bay Kemal, tarım endüstrisinden bahsediyor. Demek ki 16 yıllık kalfalık ustalık dönemlerinde tarım endüstrisini bunlara öğretmişiz. Çok anlattık. \'Girecek, girmesi lazım\' Ya bu iş başladı. Biz şu anda tarım endüstrisini icra ediyoruz. Biz geldiğimizde yerli traktör var mıydı? Yoktu. Ama şimdi yerli traktörlerimizi üretiyoruz. Biçerdöverlerimizi üretiyoruz. Sen neredesin ya? Bunlar tarım endüstrisinin atılmış adımları\" dedi.

\'MENDERES CANIYLA ÖDEDİ\'

Merhum Adnan Menderes\'in asıldığı dönemi de hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Dün 27 Mayıs darbesinin yıl dönümüydü. Menderes Manisa\'ya gelmiş, kendi döneminde inşa edilen ve hala hizmet veren Demirköprü Barajı\'nın açılışını yapmıştı. Yapıldığı dönem için çok büyük bir eser olan bu baraj, suyuyla topraklarımıza bereket sağlamaya devam ediyor. Merhum Menderes yaptığı bu hizmetlerin bedelini idam sehpasında canıyla ödedi. Ülkemizde birileri dışarıdan da destek alarak milletimize hizmet eden herkese bedel ödetmenin gayreti içindedir. Rahmetli Menderes\'i asanlarla Özal\'a dünyayı zehir edenler aynıdır. Ülkemizde birileri milletimize hizmet veren yerli ve milli duran herkese karşıydılar. Rahmetli Menderes\'i idam edenlerin kararının arkasında hangi zihniyet vardı? Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti vardı. Şu anda da aynı zihniyet bu değil mi? Ak Parti\'yi kapatmak isteyenler CHP zihniyetiydi. Ne dediler CHP\'liler; \'Ankara\'da adil yargılar var\' Hani demokrasi? Ya 360\'ı aşkın milletvekiline sahip olan bir iktidar partisini, katakulliyle kapatmaya kalktınız. Ama başaramadınız, başaramayacaksınız\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"İstanbul\'a Büyükşehir Belediye Başkanı oldum aynı zihniyeti karşımda buldum. Başbakan oldum, aynı yapıyı daha da bilenmiş olarak karşımda buldum. Cumhurbaşkanı oldum, aynı çete yine karşımdaydı. 15 Temmuz\'da darbe girişimine maruz kaldık. Aynı zihniyet. Tankları selamlayarak, güvenli yerlere çekilerek, kontrollü darbe söylemlerle iftira atarak yine karşımıza çıktı. Ben Marmaris\'ten İstanbul\'a geliyorum. Bay Kemal, saat 23.17 Atatürk Havalimanı\'nda. Ve tanklar orada. On binlerce insan Atatürk Havalimanı\'nda. Bay Kemal, tankları selamlıyor. Oradan nereye geçiyor? Bakırköy Belediyesi\'ne geçiyor. Bakırköy Belediyesinde kahvesini yudumluyor, TV\'leri seyrediyor. Lafa geldiği zaman da şunu söylüyor; Tankların karşısına ben çıkarım diyor. Ne oldu? Kaçtın ya. Nereye kaçtın? Bakırköy Belediyesi\'ne kaçtın. Ya siz korkaksınız, korkaklar zafer anıtı dikemez. Ellerinde olsa tıpkı Menderes gibi bizi de dar ağacına çıkaracaklar. Ama hamd olsun milletimiz izin vermiyor.\"



\'EY CORÇ, EY HANS, BİZİM ARAMIZI AÇAMAYACAKSINIZ\'

Afrin\'de 4481 teröristi etkisiz hale getirildiğini de söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adeta yeni bir kurtuluş savaşı verildiğini belirterek,

\"İçerden ve dışarıdan maruz kaldığı saldırıları görüyorsunuz değil mi? Adeta yeni bir kurtuluş savaşı veriyoruz. Dünyanın en eli kanlı terör örgütleri beslenip, silahlandırıldı. Hiçbirisine meydanı bırakmadık. Hepsine dersini verdik. Yurt içinde Gabar\'da Cudi\'de 415 teröristi etkisiz hale getirdik. Türk milleti geleceği, değerleri söz konusu olduğunda 7\'den 70\'e tüm fertleriyle birlik olur. Sınırlarımızı kuşatmaya çalıştılar, biz de gittik teröristlerin tepelerine bindik, ezdik geçtik\" dedi.

Avrupa ülkelerinin kendilerine yönelik tutumlarını da eleştiren Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, \"Almanya\'da katılma izni vermiyorlar. PKK\'ya veriyorlar değil mi? Bize de yalan söylüyorlar. Teröristlere polis korumasında miting yaptırıyorlar. Bizim arkadaşlarımızın önlerini kesenler, güya dergi kapağı denilerek tüm sokağa asılan afişleri polis gücüyle oralarda tutuyorlar. Ya Tayyip Erdoğan için ne derseniz deyin, benim milletimle gönül köprüm var, gönül köprüm. Ya bunu kaldıramazsınız ki. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Ey Corç, ey Hans, bizim aramızı açamayacaksınız. Ben halkımı Allah için seviyorum, halkım da beni Allah için seviyor. Sanıyorlar ki kapıları kapatırsak bu sevdanın önüne geçeriz. Sanıyorlar ki teröristlere kapı açarsak bu muhabbeti boğarız. Sanıyorlar ki, yalanla, inkarla biz bu aşkı söndürürüz. Şimdi gelelim heyecanlı ama bunlara anladıkları dilden cevap veriyor muyuz? güçlü meclis diyor muyuz. Güçlü hükümet diyor muyuz. Güçlü Türkiye diyor muyuz? Birlik vakti diyormuyuz. Vakit Manisa vakti diyor muyuz? Dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasından sonra Akhisar Spor\'lulara kazandığı Ziraat Türkiye kupasını verdi, stadyamun açılışı yaptı.

Görüntü Dökümü

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- KonuŞmadan görüntü.

- Katılanlardan görüntü.

- Mtingten genel ve detay görüntüler

Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Tekin GÜRBULAK-MANİSA/DHA

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2)TARTIYA İTİRAZ EDİP, KANTARI 6 SAAT BOYUNCA KAPATTI

SİVAS\'ta TIR şoförü Gültekin Kaymak (52), Karayollarına ait Yol Kenarı Denetim İstasyonu\'ndan geçerken fazla tonaj nedeniyle ceza yedi. Kantarın fazla tarttığını iddia eden Kaymak 6 saat boyunca TIR\'ıyla kantarı kullanıma kapatarak eylem yaptı.

Sivas\'ta taşımacılık yapan Gültekin Kaymak, Ulaş ilçesindeki Tecer bölgesindeki taş ocağından mıcır yüklediği 58 TV 856 plakalı TIR\'ıyla kent merkezine hareket etti. Kayseri-Sivas karayolu Taşlıdere mevkisindeki denetim istasyonuna girdi. Ancak iddiaya göre taş ocağındaki kantarda 41 bin 50 kilo olarak tartılan araç, denetim istasyonundaki tartımda 42 bin 30 kilo çıktı. Geçiş sınırının 42 bin kilo olduğu istasyonda 30 kilo fazla yük olduğunu gerekçesiyle 1800 lira cezai işlem uygulandı. Kaymak duruma itiraz etti. İstasyon çalışanlarına taş ocağındaki kantarın evraklarını gösteren Kaymak, yükünün 41 bin 50 kilo olduğunu söyleyerek Yol Kenarı Denetim İstasyonundaki kantarın fazla tarttığını iddia etti. Denetim İstasyonu personelini tekrar tartmaya ikna edemeyen Kaymak, TIR\'ı kantarın üzerine çıkararak kullanıma kapattı. Yaklaşık 6 saat boyunca aracını kantardan çıkarmayan Kaymak, kantarın yanlış tarttığını ispat etmek için yeniden tartılmasını istedi. İstasyon çalışanları ise ikinci kez tartımın yasak olduğun belirterek geçişe izin vermedi. Bu sırada ise diğer ağır tonajlı araçlar ise tartılmadan kantarın yanından geçerek yollarına devam etti.

İKİNCİ TARTIMDA 41 BİN 980 KİLO ÇIKTI

Uzun süren ikna çabalarının ardından Kaymak, TIR\'ı ikinci kez tartılmayı başardı. İkinci tartımda ise TIR\'ın ağırlığı 41 bin 980 kilo çıktı. 6 saat boyunca kantarı TIR\'la kapattığını söyleyen Kaymak, \"Sabah saat 10.30 da taş ocağından 41 bin 50 kilo ile çıktım. Buraya geldiğimde 42 bin 30 kilo çıktı. 30 kilo fazla olduğu için ceza yazacaklarını söylediler. Ben de kantarın arızalı olduğunu ifade ederek ikinci kez geçişime izin vermelerini istedim. Ama izin vermediler. O saatten bu saate kadar buraya TIR\'ı çektim. Gerekli yerleri aradım, yapacak bir şey yok dediler\" dedi.

Kaymak haksız yere cezai işlem uygulandığını belirterek şikayetçi olacağını söyledi. Denetim istasyonu yetkilileri açıklama yapmazken, ilk kesilen para cezasının geçerli olacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-İstasyonun görüntüsü

-Kantarı kapatan TIR\'ın görüntüsü

-Şoförün evrakları gösternmesi

-Konuşmaları

-Yeniden tartılması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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3(FETÖ DAVASINDA BOYDAK\'LAR 8\'İNCİ KEZ HÂKİM KARŞISINDA



KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan Boydak kardeşler 8\'inci kez hâkim karşısına çıktı.

2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada tutuklu sanıklar Memduh ve Şükrü Boydak kardeşler ile tutuksuz sanıklar Bekir, İlyas, Erol ve Mustafa Boydak, Murat Bozdağ ve Halit Bayhan hazır bulundu. Boydak Holding yönetim kurulu eski başkanı Hacı Boydak ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada ilk olarak, Halit Bayhan, Bekir Boydak, İlyas Boydak ve Murat Bozdağ\'ın savunmaları alındı. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarini istedi.

\'SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ SUÇU İŞLEMEDİM\'

İddianamede, hakkındaki suçlamaların çoğunun Kayseri\'de gerçekleştiğinin belirtildiğini fakat kendisinin İstanbul\'da yaşadığını dile getiren Bekir Boydak, \"Asla silahlı terör örgütü üyeliği suçu işlemedim. Hayatım boyunca Sıtkı Baş ismini ne tanıdım ne de gördüm. Sıtkı Baş ismini sadece iddianamede gördüm. Sıtkı Baş\'tan talimat almadım\" dedi. Boydak soy ismini taşıdığı için cezalandırılmaya çalıştığını öne süren Bekir Boydak, \"Örgüt içinde ne bir yönetici ne de üye tanırım. Kimseden talimat almadım. 2005 yılında iddia edilen Pensilvanya ziyaretini hatırlamıyorum. Amerika\'ya 4-5 kez gittim. Bunların birçoğu iş amaçlı ticari ziyaretlerimdi. Birinde de çocuklarımı Disneyland\'a gezdirmeye götürdüm. Pensilvanya\'ya gittiğimi söyleyen kişi doğru mu söylüyor yalan mı söylüyor bilemiyorum. Çünkü 13 yıl öncesi yapıldığı iddia edilen bir ziyareti hatırlamam mümkün değil. Ticari olarak yaptığım bu yurt dışı çıkışlarımda Afrika\'dan Güney Amerika\'ya kadar gitmediğim ülke yok. Soy ismim Boydak olduğu için cezalandırılmaya çalışıldığımı düşünüyorum. Hayatımda bir kez dahi cemaat toplantılarına katılmadım. Türkiye Cumhuriyeti\'ni yıkmaya çalışan tüm terör örgütlerini lanetleyip kınadığım gibi FETÖ/PDY\'yi de kınıyorum\" diye konuştu.

Boydak Holding hakkında savcılık tarafından müsadere istenmesini de anlamadığını sözlerine ekleyen Bekir Boydak, \"60 yıllık emeklerimizle bugünlere getirdiğimiz Boydak Holding\'in müsaderesi talebini anlamıyorum. Yıllardır, ülkemize istihdam sağlamış, vergi rekortmeni olmuş böylesine bir holdingin müsarederesini anlamıyorum. Kayseri\'de yapılan yargılamalarda yalnızca Boydak Holding\'e müsadere istenmesini de manidar buluyorum\" dedi.

Şükrü Boydak\'ın damadı Murat Bozdağ ise Twitter hesabından atılan bazı tweet\'lerden dolayı pişman olduğunu ifade ederek, \"Attığım tweet\'lerden dolayı pişmanım. Keşke atmasaydım\" dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya öğle arası verdi.

3 SANIK DİNLENDİ

Kayseri\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 8’inci kez hâkim karşısına çıkan Boydak kardeşlerin yargılanmasına öğleden sonra da devam edildi. Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda Erol, Şükrü ve Hacı Boydak dinlendi.

\'AİLEMİZDE SORUŞTURMA GEÇİRMEYEN KALMADI\'

Kayseri’de, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, 572 gün önce başlayan, Boydak Ailesi\'nin ve yöneticilerinin yargılandığı 3’ü tutuklu, 9 sanıklı davada, ailesinde soruşturma geçirmeyen kişi kalmadığını söyleyen Erol Boydak, \"Memduh Boydak’ın bir lafı var; ‘Adımız kurban, soyadımız günah keçisi’ diye, şu an o durumdayız. Ailemizde soruşturma geçirmeyen kalmadı. Yaşadığımız bu durum bir ailenin toplu kıyımından başka ne olabilir? Boydak Ailesi olarak toplam 60 kez hâkim karşısına çıktık. Sadece bu hafta ailemize konu 4 dava var. Okuma yazma bilmeyen aile üyelerimizi dahi gözaltına aldılar\" diye konuştu.

\'MÜSADERE TALEBİNE KARŞIYIM\'

Boydak Holding hakkında savcılığının istediği müsadere kararını kabul etmediğini dile getiren Erol Boydak, \"Hangi IŞID’linin, hangi PKK’lının malına mülküne müsadere talebi oldu? Abdullah Öcalan’a yapılmayan muamele bize yapılıyor. Kayseri’de bizden başka müsadere istenen kuruluş yok. Hiçbir talep yok. Böyle bir şey istiyorsam Allah binbir türlü belamı versin. Yine söylüyorum; PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a bile reva görülmeyen bize reva görülüyor. Boydak Holding milletin malı diyorlar, memleket sosyalizm ile mi yönetiliyor da bizim haberimiz yok. Kesinlikle müsadere talebine karşı çıkıyorum. Beraatimi istiyorum\" dedi.

\'CUMHURBAŞKANIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM\'

\'Silahlı terör örgütü üyesi olmadığını\' öne süren Boydak Holding eski yöneticilerinden Şükrü Boydak ise \"Silahlı terör örgütü üyesi değilim. İddianamede herkes kopyala yapıştır ile aynı suçla suçlanıyor. Onlarca tanık ve etkin pişmanlık ifadelerine rağmen bu iddiaları doğrular somut bir delil yok\" dedi. FETÖ’nün dini duygularını kullandığını da kaydeden Şükrü Boydak, \"Dini duyguları istismar ederek, burs ve himmet topladığım iddiaları da asılsızdır. Gülenist gruplara para aktarmadım. 17/25 Aralık sonrası örgütsel talimat aldığım söyleniyor. Hayatımın hiçbir döneminde kimseden talimat almadım. Devletimle ve hükümetimle asla karşı karşıya gelmedim. İyi bir Ak Partiliyim. Bizi kullandılar, kandırdılar, anlamadık. Bugün vatan hainliği ile suçlanıyorum. Eğer geçmişte bilmeden hata ettiysem Cumhurbaşkanımızdan tekrar özür diliyorum\" ifadelerini kullandı.

\'MEMDUH BOYDAK’A CEZA VERMEYİN, BANA VERİN\'

Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Melikşah Üniversitesi\'nin mütevelli heyeti başkanı Memduh Boydak’ı şirket yöneticisi olarak kendisinin görevlendirdiğini belirten holding yönetim kurulu eski başkanı Hacı Boydak, \"Memduh Boydak’ın eşi ve çocuklarından özür diliyorum. Memduh Boydak’ı çok yoğun olmasına rağmen Melikşah Üniversitesi\'ne ben gönderdim. Ceza verecekseniz eğer, ona vermeyin bana verin. Memduh Boydak’ı orada ben görevlendirdim. Onun bir suçu yok\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı yarın sabah saat 10.00’a erteledi. 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın devam edecek duruşma, Hacı Boydak’ın yarım kalan savunmasıyla devam edecek.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)-