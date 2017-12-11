DHA YURT BÜLTENİ-15

Alkollü baba 5 yaşındaki kızını rehin aldı (Görüntü Ekiyle Yeniden)

GAZİANTEP\'te iddiaya göre madde bağımlısı olduğu öne sürülen ve eşi ile 1 aydır sorun yaşayan 40 yaşındaki Mehmet Zihni B., 4 çocuğunun en küçüğü olan 5 yaşındaki kızı S.B.\'yi evinde rehin aldı.

Olay bugün saat 19.50 sıralarında Gümüştekin Mahallesi 8. sokakta 4 katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. Uyuşturucu kullandığı öne sürülen eşi Mehmet Zihni B. ile tartışan Özlem B., iddiaya göre yaklaşık 1 ay önce üst katta oturan kayınvalidesinin evinde kalmaya başladı. Bugün akşam saatlerinde alkollü bir şekilde eve gelen Mehmet Zihni B. çevreye zarar vermeye başlayınca evde bulunan 2 çocuğu üst kattaki dedelerinin evine kaçtı. Eşinin eve gelmesini isteyen Zihni B. ise 5 yaşındaki kızı S.D.\'yi rehin aldı.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliğini alan polis ekipleri, pencereden mahalleyi yakacağını, kendisine ve çocuğuna zarar vereceğini belirten Zihni B.\'yi ikna etmek için görüşmeye başladı. Tehditler savuran Zihni B.\'nin ikna edilmesi için görüşmeler sürerken, diğer taraftan da polis operasyon için hazırlık yapmaya başladı. Anne Özlem B. ise eşinin uyuşturucu ve alkol aldığında ailesine zarar verdiğini öne sürerek çocuğunun bir an evvel kurtarılmasını istedi.

POLİS, EL FENERİYLE OYALAYIP İÇERİ GİRDİ

Kızı S.B.\'yi evinde rehin alan işsiz Mehmet Zihni B.\'nin ikna olması için görevli psikolog uzun süre çaba gösterdi. Kendisini ikna etmeye çalışan psikolog ve çevredekilere tahta, demir parçaları ile saksı atıp balkondaki eşyaları çakmakla yakmaya çalışan Mehmet Zihni B.\'nin daha fazla eşya atmaması ve çocuğa zarar vermemesi için sokağın elektrikleri kesildi. Tüm çabalara rağmen ikna olmayan Mehmet Zihni B.\'yi polisler el feneriyle yüzüne tutarak görüşünü engellemeye çalıştı. Polisler, Mehmet Zihni B.\'nin gözüne el feneri tutarken, meslektaşları da bitişik binanın çatısından girdikleri evde, alkol de aldığı belirtilen babayı etkisiz hale getirdi. Bu sırada mahalledeki bir kişi de duvardan atlayıp bahçe kapısını açtı. Yaklaşık 1 saat boyunca babasının rehin tuttuğu ve soğuktan üşüyen küçük S.B., sağlık görevlileri tarafından ambulansta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra annesi Özlem B. ile polis merkezine götürüldü. Kızını rehin tutan Mehmet Zihni B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mahallede endişe yaratan olayın ardından sokağa yeniden elektrik verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Güvenlik önlemleri

- Mehmet Zihni B.\'nin balkondayken

- Mehmet Zihni B.\'nin saksı atmaya çalışması

- Mehmet Zihni B.\'nin tahta atması

- Polisin ikna çabası

- Polislerin Mehmet Zihni B.\'nin gözüne fener tutması

- Kapının açılması

- Çocuğun kurtarılması

- Sağlık görevlileri

- Mehmet Zihni B.\'nin polis aracına konulması

- Sokaktaki kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 319 MB

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP,(DHA)

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Seyir halindeki otomobil yandı

ADANA\'da seyir halindeki otomobil, elektrik askamından çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Ömer Avcan\'ın kullandığı 01 BS 456 plakalı otomobil, merkez Yüreğir İlçesi D-400 Karayolu Yenidoğan Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken birden alev aldı. Otomobilini sağa çekip, duduran Avcan, araçtan çocuklarıyla birlikte inerek uzaklaştı. Avcan\'ın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü

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**Cep telefonu görüntüsü

- İtfaiye erlerinin araca müdahale etmesi

Süre: 00\'41\" Boyut: 41,7 MB

Haber - Kamera: ADANA, (DHA)



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Av tüfeğiyle kendini vurdu

Zonguldak\'ta, av tüfeğiyle kendini vurduğu iddia edilen 40 yaşındaki Ümit Ç. tedavi altına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi 701 Sokak\'ta meydana geldi. Ümit Ç., iddiaya göre evde alkol aldıktan sonra av tüfeğiyle kendini karnından vurdu. Eşinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi Ümit Ç.\'ye ilk müdahalede bulundu. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ümit Ç. ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Evin önünde bekleyen ambulans

-Yaralının evden çıkarılması

-Ambulansa konulması

-Hastaneden detay

Süre: (1.58) Boyut: (120 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)



