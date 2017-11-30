DHA YURT BÜLTENİ-15

Çelikhan\'da 112, kışa hazır

Adıyaman’ın Çelikhan İlçesi\'nde 112 acil sağlık ekipleri, kış hazırlıklarını tamamladı.

Kış şartlarının ağır olduğu bölgelere, İl Ambulans Servisi tarafından verilen paletli ambulansların paletleri takılarak kar yağışının etkili olduğu bölgede hizmet vermeye başlayacak. Özellikle Çelikhan ve bölgede şiddetli kar yağışı nedeniyle hastalara ulaşım zoruluğu yaşadıklarını ve paletli ambulanslar ile bu sorunun ortadan kalktığını belirten İl Ambulans Servisi Başhekimi Doktor Osman Küçükkelepçe, \"Adıyaman’a bağlı Çelikhan, Sincik ve Gerger ilçelerinin dağlık arazı de konuşlandığı ve bu bölgelerde kış şartılarının zor ve çeçin geçmesinden dolayı il Sağlık Müdürlüğü tarafında bu ilçelere kar paletli ambulanslar tahsis edilmiştir. Bölgede normal acil yardım ambulanslarının ulaşamadığı vakalara kar paletli ambulanslar ile gidilerek bu hastalara ulaşması hedeflenmektedir. Bu nedenle kar paletli ambulansaların tüm bakım ve onarımların yapıldığı kar paletleri takılarak kışa hazır hale getirildi. Kış aylarında kar ambulansaların ulaşamadığı vakalara ise Malatya Bölge Acil Sağlık Müdürlüğü koordinatöründe helikopter ambulans talep ederek hastalara ulaşım sağlanmaktadır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kar ambulansı

- Palet ve bakım çalışması

- 112 sağlık ekipleri

- Ambulanslara palet takılması

- Genel ve detay görüntüleri

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN,(DHA)

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Bakan kurtulmuş, aspendos ve side\'yi gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Antalya\'nın tarihi ören yerleri Aspendos Tiyatrosu ve Side Antik Kenti\'nde incelemelerde bulundu.

Önce Aspendos Antik Tiyatrosu\'nu gezen Bakan Kurtulmuş, kazı ekibinden ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'ndan bilgi aldı. Kurtulmuş, ardından Manavgat ilçesine bağlı Side Antik Kenti\'ne geçti. Manavgat Belediyesi zabıtalarının kullandığı \'buggy\' aracının sürücü koltuğuna geçen Kurtulmuş, yanındakilerle beraber antik kente geldi. Apollon Tapınağı önünde hatıra fotoğrafı çektiren Kurtulmuş, Manavgat Belediye Başkanı CHP\'li Şükrü Sözen\'den de ilçe ve antik kent hakkında bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Kurtulmuş aspendos tiyatrosu hakkında bilgi verilirken

-Serik belediye başkanı bakan Kurtulmuş\'a bıçak hediye etmesi

-Su sarnıçlarının incelenmesi

-Vatandaşın Bakan Kurtulmuşa nar suyu ikramı

-Bakan Kurtulmuş Buggy kullanması

-Vatandaşlarla selamlaşması

-Bakan Kurtulmuş turistlerle sohbet etmesi

-Apollon tapınağında resim çekimi

-Detaylar

184 MB 03.04

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Artvin\'de çevrecilerden doğa tahribatına karşı imza kampanyası



Artvin\'de çevreciler, doğayı tahrip ettiği öne sürülen başta Cerattepe olmak üzere bölgedeki madenlere, hidro elektrik santrallerine (HES), Yeşil Yol Projesi\'ne ve taş ocaklarına karşı imza kampanyası başlattı. \'Artvin\'de çevre katliamına son\' başlıklı kampanyada imza sayınının bin 500\'e ulaştığı belirtildi.

Yeşil Artvin Derneği ve kentteki sivil toplum kuruluşlarının (STK) aldığı karar doğrultusunda, Artvin\'deki doğa tahribatına karşı imza kampanyası başlatıldı. Ülke genelinde, 19 Aralık\'a kadar devam edecek kampanyada toplanan imzalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne gönderilecek. İmza kampanyası öncesi Yeşil Artvin Derneği\'nde toplanan STK ve siyasi parti temsilcileri daha sonra esnafı ve vatandaşları ziyaret edip, kampanyaya destek istedi.

İMZALAR HÜKÜMET YETKİLİLERİNE ULAŞTIRILACAK

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada, \"Türkiye\'deki Artvinli STK\'lar, dernekler, vakıflar bir araya geldik. Herkes Artvin\'in genel durumuyla ilgili fikirlerini dile getirdi. Ağırlıklı olarak Artvin Çevre Platformları adı altında bir imza kampanyası yapılması önerildi. İkinci bir toplantıyla bu öneri netleştirildi. Şu anda tüm Türkiye\'de Artvin Çevre Platformları olarak imza kampanyası başlattık. Başta Cerattepe olmak üzere Artvin\'in genel sorunlarıyla ilgili imza kampanyası başlatıldı. Bunu hükümet yetkililerine ileteceğiz\" dedi.

MECLİS\'E GİDECEKLER

İmza kampanyası sonrası TBMM\'ye gideceklerini kaydeden Başkan Karahan, hem siyasi partilere hem de hükümet yetkililerine taleplerini anlatmak istediklerini söyledi. Karahan, şöyle konuştu: \"Artvin\'de pervasız şekilde çalışıyorlar. Denetleyen yok. Zarar vermeye devam ediyorlar. Bu yüzden Artvin halkını hem bilgilendirmek hem de derdimizi anlatmak üzere bu kampanyayı tüm Türkiye\'de başlatmış bulunuyoruz. Biz bugün de tüm esnafı gezerek imza toplayacağız. Esnafımızın imza kampanyasına destek vermesini isteyeceğiz.\"

\'DEMOKRATİK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ\'

İmza kampanyasına destek veren kent sakini Muammer Gegin, Artvin\'i çok sevdiklerini dile getirerek, \"Artvin\'de doğup Artvin\'de büyüdük. Yıllarca burada yaşamımızı sürdürdük. Doğamıza, tabiatımıza sahip çıkmak istiyoruz, Artvin\'imizi seviyoruz. Toprağımızı, doğamızın yeşilini talan etmelerini istemiyoruz. Bu şekilde demokratik mücadelemizi sürdürüyoruz\" dedi.

SP\'Lİ BAŞKAN YARDIMCISINDAN DESTEK ÇAĞRISI

Saadet Partisi (SP) Artvin İl Başkan Yardımcısı Arif Soydan da Cerattepe\'deki madenin Artvin\'e zararları konusunda halka gerçeklerin anlatılarak, imza kampanyasına destek verilmesi gerektiğini söyledi. Soydan, \"Maden çıkması durumunda \'Artvin\' diye bir şehir kalmayacak. Bunun en iyi örneği Murgul\'da görülmüştür\" ifadesini kullandı.

ADİL KARAR İSTEDİ

Artvin\'de 25 yıllık esnaf Hakan Akın ise kentte madene karşı verdikleri mücadeleden asla vazgeçemeyeceklerini kaydederek şöyle dedi: \"Bir imza kampanyası düzenlenmiş, biz de imzalayarak destek olduk. Bu imzalar üst mercilere götürülecek. İnşallah onlar da ellerini vicdanlarına koyarlar ve madenciliğin bize vereceği zararı göz önünde bulundurarak adil bir karar veriler.\"

İMZA KAMPANYASINA İLGİ VAR

Kentte toplanan imza sayısının bin 500\'e ulaştığı öğrenildi. \'Artvin\'de çevre katliamına son\' başlıklı kampanya duyurusunda şu ifadelere yer verildi: \"Artvin\'in güzel doğası vahşi bir saldırı altındadır. Maden işletmeleri, taş ocakları, HES\'ler ve Yeşil Yol gibi doğayı tahrip eden çalışmalar, Artvinlilerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını tehdit etmektedir. Bizler ülkemizin değişik yerlerinde yaşayan Artvinliler ve çevre dostları olarak Artvin\'de halkın ve tüm canlıların yaşam hakkını elinden almaya çalışan uygulamaların son bulmasını ve Cerattepe\'deki madencilik faaliyetlerine derhal son verilmesini talep ediyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yapılan konuşmalar

-İmza kampanyasından görüntüler

-Nur Neşe Karahan açıklama

-İmza kampanyasına destek olanlar

-Detaylar

HABER-KAMERA: Adem GÜNGÖR/ARTVİN,(DHA)

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Adıyaman\'da 9 uyuşturucu şüphelisi adliyede

ADIYAMAN\'da, torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Üst aramalarında üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinni ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Adliyesi

- Polis aracının yanaşması

- Şüpheliler araçtan indirilmesi

- Şüpheliler adliyeye götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 25 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)

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Halk pazarında \'şiddete hayır\' eylemi

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) üyesi bir grup, halk pazarında \'kadına şiddete hayır\' eylemi düzenledi. Üzerlerindeki mor önlük ve dövizlerle halk pazarını dolaşan kadınlar, hemcinslerini uyararak şiddet gördüklerinde 155 polis ihbar hattını aramalarını söyledi.

CKD Marmaris Şubesi yönetim kurulu üyeleri, bugün öğleden sonra halk pazarı girişinde bir araya geldi. Üzerine giydikleri mor önlüklere \'Kadına şiddet ve tecavüzlere son\', \'Şiddet sadece fiziksel değildir\' ve \'Duyarlılık göster\' yazılı dövizler asan grup, \"Kadına şiddette hayır\" ve \"Şiddet görüyorsan polisi ara\" sloganları attı. Ellerindeki mor balonlarla halk pazarında, sloganlar eşliğinde dolaşan kadınlara, hemcinslerinin yanı sıra erkekler de alkışlarla destek verdi. Pazar içinde iki tur atan kadınlar, şiddet mağduru olan varsa kendileriyle irtibata geçmeleri için megafonla duyuru da yaptı.

Bir günlük uluslararası kampanyalarla kadına şiddetin bitmeyeceğini söyleyen CKD Marmaris Şube Başkanı Cahide Çiçek, \"Osmanlı döneminde kendisi kul iken Cumhuriyet tarihi ile bey olan ve bu beyliklerinde hala kadınları köle olarak gören bazı beyleredir bizim isyanımız. 21\'inci yüzyılda kadınlarımıza halen şiddet uygulanması ve öldürülmesine isyan ediyoruz. Dünyanın yüzde 50\'si kadın yüzde 50\'si ise erkek. Bu erkekleri kadınlar dünyaya getiriyor. Kadınların dünyaya getirdiği erkekler de kültür eksikliğimi yoksa beyinlerin deki sıvı mı eksiktir ki şiddet uyguluyorlar. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti\'nde halen şiddet görüyorsak o erkeklerin elleri kırılsın. Kadına şiddeti bir gün boyunca kınamakla bir sonuca varılmıyor. Şiddet ve öldürmek bitinceye kadar eylemler yapılmalıdır. Ulusal yayın organları, ajanslar ve çeşitli medya haberlerinden toplanan verilere göre bu yılın 10 ayında 240 kadın ve kız çocuğu öldürüldü, 338 kadına şiddet uygulandı, 77 kadına tecavüz edildi. 207 kadın taciz edildi, 286 kız çocuğuna tecavüz edildi. Tabii en ürkütücü rakamlar ise erkek çocuklarına uygulanan taciz ve tecavüz. Cumhuriyet kadınları olarak canlıya ve kadına şiddet bitirilinceye kadar çeşitli eylem ve protestolarımız devam edecektir\" dedi. Açıklamalar sonrası kadınlar, pazarcılık yapan hemcinsleriyle görüşerek şiddet görüp, görmedikleri hakkında bilgi almaya çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Halk pazarı önünde toplanan Cumhuriyet Kadınları Derneği üyelerinden görüntü

- Halk pazarı içinde slogan atarak dolaşan kadınlar görüntü

- Cumhuriyet Kadınları Derneği Marmaris Şube Başkanı Cahide Çiçek açıklaması ve grubun slogan atması

Toplam: 6 dakika 38 saniye-480 MB

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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ÖZEL-Otomobil takla attı, sürücü yaralandı

Şanlıurfa\'da kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Mehmet Çimen yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, İpekyolu Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet Çimen\'in kullandığı 63 TD 876 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla atarak ters döndü. Kazada sürücü Mehmet Çimen yaralandı. Yaralı sürücü, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülüp, tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Takla atan otomobil

- İtfaiye ekiplerinin gelmesi

- Polisin incelemesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 86 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,(DHA)