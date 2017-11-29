DHA YURT BÜLTENİ-15

Şemdinli\'de PKK saldırısı: 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı



Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinin Derecik beldesinde, çevre emniyet sisteminde çalışan işçilere PKK\'lı teröristler, Irak tarafından güdümlü füze ile saldırdı. Saldırıda 1 işçi görevi başında yaşamını yitirdi, 1 işçi de hafif yaralandı.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında, Şemdinli\'nin Derecik beldesi Gerdan Tepe bölgesinde meydana geldi. Üs bölgesinde, çevre emniyet sisteminin yapımı için çalışan iş makinesine, Irak toprakları içerisinde ve sınıra yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Tanisana sırtlarından güdümlü füze ile saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 1 işçi yaşamını yitirirken, 1 işçi de şarapnel parçasıyla sol dizaltından hafif yaralandı. Yaralı işçi, bölgeden taşınıp, tedaviye alınırken, alandaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği, Şemdinli\'nin Derecik beldesindeki Modüler Üs Bölgesi\'nin inşaatında çalışan iş makinesine yönelik terör örgütü PKK saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Saldırıda 1 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin hafif yaralandığı ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: \"29.11.2017 günü saat: 14.30 sıralarında İlimiz Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi Gerdan Tepe mevkii Modüler Üs Bölgesi inşaatında çalışmakta olan bir iş makinasına bölücü terör örgütü mensuplarınca sınıra yaklaşık 4 km uzaklıkta bulunan Irak Tanishana sırtlarından güdümlü füze ile yapıldığı değerlendirilen saldırı sonucunda 1 işçi hayatını kaybetmiş, 1 işçi ise hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı işçi kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

HAKKARİ, (DHA)

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Gökçeler Barajı\'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde yapımı tamamlanan Gökçeler Barajı\'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı yayın bağlantısıyla yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nden gerçekleştirdiği açılış programında 7.7 milyar TL maliyetli 375 eserin açılışı yapıldı. Antalya\'da yapımı tamamlanan 10 tesisin de açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazipaşa Gökçeler Barajı\'nın açılışını canlı yayın bağlantısıyla gerçekleştirdi. Gökçeler Barajı\'ndaki tören alanına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Devlet Su İşleri (DSİ) 13\'üncü Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, Ak Parti İlçe Başkanı Yakup Pişkin, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören alanına kurulan dev ekranda Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın konuşmaları dinlendi. Konuşmaların ardından açılış törenine geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayınla Gazipaşa\'ya bağlandı. Gökçeler Barajı\'nın görüntüleri izlendiği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Eskiden diyorlardı ki \'Su akar Türk bakar.\' Biz bunu değiştirdik. Şimdi su akar, gördüğünüz gibi Türk yapar\" dedi. Vali Münir Karaloğlu, \"Sayın Cumhurbaşkanım, Gazipaşa\'dan saygılar, hürmetler arz ediyoruz. Gazipaşa\'nın 30 yıllık hayali bugün gerçekleşiyor. Vatandaşımız burada mutlu, vatandaşımız ve bizler kandillerinizi kutluyoruz, şükranlarımızı arz ediyoruz. Teşekkür ediyoruz\" diye konuştu. Erdoğan\'ın \"Butona basmaya hazır mısınız? Su gibi aziz olun inşallah. Hayırlı olsun\" dedikten sonra butona basılarak Gökçeler Barajı\'nın açılışı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Barajdan genel ve detay

- Vali Karaloğlu ve Başkan Türel\'in gelişi

- İstiklal Marşı

- Külliyeden Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşmasının izlenmesi

- Açılış butonuna basılması

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HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA)

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AYM, Demirtaş\'ın başvurusunu 6 Aralık\'taki duruşma gündemine aldı



Anayasa Mahkemesi (AYM), Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın başvurusunu 6 Aralık tarihinde yapacağı duruşma gündemine aldı.

AYM Mahkemesi İkinci Bölüm Başkanlığı, 6 Aralık 2017 tarihli mahkeme toplantı gündemini açıklarken, gündemdeki son başvurunun tutuklu HDP Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş\'ın başvurusu olduğu öğrenildi. \'Kabul edilebilirlik ve esas\' evresinde ele alınacak başvurunun konusu ile ilgili şöyle denildi: \"Başvuru, milletvekili olan başvurucu hakkında uygulanan yakalama, gözaltına alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması ve soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; tutuklamaya konu suçlamaların ifade özgürlüğü ve siyasi faaliyet kapsamındaki eylemlere ilişkin olması ve tutukluluk nedeniyle milletvekilliği görevinin yerine getirilememesi nedenleriyle ifade özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.\" AYM\'deki duruşma, Demirtaş\'ın, Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasından bir gün önce yapılacak.

Haber: Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)

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FETÖ\'den yargılanan Ak Partili eski vekile, 6 yıl 3 ay hapis cezası



YALOVA’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Ak Parti Yalova eski Milletvekili Şükrü Önder, \'terör örgütüne üye olmak\' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığının tespit edilmesi üzerine 22 Haziran 2017 tarihinde tutuklanan, 2002-2007 yılları arasında Ak Parti\'den Yalova milletvekili olan emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Şükrü Önder, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Önder ile avukatı Cevdet Bekler katıldı. Duruşmada, iddia makamı GSM hattı ile cihazın birbiri ile örtüştüğüne, kriptolu ve şifreli olarak kullanılan programda 11 kez oturum açıldığına ve etkin pişmanlıktan faydalanmaması nedeniyle Önder’in cezalandırılmasını talep etti. Bunun üzerine Şükrü Önder’in avukatı Cevdet Bekler de son bir savunma yaptı. Avukat Bekler, söz konusu programa reklam logolarından da girilmesinin söz konusu olabileceğine, bunun araştırılmasına, IP çakışması olabilmesi ihtimaline karşı da bilirkişi ile teknik inceleme yapılmasını, müvekkilinin sağlık durumları da gözetilerek tahliyesini talep etti.

İDDİALARI REDDETTİ

Mahkeme heyetinin söz verdiği Şükrü Önder de iddiaları reddederek, “Ben ByLock kullanmadım. Bu programın da telefonumda değil, hattımda olduğu söylendi. Reklam mahiyetinde olan veya dışarıdan müdahale ile IP çakışması olmuş olabilir. Ne ByLock kullandım, ne de yükledim. Polisler geldiğinde ilk olarak kendilerine telefonumu verdim. Bu örgütün mensubu olduğu ne bir dernekle, ne bir cemiyetle bağlantım yok. Seyahate de çıkmadım. Ben ağzını salyasını sildiği mendili yüzüne süren bir birinin peşinden koşacak bir adam değilim. Ben bu devlette uzun dönemler görev yaptım. Neyin suç, neyin suç olmadığını bilecek biriyim. Tahliyemi talep ediyorum\" dedi. Mahkeme heyeti, 3’üncü celsede kararını açıkladı. Heyet, oy birliğiyle Önder’i suçlu bularak, \'Terör örgütü üyesi olmak\' suçundan 7 yıl 6 ay hapes cezası verdi. Sanığın iyi halini dikkate alan mahkeme heyeti, bu cezayı, 6 yıl 3 aya düşürüp, tutukluğunun devamına karar verdi.

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,(DHA)

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Amasra Kalesinde yıkılma tehlikesi

BARTIN\'ın Amasra ilçesinde, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesinde bulunan Amasra Kalesi burçlarının bir kısmı, oluşan derin çatlakların ardından yıkıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, kalenin restorasyonu için proje hazırladıklarını söyledi.

Roma döneminde yapılan Amasra Kalesi, Kaleiçi Mahallesi\'ni, Kemer Köprü ile Adacık üzerinde kurulu bulunan Boztepe Mahallesi\'ne bağlıyor. İki mahalleye yayılan kalenin duvarları ve burçlarında, 2012 yılından itibaren derin çatlaklar ve yarıklar oluşmaya başladı. Kalenin Boztepe Mahallesi kesiminde kalan yaklaşık 100 metre uzunluğunda ve 17 metre yüksekliğindeki burçları ile duvarlarındaki çatlaklar, zamanla kalenin diğer bölümlerine de yayılmaya başladı. 2014 yılında İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan proje ile kale surlarının 30 metrelik bölümünde restorasyon çalışması yapıldı. Restore edilmeyen diğer 70 metrelik bölümün bazı yerlerinde aradan geçen sürede yıkılmalar meydana geldi. Amasra Belediye Başkanı Emin Timur, 2013 yılı Temmuz ayında, \'Ceneviz Ticaret Yolu\'nda Akdeniz\'den Karadeniz\'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri\' olarak UNESCO Dünya Geçici Miras Listesine alınan kale surlarının yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Kalede yapılan restorasyon çalışmasının yetersiz olduğunu ifade eden Başkan Timur, şöyle konuştu: \"Amasra Kalesi, arkeolojik açıdan çok önemli eserler barındırıyor. Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden günümüze kadar gelmiş, zaman zaman tadilatlar görmüştür. Kaleiçi ve Boztepe Mahallelerini çevreleyen toplam uzunluğu 2 bin metre olan kale surlarında zaman zaman küçük tadilatlar ve restorasyonlar yapıldı. En son 2017 yılında surlarımızda temizlik ve kalenin bazı çöken yerlerinde onarımlar yapıldı. Ancak bu yetersiz kalıyor. Kalemiz zamana ve hava olaylarına yenik düşmeye başladı. Zaman içinde bu çatlaklar ve yıkılmaların artmaya başladığını görüyoruz. Bunun tamamında köklü bir restorasyona ihtiyaç olduğu görünüyor. Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bu tarihi yapının gelecek kuşaklara aktarılması için çalışma yapması gerekiyor.\" Bartın İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Kayış da kalenin bazı kesimlerinde çatlaklar olduğunu tespit ettiklerini söyleyerek, \"2014 yılında kalenin acil olan yerlerini tespit ederek, parasal kaynak bularak onardık. 2017 yılında da kale duvarlarının çoğu bölümündeki var olan ağaçların temizliği ve taşların onarımını yaptık. Şimdi arkadaşlarımız yeni bir proje hazırlayarak, bizlere miras Amasra Kalemizin onarımı için proje hazırlayarak, en kısa zamanda köklü bir tamirat ve restorasyonunu yapacağız\"dedi.

Görüntü Dökümü

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-Amasra kalesinden detay

-Yıkılan ve çatlayan kale duvarları

-Yarısı yıkılan kale burçları

-Kaledeki yıkılan alanlar

-Kale duvarlarındaki ağaçlar

-Başkan Timur ile röp.

Süre: 4.36 Boyut: 147 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)