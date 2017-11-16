DHA YURT BÜLTENİ-15

1)PKK\'LI TERÖRİSTLERDEN HAİN SALDIRI: 2 ŞEHİT, 1 YARALI



HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi\'nin karşısındaki Kuzey Irak topraklarında arazi arama tarama çalışmaları yapan güvenlik güçlerine PKK\'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırıda bulundu. Saldırıda 2 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik Beldesi kırsalındaki operasyonlar sürdürülürken bugün sınır bölgesinde arama-tarama çalışması yapıldı. Arazi aramaları sırasında bir grup PKK\'lı terörist roketatarlı saldırıda bulundu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker tedavi altına alınırken, bölgedeki hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

HAKKARİ, (DHA)

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2)BAKAN KONVOYUNUN ÖNÜNDE FECİ KAZA

Antalya\'da Kumluca\'dan Finike\'ye giden bakan Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın konvoyunun önünde meydana gelen trafik kazasında, aynı zamanda hekim olan Bakan Fakıbaba hemen aracından inerek yaralıların yanına koştu. Doktorların ilk müdahalesini yapmış ve sedyeyle ambulanslara taşıdığı sırada kontrol eden Bakan Fakıbaba, hemen hastaneye ulaştırılmalarını istedi.

Antalya\'nın Kumluca İlçesi\'nde hortum felaketi nedeniyle zarar gören çiftçileri ziyaret eden ve incelemelerde bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Domatexpo Fuarı\'nın açılışının ardından meyve sebze paketleme tesisi, fide üretim merkezi ve bir domates serasına ziyaretlerde bulundu. Ardından Finike ve Demre ilçelerindeki hasar gören tarım alanlarını incelemek ve hortumda yaralanan vatandaşları ziyaret için Kumluca\'dan Finike\'ye hareket etti. Fakıbaba ve beraberindeki heyete ait konvoy Kumluca-Finike karayolunda feci bir kaza olayıyla karşılaştı. Bir gıda firmasına ait tır ile özel bir otomobilin çarpışması neticesinde otomobilde bulunan iki kişinin yaralı olduğu görüldü. Kazayı gören Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Antalya Valisi Münir Karaloğu ile birlikte araçlarından inerek kaza mahalline geldi. Yaralıların ambulansa taşındığı sırada kontrol eden Bakan Fakıbaba, hemen ambulanslara alınıp hastaneye götürülmesini istedi. Durumları ağır olduğu tahmin edilen yaralılar ambulanslarla Kumluca Devlet Hastanesi\'ne zevk edilirken, konvoyda Finike istikametine devam etti.

Görüntü Dökümü

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Yaralının sedye ile ambulansa taşınması

Bakan Fakıbaba\'nın kaza yerine gelip bilgi alması

Bakan Fakıbaba sedye ile ambulansa taşınan yaralının durumunu sorması

Kaza yerinden görüntü

Ambulansın hastaneye gidişi

237 MB -02.07



Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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3)DOĞUŞTAN KATARAKT OLAN KIZIL GEYİK, AMELİYATLA GÖRMEYE BAŞLADI

AFYONKARAHİSAR\'da doğuştan her iki gözünde katarakt bulunan kızıl geyik yavrusu, 2,5 ayda yapılan iki operasyonla görme yetisini yeniden kazandı. Operasyonu yapan Doç. Dr. Kamuran Pamuk, operasyonun dünya literatürde ilk olduğunu söyledi.

Bolvadin İlçesi\'nde geçen eylül ayında koyun otlatan çoban, sürüsünün peşine takılan kızıl geyik yavrusunu fark etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü\'ne teslim edilen ve \'Umay\' adı verilen yavru geyik, sağlık kontrolü için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma, Rehabilitasyon Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi\'ne (AKUREM) götürüldü. Kızıl geyiğin her iki gözünde doğuştan katarakt olduğu belirlendi. AKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kamuran Pamuk öncülüğündeki ekip, geçen eylül ayında geyiğin sol gözünü ameliyat etti. Tedavisi tamamlanan geyik, bugün sağ gözü için aynı ekip tarafından ikinci kez ameliyat edildi.

ÖNCE SOL GÖZ SONRA SAĞ GÖZ

Kocatepe Hayvan Hastanesi\'nde gerçekleştirilen ameliyatın ardından gazetecileri açıklama yapan AKUREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, katarakt ameliyatlarının dünyada bir ilk olduğunu savundu. Ameliyatı gerçekleştiren ekip başkanı Doç. Dr. Kamuran Pamuk ise operasyonun başarılı geçtiğini söyledi. Geyiğin geçen eylül ayında kendilerine getirildiğini anlatan Doç. Dr. Pamuk, \"Çok başarılı bir ameliyatla önce sol gözünün görmesini sağladık. Hatta yardımcı elemanlar, aparatla görüş alanını teyit ettik. 1,5 ay sonrada diğer gözünü ameliyat etme ihtiyacı duyduk ve bugünde bunu başarılı bir şekilde yaptık. Diğer gözünden hatta daha da iyi olduğunu söyleyebiliriz. Büyük ihtimalle de çok net bir şekilde görüşünü sağlayacağız. AKUREM sayesinde tekrar doğaya kazandırmış olacağız\" dedi.

OPERASYON BİR İLK

Operasyonda 4 kişilik bir ekibin yer aldığını ve yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü belirten Doç. Dr. Pamuk, \"Yaptığımız araştırmada bu operasyonun dünyada bir ilk olduğunu öğrendik. Daha önce sadece Türkiye\'de ilk olduğunu zannediyorduk. Ancak yaptığımız literatür araştırmalarında daha önce hiçbir katarakt ameliyatı yapılmadığını öğrendik. Bu hem AKÜ hem de AKUREM adına onur verici bir olay. Bu konuda çok mutluyuz. Umarım başka hayvanlara da yardımcı olabiliriz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ameliyathaneden detaylar

-Geyik yavrusundan detaylar

-RÖP: Doç. Dr. Kamuran Pamuk (Ameliyat Ekip Başı)

-Ameliyattan detaylar

77.92 MB /// 02.26\"

HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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4)YÜZ NAKİLLİ RECEP SERT, BİN 500 LİRA BORCUNU ÖDEMEYİNCE TUTUKLANDI



BURSA\'da temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen ve Antalya\'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde yüz ve çene nakli yapıldıktan sonra tedavi gördüğü hastanede tanıştığı Esma Akyurt ile evlenen Recep Sert, 1500 lira borcunu ödemediği için tutuklandı. İnegöl İlçesi\'nde temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş almasıyla yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert\'e 18 Temmuz 2013 tarihinde, Antalya\'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapıldı. Beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist 43 yaşındaki Andrzej Kucza\'nın yüz ve çenesi, Sert\'e, başarılı bir operasyonla nakledildi. Türkiye\'de yüz naklinde 5\'inci, çene naklinde ise ilk olan Recep Sert, Akdeniz Üniversitesi\'nde uzun süre tedavisi sırasında, bu hastanede çalışıp böbrek nakli olan ablasına refakat eden Esma Akyurt ile tanıştı. Sert ile Akyurt arasındaki arkadaşlık kısa sürede aşka dönüşünce, hastaneden taburcu edilen Recep Sert, Esma Akyurt ile 21 Aralık 2014 tarihinde İnegöl\'de evlendi. \'Hira Emine\' adını verdikleri bir kızları dünyaya gelen Recep Sert, taşeron firma üzerinden çalıştığı İnegöl Belediyesi\'nden disiplinsiz davranışları nedeniyle çıkarılınca ilçede eşinin adını verdiği Esma Waffle Kafe\'yi açtı.

Recep Sert, iddiaya göre, taahhüt ettiği borcunun 500\'er TL\'lik ilk 3 taksitini ödemeyince Bursa 10\'uncu İcra Dairesi\'nin talimatı ile İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince \'Taahhüdü ihlal\' suçundan gözaltına alındı, daha sonra da tutuklandı. Recep Sert\'in bin 500 lira borcunu ödemesi halinde tahliye olacağı, aksi halde 3 ay hapis cezası yatacağı belirtildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)-

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5)DİYARBAKIR VALİSİ GÜZELOĞLU: DİCLE NEHRİ YATAĞI, TAMAMEN ISLAH EDİLECEK



DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Dicle Nehri yatağının Silvan Köprüsü\'nden Hashavar Çayı\'nın birleşim noktasına kadar olan 21 kilometrelik bir kısmının temizlenerek, ıslah edileceğini açıkladı. Güzeloğlu, \"Dicle Nehri yatağının büyük bölümünde adacıklar, gelişi güzel ağaç dikimleri, sağlı sollu sazlıklar, nehir yatağını daraltmış. Yer yer su ve çamur birikintilerinin oluşmasına neden olmuştur. Yapılacak çalışmayla Dicle Nehir yatağı, tamamen ıslah edilecek. Bu kötü görüntü, ortadan kaldırılacak\" dedi. Diyarbakır\'da, Dicle Nehri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü\'nde yapılan toplantıya Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir ve DİSKİ Genel Müdür Vekili Sadık Elelçi ile kurum müdürleri katıldı. Vali Güzeloğlu, Dicle Nehri yatağı kapsamında yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bir araya geldiklerini söyledi. Nehrin, Diyarbakır\'ın hayat kaynağı olduğunu belirten Güzeloğlu, şunları söyledi:

\"Dicle Nehri\'nin zenginlik, güzellik ve bir kültür olarak korunması, bu perspektifte tüm çalışmalarımızın, Diyarbakır\'da gerçekleştirdiğimiz diğer çalışmalar gibi örnek bir çalışma boyutuna ulaşması temel amacımızdır. Bugün itibariyle Dicle Nehri yatağının büyük bölümünde adacıklar, gelişi güzel ağaç dikimleri, sağlı sollu sazlıklar, nehir yatağını daraltmış ve yer yer su ve çamur birikintilerinin oluşmasına neden olmuştur. Yapılacak çalışmayla Dicle Nehri yatağı, tamamen ıslah edilecek. Bu kötü görüntü, ortadan kaldırılacaktır. Şüphesiz sadece olumsuzluğun giderilmesi anlamında değil; Dicle Nehri\'nin tanzim edilmiş, kesit içerisinde doğal güzelliği ve görselliği de böylelikle ortaya çıkarılmış olacaktır. Bu projenin gerçekleşmesi şu an itibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımız\'ın gündeminde olan ve büyük bir oranda çalışmaları tamamlanan Dicle Vadisi projesiyle bütünleşecek.\"

Silvan Köprüsü\'nden başlayacak çalışmaların, 5 kilometrelik güzergahta Hashavar Çayı ile birleşme noktasına kadar devam edeceğini anlatan Vali Güzeloğlu, şöyle devam etti:

\"Dicle Nehri\'nin yatak tanzimi, Silvan Köprüsü\'nden 5 kilometre Hashavar Çayı birleşim noktasına kadar 21 kilometrelik bir kısmı kapsayacaktır. Bu açıdan 3 proje şeklinde devam edecek Dicle Nehri projemiz, inanıyorum ki bittiği zaman hem görsel olarak hem de Dicle Nehri Vadisi projesi kapsamında, bugün büyükşehrimizle bütünleşen Hevsel Bahçeleri ve kırklar dağı dediğimiz UNESCO mirasının ve Diyarbakır tarihi geçmişinin çok önemli değerleriyle bütünleşmiş olacaktır. Şüphesiz olası taşkın zararlarının böylelikle önlenmesi de gerçekleşmiş olacaktır. Dicle\'nin var olduğundan bugüne olduğu gibi bir hayat pınarı olması, doğal bir güzellik sunması bu perspektifte Diyarbakır ve ülkemizin için değerleriyle korunması temel amacımızdır. Devam eden diğer tüm projelerde olduğu gibi insana saygıyı esas alan ve insan merkezli bir yönetim ve kalkınma anlayışını amaçlayan bir perspektifte Dicle\'nin bugüne kadar eksik kalan ihmal edilen, kirlenen ve kirletilen bütün olumsuzluklarından arındırılması da amacımızdır.\"

DİYARBAKIR/DHA