DHA YURT BÜLTENİ-15

Erzurum\'da şehit acısı /EK

ŞEHİDİ SON YOLCULUĞUNA 10 BİN KİŞİ UĞURLADI

Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi\'nden alınan şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Gezer\'in cenazesi, merkez Yakutiye İlçesi\'ndeki Narmanlı Camii\'ne getirildi. Şehit Gezer için ikindi namazından sonra düzenlenen cenaze törenine Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu ile Mustafa Ilıcalı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9\'uncu Kolordu Komutanı Korgenaral Uğur Tarçın, şehidin ailesi ve yakınlarıyla yaklaşık 10 bin kişi katıldı. İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula\'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası omuzlara alınan şehidin cenazesi, bir süre tekbirler eşliğinde taşındıktan sonra top arabasına konuldu. Başbakan Yardımcısı Akdağ, şehidin babası İmran Gezer\'i bir an olsun yalnız bırakmadı. Baba Gezer\'in top arabasında götürülen oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna son kez bakıp, ağladığı görüldü. Buradaki törenin ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Gezer\'in cenazesi, götürüldüğü Kars Kapı Şehitliği\'nde defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehidin cenazesinden detay

-Şehidin tabutuna sarılan akrabaları

-Şehidin cenazesi başında bekleyen saygı nöbetçileri

-Şehidin cenazesini kılındığı cami

-Cenaze namazına katılan asker polis ve vatandaşlardan detay

- Recep Akdağ\'ın cenaze namazına katılması

-Şehit babasınından detay

-9.Kolordu komutanının şehit babası ile tokalaşması

-Cenaze namazını kılınması

-Şehidin eşinin Ayşegül Gezer\'in eşinden hellalik istemesi

-Askerlerin şehidin cenazesini top arabasına taşıması

-Şehidin cenazesinin cenaze aracına konulması

(SÜRE: 08.30 BOYUT: 401 MB)

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

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Habur’daki tatbikata yeni Iraklı askerler geldi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Şırnak\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasındaki TIR parkı karşısında başlattığı tatbikatın 30\'uncu gününde, mevzi kazma işlemi devam ediyor. Komuta merkezinin etrafı ise toprak yığını ile kapatılırken, 2 midibüsten oluşan yeni Iraklı askerler tatbikata katıldı.

Silopi\'de 18 Eylül’de TIR parkı karşısında başlatılan tatbikat birinci ayını doldurdu. Iraklı askerlerin de yeraldığı tatbikat alanına bugün, yeni Irak askerlerini taşıyan siyah camlı 2 midibüs geldi. Yeni gelen Iraklı askerlerin tatbikat alanı içerisindeki araçları inceleyerek, mevzilerde gezdikleri gözlendi. Sabah saatlerinde Iraklı askerleri getiren midibüslerin akşam saatlerine doğru tatbikat alanından ayrıldıkları öğrenildi. Tatbikat alanında bulunan tanklar ve zırhlı araçlarının bugün çalıştırılmadığı gözlendi. Ana karargah merkezi etrafında ise kepçelerin mevzi kazma işlemi bugün de devam etti. Kepçeler çadırlara yakın noktaların etrafını toprak yığınlarıyla kapatarak yüksek tepecikler oluşturdukları görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Tatbikat alanı

-kepçenin çalışması

-Kepçenin toprak yığması

-Tatbikat alanı içerisindeki askerler

-Iraklı askerleri taşıyan midibüslerin gidişi

-Mevzideki asker

-Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)

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Ödemiş\'te korkutan yangın

İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'ndeki bir odun- kömür deposunda, park halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Yangın, önce yanan aracın bitişikteki, arkasında boş tüplerin bulunduğu kamyonun ön kısmına, ardından depodaki kömürlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında faciadan dönülürken, korkulu anlar yaşayan vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Zafer Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı\'ndaki odun ve kömür deposunda park halinde bulunan 35 ZKG 46 plakalı hafif ticari araç, bugün saat 01.30\'da, elektrik kontağından çıkan yangında yanmaya başladı. Araçtaki yangın, bitişiğindeki yine park halinde bulunan 35 ZFG 96 plakalı, kasasında boş tüplerin bulunduğu tüp kamyonun şöför mahallini tutuşturdu. Alevler daha sonra kömürlere sıçradı. Yangını fark edenler, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 45 dakika süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangının sönmesiyle vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Odun kömür deposundan görüntü

- İtfaiye ekibi ve tüp kamyonu ile yanındaki yanan araçtan

- İlk olarak yanan hafif ticari araç

-Odun kömür deposundan görüntü

-Genel ve Detay görüntü

115 MB, 1 dakika 43 saniye

Haber- Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

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Vali Toprak, terör saldırısında yaralanan uzman çavuşa telefon hediye etti

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Çukurca İlçesi kırsalında PKK\'lı teröristlerin güdümlü füzeyle yaptığı saldırıda yaralanan uzman çavuş Ali Karakoç\'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret edip, cep telefonu hediye etti.

Türkiye\'nin Kuzey Irak sınırında bulunan Çukurca İlçesi Gerki Tepe bölgesinde 6 gün önce, yol çalışması yapan iş makinelerine PKK\'lı teröristler tarafından güdümlü füzeyle saldırı düzenlendi. Saldırıda, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı\'nda görevli Uzman Çavuş Ali Karakoç, yaralandı. Yaralı Karakoç, Hakkari Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bugün uzman çavuş Ali Karakoç\'u hastanede ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Toprak, Aslen Kayserili olan, ailesi Tokat\'ta yaşayan uzman çavuş Karakoç\'a cep telefonu hediye etti. Uzman Çavuş Ali Karakoç da ziyaret için Vali Toprak\'a teşekkür etti. Ziyaret sırasında açıklama yapan Vali Toprak, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının memleketin selameti için büyük bir mücadele yürüttüğünü belirterek, şunları söyledi: \"Terörle mücadelemizi silahla çatışarak yerine getirirken, bir taraftan da sınır güvenliğimizi sağlamak için o bölgelere modüler üst bölgeler kurarak, askerlerimizin yaz, kış orada kalıcı hale getirmeye çalışıyoruz. Buraların yapılması için de yol, su ve elektrik götürülmesi gerekiyor. Bütün kurumlarımızı seferber ettik. Üs bölgelerimizin her türlü bayındırlık hizmetini yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabi bunun yanı sıra Mehmetçiğimiz de boş durmuyor. Gerek kendi araçları ile, gerek bizim teslim ettiğimiz araçlarla bu çalışmalara katkı sağlıyorlar. İşte Ali kardeşimiz de Çukurca ilçesi Gerki Tepe\'deki yol yapımı esnasında yine hain teröristler tarafından kalleşçe bir güdümlü füze saldırısına uğradı. Fakat bizim aracımız, iş makinemiz zırhlı olduğu için çok şükür kardeşimiz küçük hasarlarla kendisini kurtardı. Fakat kendisini ziyaret ettiğimde, bu saldırıda cep telefonunun da zarar gördüğünü öğrendik. Biz de ona bir telefon hediye ediyoruz. Tabiki bu onun çabasına ve vatan sevgisine karşılık değil. Ali kardeşimize bir Hakkari hatırası vermek ve bununla bizi hatırlamasını istedik.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vali Cüneyit Orhan Toprak\'ın yaralı Uzman çavuş Ali Karakoç\'u ziyaret etmesi

-Toprak,yaralı Uzman çavuyla sohbet ederken

-Uzman Çavuşa cep telefon hediye ederken

-Vali Toprak\'ın açıklaması

-Hastane binası

Haber: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)

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Nizip\'e yeni cezaevi



GAZİANTEP\'in Nizip İlçesi\'nde, bin 250 kişi kapasiteli yeni ceza infaz kurumu inşa ediliyor.

Kıbrıs Mahallesi\'ndeki eğitim kampüsleri arasında bulunan ceza infaz kurumu, kaldırılıyor. Karkamış yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi\'nin karşısında bulunan 120 bin metrekare alan üzerine inşa edilen T tipi uluslararası standartlara uygun bin kapalı, 250 açık olmak üzere bin 250 kişilik ceza infaz kurumunun inşaası devam ediyor. Tutuklu ve hükümlülerin barınma, sağlık, eğitim ve her türlü iyileştirme taleplerine cevap verecek yeterli fiziki alanların bulunduracağı belirtildi.

Haber: Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)

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Seradaki domatesler ilaçla kurutuldu iddiası

ANTALYA\'nın Aksu İlçesi\'nde seralarına ot ilacı atılıp domateslerinin kurutulduğunu iddia eden Ali- Feride Mert çifti, yapılanın cinayet olduğunu söyledi.

Aksu\'ya bağlı Kumköy Mahallesi\'nde 20 yıldır çiftçilikle uğraşan Ali- Feride Mert çifti, geçen cumartesi günü 1.5 dekarda kurulu iki ayrı seradaki domateslerin sararmaya başladığını fark etti. Mert çiftinin haber verdiği ziraat mühendisi yaptığı incelemede seraya ot ilacı atıldığını ve bu nedenle ürünlerin kuruduğunu belirledi. Yaklaşık 35 bin lira zararları olduğunu söyleyen Ali Mert, \"Ziraat mühendisi yaptığı inceleme neticesinde bir gün önce seraya yabancı ot ilacı ve içerisine asit konmuş olabileceğini belirtmesi üzerine biz de ilgili mercilere başvurduk. Bunun üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nden gelen ekipler, yaptığı incelemeden sonra fotoğraf çekti. Atılan ilacın tahlilini istediğimizde ise tahlili bizim yaptıracağımızı söyleyip, ayrıldılar\" dedi. Feride Mert de \"Bu resmen cinayettir. Bunu yapanlar Allah\'ından bulsun\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Seradan görüntü

- RÖP: Feride Mert

- Seradan görüntüler

356 MB /// 04.43\"

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)

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Bayat\'ta ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadılar

AFYONKARAHİSAR\'ın Bayat İlçesi\'nde, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı\'nca (TOKİ) yaptırılan 94 konut, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle sahiplerini buldu. TOKİ\'ye başvurup, kura sonucu ev sahibi olanlar, büyük mutluluk yaşadı.

TOKİ tarafından Bayat\'ta yaptırılan 94 konutun kura çekimi, Bayat Belediyesi önünde oluşturulan alanda yapıldı. Noter huzurundaki kura çekimine Kaymakam Muhammet Öztabak, Belediye Başkanı AK Parti\'li Kadir Üçer ve TOKİ yetkilileriyle çok sayıda kişi katıldı. Kura çekimine kimi çocuklarıyla gelirken kimi de kura çekimini kardeşine yaptırdı. Konutlarla ev sahibi olma mutluluğunu yaşayanlar arasında, çocuğunu evlendireceklerle ilçe dışında yaşadıkları için Bayat\'a geldikleri zaman kalacak evleri olmayan gurbetçiler de yer aldı. Bayat Belediye Başkanı Kadir Üçer, kura çekiminde yaptığı açıklamada, \"TOKİ konutları için ilk adımı attığımız zaman başvuru sayısı, biraz düşüktü; ama yılmadık. Şimdi bu konutların dışında 196 konut için başvurumuzu yaptık. Özellikle ilçemiz dışında yaşayan ve ilçeye geldiği zaman kalacak evleri olmayanlar başvurdu. Emekli olunca Bayat\'ta kalmak isteyenler, başvurdu. Bunun da ilçemize geri dönüşün bir başlangıcı olacağına inanıyoruz\" dedi. Uzun yıllar uzman çavuş olarak görev yaptığını söyleyen 5 çocuk babası Mehmet Özgen, çocuklarını evlendirmeden önce ev sahibi yapmak için çalıştığını belirtti. Özgen, \"TOKİ sayesinde bir evimiz olacak. Bunu da ilk evlenecek çocuğuma vereceğim. Bu konutların yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederim\" diye konuştu.

TAŞERON İŞÇİ, EV SAHİBİ OLDU

Bayat Kaymakamlığı\'nda taşeron işçi olarak çalışan Mevlüt Okur, ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşayanlardan biri oldu. Yıllardır amelelik yaptığını söyleyen Okur, \"Hayatımda görebileceğim en güzel olay. Emeği geçenlerden Allah razı olsun\" dedi. Bayat\'a bağlı Mazlıca Köyü\'nde yaşadıklarını ve köydeki geçimlerinin sıkıntılı olmasından dolayı ilçeye yerleşmek istediklerini belirten Osman Ovalı ile kuzeni Hasan Ovalı, TOKİ konutlarının tesliminin ardından ilçeye taşınacaklarını söyledi. Osman Ovalı, \"Köy yerinde artık geçim kaynaklarımız iyice azaldı. TOKİ konutlarından kura çekimi sayesinde bir ev sahibi oldum. Bundan sonra bu konuta hem kendim hem çocuklarım için yerleşeceğiz. İlçedeki imkanlardan yararlanmak istiyoruz\" diye konuştu. Hasan Ovalı ise \"İzmir Çeşme\'de oturuyorum; ama köyümüze geldiğim zaman kalacak yerimiz yok. Şimdi bir konut sahibi olduk. Çeşme\'den geldiğimizde burada kalacağız. Köyümüze gidip, geleceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ederim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kura çekim alanından detay

- RÖP: Kadir Üçer (Bayat Belediye Başkanı)

- RÖP: Mehmet Özgen (TOKİ evini evlenecek oğluna verecek)

- RÖP: Mevlüt Okur (Taşeron işçi)

- RÖP: Osman Ovalı (Köyden ilçeye gelecek vatandaş)

- RÖP: Hasan Ovalı (Köyden ilçeye gelecek vatandaş)

- Kura çekim töreninden detaylar

-- Evlerden detay

132.30 MB /// 04.09\"

HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)



