DHA YURT BÜLTENİ -15 

AFAD sınıra çadır kuruyor

HATAY\'ın Hassa ilçesinde AFAD ekipleri, çadır kuruyor.

Bugün öğle saatlerinde Hassa\'nın Akbez Mahallesi\'ne gelen AFAD ekipleri, Hassa Belediyesi işçilerinin de desteğiyle çalışmalara başladı. Suriye sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki alanda iş makinaları tarafından yapılan düzenlemenin ardından çadır kuruldu. Çadırların çevresine de üzerinde AFAD yazan konteynırlar yerleştirildi. Çadırların hangi amaç için kullanılacağı ise açıklanmadı.

Görüntü Dökümü

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- Çadırların genel görüntüsü

- AFAD ekipleri ve Hassa Belediyesi işçileri tarafından çadırların kurulması

- Detay görüntüler

Haber:Kasım NARCI-Kamera:HASSA(Hatay), (DHA)

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Kamu Baş Denetçisi Malkoç: ABD süper devlet olabilir ama büyük devlet değildir

KAMU Baş Denetçisi Şeref Malkoç, büyük devletlerin hukuka uyan devletler olduğunu belirerek “ABD süper devlet olabilir ama büyük devlet değildirö dedi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından ‘Tematik Kış Kampları’ projesi kapsamında, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi\'nde ‘Antidemokratik Süreçlerde Hukukçuların Refleksi’ konulu konferans düzenlendi. Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç’un konuşmacı olduğu konferansa Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları Mehmet Uçum ve Ahmet Selim Köroğlu, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, KYK Trabzon İl Müdürü Adnan İpekdal,Trabzon Büyük Şehir Belediyuesi Genel sekreteri Mustafa Akkaya ile Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Turgut ile Trabzon, Muğla, Antalya, İzmir, Karaman, Kilis ve Eskişehir’den 150 dolayında öğrenci katıldı.

Konferansta konuşan Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, bin yıldır yaşamlarını sürdürdükleri coğrafyada Avrupa Birliği veya ABD’nin desteği ile değil kendi güç ve adaletleri yaşadıklarını söyledi. ABD’nin süper güç olduğunu ancak büyük devletliğinin tartışılacağını belirterek şöyle dedi: “Büyük devletin devlet başkanı böyle çılgınlıklar yapar mı? Hukuka aykırı işler yapar mı? Büyük devlet hukuka uyan devlettir. ABD süper devlet olabilir ama büyük devlet değildir. Büyük devlet Türkiye’dir. ABD kurulalı 250 yıl olmadı. Bizim kurduğumuz birçok devlet var. Osmanlı’nın sadece gerilemesi çökme dönemi 350 yıl sürdü. Onlar daha kurulalı 250 yıl olmadı. Bizim daha devletlerimizden birinin çökmesi gerilemesi 350 yıl sürmüş. Öte yandan AB’nin 50 sene sonrası var mı? 10 yıl sonrası var mı? Bilmiyoruz. Biz bin yıldır buradayız. Biz millet olarak 1071’de Alpaslan diye bir komutan bulmuşuz Anadolu’yu vatan yapmışız. Sonra 1453\'de Fatih Sultan Mehmet Han gibi devlet adamı bulmuşuz, çıkmış İstanbul’u fetih etmişiz, Yavuz Sulatan Selim gibi bir padişah bulmuşuz Hicazı, Mısır’ı fetih etmiş, hilafeti yurdumuza taşımışız. Birinci Dünya savaşı sonrasında işgalle birilikte Mustafa Kemal Paşa gibi bir lider bulmuşuz. Cumhuriyeti kurmuşuz. Şimdi de 21’inci yüzyılda Recep Tayyip Erdoğan gibi devlet başkanı bulduk onun peşinden gidiyoruz.Gidebildiğimiz yere kadar gideceğizö

ABD’ye yönelik eleştirilerde bulunan Malkoç, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"ABD uluslar arası hukuka uygun davransa, akıllı olsalar, kendi ülkelerinin çıkarlarını düşünseler bir avuç PKK çapulcusuyla işbirliği yapmazlar. PKK ile iş birliği yapan, teröristle işbirliği yapan zavallıdır. Yazık oluyor Suriye’deki insanlara. Birbirini öldürüyorlar. Ama bekliyorum. Bizim üniversitelerdeki tarih hocalarından. Bizim tarihimizi anlatan kitapların İngilizce versiyonlarından ABD’deki yöneticilere ve senatörlere yollamalarını. Her birine birer tane postalamalılar. Bir ay daha bekleyeceğim. Onlar göndermezse Kamu Baş Denetçisi olarak onlar bizim tarihîmizi öğrensinler diye ben onlara göndereceğim. Afrin, Münbiç bunlar bizim tarihimizin akışı içerisinde önemli olaylar değildir. Elbette etrafımızda terörist barındırmayacağız. Mümbiç ise Mümbiç, Afrin ise Afrin, Rakka ise Rakka bunu yapmaya mecburuz. Bu sadece Türkiye için değil Mezopotamya halkları için Suriye içindir. Biz El Bab’a girdiğimizde Afrin’e girmeye niyet ettiğimizde Suriye’nin egemenliğine göz diktiğimiz için mi? Hayır. Terör örgütleri var onun için. Ondan kimsenin tereddüdü olmasın.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Konferans detayları

Şeref Malkoç\'un konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO TRABZON- (DHA)

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Küçük Sıla, karne günü toprağa verildi

SAMSUN\'un Bafra ilçesinde, beyin tümörü tedavisi gören Sıla Nur Aksu (10), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Küçük kız, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bafra ilçesi İsmet İnönü İlkokulu 3\'üncü sınıf öğrencisi Sıla Nur Aksu, bir süre önce yakalandığı beyin tümörü hastalığı nedeniyle evde eğitim görmeye başladı. Hastalık sebebiyle 12 ameliyat olan Sıla Nur\'un öğretmenleri, iki gün önce evine giderek sürpriz doğum günü partisi yaptı. Dün saat 15.00 sıralarında evinde kalp krizi geçiren Sıla Nur, hayatını kaybetti. Küçük kızın ölümü ailesini yasa boğdu. Sıla Nur için bugün cenaze töreni düzenlendi. Evinden alınan cenazesi Tabakhane Camisi\'ne getirildi. Burada cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası küçük kız, Bafra Yeni Mezarlık\'ta toprağa verildi. Cenaze törenine Bafra Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çamaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, okul müdürleri, öğretmenleri, sınıf arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Görüntü dökümü

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-Cenazenin kılınması

-Tabutun gidişi

-Okul müdürü Şerafettin Şahin\'in açıklamaları

Haber-Kamera: Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)

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Şanlıurfa Valisi Erin: Özel harekât birimlerine su nöbeti tutturduk

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, bakanlık bürokratlarıyla birlikte Suruç\'ta düzenlenen sulama toplantısında yaptığı konuşmada, tarımda bilinçsiz su kullanımına dikkat çekerek, \"Çiftçilerimizin bilinçsiz kullanması neticesinde suyun Akçakale’ye ulaşmadığını gördük. Görevi terörle mücadele ve güvenlik olan özel harekât birimlerine Suruç’ta ana kanal boyunca nöbet tutturmak zorunda kaldık. Bu ne bize yakışıyor ne de Suruç’a yakışıyor. Ölülerimizi gömecek toprağı bulamaz olmuştuk\" dedi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ali Rıza Diniz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hasan Özlü, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Metin Türker, DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, ilgili bakanlıkların daire başkanları ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Çakmaklı\'yı makamında kabul etti.

Sulamaya yeni açılan ve bu konuda sorunların yaşandığı Suruç Ovası\'ndaki çiftçilere yönelik eğitim programlarının başlangıcı için Şanlıurfa’ya gelen heyet ile bir süre görüşen Vali Erin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyet üyelerine teşekkür etti. Kabulün ardından Suruç\'a geçen Vali Erin ve beraberindeki heyet, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, DSİ ve Suruç Kaymakamlığı tarafından muhtarlar ve çiftçilerin de katılımıyla Suruç Öğretmenevi\'nde düzenlenen eğitim programına katıldı.

Vali Abdullah Erin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye\'nin en büyük zenginliğinin sahip olduğu verimli tarım alanları ve sulama suyu kaynakları olduğunu belirterek, \"Bölgede elimizde petrolümüz yok, çok değerli madenlerimiz yok. Ama dünya ülkelerinin birbirleriyle mücadelesine sebep olacak ve önümüzdeki dönemde önemi katbekat artacak bir su kaynağımız ve bu suyu ulaştırmamız gereken tarım alanlarımız var\" ifadelerini kullandı.

\'ÖLÜLERİMİZİ GÖMECEK TOPRAĞI BULAMAZ OLMUŞTUK\'

Suruç’un sahip olduğu azimle, zenginliğin merkezinde olan ilçelerden biri olduğunu belirten Vali Erin, suyun Suruç’a ulaşmasıyla elde edilen gelir artışına dikkat çekti. Erin, şunları söyledi:

\"Ne su kaynaklarımız sınırsız ne de kullanacağımız topraklar hoyratça kullanabileceğimiz kadar fazla. Bu ikisini iyi değerlendirirsek, birbirimizi düşünerek ve diğer kardeşlerimizin ihtiyaçlarını da dikkate alarak modern teknolojileri kullanarak bunu yaparsak sürekli hale getirebiliriz. Modern sulama tekniklerini kullanırsak toprağımızın ve ürünümüzün ihtiyacı ne ise o miktarda suyumuz var. Ama sulama yapan çiftçilerimizin bilinçsiz kullanması neticesinde suyun Akçakale’ye ulaşmadığını gördük. Kaymakamlarımız ve ilgililere suyun dikkatli kullanılması konusunda talimat verdik ama başarılı olamadık. Sonuçta görevi terörle mücadele ve güvenlik olan özel harekât birimlerine Suruç’ta ana kanal boyunca nöbet tutturmak zorunda kaldık. Bu ne bize yakışıyor ne de Suruç’a yakışıyor. Ölülerimizi gömecek toprağı bulamaz olmuştuk. Yer altı su seviyesi yükseliyor, ev yapacak temeli kazamaz duruma geliyoruz. Bu kaynağı bu kadar hesapsız kitapsız kullanmayı ne devlet kabul eder ne vicdan kabul eder ne de Allah kabul eder.\"

Konuşmalarının ardından müsteşar yardımcıları ve daire müdürleri, sulama sorunlarının çözümleri, sulama yatırımları hibe programları ve çeşitli konularda muhtarlar ve çiftçilere bilgiler aktararak gelen soruları yanıtladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Vali Abdullah Erin\'in konuşması

- Salonda bulunan bakanlık bürokratları

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA- (DHA)

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TIR\'ın çalındığını ihbarında bulundu, aracı sattığı ortaya çıktı

İZMİT\'te, polise TIR\'ın çalındığını ihbarında bulunan şoför, aracı sattığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Geçen yıl 17 Haziran tarihinde gerçekleşen olayda, Y.K.\'ya ait olan 81 EM 509 plakalı TIR İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde park halinde olduğu sırada iddiaya göre çalındı. Polis, TIR sürücüsü 38 yaşındaki S.Y.\'nin ihbarı üzerine araştırma başlatırken, mobese ve plaka tanıma sisteminden aracın Gebze\'de bulunduğunu, bir otomobilin öncülük yaptığını belirledi. Polis, otomobilin sürücüsü M.E.\'yi İstanbul Tuzla\'da düzenlediği operasyonla yakaladı. M.E. ifadesinde, TIR sürücü S.Y.\'nin aracın çalınmasını planladığını ve A.K. isimli bir kişi aracılığıyla kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi. Polis, A.K.\'yi İstanbul Tuzla\'da, TIR sürücüsü S.Y.\'yi ise Kocaeli Derince\'deki evinde gözaltına aldı. TIR sürücüsü S.Y. iddiaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerin ardından S.Y., M.E. ve A.K. adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-Zanlıların asayişten çıkışı

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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