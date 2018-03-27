DHA YURT BÜLTENİ-15

Edirne\'de aşırı yağışlar su baskınlarına neden oldu

EDİRNE\'de aşırı yağmur yağışları nedeniyle Uzunköprü ilçesinin Çakmak Köyü\'nde sel baskını yaşanırken, Tunca Nehri\'nin taşkın tehdidi altında bulunan Değirmenyeni Köyü\'nün korunması için DSİ, sedde çalışması yaptı.

UZUNKÖPRÜ\'DE SEL

Uzunköprü ilçesine bağlı 350 nüfuslu Çakmak köyde, sağanak yağmurların ardından köyden geçen dere taştı. Bir çok evi su basarken, çok sayıda hayvan telef oldu. Edirne İl Özel İdaresi\'ne bağlı kepçe, köyde sel sularının diğer evlere girmemesi için yol üzerinde biriken kumları evlerin girişlerine yığdı. Sel sularının etkili olduğu sokakta oturan Semiha ve Kemal Meriç çifti, aşırı yağışların ardından derenin taştığını evlerini su bastığını söyledi. Hayvanlarının sel suları nedeniyle telef olduğunu ifade eden Semiha Meriç, \"Her yağmurda burada sel oluyor. Ama bu defa daha büyük oldu. Evlere su girdi, hayvanlarımız telef oldu. Bu derenin ıslah edilmesini istiyoruz\" dedi. Kemal Meriç ise eve bir daha su girmemesi için evlerinin kapısına kum yığına yaptığını belirterek, \"Her yağmur böyle oluyor, bir de bunun gecesi var. Çok yağış olduğunda evde korkuyoruz\" şeklinde konuştu.

Çakmak köyünde oturan Tuncay Önal da 300 metrelik derenin yağmurların ardından sele dönüştüğünü kaydederek, \"Derenin temizlenmesi lazım, başka bir çaresi yok. Sadece 300 metrelik bir dere burası. Çok yağış oldu kanallar tıkandı. Evlere su girdi, kerpiç olanlar yıkılmaya başladı. Şimdi kum yığdık diğer mahalleye de su girmesin\" diye konuştu. Edirne İl Özel İdaresi\'ne bağlı bir kepçe sel sularından geriye kalan kumları temizlerken, tıklanan yolları da açmak için çalışma başlattı.

KÖYE SEDDELİ KORUMA

Edirne kente merkezinde yağmur yağışı etkili olarak devam ederken meteoroloji yetkilileri, kentte son bir haftada metrekareye 57 kilogram yağış düştüğünü açıkladı ve taşkınlar konusunda vatandaşları uyandı. Bir haftadır \'kırmızı alarm\' verilen Tunca Nehri\'nin taşması sonucu Kırkpınar Güreşleri\'nin yapıldığı Sarayiçi sular altında kaldı. Sarayiçin\'ndeki Kanuni, Fatih ve Saraçhane köprüleri de trafiğe kapalı bulunuyor.

Edirne merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Değirmenyeni köyüne Tunca Nehri\'nin taşkın tehdidi altına girdi. Tunca\'nın taşması sonucu set boyundaki ev ile ahırları suyla doldu. Köylüler suyu kendi imkanlarıyla boşaltma çalışması başlattı. Köy Muhtarı Sami Bozkoç, taşkın tehdidi altında bulunduklarını bildirmesi üzerine DSİ, iş makineleriyle nehir ile köy arasına toraktan set yapılarak önlem aldı. Muhtarı Bozkoç, yağışların devam etmesi nedeniyle tedirgin olduklarını belirterek, \"Tunca Nehri\'nde su seviyesi her geçen gün artıyor ve bu yağışlar bizi tedirgin ediyor. Dün gece yarısı su seviyesi köy yoluna taşmaya başlayınca, DSİ yetkililerine haber verdim. Kısa sürede gelip çalışma başlattılar. Şu an korkulacak bir şey olmasa da yağışların devam etmesi bizi tedirgin ediyor\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Evlerine sel suları giren çift

-Semiha ve Kemal Meriç ile röp.

-Kepçenin yolları açması

-Derenin taştığı yerler

-Sel sularının geçtiği alanlar

-Tunca Önal ile röp.

-Selin olduğu alanlar genel

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

================================

Otomobil dinlenme tesisindeki kamyona çarptı: 2 yaralı

DÜZCE\'nin Kaynaşlı ilçesinde, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki dinlenme tesisinde bulunan kamyona çarptı. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kameralara yansıdı.

Kaza saat 17.30 sıralarında, D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Emrullah Özdemir idaresindeki 81 ES 018 plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dinlenme tesisinde park halinde bulunan 63 FC 693 plakalı kamyona çarptı. Kazada, Emrullah Ödemir ve Bilal Özdemir yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüsü

Yaralıların ambulansa alınırken görüntüsü

Kaza yerinden görüntü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

==========================

6 gün önce alkollüyken yakalanan halk otobüsü şoförü, kazada öldü



KÜTAHYA\'da 6 gün önce polis denetiminde alkollü olarak özel halk otobüsünü kullanırken yakalanan ve sürücü belgesine el konulan İsmail Türkan (31), Eskişehir\'de otomobille beton bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi, otomobilde bulunan arkadaşı Mustafa Kara (28) ise yaralandı.

Eskişehir\'de bu sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen kazada, İsmail Türkan yönetimindeki 34 PG 4748 plakalı otomobil, çevre yolu Polis Okulu kavşağında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda beton bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücü İsmail Türkan olay yerinde öldü, yanında oturan Mustafa Kara yaralandı. Kara ambulansla yakındaki Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen İsmail Türkan\'ın cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı.

ALKOLLÜ HALK OTOBÜSÜ KULLANIRKEN YAKALANMIŞTI

Kazayla ilgili soruşturma sürerken sürücü İsmail Türkan\'ın 6 gün önce Kütahya\'da polisin yaptığı kontrolde alkollü olarak özel halk otobüsü şoförlüğü yaparken yakalandığı ortaya çıktı. Polis ekipleri 1,13 promil alkollü olduğunu belirledikleri İsmail Türkan\'ın sürücü belgesine 6 ay süreyle el koyup, alkollü araç kullanmak suçundan da 1253 lira para cezası kesti. Türkan\'ın kaza yaptığı otomobili, yanında bulunan ve kazada yaralanan arkadaşı Mustafa Kara\'nın Kütahya\'da kiraladığı öğrenildi. İsmail Türkan\'ın aracı kendi kullanıp gezmek için geldikleri Eskişehir\'de beton bariyerlere çarparak hayatını kaybettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (Arşiv)

- İsmail Türkan\'ın polis kontrolünde yakalanması

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,(DHA)

===================================

Edirne\'de aşırı yağışlar su baskınlarına neden oldu (2)

EDİRNE-KIRKLARELİ YOLU KAPANDI

Edirne\'de aşırı yağışların ardından Oğulpaşa deresinin taşması sonucu, sel sularının yolun üzerine akması nedeniyle Edirne-Kırklareli karayolu (D-20) trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri Kırklareli istikametine İskender Köyü girişinden itibaren yolu kapatarak gelen araçları alternatif yollara yönlendirdi. Karayolları yetkilileri, taşan dere sularının yolun üzerinden aktığını ve yolun gece boyunca trafiğe kapalı tutulacağını belirtti.

Görüntü Dökümü:

-Yoldan akan sel suları

-Oğulpaşa deresi

-Yolun iki tarafı

-Genel görüntüler

---------------------

- Sarayiçi\'nden görüntü

- Saraçhane ve Yalnızgöz köprülerinden görüntü

- Değirmenyeni Köyü yağmur görüntüsü

- Köy Muhtarıyla röportaj

- Setten görüntü

- Muhabir Alican Zeray anons

- Köylü ile röportaj

- Tunca nehrinden görüntü

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN - Alican ZERAY / EDİRNE,(DHA)

==============================