DHA YURT BÜLTENİ-15

Eskişehir\'de yakalanan DEAŞ şüphelisi adliyede

IRAK\'ta terör örgütü DEAŞ adına istihbarat faaliyetleri yürütüp bomba yapımı ve silah kullanma eğitimi aldığı iddiasıyla Eskişehir\'de gözaltına alınan Irak uyruklu I.M.G., adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Türkiye\'ye yasa dışı yollarla giriş yapan terör örgütü DEAŞ üyesi öne sürülen I.M.G.\'nin, kent merkezinde bir evde kaldığını tespit edildi. Ekipler, düzenlenen operasyonla I.M.G.\'yi gözaltına alındı. TEM Şubesi\'ne götürülen I.M.G.\'nin, Irak\'ta bulunduğu sırada örgüt için istihbarat çalışması yapıp, silah kullanma ve bomba yapım eğitimi aldığı öne sürüldü. I.M.G., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Şüphelinin polisler tarafından adliyeye getirilmesi,

-Adliye binasının dışından çekilen görüntü

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

===============================================

Aybüke öğretmenin ismi, mezun olduğu üniversitedeki orkestra salonuna verildi

Batman Kozluk\'ta, 9 Haziran\'da PKK\'lı teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın\'ın ismi, mezun olduğu Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi\'nin Müzik Öğretmenliği Bölümü\'nde bulunan orkestra salonuna verildi. Şehit öğretmen Yalçın’ın kemanı ise ailesi tarafından adının verildiği salona bağışlandı.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’nde düzenlenen törene, Aybüke öğretmenin babası Sadık ve annesi Zehra Yalçın da katıldı. Üniversite yönetimine teşekkür eden baba Yalçın, kızının şehit olmasından sonra isminin her yerde yaşatılmasından memnun olduğunu dile getirdi. Yalçın, \"Bu ülke, hepimizin ülkesi. Evlatlar, hepimizin evladı. İnşallah geriden gelenler, bayrağı yeniden kaldırıp, onu ulaşması gereken yere dikeceklerdir. Bundan hiçbir endişemiz yok. Bu milletin temelinde kabiliyet var, imkanlar var. Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin\" dedi. Açılış sırasında gözyaşlarını tutamayan anne Yalçın da kızının isminin okulda yaşatılacak olması dolayısıyla çok duygulandığını söyledi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise Aybüke öğretmenin ismini orkestra salonunda yaşatmak istediklerini dile getirerek, şunları söyledi: \"Bizim kardeşimiz, bizden mezun olduktan sonra hayalleri çerçevesinde öğretmenlik yapmak üzere gittiği yerde, kısa sürede damgasını vurmuş ve aldığı eğitimin hakkını vermiş, orada oluşturduğu hava ile kendisini sevdirmişti. Bu süreçler, zor süreçler. Hepimizin başı sağ olsun. Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin. Bireyler, yaşayacak ki devlet yaşayacak. Millet dayanışma içinde duracak ki devlet de yüzü ak, sırtı pek bir şekilde milletini koruyacak.\" Prof. Dr. Şeker, daha sonra Aybüke öğretmenin portresini, ailesine hediye etti.

Görüntü dökümü:

------------------------------------

-Rektör Muzaffer Şeker konuşması

-Baba Sadık yalçın konuşması

-Kemanın hediye edilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera:KONYA,(DHA)

================================================

Doç.Dr. Kalfa\'dan anne ve babalara isim uyarısı

SAMSUN\'da düzenlenen Dilimiz Kimliğimizdir Konferansı\'na konuşmacı olarak katılan Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Mahir Kalfa, çocuklara isim koyarken çok dikkat edilmesi gerektiğini belirterek \"Aleyna\' diye isim konur mu çocuğa \'Onun üzerine\'. İşte Kuran-ı Kerim\'de geçiyor diyerek bilmeden isimler koymamak gerekiyor\" dedi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi\'nde Dilimiz Kimliğimizdir Konferansı gerçekleştirildi. Konferansa Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Mahir Kalfa, konuşmacı olarak katıldı. Türkçe\'nin çok güçlü bir dil olduğunu söyleyen Doç.Dr. Kalfa, \"Bir dizi vardı. Orada bir hanım kız vardı işte \'oha falan oldum\' bugün \'oha falan oldum\' deseniz size gülerler. Onun için onlar gelip geçicidir. Modadır dilde. Dolayısıyla Türkçe\'ye bir şey olmaz. Türkçe dünya üzerinde en güçlü dillerden birisidir\" dedi. Kelimelerin kökenleri ve anlamları ile ilgili örnekler veren Doç. Dr. Kalfa, \"Gülden; çiçeklik, vazo anlamında bir isim. Üzülerek söylüyorum ki kızın adı vazo. Yani Gülden Karaböcekler de dahil olmak üzere çiçeklik diye yumuşatalım ismi. Bu tür adlandırmalarda ciddi sıkıntılar var. Mesela Zeyn süs demek. Zeynel Abidin: Abidin\'in süsü. Kesmişiz ismi yarıdan Zeynel kısmını bırakmışız. Yani isim \'Alinin\' gibi bir isim. Adın ne \'Alinin\', \'Mehmedin\' böyle bir isim olamaz. İsim koyarken çok dikkat etmek gerekiyor çocuklarımıza özellikle. Geleceğini ipotek altına alan isimler de koymamak lazım. Belki o düşüncede olmayacak çocuk. Ne yapacaksınız. İsim koyarken geleceğin annelerine babalarına buradan seslenmek isterim çok dikkat etmek gerekir. \'Aleyna\' diye isim konur mu çocuğa \'Onun üzerine\'. İşte Kuran-ı Kerim\'de geçiyor diyerek bilmeden isimler koymamak gerekiyor\" diye konuştu. Konferansı OMÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Ali Cengiz, öğretim üyeleri ve öğrenciler dinledi. konferans sonunda Doç.Dr. Kalfa\'ya, OMÜ kampüsü içinde adına dikilmiş fidan için sertifika verildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Konferansı dinleyenlerden detay

-Doç.Dr. Mahir Kalfa\'nın konuşması

(SÜRE:3.59 Dk) (BOYUT:242 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

===============================================

Gaziantep\'te 4 hırsızlık şüphelisi operasyonla yakalandı

GAZİANTEP\'te, bir iş yerinden 500 bin lira değerinde endüstriyel mutfak malzemesi çalan 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Osmangazi Mahallesi\'nde bulunan iş yerinden geçen cuma günü 500 bin lira değerindeki endüstriyel mutfak malzemeleri çalındı. Hırsızlık ihbarının ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlıkta kullanılan kiralık kamyoneti terk halde buldu. Güvenlik kamerası ve araçta yapılan parmak izi çalışmasının ardından polis, kimliğini belirlediği şüphelilerin çalıntı malzemeleri Beyazlar Mahallesi\'nde bir depoda gizlediğini saptadı. Savcılık kararıyla depoya baskın düzenleyen polis, çalınan endüstriyel mutfak malzemeleri, elektronik cihazlar ve jeneratörlerin yanı sıra 2 silah ve satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi. Malzemelere el koyan polis, hırsızlık şüphelisi; Yılmaz K., Erkan K., Mahmut C. ve Halit K.\'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Çalınan malzemeler

- Şüphelilerin çıkarılması

- Şüphelilerin araçlara bindirilmesi

- Yakalanan silah

- Aracın çekilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 163 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)