DHA YURT BÜLTENİ-15

Kardak kayalıklarında gergin anlar/EK

SULAR ISINDI

Muğla\'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Kardak kayalıklarında, geceden başlayan hareketli anlar, sürüyor. Bugün saat 14.30\'da bölgeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı iki hücumbot ile iki sahil güvenlik botu daha geldi. Türk deniz araçlarının sayısı 11\'e, Yunan sahil güvenlik botlarının sayısı ise 8\'e yükseldi.

Yunanistan\'ın Leros Adası\'ndan saat 14.45\'te 2 zodiak botla gelen silahlı Yunan askerler dikkat çekti. Kardak kayalıklarından bir mil uzaktan hızla geçen Yunan komandoların bulunduğu bot, İstanköy Adası\'na doğru seyretti. Türk sahil güvenlik botları da Kardak\'a doğru yöneldi. Türk ve Yunan botlarının zaman zaman birbirlerine 80-100 metre civarında seyrettikleri görülürken, diğer botların kayalıklara 1-2 mil uzaklıkta sabit olarak durdukları gözlemlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Leros\'tan gelen zodiak botlu komandolar

- Bölgeye yeni gelen Türk hücumbotlarından görüntü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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O şehit annesi: 2.5 lira için beni azarladılar/EK

BAKAN ARADI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan, şehit annesi Zübeyde Tura\'yı telefonla aradı. Olayın ortaya yaşanmasından üzüntü duyduğunu belirten Sayan, \"Sizler bizim başımızın tacısınız, olayı duyunca çok üzüldüm, otobüs şoförüne gereği yapılacak\" dedi. Anne Tura ise, sizleri yanımızda görmek, arkamızda olduğunuzu bilmek bize güç veriyor\" dedi. Şehidin babası Ahmet Tura\'da bakana teşekkür etti.

ZEYTİN DALI VE PKK VURGUSU

Adliyeye sevk edilen otobüs şoförü Eren G., Cumhuriyet Savcılığı\'nda ifadesinin alınmasının ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, tutuklama talebi yazısında, müşteki Zübeyde Tura\'nın oğlu Mehmet Tura\'nın 1993 yılında terör örgütü PKK tarafından pusu kurularak 33 askerle birlikte şehit edildiğini anımsattı. Diğer şehit yakınları gibi müştekinin de otobüslerden ücretsiz yararlanma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Savcı, talep yazısında şu ifadelere yer verdi: \"PKK terör örgütüne karşı şanlı kahraman askerlerimizin verdiği mücadelenin senelerdir devam ettiği, PKK\'nın gerçekleştirdiği karakol baskınları ve sivil katliamlarla şanlı halkımızın can evinden vurma çabalarına karşı şehit ailelerimizin \'Vatan sağ olsun\" yanıtı ile dağ gibi durdukları, halkımızın da eşi başka bir millette zor rastlanır şekilde şehitlerine saygı ve yakınlarına sahip çıkma anlayışı ile hareket ettiği, yine şanlı ordumuzun olay tarihi itibariyle PKK\'nın kanlı tarih yazma çabasına karşı Afrin bölgesinde Zeytindalı Harekatı ile kalıcı bir son verme amacıyla uluslararası arenada dahil kabul gören operasyonlarının devam ettiği, gelen şehit haberleri nedeniyle milli birlik ve dayanışma duyarlılığının arttığı, somut olayda şüpheli şoförün diğer yolcuların da duyabileceği şekilde şehit annesine (ve onun nezdinde tüm şehit yakınlarına) karşı sarf ettiği sözlerin ve davranışın halkın bir kesimini diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığı alenen tahrik edecek nitelikte olduğu, ayrıca şüphelinin sözleriyle Türkiye Cumhuriyet Devletini alenen aşağıladığı, olayın görüntülerinin paylaşılmasıyla toplumda büyük bir üzüntü ve öfkeye yol açtığı, kamu güvenliği ve düzeni için ülkemizin yaşadığı olağanüstü koşullar değerlendirildiğinde tehlike oluştuğu anlaşılmakla; şüphelinin tutuklanmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur.\"

Görüntü Dökümü

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- Şehidin fotoğraflarından görüntü

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan\'ın şehidin anne ve babası ile telefonda görüşmesi

- Detay görüntüler

SÜRE:02\'51\" BOYUT:174 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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Sınav kaygısı için verilen ilaçla vücudu yanan genç kızdan güzel haber

Antalya\'da, sınav kaygısı nedeniyle kullandığı ilaçların yan etkisi sonucu vücudu su toplayıp, moraran ve büyük bölümünde yanıklar H.Ü.\'nün (15) durumunun iyi olduğu ve servise çıkartıldığı belirtildi. Genç kızın, 1- 2 ay içinde tamamen normal hayatına dönebileceği kaydedildi.

Antalya\'da makine teknisyeni Cem Ü. ile özel etüt merkezinde idareci olarak çalışan Dilek Ü. çiftinin tek çocuğu lise 2\'nci sınıf öğrencisi H.Ü., geçen kasım ayında, okulundaki tüm derslerin sınavlarına girdi. Sınavlardan başarı elde edemeyen H.Ü., bir sonraki sınavlar için çalışmaya başladı. Sınav tarihi yaklaşınca başarısız olacağına yönelik kaygı duyan genç kız, ailesi tarafından 17 Aralık\'ta evlerine yakın özel terapi merkezine götürüldü. İlk muayeneyi yapan psikiyatri uzmanı, H.Ü. için 2 farklı ilaç yazdı. İlaçları eczaneden alıp, kullanmaya başlayan H.Ü.\'nün vücudunda değişimler oldu. Önce kulak, ağız ve sırt çevresinde kızarıklıklar başlayan genç kızın, ertesi gün vücudu morarıp, su toplamaya başladı ve aynı bölgelerde yanıklar oluştu. Ailesinin 18 Ocak günü çağırdığı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürülen H.Ü., tedaviye alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından H.Ü.\'ye, \'Stevens Johnson sendromu\' teşhisi konuldu. Sendroma, ilaçlardan birinin sebep olduğu ve bu ilacın da normalde epilepsi hastalarına verildiği kaydedildi.

\'DURUMU ÇOK İYİ\'

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melike Cengiz, H.Ü.\'nün sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Melike Cengiz, genç kızın durumunun çok iyi olduğunu, 1- 2 aya kadar tamamen normal hayatına dönebileceğini belirtti. Prof. Dr. Cengiz, hastanın yaklaşık bir ay önce cildinde yaygın döküntü, yanığa benzer deri bütünlüğünün yüzde 40\'ını kaybedecek kadar lezyonlarla hastaneye başvurduğunu belirterek, \"Önce serviste değerlendirilirken durumunun ciddileşmesi nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı. Yüzde 40-50 arasında derisinde tamamen soyulma, yanık gibi lezyon vardı. Vücudunun yüzde 90\'ında da döküntülerle hastayı takip ettik. Hastada organ yetmezliği gelişmesi açısından çok ciddi riskler mevcuttu\" diye konuştu.

\'YARALARININ TAMAMI KAPANDI\'

Prof. Dr. Melike Cengiz, yoğun bakım ünitesinde deri ve zührevi hastalıkları ana bilim dalı, pediatrik enfeksiyon anabilim dalı ve göz hastalıkları ana bilim dalının yardımları ve katkılarıyla çok ileri tedaviler yapıldığını belirterek, \"Bu tedaviler sırasında günlük bazen iki üç saati bulan pansumanlar, organ destek fonksiyonları, organlarının desteklenmesi için gerekli tedaviler uygulandı. Gözü üzerinde, gözün ve bazı yumuşak dokuların korunması için hem yapay hem insan kaynaklı koruyucular kullanıldı. Bu şekilde yaklaşık 20 gün civarında pansuman ve tedaviyle hastamız bugün itibarıyla artık servise çıkabilecek duruma geldi. Yaralarının tamamı kapandı\" dedi.

\'YÜRÜYEBİLİYOR, KONUŞABİLİYOR\'

Genç kızın vücudunda açık bir yara olmadığını aktaran Prof. Dr. Cengiz, vücudundaki döküntülerin tamamen ortadan kaybolduğunu belirterek, \"Şu anda yürüyebiliyor, konuşabiliyor. Daha önce bir yudum bir su bile içemiyordu. Çünkü ağzının içinde de son derece ciddi yaralar vardı. Şu anda her istediğini yiyip içebilecek durumda. Daha önce enfeksiyonları nedeniyle başlanmış antibiyotik terapisine birkaç gün daha devam edilecek. Bunun dışında kullanmak zorunda olduğu herhangi bir ilaç bulunmuyor. Son derece iyi bir şekilde hastamızı taburcu etmenin mutluluğu içindeyiz. Bu kadar genç bir hasta bu yoğun tedaviler sayesinde sağlığına kavuştu\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Prof. Dr. Melike Cengiz açıklaması

- Prof. Dr. Melike Cengiz\'in kapıdan çıkıp yürümesi

- AÜ\'den dış plan

\"107 MB// 3 DK 22 SN\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cem Ü. ve Dilek Ü\'den görüntü

- Dilek Ü.\'nün açıklamaları

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Röp: Baba Cem Ü.

- Baba yürürken görüntü

- Babadan görüntü

- Baba avukatıyla konuşurken görüntü

- Baba avukatıyla adliyeye girerken görüntü

- Adliye dış plan

259 MB - 2.19\"

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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Otomobil demir direğe çarptı: 2 ölü (EK)

MİLLİ SPORCU

Isparta\'da, yol kenarındaki demir direğe çarpan otomobilde Rüçhan Gürkan ile birlikte yaşamını yitiren Rüveyda Güler\'in, Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde havalı tabanca milli sporcusu olduğu belirtildi.

Haber:ISPARTA,(DHA)

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Otobüslerde yankesiciliğe aynı aileden 4 gözaltı

Kocaeli\'de, otobüslerde vatandaşları sıkıştırarak cüzdan ve telefonlarını çalan aynı aileden 4 kişi yakalandı. Çetenin başı olduğu iddia edilen babaannenin 8 yaşındaki torununu da suça alet ettiği belirlendi.

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, halk otobüslerinde yolculuk yaparken ve duraklarda beklerken cüzdanlarının çalındığını belirten vatandaşların şikâyeti üzerine araştırma başlattı. Derince ve İzmit\'te geçen yıl 25 Aralık ve geçen 5 Şubat tarihleri arasında 7 kişinin cüzdanlarını çalınması üzerine otobüslerin güvenlik kameraları incelemeye alındı. 79 sabıka kaydı olan E.A.\'nın (17) tüm görüntülerde olduğu tespit edildi. E.A.\'nın annesi K.A. (45), K.A.\'nın torunu olduğu öğrenilen S.A. (8) ve akrabası olan E.A. (40) isimli kadın ile birlikte yankesicilik yaptığı belirlendi. Yüzlerce kameranın incelendiği çalışmanın ardından dün babaanne K.A., oğlu E.A., torunu S.A. ve akrabası E.A.\'nın bulunduğu araç takibe alındı. D-100 Karayolu Çetin Emeç Üst Geçidi yanında bulunan otobüs durağının yanında araçtan inen şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı. Babaanne K.A.\'nın daha önce yankesicilik suçundan 20 kaydı, hırsızlık suçundan 4 aranması ve 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası; oğlu E.A.\'nın hırsızlık suçundan 79 kaydı, 10 aranması ve ulaşım araçlarından hırsızlık suçundan 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapsi; torunu S.A.\'nın yankesicilik suçundan 18 sabıka kaydı; akrabaları E.A.\'nın da çeşitli suçlardan 23 sabıka kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin bugüne kadar 7 olayda, toplam 2 bin 645 TL, 500 dolar ve 40 euro, 750 TL değerinde bir cep telefonu, bir hırka, 1 Cumhuriyet altını, 2 yarım altın ve 1 çeyrek altın çaldıkları tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne teslim edilen S.A. için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'nün harekete geçtiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Yankesicilik anından güvenlik kamerası görüntüsü

-Zanlılar babaanne K.A. ve uzak akraba E.A.\'nın asayişten çıkışı

-Detay

Haber: Dinçer AKBİR-KAMERA: Uğur AYDIN- İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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Van\'da Afrin için gönüllü askerlik başvuru



Van\'da, aralarında kadınların da bulunduğu bir grup, Afrin\'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak istediklerini belirterek, askerlik şubesine dilekçe verdi.

Van\'da bulunan Vatansever Gençler Derneği üyesi, aralarında kadınların da bulunduğu yaklaşık 30 kişi, TSK\'nın Afrin\'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak istediklerini belirterek, Merkez İpekyolu ilçesinde bulunan askerlik şubesine başvurdu. Gönüllü askerlik başvurusunda bulunan grup adına açıklama yapan Vatansever Gençler Derneği\'ne üye Yavuz Taşdemir; Türk, Kürt, Arap ve Çerkezlerin tek bir vatanın evlatları olduğunu belirterek şöyle konuştu: \"Ülkemizde yapılan dahili ve harici saldırıların bertaraf edilmesi noktasında Van ilinde faaliyet gösteren Vatansever Gençler Derneği üyesi ve yönetimi olarak yaşananlara kayıtsız kalınmaması için devletimizin ve kahraman ordumuzun yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Kahraman ordumuzun yürüttüğü bu savaşta safların netleşmesi hususunu da göz önünde bulundurarak, safımızı net bir şekilde belli etmek ve bu uğurda seve seve kanımızın son damlasına kadar mücadele etme noktasında tereddüt göstermeyeceğimizin bilinmesini isteriz. İslamın son kalesi olan ülkemizin ne hainlere ne de onların yularını elinde bulunduran şer güçlerine teslim etmeyeceğiz. Unutulmamalıdır vatanın sol yanı Van\'dır, Çanakkalede yatan benim de atamdır. Bizi güçlü yapan atalarımızın Çanakkale\'de yaptığı gibi birliğimiz, imanımız, birlikteliğimiz olacaktır. Kürt, Türk, Arap, Çerkez hep bir vatanın evlatlarıyız.\"

Görüntü Dökümü

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-Afrine gönüllü askerlik başvurusu için gelenler

-Detaylar

-Vatansever Gençler Derneği\'ne üye Yavuz Taşdemir\'in açıklaması

-Detaylar

Haber:Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)

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Üzerinde 1 yazan yumurta, görenleri şaşırtıyor

Mersin\'in Silifke ilçesinde üzerinde 1 rakımına benzeyen kabartma bulunan yumurta görenlerin şaşırttı.

Silifke ilçesinde yumurta satarak geçimini sağlayan Ayşe Civelek\'in tavuklarından biri üzerinde 1 rakamına benzeyen kabartma bulunan yumurta yumurtladı. 25 yıldır yumurta sattığını söyleyen Ayşe Civelek, ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyledi. Civelek, \"Yumurta satarak geçimimi sağlıyorum. 25 yıldır ilk defa böyle bir şey gördüm. Üzerinde 1 yazan yumurtayı görünce şoke oldum. Yumurtanın normal fiyatı 1 lira ancak bunu bin liradan satacağım. Bin lirayı getiren üzerinde 1 lira yazan yumurtayı götürür\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Ayşe Civelek\'in Tavukları ile ilgilenmesi

- Üzerinde 1 yazan yumurta ve tavuk

- Ayşe Civelek\'in röportajı

- Ayşe Civelek\'in Erkek Kardeşinin roportajı

SÜRE :02\'35\" BOYUT :187 MB

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin), (DHA)