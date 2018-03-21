DHA YURT BÜLTENİ-15

Kaza anını güvenlik kamerası kaydetti

ORDU\'nun Fatsa ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza Fatsa ilçesi Ordu-Samsun Karayolu Dolunay Kavşağı\'nda meydana geldi. İddiaya göre Onur Şimşek idaresindeki motosiklete yola kontrolsüz çıkış yapan Sema Duman idaresindeki 52 DK 588 plakalı otomobil çarptı. Çarpma sonrası motosiklet sürücüsü takla atıp, yola savrularak ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen, 112 sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anını gösteren güvenlik kamerası görüntüsü

(SÜRE:16 Sn) (BOYUT:790 KB)

Haber-Kamera:Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA(Ordu), (DHA)

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Taşdere köyünde nevruz kutlaması

KARS’ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşdere köyünde düzenlenen nevruz kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Kaymakam Abdil Koç\'un 1,5 yaşındaki oğlu Tahir, oyun sandığı yumurta tokuşturmasını bir türlü bırakmak istemeyince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Taşdere Köyü 70\'inci Yıl İlkokulu’nda yapılan etkinliğe Kaymakam Abdil Koç, İlçe Belediye Başkan Vekili Binali Başkaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Işıklar, İlçe Emniyet Amiri Cemre Karagül ve köylüler katıldı. Öğrenciler, Kafkas halk oyunları gösterisiyle kutlamalara renk kattı.

Kutlamalar kapsamında yumurta tokuşturmada renkli görüntüler ortaya çıktı. Protokol ve vatandaşlar en sağlam yumurtayı bulmak için birbirleriyle yarıştı.

Kaymakam Abdil Koç ile oğlu Tahir’in yumurta tokuşturması ise ilgiyle izlendi. Küçük Tahir, oyun sandığı yumurta tokuşturmasını bir türlü bırakmak istemeyince gülüşmelere neden oldu. Minik Tahir yumurtaları sert bir şekilde kırınca ortada sağlam yumurta kalmadı. Zaman zaman elindeki yumurta da kırılınca şaşıran Tahir sık sık kaymakam babasına seslenerek yumurta istedi.

Kutlamalar, nevruz ateşinin kaymakam Abdil Koç tarafından yakılması, davul-zurna eşliğinde halay çekilmesi ve temsili demir dövme töreniyle sona erdi. Taşdere köyü muhtarı Yalçın Akbulak, tüm misafirlere ve köylülerine etkinliğe gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Detaylar

Şiirlerin okunması

Mani ve gösteriler

Danslar

Yumurta tokuşturulması

Kaymakam ile minik oğlunun yumurta tokuşturması

Nevruz ateşinin yakılması

Halaylar

Devir dövme

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)



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Doğalgaz patlamasında ev enkaza döndü:1 ölü,2 yaralı- Yeniden (2)

HAMİTLER MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa\'da sabah saatlerinde Hikmet G.\'ye ait tek katlı evde meydana gelen doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden Elif Geldi\'nin cenazesi ailesi tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu\'ndan alındıktan sonra merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi\'ndeki Bahar Camii\'ne getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, Elif Geldi\'nin cenazesi Hamitler Mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine ailesi ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yakınları ve sevenleri katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenaze namazından görüntüler

HABER-KAMERA: Mehmet İNAN / Bursa (DHA)

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Şanlıurfa\'da cinayet şüphelisi 6 kişi gözaltında

ŞANLIURFA’da, 5 gün önce bakkalda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mehmet Yavuz\'un (38) ölümüyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Geçen cumartesi gecesi Ahmet Yesevi Mahallesi\'nde bulunan Murat Gök\'e ait bakkalda meydana gelen olayda, Mehmet Yavuz başına ateş edilerek öldürüldü, Murat Gök ise yaralandı. Cinayetin ardından çalışma başlatan polis, Yavuz\'un ölümüyle ilgili isimleri açıklanmayan 6 kişiyi gözaltına aldı. Balıklıgöl Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontörlünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servis

- Şüphelilerin polis aracından indirilmesi

- Şüphelilere sağlık kontrolünden geçirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Hırsızlık şüphelilerine operasyon

ANTALYA\'da polisin düzenlediği hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Muratpaşa, Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde evden, işyerinden ve otomobilden hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Y.Y., M.G., A.Y., A.Ö. ve F.İ. olduğunu tespit etti. Dün operasyon düzenleyen polis, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürülen şüphelilerin 8 hırsızlık olayına karıştıkları ortaya çıktı. Şüpheliler, ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelileri şubeden çıkışı

-Birlikte araca binmeleri

-Aracın hareket etmesi

-Asayiş dış plan

Haber Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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30 bin liralık altın çaldı düşünce yakalandı

ANTALYA\'da girdiği evde 30 bin lira değerinde altın çalan F.M. (38), kaçmak isterken merdivenlerden düşünce polislerce yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Varsak Mahallesi\'nde meydana geldi. Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan F.M., kapısını açtığı bir eve hırsızlık için girdi. Evde 30 bin lira değerinde alın bilezik ve çeyrek altın alan F.M., ev sahibiyle karşı karşıya geldi. Kısa süreli paniğin ardından kaçmak için hamle yapan F.M., merdivenlerden düştü. Sol ayağından doku zedelenmesi olan ve bu nedenle kaçamayan F.M., vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolü sonrasında Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen F.M\'nin Muratpaşa ilçesinde bir evden de hırsızlık yaptığı tespit edildi. F.M, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelinin sekerek çıkması

-Ekip arabasına gitmesi

-Aracın hareket etmesi

-Asayiş dış plan

Haber kamera Bülent TATOĞULARI/ANTALYA,(DHA)

