DHA YURT BÜLTENİ-15

Yaralı korucu Bartev, hastanede şehit oldu



DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi\'nde PKK terör örgütüne yönelik operasyonda, 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu patlamada yaralanan güvenlik korucusu Murat Bartev, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde bugün şehit oldu.

Silvan İlçesi\'ne Dağcılar Köyü yakınlarında, 7 Ekim\'de PKK\'ya yönelik operasyonda, güvenlik korucuları İhsan Gür ile Cevat Bilgiç\'in olay yerinde şehit olmasına neden olan patlamada yaralanan güvenlik korucusu Murat Bartev, bugün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit Bartev\'in, Silvan İlçesi\'ne bağlı Onbaşılar Mahallesi\'nde bugün düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

Haber:İhsan YILMAZ/DİYARBAKIR, (DHA)

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CHP\'nin tanıtım toplantısında bir partili, kalp krizi geçirdi

GAZİANTEP\'te Mali Müşavir Yılmaz Kireç, CHP Şehitkamil İlçe Başkanlığı\'na adaylığını açıkladı. Kireç, adaylığını açıklarken heyecanlanıp kalp krizi geçiren bir partili ambulansla hastaneye götürüldü.

CHP Şahinbey İlçe Başkanlığı\'na aday olduğunu açıklayan Yılmaz Kireç, bugün parti binasında toplantı düzenledi. Partililerin ilgi gösterdiği toplantıda ismi henüz öğrenilemeyen bir partili, heyecanlanarak, kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye götürülen ve tedaviye alınan partilinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın ardından, toplantı kaldığı yerden devam etti. Partinin çeşitli kademelerinde, yaklaşık 20 yıldır görev yaptığını belirten Kireç, şunları söyledi: \"Biz ülkemizin farklılıkları ve değişik renkleri ile güzel olduğunu biliyoruz. Sindirilmiş, korkutulmuş, aşı ekmeği ve hürriyeti ile terbiye edilmiş halk yığınlarının bize olan ihtiyacın farkındayız. Bu nedenle tüm toplumsal katmanları parti disiplini ile kucaklayan gidilmek de gidemedik Mahalle Selam vermedik insan sıkmadık el bırakmayan bir ivme ile 7\'den 77\'ye herkesi sahipleneceğimiz yeni bir dönemi birlikte başlatmak en büyük ideallerimizdir. Açlık ve yoksulluk sınırında yaşayanların, siftahsız kepenk kapatan esnafın, hayata fabrikalarda yön veren işçinin, yaşamın yükünü omuzlarında taşıyan kadınlarımızın, gezi ruhunun kahramanı gençlerimiz üniversite öğrencilerinin, risk grubundaki yurttaşlarımızın yanında olmak için adayım. Bildiğiniz gibi 2019 yılı ülkemiz için bir Kırılma Noktası olacak ya Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurduğu modern Cumhuriyetten vazgeçmek zorunda bırakılacağız ya da laik, sosyal, hukuk devletinin devamından yana olacağız. Bu hepimiz için özellikle de CHP\'de başkan adayı olanlar için büyük sorumluluktur. Ben bu sorumluluğu yerine getireceğime partimiz sizlerle yerelde ve genelde iktidara taşıyacağımıza olan inancımla adaylığa soyundum.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantının ayıpldığı yer

- Toplantıya katılanlar

- Yılmaz Kireç\'in konuşması

- Kalp krizi geçiren partili

- Partilinin ambulansla hastaneye götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 88 MB

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN -GAZİANTEP,(DHA)

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Oğullarının öldürdüğü kadın, kimsesizler mezarlığında defnedilecek

ZONGULDAK\'ın Devrek İlçesi\'nde, koca şiddetinden kaçan ve oğulları 25 yaşındaki Sertan U. ile 17 yaşındaki Özkan U. tarafından bıçaklanarak öldürülen 44 yaşındaki Nazlı U.\'nun cenazesi, yakınları tarafından teslim alınmayınca toprağa verilmek üzere ilçe belediyesine teslim edildi.

Olay, önceki akşam Karşıyaka Mahallesi\'nde meydana geldi. Bitlis\'te eşinden şiddet gördüğü için kadın sığınma evine yerleşen, ardından İstanbul ve son olarak Devrek\'e kaçarak izini kaybettirmek isteyen Nazlu U., 2 gün önce taşındığı evinde çocukları tarafından bıçaklandı. Vücudunda 9 bıçak yarası saptanan Nazlı U., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Nazlı U.\'nun oğulları Sertan ve Özkan U., Ankara girişinde polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan iki kardeş, dün Devrek\'te çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Devrek Devlet Hastanesi\'nde otopsi işlemleri tamamlanan Nazlı U.\'nun cenazesini almak için yakınları başvuruda bulunmadı. Bunun üzerine cenaze ilçedeki kimsesizler mezarlığında defnedilmek üzere Devrek Belediyesi\'ne teslim edildi. Cenaze, yarın öğle toprağa verilecek. Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, \"Ailesi cenazeyi teslim almak için müracaat etmeyince savcılık bize haber verdi. Biz de tutanakla cenazeyi teslim aldık. Cenaze yarın kimsesizler mezarlığında toprağa verilecek\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Nazlı U.\'nun fotoğrafı

Haber: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)

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Dilenci operasyonunda sürpriz evlilik teklifi

ÇANAKKALE Belediyesi\'nde görevli zabıta memuru Rüştü Çakıroğlu, dilenci operasyonu bahanesiyle otele götürdüğü meslektaşı Buket Karayol\'a sürpriz evlilik teklifi etti. Buket Karayol\'un \'Evet\' yanıtı, Rüştü Çakıroğlu\'nun yüzünü güldürdü.

Çanakkale Belediyesi\'nde zabıta memuru Rüştü Çakıroğlu, 8 aydır birlikte olduğu aynı kurumda meslektaşı Buket Karayol\'a ilginiç bir yöntemle evlenme teklifinde bulundu. Çakıroğlu\'nun çalışma arkadaşları, Buket Karayol\'a bir otelde dilenci operasyonu olduğunu ve oraya gitmesi gerektiğini söyledi. Adrese giden Buket Karayol, karşısında dilenci yerine erkek arkadaşı Rüştü Çakıroğlu\'nu görünce şaşırdı. Rüştü Çakıroğlu, Buket Karayol\'un şaşkın bakışları arasında diz çökerek, alkışlarla sevgilisine sürpriz evlenme teklifinde bulundu. Şaşkınlığını gizleyemeyen Buket Akyol, sevgilisinden gelen evlilik teklifi \'Evet\' diyerek kabul etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sürpriz evlenme teklifinden görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Suriyeli kadının inanılmaz ölümü

BURSA\'da bir büyükbaş hayvan çifiğinde çalışan ablasıyla eniştesini ziyarete gelen Suriyeli 21 yaşındaki Raca Sahil çalan telefonunu arpa öğütme makinesinde çalışan eniştesine vermek isterken dengesini kaybedip düştü. Kolunu makineye kaptıran 2 çocuk annesi kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, Merkez Nilüfer İlçesi Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki Galip Laçin\'e ait büyükbaş hayvan çiftliğinde bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. Ablası ve eniştesi bu çiftlikte işçi olarak çalışan Suriye uyruklu i Raca Sahil, onları ziyaret amacıyla Kayseri\'den Bursa\'ya geldi. Sahil, çalan cep telefonunu arpa öğütme makinasında çalışmakta olan eniştesine vermek isterken dengesini kaybederek düşünce kolunu makinenin dönmekte olan çarkına kaptırdı. Kolu tamamen parçalanan Sahil olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgii soruşturma başlattı.



Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Röportaj

-Detaylar

Süre 1 dk 25 sn Boyut 42 MB

Haber: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

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Litvanyalı turist otel odasında ölü bulundu

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, 33 yaşındaki Litvanyalı turist Sandiz Birzulis, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Aşırı alkol kullanımına bağlı mide kanamasından yaşamını yitirdiği sanılan Birzulis\'in kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

Litvanyalı turist Sandiz Birzulis, bugün saat 15.00 sıralarında, kaldığı Atatürk Caddesi\'ndeki 3 yıldızlı Ketenci Otel\'in dördüncü katında bulunan 401 numaralı odada otel görevlileri tarafından yatağında hareketsiz şekilde bulundu. Otel yetkililerinin durumu bildirmesi üzerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekibi, Birzulis\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmayan Birzulis\'in aşırı alkol kullanımına bağlı mide kanamasından yaşamını yitirdiği üzerinde durulurken, cesedi savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Birzulis\'in 2 gün önce odasına kapandığı, otelin temizlik görevlilerinin kapıyı çalmalarına rağmen rahatsız edilmek istemediğini belirttiği, bugün ise odadan hiç ses gelmemesi üzerine şüphelenilip, resepsiyondaki pas anahtarı ile içeri girildiğinde yatağında hareketsiz bulunduğu öğrenildi. Polis, odadaki çok sayıdaki içki şişesini delil olarak, incelenmek üzere toplarken olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ölü bulunan Litvanyalı turist Sandiz Birzulis\'in opağı

-Otelin önündeki polislerden görüntü

-Polisin otelin balkonundaki incelemesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Selahaddin Eyyubi Havalimanı\'ndan 9 ayda, 18 bin 823 yolcu uçuş yaptı



HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'ndeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı\'nda, 2017 yılının ilk 9 ayında 915 uçak seferi yapıldı.

Yüksekova\'da, 26 Mayıs 2015 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu\'nun katıldığı törenle açılışı yapılan Selahattin Eyyubi Havalimanı\'ndaki iç hatlar yolcu giriş-çıkışlarında, geçen yıla oranla yüzde 136 artış olduğu kaydedildi. PKK\'lı teröristlerin kazdığı hendek ve barikatların temizlenmesi için 13 Mart 2016 tarihinde ilçede başlayan operasyonlar nedeniyle uçuşa kapatılan havalimanı, 178 gün süren yasağın ardından geçen yılın eylül ayında İstanbul ve Ankara seferlerine tekrar başlamıştı. Devlet Hava Yolları İşletme Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından açıklanan istatistiklere göre, Ankara ve İstanbul seferleri yapılan havalimanında 2017 yılının ilk 9 ayında, 18 bin 823 yolcunun uçuş yaptığı belirtildi. Havalimanında, önceki yıla oranla yüzde 136 artış olduğu kaydedildi. Havalimanı yetkilileri, yıllık 1 milyon yolcu kapasiteli havalimanında, bu yılın eylül ayındaki iç hat yolcu sayısının, önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 136 artarak, 18 bin 823\'e ulaştığını belirtti. Eylül ayındaki yük trafiği ise 196 ton olarak gerçekleşti. Havalimanından yılın 9 ayında, önceki senenin aynı dönemine göre, yüzde bin 293 artışla 110 bin 891 yolcu hizmet aldı. Toplam uçak seferi de yüzde bin 171 artışla 915\'e ulaştı.

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)



