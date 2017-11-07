DHA YURT BÜLTENİ-15

Zonguldak\'ta maden işçileri ocaktan çıkmama eylemi başlattı (4)

BARTIN\'DA 2 İŞÇİ RAHATSIZLANDI

TTK\'da çalışan maden işçilerinin ocaktan çıkmama eylemi sürüyor. Bartın\'ın Amasra ilçesinde bulunan TTK Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında gece 24.00-08.00, 08.0016.00 vardiyalarında çalışan toplam 237 işçi eyleme katıldı.

Yerin 250 metre altında eylemlerini sürdüren madencilerden 2\'si, akşam saatlerinde rahatsızlanmaları üzerine ocaktan çıkarıldı. İşçiler, işyeri hekimi tarafından tedavi edildi. Öte yandan Bartın Valiliği kararıyla, 16.00-24.00 vardiyası için ocağa gelen işçilerin yer altına inerek eyleme katılmalarına güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi. Polis ekipleri maden ocağı önünde önlem aldı. Maden işçileri, ocağa inmelerine izin verilmemelerine tepki gösterdi. İşçiler, \'Madenci feneri sönmeyecek\', \'Madenler halkındır satılamaz\' sloganları attı. GMİS Amasra Şube Sekreteri İbrahim Çakır, 16.00-24.00 vardiyasında çalışan işçilerin valilik ve kaymakamlık kararıyla ocağa alınmadığını söyleyerek şöyle konuştu: \"Sağlık durumları konusunda sıkıntı olan 2 arkadaşımız iş yeri hekimimizin kararıyla eyleme devam edemedi. Onlar dışarıya çıktı. Ayrıca genel merkez yöneticilerimiz Ankara’da görüşmeler yapıyor. Biz sendika olarak 2 kez ocağa indik. Ancak arkadaşlarımız yasasının çıkmaması için eylemlerini sürdüreceklerini söylüyor.\"

Görüntü Dökümü:

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-İşyeri önünde bekleyen madenciler

-Polislerden detay

-Sendika açıklama

-Madencilerin sloganları

Süre: 5.47 Boyut: 177 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)

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Düzce\'de fabrikayı soyan 5 kişi yakalandı

DÜZCE\'nin Çilimli ilçesinde güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek fabrikayı soyan 5 kişi, polis tarafından yakalandı.

30 Ekim gecesi meydana gelen olayda, su fabrikasına giren ve fabrikanın güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren yüzleri maskeli 5 kişi, çelik kasayı açıp içindeki 5 bin liraya alarak kaçtı. Soygun sırasında güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin kimlikleri, görüntüleri inceleyen polis tarafından belirlendi. Polis ekipleri, şüpheliler A.K., A.F.Y., S.K., İ.Y.K. ve C.D.\'yi Akçakoca ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Fabrika soygununun ardından araç hırsızlığı olayına karıştıkları belirlenen şüphelilerin tecavüz, gasp, yağma, hırsızlık, alıkoyma gibi suçlardan sabıkaları olduğu da belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

-Şüphelilerin adliyeye çıkarılması

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Orhangazi\'de Suriyeli çocuğa kamyon çarptı



BURSA\'nın Orhangazi İlçesi\'nde eski kaymakamlık lojmanı karşısında anayolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki Suriye uyruklu Abdullah Salih’e kamyon çarptı. Talihsiz çocuk ağır yaralanırken, kaza yerinden uzaklaştıktan kısa süre sonra polisi arayarak kaza yaptığını söyleyen kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, bugün saat 17.20 sıralarında Bursa- Yalova karayolu Orhangazi geçişinde meydana geldi. Yalova yönüne giden 43 yaşındaki Halil S. yönetimindeki 34 ZV 4216 plakalı kamyon, eski Kaymakamlık lojmanı karşısında anayolun karşısına geçmek isteyen Abdullah Salih\'e çarptı. Çarpma sonucu savrulan çocuk kanlar içinde yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi Abdullah Salih\'e ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ambulansa konulan Abdullah Salih, Orhangazi Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek müdahale edildi. Yaralı çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

\"KAZAYI BEN YAPTIM\"

Kaza ardından uzaklaşan kamyon sürücü Halil S. ise, kısa süre sonra polisi arayarak kazayı kendisinin yaptığını söyledi. Polis aynı yönde yol üzerinde bekleyen kamyon sürücüsünü ifadesini almak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri,

-Yerde yatan yaralı,

-Ambulansa taşınması,

-Detay görüntüler

403 mb

Haber: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)