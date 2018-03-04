DHA YURT BÜLTENİ-15

Bariyerlere çarpan TIR devrildi, sürücü yaralandı

SİVAS’ta, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarpan TIR’ın devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sivas-Ankara karayolunun 90’ıncı kilometresinde, Şeyh Halil Köyü yakınlarında meydana geldi. Yozgat’tan Sivas’a gelen İsmail D. (26) yönetimindeki 06 JTB 17 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR yan yattı. Yaralanan sürücü İsmail D., çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntü

-Aracın görüntüleri

Haber: Hakan KALELİ / SİVAS, (DHA)

===================================

Kaçakları taşıyan otomobil bariyerlere çarptı: 8 yaralı



EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a gitmek isteyen Pakistan uyruklu kaçakların bulunduğu otomobil bariyerlere çarptı, sürücü Mehmet P. (29) ve 7 kaçak yaralandı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında Keşan-Malkara Karayolu üzerindeki Dörtyol Kavşağı\'nda meydana geldi. Tekirdağ\'ın Malkara ilçesinden, Keşan yönüne giden Mehmet P. yönetimindeki 34 GY 3298 plakalı otomobil, Dörtyol Kavşağı\'na geldiği sırada önce dönel kavşağa, daha sonra ise savrularak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Mehmet P. ile araçta bulunan ve yasa dışı yollardan Yunanistan gitmek isteyen Pakistan uyruklu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle Keşan\'dan, İpsala yönüne bir süre kapalı kalan kavşak, devrilen otomobilin çekilmesi ve Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Kazanın olduğu noktada, geçen ocak ayında da Suriye ve Afganistan uyruklu kaçakların bulunduğu ticari taksinin dönel kavşağa çarparak, devrilmesi sonucu 7 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Kazada yaralananlar

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Kaza yapan araç

-Polisin incelemesi

-Kaçakların eşyaları

-Aracın çekiciye yüklenmesi

-Temizlik çalışması yapılması

-Acil servis girişi genel gör.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

====================================

Otomobil alt geçide düştü: 3 yaralı



KONYA’da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak alt geçide düştü. Kazada otomobildeki 3 kadın yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Mobilyacılar alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre Yeni İstanbul Caddesi’nde seyreden 32 PC 885 plakalı otomobil, sürücüsü Havva Nur Eda Çamurcu\'nun (25), direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu, korkulukları aşarak 2 metre yükseklikten alt geçide düştü. Kazada sürücü Havva Nur Eda Çamurcu ile otomobilde bulunan Yasemin Bulut ve kardeşi Elif Bulut yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Kaza yapan araç

- Polisin yolda önlem alması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)