DHA YURT BÜLTENİ-15

Alanya\'da sağanak etkili oldu

ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Su baskınlarının yaşandığı ilçede suyla dolan yollarda araçlar güçlükle ilerledi. Kaldırım üzerindeki bir çam ağacı ise rüzgarın da etkisiyle devrildi.

Alanya\'da öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle Alanya Sanayi Sitesi\'ndeki bazı işyerlerinde su baskınları meydana geldi. İşyeri sahipleri suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Keykubat Bulvarı üzerinde inşaat çalışmaları devam eden köprülü kavşakta da su taşkını yaşandı. Araçlar suyla dolan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Ayrıca Atatürk Caddesi\'nde kaldırım üzerindeki yaklaşık 10 metrelik çam ağacı ise yağış ve rüzgarın da etkisiyle devrildi. Yoldan geçen bir ticari taksinin üzerine düşen ağaç hasara neden oldu. Olayda yaralanan olmazken, devrilen ağaç belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

İlçede sağanak etkisini kaybederken, aralıklarla hafif yağışın sürdüğü belirtildi.

FETÖ kapsamında el konulan at ve köpek ihaleyle satıldı

DENİZLİ\'deki FETÖ/PDY soruşturmasında OHAL\'le kapatılan bir şirkete ait Haflinger cinsi 19 yaşında at ile Golden cinsi köpek, ihaleyle satıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Denizli\'de bulunan Nöro Bilim Tıp Merkezi, OHAL kapsamında kapatıldı. Tıp merkezinin mallarına ise el konuldu. El konulanlar arasında tıp merkezine ait zihinsel engellilerin eğitimde kullanılan 1 \'Haflinger\' cinsi 19 yaşında at ile 1 adet eğitimli \'Golden\' cinsi köpek de bulunuyor. İki hayvanın satılması için bugün Defterdarlık Müdürlüğü\'nde ihale açıldı. İhaleye hayvanların emanet olarak bulunduğu Denizli At Çiftliği Kulübü Sahibi Tamer Tekin ile Hayvanları Koruma Derneği\'nden bir yetkili katıldı. At ve köpek için 840 lira olarak açılan ihalede, fiyat 1550 liraya kadar çıktı. İhaleyi Tamer Tekin kazanarak at ile köpeği satın aldı. Denizli At Çiftliği Kulübü Sahibi Tamir Tekin, el konulan at ve köpeğin emanet olarak çiftlikte bulunduğunu belirterek, \"İhaleye iki kişi girdik, ben en son 1550 liraya kadar çıkıp, ikisi de satın aldım. Köpeği sahiplendireceğiz. Biz kulüp olarak Haflinger cinsi 19 yaşında atı zihinsel engelli olan 10 yaşındaki Kağan Özmert için satın aldık. Kağan, bu atla eğitim görüyordu ve onu çok seviyordu. Atı ona hediye edeceğiz. Zaten at da zihinsel engellilerin eğitiminde kullanılıyordu\" dedi.

Trabzon\'da fetih tarihi yanlış kutlanıyor iddiası

TRABZON\'da yarın kutlanacak 556\'ıncı fetih yıldönümü öncesi ilginç bir iddia gündeme taşındı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kenan İnan, kentte her yıl 26 Ekim\'de kutlanan fetih tarihinin yanlış olduğunu öne sürdü, gerçek tarihin ise 15 Ağustos olduğunu açıkladı.

Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından alınan Trabzon’un fetih tarihi, 1960’lı yılların başında 26 Ekim 1461 olarak kabul edildi ve o günden bu yana kentte her 26 Ekim’de resmi törenler düzenlenip, kutlamalar yapıldı. Kentte yarın fethin 556\'ıncı kutlamaları çerçevesinde hazırlıklar sürerken, Trabzon\'un fetih tarihinin \'15 Ağustos mu?, 26 Ekim mi?\' tartışmaları üzerine araştırma yapan KTÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kenan İnan ise fetihin tarihin detaylı incelenmediği için 15 Ağustos yerine 26 Ekim’de kutlanıldığını söyledi.

\"15 AĞUSTOS OLDUĞU DA ZİKREDİLİYOR\"

Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet dönemi üzerine doktorasını yapan Prof. Dr. Kenan İnan Türk Tarih Kurumu\'nca basılan İsmail Hakkı Uzunçarşılı’ya ait kitapta yer alan ve 26 Ekim 1461\'i gösteren fetih tarihinin kafaları karıştırdığına dikkat çekerek \"Trabzon\'un Osmanlılar tarafından fetih tarihi şu anada kadar 26 Ekim olarak biliniyor ve kutlanıyor. Ancak 1940\'lı yıllardan itibaren değişik tarihçiler tarafından bu tarihin 15 Ağustos olduğu da zikrediliyor. Öyle görünüyor ki bu fazla dikkate alınmadı. Bunda en önemli etkenlerden birisi Türk Tarih Kurumu\'nca 1943 yılında ilk baskısı yapılan İsmail Hakkı Uzunçarşılı’ya ait Osmanlı Tarihi\'nin 2\'inci cildinde bu fetih tarihinin 26 Ekim 1461 olarak gösterilmesidir. Türk Tarih Kurumu tarafından basılan bir eserde bu tarihin verilmiş olması birçok insanı gerçek tarihin bu tarih olduğu konusunda ikan etmişti\" dedi.

\"TRABZON SEFERİ PLANLI BİR SEFERDİR\"

1902 yılında basılan Trabzon Vilayeti Salnamesi\'nde fetih tarihinin 15 Ağustos 1461 olduğunu ve Fatih Sultan Mehmet tarafından başlatılan Trabzon seferinin planlı bir sefer olduğunun altını çizen Prof. Dr. İnan şöyle konuştu: \"İkinci Abdülhamit döneminde 1902 yılında basılan Trabzon Vilayeti Salnamesi\'nde de bu tarih 15 Ağustos 1461 olarak belirtiliyor. Biz 15 Ağustos 1461 tarihini bu salnameden hareketle keza 1940\'lı yıllarda Fransız tarihçi Babinger\'den hareketle ve kendi bazı çalışmalarımız aracılığıyla ulaştığımız sonuç bu fethin tarihinin 15 Ağustos 1461 olduğudur. Bu tarih Osmanlı ordularının yaptıkları seferler ve bu seferlere başlama zamanlarıyla da örtüşmektedir. Padişahın da yer aldığı birçok sefer hep Mart başı ve Nisan ayında başlamış ve Ağustos, Eylül ayında da ordu merkezlerine dönmüş olurdu. Kışın 26 Ekim gibi bir tarihte sefer olması o günün şartlarında zor bir husus olacak ve çok ciddi can kayıplarına sebebiyet verebilirdi. Öyle ki Fatih Sultan Mehmet\'in Trabzon seferi planlı bir seferdir. Birçok Osmanlı kaynağı da bunu bu şekilde belirtmektedir. Bizans kaynaklarından verilen bazı tarihlerde 15 Ağustos\'a tekabül ediyor. Kanaatimiz, böyle bir düzenli seferin Ağustos ayında tamamlanabileceği ve Ekim ayına sarkmayacağıdır. Bu da bizi 15 Ağustos 1461 tarihine götürüyor.\"

\'TARİHİMİZ ZAMAN İÇERSİNDE GELİŞİYOR\'

Bir fetih tarihinin olduğu zamanda kutlanmasını gerektiğini de kaydeden Prof. Dr. İnan şöyle dedi: \"Fethin bugüne kadar 26 Ekim\'de kutlanması ilada bizi yanlış olduğuna götürmez. Tarihimiz zaman içersinde gelişiyor. Bir tarihçimizin görmediği ya da dikkat etmediği bir hususu diğer tarihçimiz görebilir. Önemli olan bunun akla, mantığa ve tarih ilmime uygun olmasıdır. Yaptığımız, daha önce yanlış anlaşılmış, dikkatten kaçmış olan şeyleri ortaya koymak ve bir fetih tarihinin olduğu zamanda kutlanmasını sağlamak. Amacımız asla daha önce araştırma yapan tarihçilerimizi bir tarafa itmek ya da verdiği bilgileri kötülemek babında değildir. Bilimsel gerçekler ortadayken yanlış tarihin devam ettirilmesi doğru olmaz\"

BAŞKAN\'DAN FETİH MESAJI

Bu arada Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da Trabzon\'un fethinin 556’ıncı yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Fatih Sultan Mehmed Han’ın, ‘Trabzon fethedilmeden İstanbul\'un fethi tamamlanmazö dediğini hatırlatarak Trabzon’un önemine dikkat çekti. Gümrükçüoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: “Trabzon fetihten sonra, Osmanlı Devletinin doğudaki en önemli sancağı durumuna gelmiştir. Tarihimizin en itibarlı şahsiyetlerinden, Fatih Sultan Mehmed Han’ın fethettiği, Yavuz Sultan Selim Han’ın valilik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman Han’ın doğup büyüdüğü Trabzon, tarihindeki bu önemini devam ettirmektedir.Fetihten 556 yıl sonra bu şehri, canları ve malları pahasına fethedenlerin çocukları olarak güzel Trabzon’umuzu Fatih’lerine ve bizlere yakışır bir dünya şehri yapabilme azim ve kararı içerisindeyiz\"

Yeşil\' adını kullanıp 370 bin lira dolandırdılar

ANTALYA\'da, \'Yeşil\' kod adlı Mahmut Yıldırım\'ın adını kullanarak 3 esnafı 370 bin lira dolandıran 3 kişi yakalandı.

Kepez İlçesi Akdeniz Sanayi Sitesi\'nde oto yedek parça işi yapan 3 esnafla bağlantı kuran K.K., kendisini \'Yeşil\' kod adlı Mahmut Yıldırım olarak tanıttı. K.K., kardeşi T.K.\'nin de İstanbul Organize Suçlar ve Kaçakçılık Şube Müdürü olduğu ve Antalya Emniyet Müdürlüğü\'ne İstihbarat Şube Müdürü olarak tayininin çıktığını iddia etti. Ziyaret ettikleri 3 esnafa, çeşitli örgütlerle ilgili haklarında dosyalar bulunduğunu ifade eden K.K., bunları para karşılığında silebileceklerini söyledi. K.K., kardeşi T.K. ve kendisini K.K.\'nin kız kardeşi olarak tanıtan N.B., tehdit ve şantajla 3 esnaftan 370 bin lira aldı. Polise başvuran 3 esnaf, kendilerini dolandıran kişilerin bulunmasını istedi. Olay sonrası harekete geçen Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, K.K., T.K. ve N.B., polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin kaldığı yerde yapılan aramada, sahte bin 500 Euro ile 7.65 çapında bir tabanca ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi için Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirilen K.K\'nin suçlamaları kabul etmediği kaydedildi. K.K.\'nin, daha önce dolandırıcılık olaylarından suç kaydı bulunduğu belirlendi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tavuğu pansuman için hastaneye getirdi

HATAY\'ın Samandağ İlçesi\'nde, yaralı tavuğunu tedavi için Devlet Hastanesi\'ne getiren 35 yaşlarındaki bir vatandaşın sağlık personelini hayvana pansuman yapması için ikna çabası sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor.

Samandağ Devlet Hastanesi binasına geçtiğimiz günlerde ismi öğrenilemeyen bir vatandaş elinde yaralı bir tavukla geldi. Tavuğu acil servis girişinin dışında bırakan vatandaş, görevli doktora durumu anlattı. Doktor, tavuğuna pansuman yaptırmak istediğini söyleyen vatandaşa sağlık personelini işaret ederek \'Çocuklar ilgilensin\' dedi. Bunun üzerine sağlık personelinin yanına giden vatandaş, hayvana pansuman yapılmasını istedi. Ancak vatandaşın tüm çabasına rağmen sağlık personeli, pansumanı yapmadı. Hastane çalışanlarından biri tarafından cep telefonu ile görüntülenen vatandaş, sağlık personeli arasındaki sohbet, sosyal medyada hızla yayıldı. Vatandaş görüntülerde ısrarla, \"Bu hayvan aslan kaplan değil. Sadece tavuk. Ne olur bu pansumanı yapsanız. İnsanlara pansuman yapıyorsunuz, ona da yapın. Burada bana müdahale yapmayın hayvanıma yapın. İnsanlar ve hayvanlar arasında fark yok.\" Görevlilerin burası insan hastanesi diye ikna etmeye çalıştığı vatandaşın 2.5 dakikalık görüntüsü sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor.

