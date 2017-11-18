DHA YURT BÜLTENİ-15 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder\'i havadan inceledi (4)

VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize İl Kongresi\'nin ardından Rize Valiliği\'ni ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret sonrası Erdoğan, Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi\'ndeki evine geçti.

Haber: RİZE (DHA)

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Akşener: Yandaşı, candaşı, kandaşı kayırmayacaksın (3)

SENG-İ ARZ TAŞI \'ADALET MEKTUBU BIRAKTI\'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, restorandaki kadın buluşmasının ardından Meriç Köprüsü\'nden geçerken, partililer çok sayıda meşaye yaktı. Akşener, Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nin yapıldığı Sarayiçi mevkiindeki Balkan Şehitliği\'ni başına siyah başörtüsü takarak ziyaretti edip, şehitler için dua okudu. Şehitlik ziyaretinin ardından karşılaştığı üniversite öğrencileriyle sohbet eden Akşener, başörtüsünü kız öğrencilere hediye etti. Davul zurnanın çaldığı mehter marşı eşliğinde Fatih Köprüsü yürüyerek geçen Akşener, Tarihi Adalet Kasrı\'na geldi. Akşener elindeki gülle birlikte kendi el yazsıyla yazdığı \'adalet mektubunu\' seng-i arz taşına bıraktı. Akşener mektubunda şöyle dedi: \"Devlet ricaline, milletin, kendi irfanı içinde yaşasın. Ona sırt çevirme, her zaman duy varlığını. Toplumu yönetende, diri tutan da bu irfandır. Böyle diyor şeyh Edebali, devlet yöneten Osman Gazi\'ye. İrfanımızdır bizi diri tutan irfanımızı ayakta tutan ise adalet. Adalet huzur getirir, zenginlik getirir. Adalet hem dinimizin hem engin kültürümüzün bize emrettiği gerçektir. Yöneten adil olmalı, millet duymalı, eşe dosta değil, bütün bir millete baş olduğunu unutmamalı. Milletin ağlıyorsa, gülemezsin. Milletin aç-açıktaysa sefa süremezsin. Milletin evlatlarında gelecek korkusu varsa, sen kendini güvende hissedemezsin. İyi\'den korkma iyi şeyler söylemek zorundasın. Daha iyisini yapmak zorundasın. Milletinin sana bahşettiği gücün, verdiği makamların hakkını ancak böyle verebilirsin. İyilik adil olmakla başlar. Önce adil olun ki her şey iyi olsun.\"

YOLUNA GÜL YAPRAKLARI DÖKTÜLER

Şehitlik ve Adalet Kasrı\'nın ardından Akşener ve beraberindekiler Mimar Sinan\'ın \'ustalık eserim\' dediği Selimiye Camii altında bulunan tarihi Arasta Çarşı\'nı gezdi. Çarşı girişinde yoğun ilgi gören Akşener, bir kadın esnaf tarafından dükkan girişine gül yaprakları dökülerek karşılandı. Esnaf kadınla birlikte çay içerek sohbet eden Akşener\'e esnaflar çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra Eski Camii\'ye geçen Akşener\'e Edirneli esnaf Arif Meriç badem ezmesinden yaptığı İYİ Parti logolu ve fotoğraflı tatlı ikram etti. Eski Camii\'nde sefer namazı kılan Akşener, tarihi Alipaşa Çarşısı\'nda esnafları ziyaret ederek sohbet etti.

\'NAİM SÜLEYMANOĞLU\'NUN ÖLÜMÜNE ÇOK ÜZÜLDÜM\'

Bir esnafın saz eşliğinde söylediği \'Zilli De Maşa Darbuka\' Rumeli türküsünü dinleyen Akşener, tarihi Alipaşa Çarşısı dernek başkanı Yılmaz Sanış ile birlikte bir dükkanda çay içti. Bu arada kendisine Naim Süleymanoğlu\'nun vefat ettiği haberi verildi. Süleymanoğlu\'nun ölümüne çok üzüldüğünü ifade eden Akşener, \"Şimdi arkadaşlar söylediler, çok üzüldüm. Mekanı cennet olsun. Naim ülkemizi çok iyi temsil eden bir kardeşimizdi. Ailesine sevenlerine başsağlığı diliyorum. İyi de bir insandı. Biz beraber seçim çalışması yapmıştık. O ve ben belediye başkan adayıydık. Öyle de bir siyaseti çalışma yapma fırsatı bulmuştuk. Uyumlu, sakin, sevecen, insan seven bir insandı. Çok üzüldüm\" dedi. Çarşı ziyaretinin ardından dernek başkanı Yılmaz Sanış, Meral Akşener\'e meyve sabunu hediye etti.

EŞİNE HAMSİ ALDI

Balıkpazarı\'na giden Meral Akşener, Karadenizli eşi için bir kilo hamsi aldı. Balıkçılarla sohbet eden Akşener, daha sonra Saraçlar Caddesi\'ne gitti. Burada halk oyunları ekibince karşılanan Akşener, toplanan kalabalığına seslenerek şunları söyledi: \"Şimdi bir iyi kelimesi bulduk İYİ Parti dedik, valla Türkiye dedikodudan ölüyor şuanda. Bizim siyasetçiler, proje üretmeyi bıraktılar dedikodu yapıyorlar. İYİ parti şöyle, böyle diye. İYİ Parti\'nin adını gençler buldu, o partiyi milletimiz kurdu. Hadi yeniden başarında bizde görelim. Milletin partisi, gençlerin partisi İYİ Parti. Bir kadın genel başkanı var, bir kadın hareketidir İYİ Parti. Atatürk\'e övenlerin, özellikle yetim Mustafa\'nın anasına sövenlerin o dillerinin lal olması için kadınların öne düşmesine ihtiyacım var, kadınların elimden tutmasına ihtiyacım var. Kadınların elimi tutup, benimle beraber koşmasına ihtiyacım var. Kadınlarımızla beraber Türkiye\'yi iyi şeylere, iyi sözlere, günlere, dostluklara, dış politikaya, dış politikaya sizlerle el ele götürmeye ihtiyacımız var. İYİ Parti henüz 3 haftalık bir parti. Bizim buralarda bir söz vardır, \'indir-kaldır\' derler. İniyor İYİ Parti, kaldırıyorlar İYİ Parti. Kardeşim madem bu kadar önemsiz dilleriniz şişti İYİ Parti\'yi konuşmaktan. Keşke kıskansalar, korkuyorlar. Ama korkunun ecele faydası yoktur. Onlar korkacak biz çalışacağız. Onlar çemkirecek, biz çalışacağız. Göreceksiniz Edirne\'de bu topluluğu toplamak için hepsi size gelecek \'cici-cici\' yapacak. Partiyi siz kurdunuz bağışlarınızla ayakta duruyoruz. Ama önemli bir şey yaptınız, İYİ Parti\'yi kurdunuz. 29 Ekim\'de hepsi hastalanıyordu. Hepiniz doktor gibiymişiniz. Adamaları turp ettiniz. Bir de gittiler, \'Atatürk karşısında sap gibi duruluyor\' diyorlardı. Sapın ötesi (başına yana eğerek) böyle durdular. Ey Allah\'ın sopası yok ama milletin sopası var. Çıkardınız sopayı.\"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindekiler, konuşmasının ardından Edirne programını tamamlayıp kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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Meriç Köprüsü\'nden meşaleli geçiş

Balkan Şehitliği ziyareti

Şehitlikte dua okuması

Öğrencilerle sohbet

Mehmet Marşı eşliğinde yürüyüş

Adalet Kasrı\'na mektup bırakması

Akşener\'in mektubu okuması

Tarihi çarşılarda esnaflar ziyaretler

Çarşıda yoluna gül dökülmesi

Naim Süleymanoğlu hakkındaki konuşması

Eşine hamsi satın alması

Saraçlar Caddesi\'nde halka konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

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Perinçek NATO\'ya yüklendi: Çözüm, Türkiye\'nin bu dayatmadan kurtulmasıdır

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Bilecik\'te yaptığı konuşmada, \"NATO bize bağımsızlık vermiyor, bağımsızlığımızı yok ediyor. NATO bizim vatanımızı parçalamak istiyor. NATO bizim ekonomimizi tahrip ediyor. Öyleyse çözüm Türkiye\'nin bu dayatmadan kurtulmasıdır\" dedi.

Doğu Perinçek, Vatan Partisi\'nin Bilecik İl Başkanlığı tarafından Belediye Kültür Merkezi\'nde düzenlenen \'Vatan Savaşından Milli Hükümete Atatürk Devrimleri ve Çıkış Yolu\' konulu konferansa katıldı. Perinçek konferansta yaptığı konuşmada NATO\'yu eleştirerek şunları söyledi:

\"NATO bizi koruyan örgüt, NATO ülkeleri bizim müttefikimiz diye ezberletilmişti. Şimdi büyük hakikatle Türkiye karşı karşıya kaldı. NATO Atatürk\'ü hedef tahtasına koydu. Alenen bütün dünyaya ilan etti. NATO başlarında Amerika tabi, PKK\'ya 4 bin TIR silah veren örgüt. 60 bin kişilik bir orduyu donatacak silahı ABD yani NATO PKK\'ya veriyor. NATO silah ile bize tehdit yönelten bir örgüt. Türkiye\'de darbeler yapan, kan döken, PKK gibi, IŞİD gibi FETÖ gibi terör örgütleri aracılığıyla bize silah doğrultan yer altı örgütüdür. Dönemin Fransa başbakanı demişti ki; \'NATO bizi koruyan bir örgüt değil, NATO; Amerika\'nın Avrupa ülkelerini denetleme örgütü.\' İşte 15 Temmuz gecesi biz bu örgüt ile tanıştık ve bir Türk-Amerikan savaşı oldu o gece. Ve o savaş hala devam ediyor. Ama Türkiye artık bütün bu tecrübelerden sonra, bir karar sürecinin içerisine girmiştir. Bu süreç ne zaman başladı? Bu süreç Silivri duvarlarını yıkarak başladı. Türkiye NATO\'nun zincirlerini Silivri\'nin duvarlarını yıkarak kırdı. Arkasından Türkiye Amerika\'nın FETÖ darbesini ezdikten sonra bölünmeyi kabul etmedi. Arkasından Türk Silahlı Kuvvetleri PKK\'yı hendeklere gömdü ve NATO planlarını yerle bir ettik. Bu Vatan Partisi\'nin programıdır. Artık Türkiye\'de Amerika\'nın iktidarları belirleyemeyeceği bir döneme girmiş bulunuyoruz.1968\'lerden beri verdiğimiz mücadele açtı yolu bizlere. Vatan Partisi yıllardır Türkiye\'ye Amerika\'nın müttefikimiz olmadığını anlatıyor. Bunun için karar sürecinden söz ediyoruz. Silivri duvarının yıkılması bir karar, FETÖ\' nün üzerine yürünmesi bir karar, PKK\'nın hendeklere gömülmesi bir karar. NATO bize bağımsızlık vermiyor, bağımsızlığımızı yok ediyor. NATO bizim vatanımızı parçalamak istiyor. NATO bizim ekonomimizi tahrip ediyor. Öyleyse çözüm Türkiye\'nin bu dayatmadan kurtulmasıdır. \"

Amerika\'nın Ortadoğu Projesini gerçekleştirmek için savaş oyunları planladığını söyleyen Doğu Perinçek, \"Atomu parçalayabilirsiniz ama Türkiye\'yi parçalayamazsınız\" dedi.

Görütü dökümü:

-Doğu Perinçek\'in konferansta yaptığı konuşmadan çekilen görüntüler

Haber-Kamera:Cafer ELMAS-BİLECİK/ (DHA)

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Kayalıklarda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı

ADIYAMAN\'da sarp kayalıklarda mahsur kalan 5 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Balyan beldesinin Çatdere köyünde meydana geldi. Mehmet Toluk\'un otlattığı keçilerden 5\'i, sarp kayalıklardan atladı. Keçilerin atladığını gören Toluk\'un çabalarına rağmen kayalıklarda mahsur kalan hayvanlar çıkarılamadı. Keçileri kurtaramayan Toluk, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye erleri, ekipmanlarıyla birlikte 2 kilometre yürüyerek keçilerin mahsur kaldığı alana ulaştı. Sarp kayalıklara bağladıkları halatlar ile keçilerin bulunduğu alana inen itfaiye erleri, hayvanları yukarıya çekti. Mahsur kalan keçiler kurtarılırken, Mehmet Toluk itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- İtfaiye ekiplerinin yürümesi

- Keçilerin bulunduğu alan

- İtfaiye ekiplerinin hazırlığı

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Mahir ALAN-Kamera: ADIYAMAN-DHA)

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Aynı işyerini birer gün arayla iki defa soydular



ANKARA\'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan beyaz eşya dükkanı, birer arayla iki kez soyuldu.

İlçenin Atatürk Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde bulunan Azmi Akgül\'ün işlettiği beyaz eşya bayisine geçtiğimiz Çarşamba günü sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler girdi. Bu sırada beyaz eşya bayisinin üst katında oturan Azmi Akgül\'ün ağabeyi Nazmi Akgül evinin balkonundan hırsızların dükkanı soyduğunu fark edip bağırmaya başlayınca 4 televizyon çalan hırsızlar otomobillere binip kayıplara karıştı. Aynı hırsızlar ertesi gün yine sabaha karşı tekrar dükkana gelip rafta kalan diğer 4 televizyonu ve bir elektrik süpürgesini alarak tekrar kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, her iki olayda hırsızların her iki olayda farklı otomobillerle geldiği ve maske ve eldiven kullandıkları görüldü.

Yaklaşık 20 bin lira zararının olduğunu söyleyen dükkan sahibi Azmi Akgül, \"Hırsızların rahat tavırlarını görünce insan canından endişe duyuyor, adamlarda korku falan yok. Bulvar üzerinde merkezde bulunan bir yer nasıl bu kadar rahat girebiliyorlar hayret verici\" dedi. Polis güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, kaçan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

Güvenlik kamerası kayıtları

Dükkandan detay görüntüler

Dükkan çevresinden detaylar

Alarm ve kamera sistemlerinden detaylar

Birinci katta oturan Hazmi Akgül\'ün evi

Dükkan sahibi Azmi Akgül ile röp

Ağabey Nazmi Akgül ile röp

Haber-Kamera: Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN,(Ankara),(DHA)-

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Rus milyarderin yelkenli yatı Marmaris\'te

RUS milyarder Andrey Igorevich Melnichenko\'nun dünyanın en pahalısı olma özelliğine sahip \'Sailing Yacht A\' isimli yelkenli yatı Muğla\'nın Marmaris İlçesi\'ne geldi.

Dünyanın 14\'üncü zengini Rus milyarder Andrey Igorevich Melnichenko\'nun siparişi üzerine 2015 yılında denize indirilen 290 milyon sterlin değerindeki dünyanın en büyük ve en pahalı yelkenli yatı \'Sailing Yacht A\', Marmaris\'e geldi. Bugün saat 16.00 sıralarında körfeze giriş yapan yelkenli, görenlerin ilgisini çekti. Yat Limanı\'nda yürüyüş yapan ve kafeteryalarda oturan vatandaşlar cep telefonlarıyla çekim yaptı.

Lüks yat için, Aliağa\'dan getirilen 23 tanker ile 750 bin litrelik yakıt ikmali yapılacağı öğrenildi.

YATIN ÖZELLİKLERİ

142.6 metre boyunda ve 91.4 metre genişliğindeki yatta 1.8 ton ağırlığında kurşun geçirmez bombeli camların kullanıldığı dev bir sualtı izleme odası yer alıyor. 100 metre uzunluğundaki yelkenli direkleri yer alıyor. Ana yelken açıldığında 1767 metrekare alanı kaplıyor. Pitch kontrollü pervanelere ve hibrid-dizel-elektrikli makineleri ile 21 deniz mili seyir hızına sahip. Tam yol aldığında 30 deniz miline kadar ulaşabiliyor. 50 personelin bulunduğu yelkenli lüks yat, 20 yolcuya hizmet sunuyor. Üç yüzme havuzu ve özel odalarındaki banyo aparatlarının altın kaplama olduğu belirtilen yatta, askeri gemilerde bulunan özel güvenlik önlemleri bulunuyor. Her suitte uydu bağlantıları, ısıtmalı-soğutmalı eşyalar, vücut ısısına göre klima kontrolü yapabilen spor salonu, sağlık kontrolü yapan cihazlar bulunuyor.

ANDREY IGOREVICH MELNİCHENKO KİMDİR?

Sovyetler Birliği\'nin dağılması ardından Rusya\'nın en zengin milyarderlerinden biri olan Andrey Igorevich Melnichenko, 1993 yılında ülkesinin büyük özel bankalarından biri olan MDM\'yi satın aldı. İlerleyen yıllarda bankanın tek hissedarı konumuna yükseldi. Sibirya Kömür ve Enerji Şirketi (SUEK) ve Kimyasal Şirketi \'Euochem\'i satın alarak geliştirdi. Satın aldığı işletmeleri 20 yılda kara geçirerek 11.5 milyar dolar servet ile dünyanın 14\'üncü zengini oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yelkenli yatın körfezdeki görüntüsü,

-Yelkenli yatı görmeye gelen vatandaşların görüntüsü.

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Aleyna Tilki\'den mini konser

Son dönemin en çok dinlenen sanatçılarından Aleyna Tilki, Bursa\'da ilk defa sahneye çıktı.

Sevenleriyle Anatolium AVM\'de buluşan Aleyna Tilki, mini bir konser verdi. Programına \'Cevapsız Çınlama\' şarkısıyla başlayan Tilki, \'Sen Olsan Bari\' ile devam etti. Anatolium AVM ziyaretçileri tarafından ilgiyle izlenen Aleyna Tilki, alkış yağmuruna tutuldu. Gördüğü ilgiden memnun kalan Aleyna Tilki, konserin ardından İstanbul’a döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Aleyna Tilki sahneye çıkışı

-Sahne performansı

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

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