DHA YURT BÜLTENİ-15

Kilis\'e boş araziye 1 roket daha düştü

Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 1 roket daha, Kilis\'in Ekrem Çetin Mahallesinde boş bir araziye düşüş patladı. Meydana gelen patlamada yaralanan olmazken, bölgeye sevk edilen polis vatandaşları uzaklaştırıp güvenlik önlemi aldı. Kilis\'e bugün düşüp patlayan roket sayısı 3\'e yükseldi.

Haber:KİLİS,(DHA

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Odunpazarı Belediye Başkanı: Gariban çocukların şehit olacağı bir savaşı istemiyorum

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı CHP\'li Kazım Kurt, sınır ötesi harekatı onaylamadığını söyleyerek, \"Gariban çocukların şehit olacağı bir savaşı istemiyorum\" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı CHP\'li Kazım Kurt, Eskişehir\'de katıldığı bir derneğin etkinliğinde konuştu. Savaşı istemediğini belirten Kazım Kurt, etkinliğe katılanlara hitaben yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

\"Örgütlenmenin en önemli demokratik hak olduğunu, talep olduğunu gözler önüne seriyorsunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Biz, birlikte olursak ayaktayız. Biz, birlikte olursak varız. Ve biz birlikte olursak geleceği kurabiliriz. Şöyle bir sıkıntı var. Biraz önce başkan söyledi. Bir sınır ötesi harekat var. Bu harekat yanlış dış politikalar yüzünden meydana gelmiş bir harekattır. Bu harekatı onaylamıyorum, doğru bulmuyorum. Gariban çocukların şehit olacağı bir harekatı, bir savaşı istemiyorum. Hiç kimsenin kanı dökülmesin. Hiç kimsenin kanı, hiçbir petrol dolarından daha az değerli değildir. O nedenle biz Türkiye\'de bu konularda tavır koyan, kavga veren, 500 kilometreyi tek başına yürümeyi göze alan bir genel başkanın sizlere selamını getiriyorum. Onun etrafında birleşelim. Onunla birlikte yürüyelim diyorum.\"

Görüntü dökümü:

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-Kazım Kurt\'un konuşması

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)



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Afrin\'deki Mehmetçiğe Aydın\'dan 1.5 ton kurucu incir

Aydın Ticaret Odası (AYTO) öncülüğünde, meslek odası ve derneklerden oluşan sivil toplum kuruluşları tarafından toplanan 1.5 ton kuru incir, Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı sürdüren Mehmetçikler\'e gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e yönelik \'Zeytin Dalı Harekatı\'na Türkiye\'nin dört bir yanından devam den desteklere bir yenisi Aydın\'dan eklendi. Aydınlılar\'da yerel ürünleri olan kuru inciri Mehmetçiğe yolladı. Efeler ilçesindeki Kent Meydanı\'nda yapılan uğurlama töreninde konuşan AYTO Başkanı Hakan Ülken, \"Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'ndaki askerlerimizin tüm ihtiyaçlarının devletimiz tarafından karşılandığını biliyoruz. Hiçbir ihtiyaçları olmadığını ve devletimizin gerekeni yaptığını biliyoruz. Aydınlılar olarak ekonomi alanındaki derneklerimizle birlikte ihtiyaç değil, bir irade beyanında bulunuyoruz. Afrin\'deki askerlerimize, Aydın\'ın efelerinden, Türkiye\'nin efelerine incir gönderiyoruz. AYTO\'nun öncülüğündeki bu kampanyaya Tüm sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD), Aydın Genç İşadamları Derneği (AYGİAD), Avrasya Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği (AYSİAD), Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ekonomi Kulübü Aydın Şubeleri ile üyelerimizden, Aydınlı incircilerden, muhtarımızdan destek geldi. Toplanan yaklaşık 1.5 ton inciri bugün buradan dualarla Afrin\'deki yiğitlerimize göndereceğiz\" dedi. Konuşmanın ardından okunan dua ve tekbirlerle, toplanan 1.5 ton inciri, Afrin\'deki Mehmetçikler\'e ulaştırılmak üzere götürecek kamyon, Kilis\'e doğru yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-AYTO Başkanı Hakan Ülken\'in konuşması

-Afrin\'deki Mehmetçik\'e gönderilecek incidrlerden görüntü

-İncirleri taşıyacak kamşyonun dualarla uğurlanması

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Afrin şehitleri için helva dağıtıldı

Antalya\'da bir grup esnaf, Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerler için helva dağıttı.

Antalya\'da bir grup esnaf, kendi aralarında topladığı parayla, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, Özgür Suriye Ordusu ile yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olanlar için helva yapıp dağıttı. Meydan esnafının iki kazandan oluşan yaklaşık 30 kilogramlık irmik helvası, kısa sürede tükendi. Helvayı yapan Hacı İbrahim Orçan, daha önce de şehitler için helva yaptıklarını söyledi. Orçan, “Şehit helvasının ikincisini yapıyoruz. Allah izin verirse bundan sonra sürekli yapacağız. Vatan için kim can verdiyse onlar için dağıtıyoruz. Biz bu işe gönül verdik. Devletimiz bizi çağırırsa biz de hazır askeriz. Yeter ki evlatlarımız ölmesin\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Helva dağıtımından görüntü

- Helvanın dağıtım nedeni yazan afişten görüntü

- Helva alanlardan görüntü

- RÖP: Hacı İbram Orçan

- Detay görüntü

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HABER- KAMERA: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)

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Termik santral oylaması için polisten bariyerli güvenlik önlemi



Eskişehir\'de kömürlü termik santralin yapılacağı Alpu Ovası\'nın tarım arazisi vasfından çıkarılması konusunda valilikte oylama yapıldı. Toplantı nedeniyle polisler, valilik etrafını bariyerlerle çevirdi. Oylamada, ovanın tarım dışı kullanılması 6 oyla kabul edilerek termik santralin önü açıldı. Belediye önünde toplanan kalabalık \'Kömürlü termik santral istemiyoruz\' diye slogan attı.

İl Toprak Koruma Kurulu, Eskişehir\'in Alpu ilçesi yakınlarındaki Alpu Ovası\'na yapılması planlanan kömürlü termik santralin kurulacağı yerin tarım arazisi vasfından çıkarılması için toplandı. Valilik karşısındaki büyükşehir belediyesi önünde toplanan yaklaşık 100 kişi \'Kömürlü termik santral istemiyoruz\' sloganı atıp alkışlarla protesto gösterisinde bulundu. Kalabalık, polislerin uyarısı üzerine dağıldı. İl Toprak Koruma Kurulu toplantısında Valilik, Tarım İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü temsilcileri Alpu Ovası\'nın tarım arazisi vasfından çıkarılması için kabul oyu; Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Mühendisleri Odası ve TEMA Vakfı temsilcileri ise ret oy verdi. Oylama sonucunda Alpu Ovası tarım arazisinden çıkarıldı ve buraya kurulacak olan kömürlü termik santralin önü açılmış oldu.

YÖNETMELİK DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Eskişehir\'de bir süre önce de İl Toprak Koruma Kurulu toplantısında termik santralin yapılacağı Alpu Ovası\'nın tarım arazisi vasfından çıkarılması oylanmıştı. Oylamada 6 kabul oyuna karşın 4 ret oyu verilmişti. Bu oylamada kabul için istenilen çoğunluk sağlanamamış, ardından yönetmelik değişikliğine gidilmişti. Yeni yönetmeliğe göre 6 kabul oyu ile ova tarım arazisi vasfından çıkarıldı. Bugünkü oylamaya daha önceki oylamada ret oyu veren Ziraat Odası temsilcisinin çağırılmadığı, onun yerine Eskişehir Ticaret Borsası\'na davetiye gönderildiği, ancak borsa yetkililerinin de oylamaya katılmadığı belirtildi. Borsa yetkilisinin toplantıya katılıp ret oyu vermesi halinde yine de sonucun değişmeyeceği kaydedildi.

Görüntü dökümü:

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-Polisin önlem aldığı Vilayet binasının yüksek yerden çekilen görüntüsü,

-Kalabalığın görüntüsü,

-Belediye önündeki kalabalığın slogan atması ve alkışlı protestosu,

-Polis müdürünün kalabalıkta bulunanları dağılmaları konusunda uyarması

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)



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Kamyonet 250 metrelik uçuruma yuvarlandı

Gümüşhane’de, kontrolden çıkan ve yaklaşık 250 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Ali Demirci ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 16:30 sıralarında Gümüşhane-Trabzon karayolu Köstere Köyü Vericiler mevkiinde meydana geldi. Ali Demirci yönetimindeki 61 JD 039 plakalı kamyonet kontrolden çıktı, yaklaşık 250 metrelik uçuruma yuvarlandı. Hurdaya dönen araçtan fırlayan sürücü Ali Demirci, ihbar üzerine olay yerine ulaşan AFAD ve Jandarma ekiplerinin yardımıyla yola çıkarılarak ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri detayları

Detaylar

Haber: Fatih TURAN - Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON,(DHA)

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Hakkari polisinden vatandaşlara ücretsiz giyim mağazası

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, maddi durumu kötü ailelerin ihtiyacının karşılanması için ücretsiz giyim mağazası açtı.

Hakkari Valiliği\'ne ait binanın zemin katına yapılan mağazanın açılışı,Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Kahraman, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz tarafından yapıldı. Hakkari Valisi Toprak, maddi durumu kötü ailelerin mağazadan yararlanabileceklerini ve ücretsiz olarak istedikleri kıyafetlerini alabileceklerini belirterek şöyle konuştu: \"Türkiye geneli çalışan bir firmamızla yaptığımız yazışma sonucunda 10 bin parça kıyafet gönderildi. Bunun yanı sıra yine İstanbul\'dan değişik firmalar, hayırsever vatandaşlarımız tarafından da bu projemiz desteklendi. Valiliğimizde bu işin içinde olduğu için zemin kattaki bir odamızı bu çalışma için tahsis ettik. Burada muhtaç olan çocuklarımız, gençlerimiz kendilerine yakışır gördüğü ihtiyaç olarak değerlendirdiği bir kıyafeti alabilecek. Mağazamız haftanın her günü de vatandaşlarımıza hizmet verecek.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vali Mağaza açılışı yapması

-Vali\'nin Mağaza gezmesi

-Yardıma muhtaç Çocuklara elbise giydirilmesi

-Vali konuşması

-Genel ve detaylar

Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)