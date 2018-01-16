DHA YURT BÜLTENİ-15

Sınıra askeri araç sevkiyatı devam ediyor /EK

TANKLAR GELMEYE DEVAM EDİYOR

Hatay\'a sevk edilen askeri zırhlı araçların bir bölümü daha Hassa ilçesine ulaştı. Aralarında tanklarında bulunduğu askeri araçlar, Hassa\'ya geniş güvenlik önlemi altında getirildi. Akbez Mahallesi\'ndeki bir alana indirilen tankların buradan gerekli durumda askeri birliklere sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- TIR\'ların üzerindeki tank ve askeri araçların geçişi

- Tankların toplu görüntü

Haber-Kamera:Ufuk AKTUĞ/HATAY,(DHA)

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FETÖ\'nün \'gaybubet\' evlerine operasyon: 5 gözaltı

Kahramanmaraş ve Kocaeli\'de FETÖ/PDY\'nin \'gaybubet\' evlerine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ\'ye mensup olmaktan aranan örgüt sorumlularının gizlendiği \'gaybubet\' evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda Kahramanmaraş\'ta 4, Kocaeli\'de de 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital veriye incelenmek üzere el konuldu. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis otosunun gelişi

- Şüphelilerin hastaneye alınması

- Hastaneden çıkarılmaları

- Polis otosuna bindirilmeleri

- Polis otosunun gidişi

- Acil servis önü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 58 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Hiç gitmediği İstanbul\'da plakasına 48 kez ceza kesildi/EK



İŞLETMEDEN AÇIKLAMA: PLAKADA OYNAMA YAPILMIŞ

ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi, Sivas\'ta yaşayan Erol Aydın\'ın aracına kesilen ihlal cezaları hakkında yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada otoyol üzerinde bulunan serbest geçiş noktalarından geçiş yapan araca ait OGS/HGS etiketi bulunmadığı durumda ücret toplama sistemlerinin, okuduğu plaka numarası üzerinden OGS/HGS hesabı ile iletişime geçerek provizyon sorgusu yaptığı belirtildi. Bu şekilde de geçiş ücreti tahsilatı yapılamadığı takdirde, 6001 sayılı Kanun\'un 30\'uncu maddesinin 5\'inci bendinde yer alan amir hükümler gereğince ihlalli geçiş prosedürü uygulandığına dikkat çekildi. Sürücülere mobil sorgulama ve ödeme yapma imkanı da sunulduğu, telefon ve mail yoluyla bilgilendirmeler yapıldığı da belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: \"Diğer taraftan yine sektöründe bir ilk olarak, ihlalli geçiş tarihinden başlayan on beş günlük süre içerisinde araç sahiplerine, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve Vergi Kimlik Numarası üzerinden SMS gönderilmektedir. Bu süreç, araç sahiplerinin üzerlerine kayıtlı cep telefonu numarasını kullanmaları ve hatlarını bu tür bilgilendirme mesajlarına kapatmamaları halinde başarılı şekilde işleyebilmektedir. Bugün kamuoyuna yansıyan ve 38 LK 901 plakalı araç özelinde gündeme getirilen iddialar tarafımızca araştırılmıştır. Bir başka araca ait olan 39 LK 901 sayılı plaka üzerinde elle oynama yapılmak suretiyle usulsüzlük yapıldığı ve yukarıda anılan sistemlerin yanıltılarak, habere konu olan plaka nezdinde ihlalli geçiş ve bu geçişin on beş günlük yasal süre içerisinde ödenmemesi kaynaklı para cezası tahakkuk ettirilmesine neden olunduğu anlaşılmıştır. Şirketimiz, irtibata geçtiği araç sahibinin beyanlarını dikkate alarak geçiş görüntüleri üzerinden teyidini yaptıktan sonra tahakkukları düzeltmiş ve 38 LK 901 plakalı araca tahakkuk eden ücret ve para cezasının tahsiline yönelik tüm işlemleri haber tarihinden önce durdurmuştur. Bahse konu haberlerde 39 LK 901 plakalı araç için bu durumun daha evvel Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için meydana geldiği ve 2015 yılında Cumhuriyet Savcılığı nezdinde yasal işlemlere başlanıldığı belirtilmekte olup şirketimiz bu tür suç niteliğindeki eylemlerde yetkili adli ve idari mercilerden gelen talepleri gecikmeksizin yerine getirmektedir.\"

Haber:SİVAS,(DHA)

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Yamaç paraşütü sırasında baygınlık geçiren Çinli turist kamerada

Denizli\'nin travertenleriyle dünyaca ünlü turizm bölgesi Pamukkale\'de yamaç paraşütü pilotuyla tandem atlayışı yapan Çinli turist 28 yaşındaki turist Xıija Jin\'in, travertenlerin üzerinde havadayken çığlık atıp baygınlık geçirmesi, kameraya yansıdı.

Pamukkale\'ye tatile gelen Çinli turist Xıija Jin, yamaç paraşütü yapmak için Dinamit Tepesi Mevkii\'ne çıktı. İzmir\'den gelen yamaç paraşütü pilotu Uğur Özkaya ile tandem anlayış yapan Jin, bir süre havada travertenlerin keyfini çıkardı. Pilotun inişe geçtiği sırada yamaç paraşütü havada tur atarken, Jin çığlık attı, ardından baygınlık geçirdi. Jin\'in çığlık atması ve bayılma anı, paraşüte takılı kamera tarafından anbean kaydedildi. Turist Jin\'in bayıldığını fark eden pilot Özkaya, telsizle arkadaşlarına bildirip yardım istedi. Paraşüt yere indikten sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Jin\'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yamaç paraşütüyle turistin uçması

- Travertenlerin üzerinde görüntü

- Çığlık atması

- Bayılması ve yeri inmesi

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Çanakkale\'de film gibi dolandırıcılık girişimi

Çanakkale\'de borçları nedeniyle icra gelen otomobilini parçalatıp, söktüğü plakayı kiraladığı aynı marka, model ve renkteki otomobile takan, ardından da \'Aracım çalındı\' diyerek kaskodan para almaya çalışan T.K. (39) ve ona yardım eden 2 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale\'de yaşayan T.K., 6 ay önce banka kredisi ile İstanbul\'da S.T.\'ye ait 34 GF 8511 plakalı otomobili satın aldı. İlerleyen süreçte banka kredisi ile borçlarını ödemekte güçlük çeken T.K.\'nin otomobiline 4 yerden icra geldi. Bunun üzerine otomobilin önceki sahibi S.T ile irtibata geçen T.K., \"Kaskodan otomobilin parasını nasıl alabilirim?\" diye sordu. S.T., T.K.\'ye \"Kendi otomobilin bana getir. Ben parçalarım. Parasını sana veririm. Senin otomobiline benzer aynı model, aynı renk araç bul ve kirala. Kiraladığın otomobile, kendi otomobilinin plakalarını tak. Sonra da o otomobile çalındı süsü ver. Bu sayede kaskodan parçalattığın otomobilin parasını alabilirsin\' dedi.

PLANI UYGULADI

Bunun üzerine harekete geçen T.K., geçen 12 Ocak\'ta kendisine ait 34 GF 8511 plakalı otomobile benzer aynı model aynı marka otomobili İzmir\'de buldu. Kiraladığı 34 JZ 1451 plakalı otomobille Çanakkale\'ye dönen T.K., 13 Ocak\'ta kendisine ait 34 GF 8511 plakalı otomobili parçalatmak üzere İstanbul\'a götürüp, eski sahibi S.T\'ye bıraktı. S.T., otomobili parçalatıp, parçaların satışından elde edilen parayı ve otomobilin plakalarını T.K\'ye verdi. Çanakkale\'ye dönen T.K., kendisine ait parçalanan otomobilin plakalarını İzmir\'den kiraladığı aynı marka, model ve renkteki otomobile takıp, birkaç gün kentte dolaştı.

KİRALIK ARACI ÇALDIRDI

T.K. daha sonra arkadaşı C.Y. ile kendi aracının plakalarını taşıyan kiraladığı aracı çalması için plan yaptı. C.Y.\'ye, \'Sana 150 TL vereyim. Belirlediğimiz bir gece saat 02.30\'da kent merkezindeki evime gir. Evin içinde kamera var. Kameraya sakın bakma. Yatak odasında bulunan arabanın anahtarını, 1 tane kol saatini ve 30 TL\'yi al. Evi dağıt, sonra çık. Kapıdaki arabayı da kendi plakalarını takarak İzmir\'deki kiraladığım galeriye teslim et\' dedi. C.Y., planladıkları gibi eve girip hırsızlık süsü vererek, 34 GF 8511 plakası takılı kiralık araca kendi orijinal plakaları 34 JZ 1451\'yi takıp, İzmir\'e gitmek üzere yola çıktı. Bu sırada, T.K\'. ise \"Evime hırsız girdi, arabam çalındı\" diyerek emniyete başvurdu.

OĞLUNUN HAREKETLERİ ŞÜPHE UYANDIRDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, T.K. ve oğlu O.Ş.K.\'nin (19) ifadesine başvurdu. İfadeler sırasında şüpheli hareketlerde bulunan O.Ş.K., dolandırıcılık olayını itiraf etti. T.K. gözaltına alındı. Kiralık aracı İzmir\'e teslim etmeye götüren C.Y. ise Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde yakalandı. T.K.\'ya dolandırıcılık olayı ile ilgili fikri veren S.T. de İstanbul\'da gözaltına alınıp, Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Olayı itiraf eden T.K.\'nin oğlu O.Ş.K. serbest kaldı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Emniyetten çıkarılan şüpheliler

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Şanlıurfa\'da hırsızlık olaylarına 2 tutuklama

Şanlıurfa\'da polisin yaptığı çalışmalar sonucunda ev ve iş yerlerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2\'si tutuklandı.

Kentte son günlerde ev ve iş yerlerinde artan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şair Şevket, Hamidiye ve Çankaya mahallelerinde taşla işyerlerinin camlarını kırarak, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla M.H., İ.U., H.G. ve M.Z.\'yi gözaltına aldı. Ekipler, Eyyübiye Mahallesinde bulunan bir evdeki hırsızlıkla ilgili ise M.A. ve M.T.\'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.H. ve M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. Yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şubeden çıkartılan şüpheliler

- İşyerinin camını kıran şüpheli

- Evden çaldıkları malzemeyle birlikte otomobille kaçan şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 38 MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)