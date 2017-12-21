DHA YURT BÜLTENİ-15

Dikili\'de yurt görevlisine cinsel istismar gözaltısı/EK

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir\'in Dikili ilçesindeki bir özel ortaöğretim erkek öğrenci yurdunda kalan 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ö.F. hakkında Dikili Cumhuriyet Savcılığı\'nın adli soruşturmasının ardından Dikili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı. Ö.F.\'nin yurtta temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Erkek öğrenci yurdunun dışarıdan görüntüsü

Haber - Kamera: Oben ULU / DİKİLİ (İzmir), (DHA)

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CHP\'li Bilgehan: İnönü kutsal emanetleri Niğde\'de camilerde sakladı

CHP Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan, dedesi İsmet İnönü\'nün Fahrettin Paşa\'nın getirdiği ve Topkapı Sarayı\'nda saklanan kutsal emanetleri çok gizli bir harekatla Niğde\'ye götürdüğünü belirterek, \"Niğde\'deki 3 camiye o eserleri yerleştiriyorlar. O eserleri hem içten, hem de dıştan gelebilecek tehlikelere karşı korumak için İnönü o camilerin önüne askerleri koyuyor. İbadet yapılmasın, camiler kapatılsın diye değil, o kutsal emanetleri korumak için. İşte camiler ahır yapıldı diyenlere tarihten gelen bir cevap\" dedi.

İsmet İnönü\'nün torunu CHP Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan, Edirne\'de \'İsmet İnönü ve Lozan\' konulu konferans verdi. İnönü\'nün bilinmeyen bazı yönlerini anlatan Bilgehan, İnönü\'nün Türkiye Cumhuriyeti\'nin tapusu olan Lozan Barış Antlaşması\'nı Edirne milletvekili sıfatıyla imzaladığını söyleyerek, \"Bugün gündemde Kudüs var, Suriye var, Filistin var. Bugünden konuşmak kolay tabi. Aynı zamanda Osmanlı zabitleri olarak o dönemde de, o son kalan topakları savunmak için mücadele ediyorlar. Kudüs\'te savaşanlarına arasında Fahrettin Paşa da var. Filistin\'i ve Kudüs\'ü korumaya çalışan kahraman Fahrettin Paşa. O\'nun yanında Mustafa Kemal ve İsmet Paşa da var. Onlar mücadelelerinin son gayretine geldikten sonra istemeye istemeye o toprakları kaybettiler\" dedi. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed\'in, Fahreddin Paşa ile ilgili söylediklerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın tepkisini doğru bulduğunu söyleyen Bilgehan, \"Sayın Cumhurbaşkanı Fahrettin Paşa\'yı anlattı ama orada açıklayamadığı bir cümle söyledi. Onu açıklamak İnönü\'nün torunu olarak bana düşüyor. Çok önemli tarihi bir olay\" dedi. Bilgehan, şöyle dedi: \"İşte bugünleri yaşayan İsmet Paşa, yine o Kurtuluş Savaşı dönemindeki kabusu görmemek, o acıları bir kez daha milletine yaşatmamak için Türkiye\'nin 2\'nci Dünya Savaşı\'na girmesini istemiyordu. Ama o kadar büyük bir tehlike çemberindeydi ki Türkiye. Türkiye\'nin Bulgar sınır üzerinden bir hava saldırısına uğraması mümkün. İşte o dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ilk kurtarılacak değerler olarak Fahrettin Paşa\'nın getirdiği, Topkapı Sarayı\'nda saklanan kutsal emanetler başta olmak üzere 381 koliyi 48 vagona yüklenerek Topkapı Müze Müdürü ve ailesi ile 30 kişilik bir ekiple çok gizli bir harekatla o emanetleri Niğde\'ye götürüyor. Ve Niğde\'deki 3 camiye o eserleri yerleştiriyorlar. O eserleri hem içten, hem de dıştan gelebilecek tehlikelere karşı korumak için İnönü o camilerin önüne askerleri koyuyor. İbadet yapılmasın, camiler kapatılsın diye değil, o kutsal emanetleri korumak için. İşte camiler ahır yapıldı diyenlere tarihten gelen bir cevap. Orada 4 yıl kalınıyor. Onun için o camilerin önünde geçenler orada ne olduklarını bilmedikleri için caminin kapatıldığını düşünüyor ama bu nasıl bir devlet ciddiyetidir ve gizli kahramanlıktır ki, bu konuda daha yeni gündeme geliyor.\" Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 2018 yılındaki Kurtuluş Resepsiyonu\'nda Ayşe Gülsün Bilgehan\'a Edirne\'nin fahri hemşerilik beratı vereceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Salondan genel

-Ayşe Gülsün Bilgehan konuşması

-Konuşmadan detay

-Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım samanları küle çevirdi

İzmir\'in Ödemiş İlçesi\'nde, bir hayvan damında, kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımların samanları tutuşturmasıyla yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken, balyalar halindeki toplam 15 ton saman yandı.

Ödemiş\'e 10 kilometre mesafedeki kırsal Balabanlı Mahallesi\'ndeki bir hayvan damında, bugün saat 15.00 sıralarında, kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar, az ilerdeki üzeri sacla kaplı bölmedeki samanları tutuşturdu. Alevler kısa sürede büyüdü. Hayvan damında çalışanlar alevlere müdahale ederken bir yandan da durum itfaiyeye bildirildi. İtfaiye ekipleri içten içe yanan samanları söndürmekte güçlük yaşadı. Alevlerin diğer bölümlere sıçramaması için saman balyaları üç dozer yardımıyla başka bir yere taşındı. İtfaiye ekileri, su sıkarak 2 saatlik bir çaba sonucunda yangını söndürürken, balyalar halindeki toplam 15 ton saman yandı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından görüntü

-Söndürme çalışmalarından görüntü

-Yanan samanlaran görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

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Sevgilisiyle plan yapıp eşini öldürdü/EK

POLİS OPERASYON GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Fahrettin Özcan\'ın Sibel Güntaç ile plan yaparak Hüsnü Güntaç\'ı öldürmesinin ardından gerçekleştirdiği operasyonun görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, Hüsnü Güntaç\'ın öldürüldüğü yatak, olayda kullanılan tabanca ve olay yerinde yapılan kazı görüntüleri yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis kamerası görüntüleri,

-yataktan ve tabancadan görüntü,

-polis ekiplerinden görüntü,

-kazı yapılması

Haber:KOCAELİ,(DHA)

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Oktay Kaynarca, sıra gecesine katıldı

Özel bir kanalda yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde \'Hızır Çakırbeyli\' karakterine heyet veren oyuncu Oktay Kaynarca, Şanlıurfa\'da sıra gecesine katıldı.

İşadamı Fatih Bucak\'ın davetlisi olarak kentte gelen Oktay Kaynarca, kentin simgesi olan Balıklıgöl\'ü gezip balıklara yem attı. Vatandaşların ilgi gösterdiği Kaynarca, daha sonra onuruna düzenlenen sıra gecesine katıldı. Urfa türküleri eşliğinde çiğköfte yiyen oyuncu zaman zaman türkülere eşlik etti. Renkli görüntülerin yaşandığı sıra gecesinde Şanlıurfa\'da olmaktan mutlu olduğunu anlatan Kaynarca \"Şanlıurfa önemli ve önde bir gelen bir şehirdir. Yöreye özgü çiğköfte yedik güzeldi. Balıklıgöl\'de dileğimizi tutuk, dua ettik\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Balıklıgölü gezen oyuncu Oktay Kaynarca

- Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Kaynarca

- İşyerinde Tespih alan Kaynarca

- Sıra gecesine katılan Oktay Kaynarca

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 217 MB

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA)



