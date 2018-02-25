DHA YURT BÜLTENİ-15

ATAK HELİKOPTERLERİ CİNDERES BÖLGESİNDE YPG HEDEFLERİNİ ATEŞ ALTINA ALDI

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ATAK helikopterleri tarafından Afrin\'in Cideres bölgesindeki YPG hedefleri yoğun ateş altına alındı.

Görüntü dökümü

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- ATAK helikopterlerinin YPG hedeflerini ateş altına alması

- Mermi izleri

Haber : HATAY (DHA)

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ERBAA\'DA KORKUTAN ÇATI YANGINI

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde bir sitenin çatısında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Olay, saat 21.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi\'nde bulunan 4 bloklu bir sitede meydana geldi. Sitenin A Blok çatısında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. 12 dairenin bulunduğu 3 katlı binanın çatısından alevler yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Erbaa Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Bu sırada bina sakinleri yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binadakileri tedbir amaçlı tahliye etti. Çatı arasında bulunan izolasyon malzemesi sebebiyle alevler kısa sürede büyürken, yangın itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Yanan çatının görüntüsü

-Ekiplerin müdahalesi

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

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MAÇ DÖNÜŞÜ ASKERLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ



AYTEMİZ Alanyaspor ile Trabzonspor maçında görevli jandarma personelini taşıyan midibüs devrildi. Kazada yaralanan askerler hastanelerde tedaviye alındı.

Alanya’da oynanan Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor maçının ardından karşılaşmada görev yapan jandarma personelini taşıyan midibüs saat 23.30 sıralarında Kestel Mahallesi yakınlarında devrildi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kavşaktan dönüş yaparken sürücünün kontrolünü kaybettiği midibüs yan yattı.

Kazada midibüste bulunan askerler yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen askerler çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Askerlerden bazılarının vücutlarında kırıklar olduğu, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane önünden görüntüler

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- Olay yerinden vatandaş cep telefonu görüntüleri

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ HAMİ AKSOY\'DAN, \'ATEŞKES KARARINA\' İLİŞKİN SORUYA CEVAP

\"Kararı memnuniyetle karşılıyoruz\"

\"Terör örgütleriyle mücadele gayretleri sürecek\"

ANKARA (DHA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde kabul edilen, Suriye’de insani duruma ilişkin karar hakkındaki soruya verdiği cevapta, \"En az 30 gün insani ateşkes talebinde bulunan kararı memnuniyetle karşılıyoruz\" dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ayrıca; Türkiye\'nin, Suriye\'nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğini tehlikeye atan terör örgütleriyle mücadele etmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, BM\'de alınan karar ilişikin verdiğ yanıtta şunları söyledi:



\"BM Güvenlik Konseyi’nde bugün kabul edilen, Doğu Guta başta olmak üzere Suriye’de kötüleşen insani durum karşısında, acil insani yardımların erişimine ve tıbbi amaçlı tahliyelere imkan tanınması maksadıyla, çatışmaların gecikmeksizin durdurulması ve en az 30 gün insani ateşkes talebinde bulunan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye, Suriye’de ateşkesin tesisi, çatışmaların durdurulması ve gerginliğin azaltılması konusunda en başından beri her platformda çaba harcamakta ve uluslararası toplumun bu yöndeki adımlarını desteklemektedir. İdlip’te bugüne dek tesis ettiğimiz 6 gözlem noktası çabalarımızın somut bir tezahürüdür.\"

\"Doğu Guta’da rejimin artan ihlallerinden ve sivillere yönelik olarak uyguladığı kuşatmanın yol açtığı kötüleşen insani durumdan duyduğumuz endişeyi muhtelif açıklamalarımızda dile getirmiş, bu ihlallere son verilmesi çağrısında bulunmuştuk. Bu konudaki endişelerimizi, rejimin garantörü konumundaki Rusya ve İran’a da aktarmış, rejimin sivillere yönelik saldırılarının ve ateşkesi ihlallerinin gerginliği azaltma bölgelerindeki ortak gayretlerimizi sekteye uğrattığına dikkat çekmiştik. Kesintisiz insani yardım erişiminin sağlanması uluslararası hukukun bir gereğidir. Açlığa mahkumiyetin sivil halka karşı bir silah olarak kullanılması kabul edilemez. Bugünkü kararda da atıfta bulunulan 2268 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının tam olarak uygulanması çağrısına desteğimiz tamdır.\"

\"Türkiye, şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da, bir yandan insani planda Suriye halkının çektiği acıların dindirilmesine yönelik katkılarını ve bu bağlamda başta BM olmak üzere uluslararası toplumun çabalarını desteklemeye devam edecek; diğer yandan, Suriye’deki insani krizin kökeninde yatan ihtilafın sona erdirilmesine ve Suriye’nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğini tehlikeye atan terör örgütleriyle mücadele edilmesine yönelik gayretlerini sürdürecektir.\"

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OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETTEKİ 2 KARDEŞ YARALANDI



ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde hafif ticari araca çarparak alev alan motosikletten yola savrulan 2 kardeş yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kışla Sanayi Kavşağı\'nda meydana geldi. Kazım Canbaz (20) kontrolündeki plakasız motosiklet, kavşaktan dönüş yapan Devrim Ataş (37) idaresindeki 67 SD 880 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada alev alan motosikletten yola savrulan Kazım Canbaz ve kardeşi Eray Canbaz (18) yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu iki kardeş, Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Motosiklet sürücüsü Kazım Canbaz’ın ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yanan motosiklet(cep telefonu görüntüsü)

-Kaza yeri

-Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralıların sedyeye ardından ambulansa alınması

-Yanan motosikletten ve araçtan görüntü

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)