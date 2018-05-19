DHA YURT BÜLTENİ-15

TIR\'a çarpan otomobil ikiye bölündü; 3 kadın öldü, 2 kişi ağır yaralı (2)



KAHRAMANMARAŞ\'ta tomruk yüklü TIR\'a arkadan çarpıp ikiye bölünen otomobildeki 3 kadın öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Göksun karayolundaki Beşoluk mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, önünde ilerleyen tomruk yüklü TIR\'a arkadan çarptı. Çarpmayla birlikte ikiye bölünen otomobildeki 3 kadın olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

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Polisin \'dur\' ihtarına uymayan sürücü ehliyetsiz çıktı

ANTALYA\'da, polisin \'dur\' ihtarına uymayan ve kovalamaca sonunda yakalanan motosiklet sürücüsünün ehliyeti olmadığı, bu yüzden kaçtığı ortaya çıktı.

Olay, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi\'nde meydana geldi. Polis ekipleri, rutin kontroller sırasında İbrahim B.\'nin kullandığı 15 EG 396 plakalı motosiklete \'dur\' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan İbrahim B., motosikletiyle kaçmaya başladı. Polisin tüm ikazlarına rağmen durmayan İbrahim B. yolcusu M.Ş.\'nin de hayatını tehlikeye atarak önce ara sokaklarda sonra bölünmüş yolda ters şeritten kaçmaya devam etti. Yaklaşık 45 dakika kaçan ikili daha sonra motosikleti yol kenarına bırakarak yaya kaçmaya başladı. Gelen takviye ekiplerin de desteğiyle İbrahim B. ve M.Ş. yakalandı. Suç kaydı bulunmayan ikiliden sürücü İbrahim B.\'nin ehliyeti olmadığı, bu nedenle kaçtığı ortaya çıktı. Sürücüye \'ehliyetsiz araç kullanmak\' ve \'kent trafiğini tehlikeye sokmaktan\' cezai işlem uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ekiplerden görüntü

- Yakalanan şahıslardan görüntü

- Kaçarken kullandıkları motorsikletten görüntü

Haber:Bülent TATOĞULLARI- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA; (DHA)

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İzmir\'de savaş gemileri halkın ziyaretine açıldı

İZMİR\'de, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nın 8 savaş gemisi, vatandaşların ziyaretine açıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan, aralarında MİLGEM projesi kapsamında üretilen yerli gemiler olan TCG Heybeliada ve TCG Büyükada\'nın da yer aldığı 8 savaş gemisi, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, İzmirliler\'in ziyaretine açıldı. İzmir Alsancak Limanı\'ndan yolcu vapuruyla ücretsiz olarak alınan vatandaşlar, körfezde demirli savaş gemilerine götürüldü. Gezi boyunca, İzmirliler harp gemileri hakkında merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu. Askeri personel sorulan soruları yanıtlarken, seyrüsefer cihazları hakkında da bilgiler verdi. Küçük yaştaki çocuklar etkinliğe büyük ilgi gösterirken, birçok çocuk ziyaret sona erdiğinde, kendilerini limana götürecek olan vapura binmek istemedi.

Ziyaretçi çocuklardan Seyit Mehmet Ünlü, TCG Heybeliada\'dan çok etkilendiği için ileride Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nda görev yapmak istediğini belirterek, \"Herkesin gelip ziyaret etmesi, bu etkinliği kaçırmaması gerekiyor. Çoğu zaman filmlerde görebildiğimiz savaş gemisine girdik ve her bölümünü gezdik\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Vatandaşları harp gemilernine götüren vapurdan görüntü

- Harp gemisinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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Samanlığı yıldırım düştü: 10 ton saman yandı

KARABÜK’ün Eskipazar ilçesinde, üzerine yıldırım düşen samanlık ve içindeki yaklaşık 10 ton saman yandı.İlçeye bağlı Beytarla Köyünde öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağışıyla birlikte, İzzet Demirbüken\'e ait samanlığa yıldırım düştü. Samanlık kısa sürede alev topuna dönerken itfaiyeye haber verildi. Gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat sonra yangın söndürüldü. Yangında samanlık yaklaşık 10 ton saman yandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bir vatandaşın cep telefonuyla yangını çekme anı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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