DHA YURT BÜLTENİ-15

Manavgat şehidini uğurladı

IRAK\'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Cumali Gür (26), Antalya\'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde şehidin kız kardeşi Yasemin Gür \"Ağlamak yok\" diyerek gözyaşlarına hakim oldu. Anne Yiter Gür ise \"Senin yerine ben savaşacağım\" dedi.

Irak\'ın Kanireş bölgesinde teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Cumali Gür\'ün cenazesi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi morgundan Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne ait cenaze aracıyla alınarak, şehidin Manavgat Kızılot\'taki evine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra cenaze, Manavgat Belediyesi\'ne ait kapalı pazaryerindeki tören alanına getirildi. Kızılot Mahallesi\'ndeki 5 bini aşkın kapasiteli kapalı pazaryerinde ikindi vakti kılınan cenaze namazına Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piy. Alb. Tahir Savran, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, CHP Antalya milletvekilleri Niyazi Nefi Kara ve Devrim Kök, Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bostancı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Manavgat Belediye Başkanı CHP\'li Şükrü Sözen, askeri erkan ve binlerce Manavgatlı katıldı. Cenaze törenine şehidin babası Nazım Gür, annesi Yiter Gür, ablaları Sevilay ve Nilay, ağabeyi Ramazan ile kız kardeşi Yasemin Gür ve yakınları da katıldı. Cenaze töreninde şehit ailesi Türk bayrağına sarılı Cumali Gür\'ün tabutuna sarılıp, öperek son yolculuğuna uğurladı.

ŞEHİDİN KARDEŞİ: AĞLAMAK YOK

Cenaze törenine askeri kıyafetle katılan şehiDİn kız kardeşi Yasemin Gür, ağabeyinin tabutu başında göz yaşlarını tutamayan askerleri görünce \"Ağlamak yok, bak benim ağabeyim, ben ağlıyor muyum, ağlamak yok\" dedi. Şehidin annesi Yiter Gür ise \"Cumalim, yavrum senin yerine ben savaşacağım\" diyerek gözyaşı döktü. Manavgat Belediyesi tarafından hazırlanan kapalı pazaryerindeki cenaze namazının ardından binlerce Manavgatlının katılımıyla şehit Cumali Gür\'ün cenazesi, defnedilmek üzere Kızılot Mezarlığı\'na götürüldü. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, CHP Genel Başkanının da aralarında bulunduğu çok sayıda bakan ve üst düzey yönetici çelenk gönderdi.

ANNE ANJİYO OLDU

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Cumali Gür\'ün, şeker ve yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunan annesi Yiter Gür\'ün dün akşam saatlerinde kalp sıkışması yaşayınca Manavgat Devlet Hastanesi\'ne götürüldüğü kaydedildi. Burada yapılan ilk muayenesinin ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilen Yiter Gür, gece anjiyo oldu. Sağlık durumu iyi olan Yiter Gün, bugün sağlık görevlileri tarafından evine getirildi.

GAZİLERDEN BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİ

Cenaze töreni öncesinde Kızılot Mahallesi\'ndeki şehidin baba evinin önüne Manavgat Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından taziye çadırları kuruldu. Sürekli Kuran okunan taziye çadırlarında şehit babası Nazım Gür, ziyarete gelenlerin taziyelerini kabul etti. Türkiye Mücahit ve Muharip Gaziler Derneği Antalya Manavgat Şubesi Osman Nuri Arslan ve dernek üyeleri de taziye çadırına gelerek şehit babası Nazım Gür\'e başsağlığı dileklerini iletti. Şehit Cumali Gür\'ün cenaze namazının kılındığı Kızılot kapalı pazaryeri Türk bayraklarıyla donatılırken, Manavgat Belediyesi tarafından da çevre temizliği ve düzenlemesi yapıldı. Pazaryeri yakınlarında bulunan 5 yıldızlı otellerin tamamına da dev Türk bayrakları asıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)

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- Cenazenin alana gelişi

- Yakınlarının tabuta sarılması ve ağlaması

- Baba Nazım Gür

- Annesi Yiter Gür

- Ablaları Sevilay ve Nilay

- Ağabeyi Ramazan ile kız kardeşi Yasemin Gür

- Yakınları

- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Vali Münir Karaloğlu ve protokolden

- Cenaze namazı

- Tabutun taşınması

- Tekbir getirilmesi

Kaset Durumu: Link geçildi



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)

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- Cenazenin eve getirilmesi

- Yakınları cenaze aracının yanına gelmesi

- Dua edilmesi

- Cenaze töreni aile görüntüsü

- Ağabeyi Ramazan ile kız kardeşi Yasemin Gür\'ün sarılması

- Ablası Nilay\'ın ağlaması

- Baba Nazım Gür\'ün tabuta sarılması

- Kardeşlerinin tabuta sarılması

- Bakan Faruk Özlü\'nün aileyi teselli etmesi, ve anne Yiter Gür\'ün elini öpmesi

- Tören alanından detay

- Fenalaşan kalabalıktan bir erkeğin görüntüsü

- İl Müftüsü Osman Artan\'ın duası

- Itrı\'nın cenaze marşının çalınması

- Tabutun vatandaşlarca taşınması

- Genel detaylar

03.30

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (3)

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- Drone havadan görüntü

Haber:Mehmet ÇINAR- Mithat ABAKAN- Mehmet KILIÇASLAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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Bakan Eroğlu: Çiftçilerimizi modern sulamaya davet ediyorum

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye\'nin 2017\'de, son 44 yılın en kurak dönemini geçirdiğini belirterek, \"Suyu idareli kullanmamız gerekiyor. Bunun için bir seferberlik ilanı ediyorum. Modern sulamaya çiftçilerimizi davet ediyorum\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa\'ya geldi. Bakan Eroğlu\'nu GAP Havalimanı\'nda Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, bürokratlar ve kurum amirleri karşıladı. Eroğlu, havalimanından Şanlıurfa Valiliği\'ne geçti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte Vali Erin\'i ziyaret eden Eroğlu, kentte yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Burada konuşan Bakan Eroğlu, Şanlıurfa\'nın, fahri hemşehrisi olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Şanlıurfa\'ya yapılan yatırımları anlatan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dan \'GAP Eylem Planı\'nın 2019 sonuna kadar bitirilmesi için talimat aldıklarını kaydetti. Bakan Eroğlu, \"GAP Eylem Planı\'nda 2019 sonunu kadar bize büyük bir hedef verdiler. 2019 sonuna kadar belirtilen bütün sulamaları derhal yerine getirilmesi için talimat aldık. Dünyanın en uzun suni nehrini inşa ettik. Şanlıurfa\'dan Mardin\'e kadar 221 kilometre suni nehir yaptık. Bunun içinde 7 tane TIR geçebiliyor. Yine şimdiye kadar 1047 köprü inşa ettik\" dedi. Şanlıurfa\'nın orman bakımından çok fakir bir bölge olduğunu belirten Eroğlu, \"Şanlıurfa\'da yüzde 1 olan orman varlığını artırmak için çalışmalar başlattık. Bunun için bütün yol kenarlarına, okullara, hastanelere mezarlıklara fidan ekeceğiz. Şanlıurfa\'da 25 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Yine isteyen belediyelerimize gerektiği kadar fidan yardımını yapmaya devam ediyoruz\" diye konuştu.

\'ÇARŞAMBA DUA ETTİM, ERTESİ GÜN YAĞMUR YAĞDI\'

Türkiye\'nin en kurak ilerinin başında yer alan Şanlıurfa\'da, son günlerde yağan yağmurlar dolayısıyla yüzlerinin güldüğünü aktaran Bakan Eroğlu, şunları söyledi:\"Geçen yıl ülkemizde 44 yılın en büyük kuraklığı yaşandı. 1972 yılından bu yana en büyük kuraklığı 2017 oldu. O dönem Şanlıurfa\'da yüzde 65 az yağış düştü. Üçte biri düştü. Dolayısıyla Atatürk Barajı\'nda bizim 4 milyar metreküp suya ihtiyacımız var. Bunun sadece 3 milyar metreküp kullanabilir suyu vardır. Bunun için çiftçilerimizin biran önce yağmurlama ve damlama sula sistemlerine geçmeleri gerekiyor. Aksi takdirde bu su bize yetmez. Bunun için Allah\'a dua ediyoruz. Hatta bu yıl bir ara çok sıkıştım. \'Yarabbi, şu Şanlıurfa yağmur gönder\' diye dua ettim. Çarşamba dua etmiştim, ertesi gün yağmur yağmaya başladı. Yoksa büyük bir sıkıntı olacaktı. Ben şunu belirtmek istiyorum; bütün çiftçilerimize gelin hep birlikte el ele vererek, modern sulama sistemine geçelim. Bakın devlet her şeyi yapacaktır. Bir adım yaklaşana, biz koşarak gideceğiz. Bunun sözünü veriyoruz; ama karşı taraf gelmezse yapacağımız bir şey yoktur. Fazla su fazla ürün demek değildir. Yeteri kadar su vereceğiz. Fazlası tarlanın tuzlanmasına çoraklaşmasına neden olur. Biz 3 milyar suyla bütün Şanlıurfa ovasını sularız. Suyu idareli kullanmamız gerekiyor. Bunun için bir seferberlik ilanı ediyorum; modern sulamaya çiftçilerimizi davet ediyorum. Bu yıl tarımsal bir kuraklık tehlikesi bulunmamaktır.\"

BAKAN FAKIBABA: TARIM KALKINMAZSA TÜRKİYE KALKINMAZ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise 7 aylık bakanlığı döneminde 35 ili ziyaret ettiğini belirterek, \"Tarım kalkınmasa Türkiye kalkınmaz. Tarım kalkınacak ve Türkiye kalkınacaktır. Tarımı kalkınmamış olan ülkeler, kalkınmış olamazlar. Ne kadar sanayileşmiş olurlarsa olsunlar, kendi gıdalarını üretilmiyorlarsa o ülkeler kalkınamaz. Bu yüzden el birliğiyle bu ülkemizi daha refah seviyelere taşıyacağız\" diye konuştu. Valiliğin ardından bakanlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi\'yi de ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyükşehir ziyareti sonrası Bakan Eroğlu ve Bakan Fakıbaba ile Başkan Çiftçi, Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü\'nce düzenlenen fidan dağıtım törenine katılıp, Şanlıurfalılara fidan dağıttı. Bakanlar, daha sonra basına kapalı olarak muhtarlarla bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Valilikte yatırım toplantısına bakılan bakanlar

- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'nun açıklaması

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın açıklaması

- Büyükşehir belediyesini ziyaret eden bakanlar

- Fidan dağıtım törenine katılan bakanlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 468, 350 MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,(DHA)

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Otomobil kamyona çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

Denizli\'nin Pamukkale ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki sürücü ve yanındaki yolcu yaralanırken, arka koltukta oturan 24 yaşındaki Onur Araç kaza yerinde öldü. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Pamukkale Karayolu Laodikya Kavşağı\'nda meydana geldi. Denizli\'den Pamukkale yönüne giden Ali Tatar, yönetimindeki 20 AAB 020 plakalı otomobille, kavşaktan dönmeye çalışan Kemal Sacar\'ın kullandığı 71 AH 422 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak, yol kenarındaki kaldırıma çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Kazada otomobil sürücü Ali Tatar ağır yaralanırken, yanındaki Aykut Şahin ise hafif sıyrıklarla kurtuldu. Otomobilin arka koltuğunda oturan yolcu Onur Araç ise kaza yerinde öldü. Yaralılar ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde otomobilin, kamyona arkadan çarpması ve savrularak kaldırıma çıkması yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamera görüntüsü

- Otomobilin kamyona çarpma anı

- Olay yerinden detay ve genel görüntüler

- Polislerden görüntüler

- Yoldan ve kavşaktan

- Kamyondan görüntü

- Cenazenin kaldırılması

- Hayatını kaybeden Onur Araç\'ın resmi

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Yol kenarında ölü vaşak bulundu

ANTALYA\'nın Akseki ilçesinde karayolu kenarında ölü vaşak bulundu.

Antalya- Konya karayolunun Üzümdere Yaban Hayatı Koruma Sahası\'nda yol kenarında öğle saatlerinde hareketsiz duran bir vaşak bulundu. İhbar üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri vaşağın öldüğünü belirledi.

Araç çarpması sonucu telef olduğu tahmin edilen yaklaşık 1.5 metre uzunluk ve 35- 40 kilo ağırlığındaki vaşak doğa koruma ekipleri tarafından götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Vaşaktan görüntüler

49.2 MB /// 00.48\"

Haber- Kamera: Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)

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Otomobil kamyona çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

Denizli\'nin Pamukkale ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki sürücü ve yanındaki yolcu yaralanırken, arka koltukta oturan 24 yaşındaki Onur Araç kaza yerinde öldü. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Pamukkale Karayolu Laodikya Kavşağı\'nda meydana geldi. Denizli\'den Pamukkale yönüne giden Ali Tatar, yönetimindeki 20 AAB 020 plakalı otomobille, kavşaktan dönmeye çalışan Kemal Sacar\'ın kullandığı 71 AH 422 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak, yol kenarındaki kaldırıma çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Kazada otomobil sürücü Ali Tatar ağır yaralanırken, yanındaki Aykut Şahin ise hafif sıyrıklarla kurtuldu. Otomobilin arka koltuğunda oturan yolcu Onur Araç ise kaza yerinde öldü. Yaralılar ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde otomobilin, kamyona arkadan çarpması ve savrularak kaldırıma çıkması yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Güvenlik kamera görüntüsü

- Otomobilin kamyona çarpma anı

- Olay yerinden detay ve genel görüntüler

- Polislerden görüntüler

- Yoldan ve kavşaktan

- Kamyondan görüntü

- Cenazenin kaldırılması

- Hayatını kaybeden Onur Araç\'ın resmi

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)