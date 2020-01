DHA YURT BÜLTENİ-15

Artvin\'de 29 Ekim kutlamaları/EK

MEŞALELİ CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

Artvin\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, kentte düzenlenen cumhuriyet yürüyüşüyle kutlandı.

Artvin Valiliği ve Artvin Belediyesi tarafından organize edilen meşaleli yürüyüşe Artvin Valisi Ömer Doğanay, Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi ve Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Gürler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atapark meydanında toplanan yaklaşık 300 kişilik grup mehter marşı eşliğinde ellerindeki Türk bayrakları ve meşaleleriyle Valilik önüne kadar yürüdü. Artvin Valisi Ömer Doğanay burada bir konuşma yaparak \"Hep beraber millet olarak birlik içerisinde bize emanet edilen bu cennet vatanı bizde bizden sonrakilere aldığımız gibi değil, aldığımızdan daha güzel bir şekilde bizden sonraki nesillere devretmek boynumuz borcu olsun\" dedi.

CHP ÜYELERİ KATILMADI

Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Artvin İl örgütü üyeleri de mehteran takımının yer aldığı gerekçesiyle yürüyüşü son anda terk etti. Yürüyüşten ayrılma gerekçelerini anlatan CHP Artvin İl Başkanı Ali Yücel Kurt, \"Biz mehteran takımına karşı değiliz ama Cumhuriyetin yıl dönümü kutlamalarında yer alması cumhuriyetin ruhuna aykırı olduğunu düşünüyoruz. Bu gerekçeyle meşaleli yürüyüşe katılmaktan vazgeçtik\" ifadelerinde bulundu.

Cumhuriyeti fener alayıyla kutladılar

ZONGULDAK\'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenenlenen fener alayında 5 bin kişi coşkuyla yürüdü.

İstasyon Caddesi\'nde başlayan yürüyüş ve fener alayına Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Ellerindeki meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyen grup, \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\', \'Ne mutlu Türk\'üm diyene\', \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\', \'Türkiye laiktir, laik kalacak\' sloganları attı. Grup, Gazipaşa Caddesi\'ni takiben valilik önündeki Atatürk Anıtı\'na kadar yürüdü. Ardından yerel sanatçıların konseriyle cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlandı.

-Fener alayi

-Sloganlar atılması

-Valilik önündeki coşku

-Belediye Başkanı Muharrem Akdemir\'in konuşması



Edirne\'de CHP\'liler \'Cumhuriyet\' için yürüdü

EDİRNE\'de CHP\'liler Cumhuriyet\'in 94\'ncü yıl dönümü nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş düzenledi. Ellerinde fener ve Türk bayraklarıyla yürüyen binlerce kişi \'Türkiye laiktir, laik kalacak\' sloganları atıp İzmir Marş\'ını söyledi.

Atatürk Bulvarı Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanan yürüyüşe Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, parti üyeleri ile binlerce kişi katıldı. Okulun önünden yürüyüşe geçen kalabalık ellerinde fenerler ve Türk bayrakları taşıdı. Yol boyunca Türkiye\'ye laiktir, laik kalacak\' sloganları atan kalabalık, yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından Atatürk anıtına ulaştı. Burada konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye\'nin Mustafa Kemal Atatürk\'ün çizgisinden ayrıldıktan sonra sıkıntılara ve çatışmaya girdiğini ifade ederek şunları söyledi:

\"Türkiye ne zaman ki Mustafa Kemal Atatürk\'ün en büyük başarılarından biri olan bizi millet yapan değerlerden ayrılmış o zaman bu ülke yine sıkıntılara, yine çatışlara girmiştir. Arkadaşlarım dostlarım, biliniz ki Atatürk ilke ve devrimlerinden ayrılmadığımız sürece, Cumhuriyet\'in o büyük ışığının aydınlanmasından ayrılmadığımız sürece hiç bir güç Türkiye Cumhuriyeti\'ne asla ve asla el dahi süremeyecektir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurduğu ve şehitlerimizin bize vatan yaptığı, bu topraklar asla ve asla bölünmeyecektir. Her kim ki, bu güzel ülkenin bir taşını, bir karış toprağını bölmeye çalışırsa, tıp ki geçmişteki bütün Türk Milletini karşısında bulacaktır. Rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımıza biri laf söylemeye çalışırsa, o bayrağı hepimizin el birliği ile diktiği gönderden indirmeye çalışırsa, karşısında büyük Türk milletini bulacaktır. Ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyebilirler, bunlar zaman zaman farklı isimlerde alabilirler. Bazen PKK olurlar, bazen IŞİD, bazen de FETÖ olurlar. İsimleri ne olursa olsun, bu aziz millet, bu kurtuluşu beraberce başarmış birlik, bu toprakları vatan yapan millet her türlü kahpe organizasyonu, her türlü kalkışmanın, her türlü darbenin karşısında olmuştur. Bundan sonra olmaya devam edecektir, bundan hiç şüphemiz yoktur. Çünkü biz Cumhuriyet\'in, Atatürk\'ün çocuklarıyız.\" Recep Gürkan\'ın konuşmasının ardından kalabalık, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde İzmir Marşı\'nı söyledi. Programın sonunda Recep Gürkan\'ın sözlerini tekrar eden kalabalık andımızı okudu.



-Kortejin yürüyülü

-Elinde bayrakla yürüyenler

-Gürkan ve katılanlar

-Selimiye Camii ve kalabalık

-Atatürk anıtındaki program

-Recep Gürkan\'ın konuşması

-Kalabalık

-Slogan atmaları

-Andımız ve marşlar

-Genel görüntüler

Engelliler 29 Ekim\'i su altında kutladı

MERSİN Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü işbirliği ile hayata geçirilen \'Engelsiz Nefesler Projesi\' kapsamında engelli bireyler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk için mavi sulara dalış yaptı.

Su altında yer alan ve Mersin\'de ilk defa düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk fotoğrafları sergisini gezen engelliler, özel hazırlanan 29 metrekarelik Türk Bayrağını da suyun yüzeyinde açtı. Silifke İlçesi\'ndeki Engelsiz Nefesler Su Sporları Merkezi\'nde düzenlenen etkinliğe katılan fiziksel ve işitme engelliler, denizin derinliklerinde daldı. 1 eğitmen ve 2 artçı asistan eşliğinde gerçekleşen dalışlar öncesinde, Kulüp Başkanı Mehmet Ersan tarafından dalış esnasında dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı. Bedensel Engelliler Yelken Branşı Milli Takım Sporcusu Ali Doğan, şöyle dedi: \"Biraz önce dalış yaptık, keyfini çıkardık. Suyun kaldırma kuvveti ile kendimizi daha özgür hissediyoruz. Kendi özgür irademiz ile var olduğumuzu ve farkındalığımızı ortaya koyuyoruz. 29 Ekim için yapılan bu etkinlik ve fotoğraf sergisi çok güzeldi. Engelsiz kent Mersin için daha fazla iletişimin ve motivasyonun olması için, ulaşılabilirlik, erişilebilirlik adına, engellileri rahat ettirmek adına Büyükşehir Belediyesi elinden geleni yapıyor.\" Denizin altında hissettiği duyguları tarif etmekte zorlandığını ifade eden Kenan Özkan, \"Bugün denizin altına daldık ve mavi sularla tanıştık. Denizin altında rampa yok, merdiven yok, tekerlekli sandalye yok ve her şey harika. Denizin altında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutladık. Muhteşem bir etkinlik oldu. Özgür hissediyorduk. Balıklar gibi yüzüyorduk. Anlatılmaz bir duygu. Ben her engellinin bu duyguyu tatmasını isterim\" diye konuştu.

-Engellilerden görüntüler

-Engelliler su üstünde bayrak açarken

-Dalış öncesi eğitim verilirken

-Engelliler eğitim alırken

-Engelliler sualtında

-Sergiden görüntüler

-Engelliler fotoğraflara bakarken

-Genel ve detay görüntüler

