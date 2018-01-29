DHA YURT BÜLTENİ-15

Siirt\'te 4 bölge, geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi



Siirt merkeze bağlı Yazlıca, Çaçi, Yassıdağ ve Çizmeli-Akmeşe bölgeleri, 31 Aralık 2018\'e kadar geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi.

Merkeze bağlı 4 bölgenin 1 yıllık geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmesiyle ilgili Siirt Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: \"22/12/2017 tarihli ve 2017/1173 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan Yazlıca Dağı bölgesi, Çaçi Dağı bölgesi, Yassıdağ bölgesi ile Çizmeli-Akmeşe bölgeleri 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında, geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ile güven ortamının sürdürülmesi amacıyla girişleri yasaklanmıştır.\"

Haber: SİİRT, (DHA)

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Kilis\'te askerlerden para almıyorlar

Kilis\'te, roketli saldırılara ve çatışmaların olumsuz ekonomik etkilerine rağmen esnaflar, satış yaptıkları askerlerden para almama kampanyası başlattı.

Ev kadınlarının yemeklerini cepheye göndermesinin ardından kentte, esnaflar da, işyerlerinde askere satışlarından ücret almamaya başladı. Kent merkezinden açılan cephelere giden askerleri Türk bayraklarıyla karşılayan vatandaşlar, sevgi gösterilerinde bulundu. Bazı esnaflar da işyerlerinde yaptıkları ürünlerini operasyona katılan askerlere ücretsiz vermeye başladı. Kentte 25 yıldır tatlıcılık yapan Yücel Culhaoğlu, operasyona katılan askerler için kışlalarına tatlı götürdü. İş yerinde askerlerden de ücret almayan Culhaoğlu, \"Kilisli olarak askerin yanındayız. Desteğimizi ancak bu şekilde gösterebildik. Sınırın öbür tarafında PYD\'liler, kendini bilmez çapulcular yığınak yaptı. Devletimiz de bu yapılanları gördü. Sabretti ve düğmeye bastı\" dedi.

\'OPERASYONDAN ETKİLENMEDİK\'

Operasyondan olumsuz yönde etkilenmediklerini de anlatan Yücel Culhaoğlu, şunları kaydetti:\"Biz etkilenmedik, sıkıntı yok. Evet tedirginlik olabilir ama hayat devam ediyor. Halkın korktuğu için Kilis\'i terk ettiklerine yönelik algı yaratmaya çalıyorlar ancak bu yalan. Böyle bir durum yok. Biz devletimizin yanındayız. Bu memleket bizim, vatanımız Mehmetçiğimiz oradayken biz burayı bırakamayız. Bizi de askere alsalar bir dakika durmaz ceketimizi alır çıkarız. Mehmetçik için bir şey yapmak istedik. Dua ediyoruz ama bu bize yeterli değil. Biz de yemeklerimizi tatlılarımızı yaptık, askerimize gönderdik. Şehir merkezinde de Afrin operasyonu bitene kadar ücretsiz hizmet vereceğiz. Alışverişte limit yok. Mehmetçiğimiz dağda bizim için çatışıyorsa bu da bizim görevimiz.

BAYRAKLARLA DONATILDI

Aynı işyerinde çalışan Suriyeli Gazi Kassap ise, 7 yıldır Türkiye\'de bulunduğunu ve burasının da ikinci vatanı olduğunu belirterek operasyonu desteklediğini ve artık barışın gelmesini istediğini söyledi. Öte yandan Kilis kent merkezi ile Öncüpınar Sınır Kapısının çevresi Türk bayraklarıyla donatıldı. Sınır kapısına gelen belediye çalışanları, sınır kapısının bulunduğu caddedeki aydınlatma direklerine Türk bayrakları astı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Taylan YILDIRIM-Güven USTA- Can EROK- Eser PAZARBAŞI/ KİLİS, (DHA)

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Terörist mevzileri vuruldu

Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerinden arındırılan Burseya Dağı\'ndaki mevzilerin vurulma görüntüleri ortaya çıktı. Zırhlı araçtan vurulan teröristlerin sığındığı Burseya Dağındaki mevzilerin yerle bir edildiği görüntülerde, hedeflerin tam isabetle ateş altına alındığı ve bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Zırhlı araçtan yapılan atış

- Mevzinin vurulması

- Yükselen duman

HABER: Murat VAROL-KAMERA:KİLİS,(DHA)

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Şehitler için 72 fidan dikildi

Antalya\'nın Serik ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan askerlere destek vermek ve Fırat Kalkanı Harekatı\'ndaki 72 şehidi anmak amacıyla 72 zeytin fidanı dikildi.

Serik Belediyesi tarafından Belek Mahallesi\'ndeki fidan dikim etkinliği düzenlendi. Fidan dikimine Kaymakam Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Ramazan Çalık, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Mehmet Ece, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Savaş, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Bayar Savran, Serik ve Çevresi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Gülaydın ile Tuhafiyeciler ve Semt Pazarcıları Odası Başkanı Mevlüt Akıllı katıldı. Programda 72 zeytin fidanı toprakla buluşturuldu. Belediye Başkanı Ramazan Çalık, \"TSK\'nın Afrin\'de gerçekleştirmekte olduğu Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan askerimize destek vermek, geçen yıl gerçekleşen Fırat Kalkanı Operasyonu\'nda verdiğimiz 72 şehit anısına bugün burada 72 zeytin fidanı dikiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Başkan Çalık ile röportaj

- Fidan dikimi

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)

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Küçük kızını taciz eden sanık tutuklanmayınca anne fenalaştı

Antalya\'da 10 yaşındaki kızına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisi A.Ö.\'nün (45) tutuklanmasına ilişkin talebin reddedilmesi üzerine anne Funda Y. (38), adliye koridorunda fenalaştı. Anneyi avukatlar ve arkadaşları sakinleştirdi.

Müzisyenlik yapan Funda Y., sık sık seyahat ettiği için Muratpaşa ilçesinde oturan annesinin baktığı 10 yaşındaki kızının, geçen mayıs ayında, turneden döndüğü sırada mutsuz olduğunu gözlemledi. Anna, çocuğunun daha önce birlikte ders çalıştığı sitenin apartman görevlisi A.Ö.\'nün kızının yanına da gitmediğini fark etti. Anne, kızına, A.Ö.\'nün kızının yanına neden gitmediğini sorunca, \"Bir daha o eve gitmem\" cevabını aldı. Küçük kız, annesine, A.Ö.\'nün cinsel saldırısına maruz kaldığını söyledi. Duydukları karşısında şoke olan annenin şikayeti üzerine gözaltına alınan 2 çocuk babası A.Ö., sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Adli tıp kurumu raporunda, cinsel istismara maruz kaldığı tespit edildi. A.Ö. hakkında, \'çocuğun zincirleme nitelikli cinsel istismarı\', \'cinsel amaçlı çocuğu zorla hürriyetten yoksun kılma\' ile \'tehdit ve kasten yaralama\' suçlarından 90 yıl hapis istemiyle Antalya 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Davanın 4\'üncü duruşmasında mahkeme heyeti, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarında, aynı zamanda bir otelde çalışan A.Ö.\'nün belirtilen tarihlerde, oturduğu apartmana giriş- çıkışının olmadığını belirledi. Heyet, 5 ay 3 gün tutuklu kalan A.Ö.\'nün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

BAŞSAVCILIKTAN KARARA İTİRAZ

Tecavüz olayının adli tıp raporuyla kesinleştiği belirtilen, annenin tepki gösterdiği tahliye kararına, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca da itiraz edildi. Başsavcılık tarafından ilgili mahkemeye itiraz dilekçesi verildi. Sanığın üzerine atılı suçlara yönelik kuvvetli şüphe bulunduğu belirtilen dilekçede, mağdur kızın 10 yaşında olduğu, travma geçirdiği ve bu nedenle tarihleri karıştırabileceğine yer verildi. Dilekçede, araştırmanın belirtilen tarihlerde yapılmasının doğru olmadığı, bu nedende adli kontrol şartının kaldırılması ve A.Ö.\'nün tutuklu yargılanması istendi.

KADINLARDAN DESTEK

Davanın 5\'inci duruşması, bugün yapıldı. Funda Y.\'ye destek olmak amacıyla adliyeye, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği ve Antalya Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri de geldi. Duruşma öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan anne, kızının A.Ö. tarafından defalarca cinsel istismara uğradığını belirterek, sanığın sonunda amacına ulaştığını söyledi. Funda Y., “Bu, toplumsal bir acı; sadece benim acım değil. Bunun için çocuk mahkemelerinin kurulması gerekiyor. Pedofili hakkında gerçekten bilgi sahibi olan yargı mensuplarının bunu yargılaması gerekiyor. Çünkü bu insanlar ellerini kollarını sallayarak, tutuksuz yargılanmak suretiyle serbest bırakılıyor. Bu konularda toplum, susmamalı. Sustukça bu türlü olayları ve sapıkları meşrulaştırıyoruz. Bu davadan da tutuksuz yargılama çıkarsa yıkılırım\" dedi.

ANNE, KARARI DUYUNCA FENALAŞTI

Tutuksuz sanık A.Ö., 5\'inci duruşmaya can güvenliğini gerekçe göstererek katılmadı. Mahkeme heyeti, sanık avukatının davaya gizlilik kararı getirme talebini reddetti. Heyet, sanığın tutuklu yargılanma talebini de reddederek, davayı erteledi.

Çocuğun annesi Funda Y., mahkeme heyetinin kararını duyunca, adliye koridorunda fenalaştı. Avukatlar ve arkadaşları tarafından teselli edilmeye çalışılan Funda Y., verilen karara tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Anne Funda Yurtöğren röp

- Annenin çevredekilerle olan diyalogundan göründü

- Annenin etrafındakilere teşekkür etmesi

- Annenin ve yanındakilerin adliyeye girişledi

- Adliye tabelasından göründü

249 MB /// 02.13\"

HABER- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, DHA)

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Suriyelilerden harekata zeytin dallı destek

Şanlıurfa\'da, bir grup Suriyeli, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na desetk verdi.

Topçu Meydanı\'nda toplanan yaklaşık 200 kişilik Suriyeli grup, ellerinde Türk bayrakları ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) flamaları ile Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı dövizler açtı. Alanda toplanan Suriyeliler, eylem için bir çuval zeytin dalı getirerek, gruptakilere dağıttı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grup; \'Türk Ordusu ve Özgür Suriye Ordusu kahramanları halkımızı PYD/YPG terörünün işgalinden kurtaracak\', \'Zeytin Dalı Harekatı Afrin\'i PYD/YPG teröründen kurtaracak ve bundan sonra bütün topraklarımızı terörden kurtaracak\' yazılı dövizleri sloganlar atarak, taşıdı. Polisin güvenlik önlemi aldığı eylem, yaklaşık 1 saat sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Topçu Meydanı

- Meydanda toplanan Suriyeliler

- Ellerinde bulunan Türk bayrakları ve zeytin dalları

- Suriyelilerin slogan atması

- Polis ekiplerinin üst araması yapması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 271 MB

Haber- Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)