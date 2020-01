DHA YURT BÜLTENİ-15

1)ALACABEL\'DE KAR YAĞIŞI VE TİPİ



AKSEKİ- Seydişehir karayolunun Alacabel mevkiinde gece başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Antalya ile Konya\'yı birbirine bağlayan karayolunun Akseki ile Seydişehir ilçeleri arasında kalan önemli geçiş noktası 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde dün gece kar yağışı ve tipi başladı. Bölgede kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü belirtilirken, trafiğin kontrollü sağlandığı kaydedildi. Karayolları ekipleri ise yolun kapanma durumuna karşı hazır bekletiliyor.

KAR VE TİPİ ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Antalya ile Konya\'yı birbirine bağlayan karayolunun Akseki ile Seydişehir ilçeleri arasında kalan önemli geçiş noktası 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde dün gece başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Sabah saatlerinde trafiğin kontrollü sağlandığı karayolunda kar lastiği ve zinciri olmayan araçların trafik ekipleri tarafından geçişine izin verilmezken, ağır tonajlı araçlar ise eski Cevizli yoluna yönlendiriliyor.

AKSEKİ (Antalya), (DHA)

2)YALOVA’DA ÜRETİCİLERDEN \'GÖLET\' TEPKİSİ

Yalova’nın Çınarcık İlçesi Ortaburun Köyü sınırlarında bulunan, 17 yıl önce dönemin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan ve tamamlanan, 4 yıl önce de hatları döşenen Ortaburun Enver Keskin Tarımsal Sulama Göleti’nin bir türlü faaliyete geçmemesi, bölgede üretim yapan çiftçilerin tepkisine neden oldu. Tarımsal ürünleri dere suyu ile suladıklarını söyleyen çiftçiler, 3 milyon metreküp suyun boşa aktığını belirterek tepki gösterdiler.

SERALARI DERE SUYU İLE SULUYORLAR

Temeli 17 yıl önce atılan tarımsal sulamada kullanılacak olan Enver Keskin Göleti’ndeki suyun boşa aktığını iddia eden bölgedeki üreticiler, hatlarının döşenmiş olmasına rağmen bir türlü bu göletten faydalanamadıklarını söylediler. Bölgede kesme çiçek ve sebzecilik yapıldığını söyleyen Koruköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Kanar, bölgedeki üreticilerin tarımsal sulamayı artezyen kuyuları ve dere suyu ile yaptığını belirtti. Bu sudan faydalanmaları durumunda verimin üçe katlanacağını söyleyen Kanar, “Gölet yapıldı, hatları da döşendi ama bu suyu kullanamıyoruz. Beldemiz 6 bin nüfuslu. 2 bin-2 bin 500 dönüm arazimiz, 400 de üreticimiz var. Bu su bizim can damarımız. Bölge halkı geçimini çiçekçilikle sağlıyor. 400 çiftçinin yüzde 90’ı kesme çiçek üretimi, yüzde 10’u da dış mekan üretimi yapıyor. Bu suya yaz aylarında daha çok ihtiyaç oluyor. Bu su bize verildiği zaman yüzde 300 verim artarö dedi.

“17 YILDIR SU BOŞA AKIYOR

Bölgede dış mekan çiçek üretimi yapan Oktay Akgün ise sudan bir türlü faydalanamadıklarını söyledi. Suyun 17 yıldır boşa aktığını söyleyen Akgün, “4 yıl önce müteahhit geldiği zaman ‘Bu göletin ihalesini aldım, 2 yıl içinde bitireceğim, çiçekçi arkadaşlara bu suyu vereceğim’ dedi. Biz de DSİ yetkililerine yardımcı olduk. Kendilerinden bir tek kamulaştırma bedeli istemedik. Herkes serasından, çiçeğinden, sebzesinden feragat etti. Yeter ki bu suya kavuşalım dediler ama 4 yıldan bu yana bu su bize sulama suyu olarak verilmedi. Su veriliyor ama 5-10 yerden patlak olarak çıkıyor. Yetkililerden hiçbir şekilde bilgi alamıyoruz. Veysel Eroğlu bakanımız Yalova’ya geldiği zaman biz toplantısına iştirak ettik. DSİ Bölge Müdürü’ne sorduk. DSİ Bölge Müdürü bize ‘su verilecek’ diye cevap veriyor. Ne zaman diye soruyoruz ‘Belli değil’ diyor. 17 yıldır bu su burada buhar olup gidiyor. 17 yıldır su boşa akıyor. Biz lağım suyuyla çiçek ve sebze suluyoruz. 17 yıldır bu su burada buhar olup gidiyor. 3 milyon metreküp su tutma kapasitesi var. Hiçbir yetkili de bize bilgi vermiyor. Bursa DSİ Bölge Müdürlüğü bize birlik kurun dediler. Biz Koruköçy, Akköy, Çalıca ve Ortaburun Köyü olarak 4 köy birleşip birliğimizi kurduk. Biz bu suyu kullanmak istiyoruz. Bu su ile ürettiğimiz süs bitkisini, saksılı bitkiyi ve sebzelerimizi sulayıp, verimimizi en az yüzde 300 artırıp ürünlerimizi Türkiye pazarına sunmak istiyoruzö diye konuştu.

ÜRETİCİLER DURUMA İSYAN EDİYOR

Bölgede üretim yapan üretici Şenol Kılıç ise, “Hakikaten ciddi anlamda suya ihtiyacımız var. Yazın daha çok ihtiyacımız oluyor. Deremiz lağım akıyor. Sular artezyenden çekiliyor. Bir an evvel neticeye bağlanmasını istiyoruz. Çok ciddi sıkıntılarımız varö dedi.

Kooperatif Başkan Yardımcısı Seyit Ali Çamlıbel de bölge üreticilerinin suya ihtiyaç duyduğunu söyledi. Çamlıbel, “Sadece Koru Beldesi için değil, Çalıca, Akköy ve Ortaburun Köyleri’nde de üreticilerimiz var. 400 üretici sadece Koru Beldesi’nde var. Yetkililerin bir an önce bu konuya el atmasını istiyoruzö şeklinde konuştu.

Bölgede seracılıkla geçimini sağlayan Tanıl Sevim ise, “Buradaki suyun boşa gitmesi gerçekten bir insanlık dramıdır. Zaten yapılmış bir tesis var, döşenmiş bir hat var ama bize ulaşan bir şey yok. Bu tesis bittiği zaman köye 50 lira para giriyorsa 150 lira para girecek. Bu hem vatandaşa hem devlete destek olacak. 4 köy için yapılmış bir gölet var burada. Neden bundan faydalanamıyoruz? 17 yıl gibi bir süre, boşa giden bir su var. Artık bir sonuca varılması gerektiğine inanıyorumö dedi.

YALOVA,(DHA)

3)ZARRAB DAVASINDA YARGILAMA YAPANLARA SUÇ DUYURUSU

MANİSA Sivil Dayanışma Platformu, ABD\'deki Reza Zarrab davasında yargılama yapanların usulsüz ve kasıtlı yargılama yaptığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Çeşitli sivil toplum örgütleri ve sendikalardan oluşan Manisa Sivil Dayanışma Platformu üyeleri, adliye önünde bir araya geldi, ABD\'de Reza Zarrab\'ın tanıklık yaptığı davada yargılamayı yapanlar hakkında suç durusunda bulundu. Adliyenin önünde toplanan grup adına açıklama yapan platformun dönem sözcüsü Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, ABD\'de kasıtlı ve usulsüz olarak yargılama yapıldığını iddia etti. Öner, \"Usulsüz bu yargılamayla, Cumhurbaşkanımız şahsında milletimizi ve devletimizi zorda bırakmak, köşeye sıkıştırmak amaçlı bir proje daha hayata geçiriliyor. Malum emperyalist güçler ve işbirlikçileri, proje üstüne proje üretiyor, operasyon üstüne operasyon planlıyor. Bölgesinde ve dünyada büyüyen ve güçlenen Türkiye\'nin önünü kesmek, geleceğe kararlı yürüyüşünü engellemek istiyorlar. Daha önce defalarca denediler, başaramadılar. Platforma bağlı sivil toplum kuruluşları olarak bu hain kumpasa karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere milletimizin ve devletimizin yanındayız. ABD\'de devam eden kasıtlı ve usulsüz yargılamayı kınıyor, yargılamayı gerçekleştirenler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz\" diye konuştu.

Açıklamanın ardından platform üyeleri, suç duyurusu dilekçesini Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı\'na teslim etti.

MANİSA, (DHA)

4)ADAPAZARI\'NDA ABD\'NİN \'KUDÜS\' AÇIKLAMASINA TEPKİ

ADAPAZARI kent merkezinde toplanan yaklaşık 100 kişi, Amerika Birleşik Devletleri\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıyacağı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Türkiye Gençlik Vakfı Sakarya Şubesi üyeleri Adapazarı kent merkezindeki Orhan Camii önünde toplanarak, ABD\'nin açıklamalarına tepki gösterdi. Ellerinde \'Kudüs bizimdir bizim kalacak\' ve \'Kudüs\'ün özgürlüğü ümmetin özgürlüğüdür\' şeklinde pankart ve dövizler olan yaklaşık 100 kişi, tekbirler getirdi. Sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği protestoda, TÜGVA Sakarya Şubesi Başkanı Muhammed Fatih Yahşi, İslam aleminin oyunlara karşı birlik olması gerektiğini belirterek, \"Siyonizm, Trump aracılığıyla kıblemiz Kudüs\'ü işgalci İsraillilerin siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunmuşlardır. İlk kıblemiz olan Filistin 1948 yılından beri yüzlerce yıllık büyük İsrail projesi çerçevesinde adım adım işgal altına alınmıştır. Müslüman semtleri bombalanırken, masum kadınları, çocukları dünyanın gözü önünde cami avlusunda katledilirken bunu yapan işgalci güruhu şımarıklıkla nitelendirip, şirin göstermeyi alçaklık olarak nitelendiriyoruz. Şu açıkça bilinmelidir ki New York\'un bir gece aydınlanması için tüm gönül coğrafyamızı ateşe atanlar, Kudüs\'ümüzün bir anlık karanlığa bürünmesinin sonu çok ağır olacaktır. Kadınlarına, namuslarına tecavüz edilen, ilk kıblesine el uzatılan dinin mensuplarına sesleniyoruz. Daha neyi bekliyorsunuz, daha ne kadar kendi kardeşlerimize, ümmetin meselelerine sağır dilsiz kalacaksınız? Celladından diz çöküp af dileme gafletinden kurtulunuz, dünya var oldukça, yeryüzü bizimdir, Kudüs bizimdir\" dedi.

ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

5)ÇANAKKALE\'DE TÜGVA\'DAN KUDÜS TEPİSİ

ÇANAKKALE\'de, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, İsrail\'in Kudüs\'ü başkent olarak ilan edecek olmasına basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Truva atı önünde, bugün saat 13.30\'da düzenlenen açıklamaya, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Gültekin Yıldız, TÜGVA Çanakkale İl Temsilcisi İsmail Demir, partililer ve TÜGVA üyeleri katıldı. Basın açıklamasında AK Partili kadın üyeler, \'Mescid-i Aksa onurumuzdur\', \'Kudüs\'te ezanlar dinmeyecek\' ve \'Kudüs\'ün özgürlüğü ümmetin özgürlüğüdür\' yazılı dövizler açtı.

Grup adına basın açıklamasını yapan TÜGVA Çanakkale YÖK Koordinatörü Kürşat Selim Temizyürek, \"İslam\'ın ilk kıblesinde dahi ezan-ı Muhammedi\'nin yasaklanması; son olarak da Kudüs\'ün işgalci Siyonistlerin başkenti olarak ilan edilmesi cüretinde bulunmuş bir eşkıya ordusuna karşı dik duruşun bir Müslüman için namus meselesi olduğunu tüm İslam alemine hatırlatıyoruz. Alem-i İslam\'ı reel politik kaygılardan arınarak, Amerika\'dan, İsrail\'den değil Allah\'tan korkmaya ve O\'na teslim olmaya çağırıyoruz\" dedi.

Basın açıklamasının ardından grup, sessizce dağıldı.

ÇANAKKALE, (DHA)

