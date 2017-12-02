DHA YURT BÜLTENİ-15 

Kılıçdaroğlu: Erdoğan\'a salı gününe kadar süre veriyorum



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a salı gününe kadar süre tanıdığını belirtip, \"Salı gününe kadar Erdoğan\'a izin veriyorum. Zarrab\'a devlet sırlarını kim teslim etti, çık anlat\" dedi.

Mersin\'in Mezitli Belediyesi tarafında düzenlenen toplu açılış törenine katılan CHP Lideri Kemal Kılıçaroğlu, umudunun Türkiye\'nin aydın insanları olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, \"80 milyonun umudu ile yaşıyorum. 80 milyon bu ülkede huzur içinde yaşamak istiyor. Bunun mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Hakkı, hukuku ve adaleti dünya tarihine yazdık. Herkes bunu çok iyi bilmelidir. Hak ve hukuk ve adalet hepimizin hakkıdır. Bunun elde edene kadar da mücadele edeceğiz. İster doğuda, ister batıda, ister güneyde ister kuzeyde Türkiye\'nin neresinde olursak olalım, el birliği ile kadın erkek yaşlı genç, hep birlikte hak hukuk ve adalet için mücadele edeceğiz. Biz hak ve hukuk, adalet dedikçe birileri yerinde rahat duramıyor. Emin olun akşamları bile rahat uyuyamıyor, gayet iyi biliyorum. Onu uyutmayacağım\" diye konuştu.

Geçen salı gündeme getirdiği iddialarla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: \"İnsanları onurları ile yaşarlar. İnsanlar eğer belli makamlara gelip halka hizmet istiyorsa onurları ile hizmet ederler ve topluma örnek olurlar. Toplumun her kesimine örnek olurlar. Giyimi ile kuşamı ile ailesi ile yaşam tarzı ile her şeyi ile topluma örnek olurlar. Çünkü onlar toplumun görünen yüzleridir. Kalktım kendilerini bir soru sordum. Dünyanın en basit sorusunu sordum. Yahu dünür var, kayınbirader var, oğlan var, damat var, bütün aile var. 1 sterlinlik şirketten 15 milyon dolar var. Bu nedir Allan aşkına? Hiç adını duymadığımız adaları duyduk. Hiç adını duymadığımızı devletleri duyduk. Artık Man Adası mı manda adamı mı, bilmiyorum. Ama bir şeyler var orada. Sahte diyorlardı, hepsi gerçek çıktı. Efendim savcılığa verin diyorlar. Savcılığa vereceğiz. Arkasında da duracağız. Sonuna kadar da takip edeceğiz. Öyle kıvırmak yok, kaçmak yok. Bu işi sonuna kadar götüreceğim. Bankanın dekontuna sahte diyorlar. Banka sahte dekont mu düzenler? Özetli şunu çok iyi bilin; bir şirket var, sermayesi 1 sterlin. Bir ortağı var, 15 milyon dolar. Bu nasıl bir ticaret? Böyle bir ticareti ben bilmiyorum. Bu ticareti ancak üçkağıtçılar bilir. Normal tüccar, vatandaş bunu nereden bilecek? Sanayicimiz var, tüccarımız var, esnafımız var, kahvecimiz var, simitçimiz var, çiftçimiz, emeklimiz var. Herkes şu veya bu şekilde bir ticaret yapıyor. En azından gidip fırından bir ekmek alıyor. Böyle bir hokkabazlığı, sahtekârlığı hiç görmedik. Efendim bu bir ticaretmiş, bu nasıl bir ticarettir? Çık bunu millete bir anlat. Bu ne şirketi, bu şirket kimin şirketi. 15 milyon dolar bir tarafta 1 sterlin bir tarafta. Nereden çıktı bu, bunları bize anlatacak. Bunu sonuna kadar takip edeceğiz. Ben biliyorum, rahat uyuyamıyor.\"

\'SALI GÜNÜNE KADAR İZİN VERİYORUM\'

AK Parti\'ye oy veren vatandaşlara hiçbir sözünün olmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: \"Onlar gittiler oylarını kullandılar. Benim sözüm onların temiz oylarının bu kadar kirletilmesinedir. Vatandaş gitti, demokrasiye oy verdi, başımın üstünedir. Herkesin siyasi anlayışına saygı gösteririm ama hiç kimse unutmasın ben hayatta olduğum sürece kul hakkına, tüm yetimlerin hakkına sahip çıkacağım. Şimdi başımıza bir Zarrab belası çıktı. Düne kadar hayırsever bir adam diyorlardı. Ne yapıyorlardı, devletin protokolüne dahil ediyorlardı. Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar Rıza Zarrab hep bir aradaydılar. Devletin protokolünde bir de fesli deli Kadir vardı. O da devletin protokolünde yer alıyordu. Ya bunların devlet anlayışı nedir Allah aşkına. Böyle rezalet olabilir mi. Daha 16 Kasım\'da ABD\'ye 2 kez nota verdiler. Efendim Rıza Zarrab temiz bir adamdır, bunu bize verin. Ne oldu bu adamın hayatı? Rıza Zarrab bülbül gibi ötünce, Zarrab casustur, vatan hainidir. Düne kadar adamındı, kol kolaydın. Paraları alınca iyi, ötünce kötü. Salı gününe kadar Erdoğan\'a izin veriyorum Zarrab\'a devletin sırlarını kim teslim etti çık anlattı.\"

\'PARLAMENTER REJİMİ GERİ GETİRMEMİZ GEREK\'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2019\'a giderken kadınlardan destek istedi. Kadınların sezgisinin güçlü olduğunu belirten Kılıçdaroğlu şöyle dedi:\"Türkiye\'yi bekleyen tehlikeyi en iyi siz biliyorsunuz. Birincisi tek adam rejimi, diğeri demokratik parlamenter sistem. Tek adam rejiminin ne olduğunu görüyorsunuz. Türkiye\'nin ne hale geldiğini görüyorsunuz. Türkiye\'yi bu çıkmaz sokaktan çıkarmamız gerekiyor. Demokratik rejimi geri getirmemiz gerekiyor. Huzuru barışı geri getirmemiz gerekiyor. Bu nedenle 2019\'a giderken kadınlarımız her kapıyı tek tek çalacak. Her kadını ikna edeceğiz. Senin çocukların var benim de çocuklarım var. Sen huzur istiyorsun ben de huzur istiyorum. Çocuğunu askere huzurla göndermek istiyorsun ben de çocuğumu askere huzurla göndermek istiyorum. Bunun tek yolu tek adam rejimine karşı çıkmaktır. Hep birlikte tek adam rejimine karşı çıkacağız. Kadınların sezgi gücü yüksektir. Erkekler kahvehaneye gidip öyle bir bakalım diyebilir. Yük sizin sırtınızda. Sizlere güveniyorum. Bu mücadeleyi bu ülkenin kadınlarıyla birlikte götüreceğiz.\"

Kılıçdaroğlu, konuşmasını güvenliği sağlayan polis ve askerlere teşekkür ederek tamamladı.

Görüntü Dökümü

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- Alandan görüntüler

- Katılımcılardan görüntüler

- Kemal Kılıçdaroğlu sahnede

- Kılıçdaroğlu butona basarken

- Kılıçdaroğlu kurdele keserken

- Kadınlar Kılıçdaroğlu\'na turuncu atkı verirken

- Kılıçdaroğlu çocuklarla

-Genel ve detay görüntüler

Haber: İbrahim MAŞE-Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN, (DHA)

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CHP\'li Özel\'den AK Partili Ünal\'a belgeler için randevu (2)

KIRKAĞAÇ KONGRESİNE DE KATILDI

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Şehzadeler İlçe Başkanlığı\'nın seçimli olağan kongresindeki programın ardından Belediye Kültür Merkezi\'nde yapılan Kırkağaç olağan kongresine de katıldı. Bu kongrede de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yakınlarının Man Adası\'nda 1 sterlin sermaye ile kurulan şirkete para transferleri yaptığı iddiasıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Öte yandan CHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı kongresinde, 376 delegeden 315\'i oy kullandı. Zerrin İşnel, 224 delegenin oyunu alarak başkan seçildi. Başkan adaylarından Hakan Tatar ise 86 oy aldı. Seçimde 3 oy geçersiz sayılırken, 2 oy boş çıktı. CHP Şehzadeler İlçe Başkanı seçilen Zerrin İşnel, öncelikli hedeflerinin yerel seçimler olduğunu belirterek, \"Delegelerimin oyu ile aldığım bu bayrağı en iyi yere taşımak için gece-gündüz demeden çalışacağım. Öncelikle ilçemde, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi\'ne, CHP bayrağını dikeceğiz. Ardından hiç durmadan CHP\'yi iktidar yapacağız\" diye konuştu.

İşnel\'in yönetiminde Özcan Beğen, Hikmet Calayır, Tayfun Erdaş, Kadir Feza, Azize Hüner, Hediye İçen, Kıyasettin Karabaş, İbrahim Koçdemir, Nefise Kopal, Aydoğan Okan, Nilüfer Özkan, Salih Uysal, Uğurcan Ülger, Hamdi Üzel, Sedat Yavaş ve Bilgen Yavuz yer aldı.

Tek listeyle gidilen Kıkağaç ilçe kongresinde ise Kadriye Öztekin CHP İlçe Başkanlığına seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kırkağaç kongresinden görnütü

- Özgür Özel\'in konuşması

- Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN- Erdinç ALKAN / MANİSA,(DHA)

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Yanan evin enkazında arama sona erdi

KASTAMONU\'nun Bürme köyünde, yanarak kül olan evde yapılan arama çalışmaları sonlandırıldı. Aramalarda 5 kişilik Çataloğlu ailesinin 4 ferdine ait iz bulunamadı. Enkazda, torun Serdar Çataloğlu\'na ait kafatası ve kemikleri bulunmuştu.

Bürme köyüne bağlı Kuzören Mahallesi\'nde geçen çarşamba sabaha karşı çıkan yangında, Ahmet ve Fazıl Çataloğlu\'na ait 2 ev tamamen yandı. Köyün dışında olduğu için geç fark edilen yangında kül olan evlerden Ahmet Çataloğlu\'na ait olanın boş, diğerinde Fazıl, eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu\'nun oturduğu belirlendi. Evin enkazında yapılan aramalarda sadece Serdar Çataloğlu\'nu ait olduğu tahmin edilen kafatası ve kemikleri bulundu. Evin enkazında aramalar bugün de devam etti. Ancak kayıp 4 kişiye ait iz bulunamadı. Enkazdaki aramalar, bu akşam itibariyle sonlandırıldı.

Vali Yaşar Karadeniz, Ak Parti Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik ile birlikte yanan evlerin enkazında inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı. Vali Karadeniz, enkazdaki aramaların bugün sonlandırıldığını söyleyerek, \"Enkazdaki aramalarda kayıp 4 kişiye ait bir iz bulunamadı. Enkazdaki aramalar sona erdi. Ancak ormanlık bölgedeki arama çalışmaları sürecek\" dedi. Vali Karadeniz, olayla ilgili gözaltı olmadığını da söyledi.

Evi yanan Fazıl Çataloğlu\'nun, yangından 1 gün önce 200 küçükbaş hayvan satın aldığı, bir kısmının yangında telef olduğu, bir kısmının ise evine 10 kilometre uzaklıkta orman içindeki yolda terk edilen traktörün römorkunda olduğu belirlenmişti. Üst brandası da yanan traktörde yapılan incelemede kayıp aile fertlerine ait iz bulunmamıştı.

Görüntü dökümü:

-Olay yeri

-Olay yerinde inceleme

-Valinin olay yerine gelişi

-Valinin açıklaması

-Yanan evlerin görüntüsü

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)

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