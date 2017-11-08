DHA YURT BÜLTENİ-15

Korucu, arıza yapan otomobilin sürücüsüne yardım etmek isterken şehit oldu/EK

ŞEHİT KORUCU TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada şehit olan 5 çocuk babası güvenlik korucusu Mehmet Müjde\'nin otopsisinin ardından teslim alınan cenazesi Yeni Aile Mezarlığı\'na getirildi. Şehidin cenazesi, Yeni Cami\'de il müftüsü İhsan Açık\'ın kıldırdığı namazın ardından gözyaşları arasında şehitliğe defnedildi.

Şehit korucu için düzenlenen cenaze törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 7’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Jandarma Bölge Komutanı Halis Zafer Koç , 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehidin 12 yaşındaki oğlu Ahmet Müjde’nin saf tuttuğu törende çorapsız yırtık terlikle babasını son yolculuğa uğurlaması dikkat çekti. Cenazenin götürülüşü sırasında şehidin yakınları Kürtçe ağıtlar yakarak gözyaşı döktü. Öte yandan şehit Müjde\'nin yanında olduğu öğrenilen güvenlik korucusu Bilal Yeşil\'in de kazada hafif yaralandığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehidin cenazesine katılan protokol

- Şehidin yakınları gözyaşlarına boğulması Kürtçe ağıt yakması

- Şehidin özgeçmişi okunması

- Çorapsız yırtık terlikle cenazeye katılan şehidin en büyük oğlu Ahmet Müjde

- Şehidin naaşı taşınması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 323MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,(DHA)

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DEAŞ\'ın infazcısı Kayseri\'de yakalandı (Görüntü Ekiyle Yeniden)



DEAŞ terör örgütünün yayınladığı infaz görüntülerinde öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman\'ı kafasına silahla ateş ederek öldüren ve görüntüleri sosyal medyada terör örgütünün propagandası haline getiren örgüt üyesi Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali Kayseri\'de yakalandı. İlk kez infaz görüntüleri internette yayınlanıp canlı olarak yakalanan DEAŞ üyesinin Abdulkhaleq olduğu öğrenildi. Olayla ilgili ayrıca teröristin Kayseri\'de bağlantılı olduğu 3 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 2016 yılında DEAŞ terör örgütü emirlerinden aldığı talimatla DEAŞ terör örgütüne muhalif olan öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman\'ın kafasına silahla ateş ederek infaz eden ve bu infaz görüntülerini DEAŞ terör örgütünün propagandası amacıyla sosyal medyadan yayan Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali\'nin yasadışı yollardan ülkeye giriş yaptığı ve Kayseri\'ye geldiğini belirleyerek operasyon başlattı. Yapılan operasyon kapsamında DEAŞ\'lı terörist polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yakalandı. Operasyonu genişleten ekipler örgüt üyesiyle bağlantılı olduğu belirlenen Yusuf Mustafa, Sabir Kurdi ve Mohammed Khurais\'i yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Abdulkhaleq Abdulqader Ali\'nin İnfaz görüntüleri internette yayınlanıp canlı olarak yakalanan ilk DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Yakalanan DEAŞ infazcısının Youtube\'ye atılan infaz görüntü

-Görüntülerde konuşan kişi yakalanan terörist

-İnfaz ettiği kişi ise kardeşi

1 Dakika 40 Saniye / 8,67 MB

Haber - Kamera: KAYSERİ,(DHA)

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Karabük\'te 2 bin rakımlı zirveye kayak merkezi

KARABÜK\'te, 2 bin rakımlı Keltepe zirvesinde kurulacak kayak merkezinin 2018 yılı Nisan ayında tamamlanması hedefleniyor. Manzarasıyla büyüleyen kayak merkezinde, 2 bin 700 metre uzunlunda kayak pistleri, teleski ve telesiyej tesisleri yer alacak.

Karabük İl Genel Meclis Üyeleri, kentin en yüksek zirvesi olan 2 bin rakımlı Keltepe\'ye kurulacak olan kayak merkezinde inceleme yaptı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Şaban Kanca, meclis üyelerine tesis ile ilgili bilgi verdi. Kanca, gazetecilere yaptığı açıklamada kayak merkezi ihalesinin Nisan 2015 tarihinde yapıldığını söyledi. Kanca, 2 yıl önce yapımına başlanan, 172 bin metrekarelik alanda inşa edilen tesislerin Nisan 2018\'de tamamlanacağını belirterek şöyle konuştu: \"Proje bedeli 17 miyon 600 bin TL. 12 milyon 900 bin TL\'ye ihale yapılmış. İhale kapsamında 873 metre telesiyej tesisimiz, 690 metre teleski tesisimiz mevcut olup aynı zamanda günibirlik tesislerimiz var. Alt istasyonlar ve üst istasyonlar mevcut. Tesisimizdeki çalışmalar halen daha devam etmektedir. Tesisimiz kış sporlarına uygun olarak yapılmaktadır. Aynı zamanda 4 ayrı bölümde kayak pistlerimiz var. Bu 4 bölümdeki kayak pistinin toplam uzunluğu 2 bin 700 metre. Mevcut alanı ise 1 milyon metrekare. 1 ve 2 nolu pistlerimiz tamamlanma aşamasına geldi. Geçen yıl kış ayında yaklaşık 4 ay burada kar mevcuttu. Suni kar sistemiyle de bu beslenme olabilir. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor.\"

Görüntü Dökümü:

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-Kayak Merkezi alanından detay görüntüler

-Kartpostallık görüntüler

-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Şaban Kanca\'nın açıklaması

Süre:(05.49) Boyutu:(185 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)



