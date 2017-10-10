DHA YURT BÜLTENİ-15

1)KORKUTELİ SAVCISI KÜÇÜKÖNER\'E MAKAMINDA SİLAHLI SALDIRI

ANTALYA\'nın Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı 26 yaşındaki A.Kadir Küçüköner, adliyede katip olan eşinin izni nedeniyle tartıştığı polis memuru Turgut Avcı tarafından makamında tabancayla vuruldu. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Küçüköner, ambulans helikopterle Antalya\'ya götürülerek tedaviye alındı. Polis memuru Avcı ise gözaltına alındı.

Korkuteli Adliyesi\'nde görevli Cumhuriyet Savcısı A.Kadir Küçüköner, bugün saat 15.00 sıralarında, adliyede katip olan Şerife Avcı\'nın izin talebine yıllık iznini kullandığı gerekçesiyle olumsuz yanıt verdi. Katip Avcı\'nın haber vermesi üzerine adliyeye polis eşi Turgut Avcı geldi. Eşinin izni konusunda tartışan polis memuru Avcı, Savcı Küçüköner\'e tabancayla 5- 6 kez ateş etti. Kol, bacak ve göğüs bölgesine 3 kurşun isabet eden Savcı Küçüköner, ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi Korkuteli\'ndeki özel hastanede yapılan Savcı A.Kadir Küçüköner, çağrılan ambulans helikopterle Antalya\'ya sevk edildi. Durumu ağır olan Savcı Küçüköner, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Polis memuru Turgut Avcı ise meslektaşları tarafından gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

\'SAVCI İZİN TALEBİNİ UYGUN GÖRMÜYOR\'

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, savcı Kadir Küçüköner\'i vuran kişinin polis memuru olduğunu belirterek, \"Eşi de adliyemizde katip. Katibe Hanım\'ın bir izin talebi oluyor, savcı bey bunu uygun görmüyor. Bunun üzerine polis olan eşi devreye giriyor ve savcı beye 5-6 el ateş ediyor. İlk tespitlerde 3 kurşunun savcımıza isabet ettiğini öğrendik. Şu an kendisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde müdahale ediliyor\" dedi.

BAŞKAN GÖKCE: ÜZÜCÜ BİR OLAY

Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökce, \"Bir terör olayı değil. Eşi adliyede çalışan bir polis memuru. Eşinden dolayı savcı beyle bir sorun yaşamışlar, eşinin rapor, izin konusunda bir konu olmuş. Savcı bey ağır yaralı. Antalya\'ya götürüldü ambulans helikopterle. Adliye binası içinde olmuş. Üzücü bir olay. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur\" dedi.

VALİLİK: SAVCININ BİLİNCİ AÇIK

Antalya Valiliği\'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

\"Korkuteli ilçesinde görevli polis memuru Turgut Avcı, bugün saat 15.00 sıralarında adliyede katip olarak çalışan eşinin izin talebi ile ilgili olarak tartıştığı Cumhuriyet Savcısı A.Kadir Küçüköner\'e makamında beylik tabancası ile ateş etmek suretiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralamış, önce özel bir hastaneye, oradan da ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne nakledilen Cumhuriyet Savcısı\'nın bilinci açık olup, tedavisi devam etmektedir. Olayın faili olan polis memuru gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.\"

ENGELLİ ÇOÇUKLARI VAR

Avcı çiftinin engelli bir çocuğu olduğu, bu nedenle Şerife Avcı\'nın bir süredir izin almak için talepte bulunduğu kaydedildi. Savcı Küçüköner\'in 1.5 yıldır Korkuteli\'nde görev yaptığı, annesiyle oturduğu ve bekar olduğu belirtildi.

Savcı Küçüköner\'in yürüttüğü son soruşturmalar arasında, garsonluk yapmak için Antalya’ya gelen Kırgız Malika Nootieva\'nın fuhuşa zorlanıp, öldüresiye dövülüp yol kenarına atılması olayı da yer alıyor.

Adem DURMAZ- Bülent TATOĞULLARI- Erol AKKIR/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)

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2)BÜROSUNDA SALDIRIYA UĞRAYAN AVUKAT ÖLDÜ

İZMİT\'te, avukat Mehmet Samim Geredeli\'nin bürosuna gelen S.A.S. kurşun yağdırdı. Avukat Mehmet Samim Geredeli yaşamını kaybederken, S.A.S olay yerinden kaçtı.

Olay saat 16.15 sıralarında, Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi\'nde bulunan bir iş merkezindeki büroda meydana geldi. Avukat Mehmet Samim Geredeli\'nin bürosuna gelen S.A.S. iddiaya göre tartıştığı avukatın üzerine kurşun yağdırdı. S.A.S. İzmit\'in en kalabalık caddesinde bulunan iş merkezinden çıkarak kaçtı. İş merkezinde silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. 112 Acil ekibi vücuduna 3 kurşun isabet eden avukata müdahalede bulundu. 112 Acil ekibinin tüm müdahalelerine rağmen avukat yaşama döndürülemedi.

Polis olayın ardından kaçan S.A.S\'yi yakalamak için çalışma başlattı. S.A.S\'nin sosyal medya hesabının profil kısmına \"Mapus soğuk duvar yaş, belki biraz üşürüz. Hele başım zindandan çıksın da görüşürüz\" yazması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntüler

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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3)KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITAN DOLANDIRICILAR, GÜVENLİK KAMERASINDA

BURSA\'da kendilerini polis olarak tanıtıp, bir kişinin 15 bin Euro parasıyla bir çiftin 120 bin TL parasını dolandıran 2 şüpheliden 1\'i yakalandı. Dolandırıcılık şüphelileri, çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden tespit edildi. Olay, geçtiğimiz hafta Bursa\'nın merkez Nilüfer İlçesi\'ndeki Altınşehir Mahallesi\'nde meydana geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, \'Kimliğiniz kuyumcu soygununda kullanılmış, soygun sırasında cinayet de işlenmiş\' yalanıyla 72 yaşındaki G.K.\'yı aradı. Dolandırıcılar, \'Evinizdeki altın ve paraların soygunda çalınanlar olup olmadığını tespit etmek için karşılaştırma yapacağız. Vereceğimiz adreste polis arkadaşımız sizi bekliyor, ona teslim edin\' diyerek, G.K.\'dan hesabındaki 15 bin Euro\'yu çekmesini istedi. Bunun üzerine G.K., bankadan çektiği parayı buluşma noktasına gelerek, kendisini bekleyen dolandırıcılara teslim etti. Daha sonra telefonla kendisini arayan kişilere ulaşmak isteyen G.K., cevap alamadı. G.K.\'nın durumu polise bildirmesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden şüphelileri tespit etti. Kameralardan, şüphelilerin 20 yaşındaki N.O. ve 36 yaşındaki M.S.B. olduğu belirlendi. Polis, N.O.\'yu evine yapılan operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin, benzer şekilde E. H. ile eşi Ş.H.\'nin 120 bin TL parasını dolandırıldığı tespit edilirken, iki ayrı olayın dosyası birleştirildi. Şüpheli N.O., adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheli M.S.B.\'nin aranmasına devam edildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelinin emniyetten çıkışı

Süre: 2 dakika 38 saniye Boyut: 160 MB

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

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4)VALİ TOPRAK, YÜKSEKOVA\'DA MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki muhtarlarla toplantıda bir araya geldi.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi\'ndeki konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Cüneyit Orhan Toprak\'ın yanı sıra, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, ilçe ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Toprak, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havaalanı\'ndaki sefer sayısının artırılması yönünde birtakım çalışmalarının olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızın esenliği için, öğrencilerimizin güvenli bir ortamda eğitim- öğretim hakkını alabilmeleri, sağlık hizmetlerinden faydalanması için, muhtarlarımız gerekli önlemleri almalı. Bugüne kadar köylerimize, ilçelerimize, askeri üs bölgelerimize ciddi manada yatırımlar yapıldı. Özellikle Yüksekova için eğitim yatırımları biten ve hizmete açılan okullar var. Öte yandan ihalesi devam eden okullarımız var. TOKİ\'nin yaptığı konutlar, 2018 Nisan ayında tamamlanması hedefleniyor. Alt yapı çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Havaalanında seferlerin artırılması yönünde yoğun çalışmalar yürütülüyor. İlçe, köy ve mezra yolları asfaltlanıyor. Sorunlar üzerinde fikir alışverişinde bulunalım. Önerileriniz varsa, onları değerlendirelim. Çözebileceğimiz konular varsa, burada takip edip yerelde bu işi halledelim. Bizi aşan konular varsa da gerekli devlet makamlarına girişimlerde bulunmaya çalışalım.\"

Toplantının ardından Vali Toprak ve beraberideki yetkililer, Aile Destek Merkezi\'nin Muharrem ayı nedeniyle düzenlediği aşura dağıtım programına katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Vali Cüneyit Orhan Toprak\'ın toplantıya gelişi

-Muhtarlarla tokalaşması

-Toplantı

-Toplantıda konuşan Vali Toprak

-Vali Toprak, Aile Destek Merkezi\'ndeki aşure dağıtımına katılması

-Genel ve detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) -

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5)21 SUÇTAN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

GAZİANTEP\'te, gasp, yaralama, hırsızlığın da aralarında olduğu 21 ayrı suçtan aranan ve kendisini yakalamak isteyen polise tabancayla ateş ederek kaçmaya çalışan 17 yaşındaki H.G., yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kentte para ve eşyalarını gasp ettiği kişileri tabanca ile yaralayan şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı. Ekipler yaptığı çalışmalarda gasp olaylarını gerçekleştiren kişinin H.G. olduğunu ve Cumhuriyet Mahallesi\'nde yaşadığını belirledi. Gece saatlerinde mahalleyi ablukaya alan polis, şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Polisleri fark eden şüpheli ise gasp olaylarında kullandığı ruhsatsız tabanca ile ekiplere ateş etti. Kaçmaya çalışan H.G., polisler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülerek sorgulanan şüphelinin son olarak telefonlarını zorla aldığı 2 kişiyi bacaklarından vurduğu öğrenildi. H.G. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Emniyet Müdürlüğü

- Şüphelinin emniyetten çıkarılması

- Şüphelilerin polis aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:54 MB

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6)İKİZ BAŞPEHLİVANLAR AŞURE DAĞITTI

TRAKYA Üniversitesi\'nde geleneksel hale gelen aşure gününe Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nin son başpehlivanı İsmail Balaban, ikizi Turan Balaban ile katılarak öğrencilere aşure dağıttı. Başpehlivan İsmail Balaban, yüksel lisans eğitimine Trakya Üniversitesi\'nde başladıklarını hatırlatarak, \"Eğitimimize önem veriyoruz. Dersler biraz yorucu geçti. Ama güzel, eğitim hayatımızı burada devam ettireceğiz. İlerleyen dönemlerde akademisyenlik düşünüyoruz, burada kalmayı planlıyoruz\" dedi.

Trakya Üniversitesi\'nde geleneksel hale gelen aşure dağıtım programı Balkan Yerleşkesi\'nde düzenlendi. Üniversite bünyesinde öğrenci topluluklarının açtığı stantlarla adeta panayıra dönen aşure dağıtımına Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu\'nun yanı sıra Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nin son başpehlivanı İsmail ve ikizi Turan Balaban da katıldı. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, öğrenci topluluklarına destek verdiklerini ifade ederek, \"Üniversite topluluklarının kendini tanıttığı, Trakya Üniversitesi\'nde 74 topluluk var. 3 binden fazla üyesi var. Geçen yıl 300\'den fazla etkinliğe imza attılar. Trakya Üniversitesi olarak toplulukların artmasını, öğrencilerin daha çok üye olmalarını, etkinleri destekliyoruz. Var olan enerjilerini doğru kanallarda kullansınlar. Güzel bir geleneğimiz var, aşure dağıtıyoruz. Aşurelerimizi Gastronomi topluluğumuz yaptı, geçen sene olduğu gibi. Gerçekten çok başarılılar. İsmail ve kardeşi başpehlivanlarımız, inşallah altın kemeri de alsın istiyoruz. İkizler yüksek lisans öğrencimiz\" dedi.

Altın kemerli başpehlivan İsmail Balaban ise yüksek lisans eğitiminin yorucu olduğunu ancak ileriki dönemlerde akademisyenlik hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

\"Bilindiği gibi Trakya Üniversitesi\'nde ikizimle beraber yüksek lisans yapıyoruz. Aşure ayı olduğu için üniversitemiz böyle bir etkinlik düzenledi. Rektörümüzle birlikte aşure dağıtıyoruz. Bizim içinde farklı eğlenceli bir etkinlik oldu. Öğrencilerle buluşuyoruz, hocalarımız ile birlikte burada aşure dağıttık. Artık yarı Edirne gibi olduk, bir yanımız Edirneli, diğer yanımız Antalyalı gidip gelmeye devam edeceğiz. Öğrenim hayatımıza böyle devam edeceğiz. Eğitimimize önem veriyoruz. Dersler biraz yorucu geçti. Ama güzel, eğitim hayatımızı burada devam ettireceğiz. İlerleyen dönemlerde akademisyenlik düşünüyoruz, burada kalmayı planlıyoruz.\"

Başpehlivan ikizlerden Turan Balaban ise Trakya Üniversitesi\'nde yüksek lisans eğitimine başladıklarını kaydederek, \"Zaten bir ne yapıyorsak, beraber yapıyoruz. Bütün hayatımız beraber geçti, yüksek lisansımızı da beraber yapıyoruz. Güreş içinde burada güzel planlarımız var. Rektörümüz ile beraber güzel çalışmalar yapacağız. Güreşlerimiz ile birlikte antrenmanlar yapacağız\" dedi.

Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, başpehlivan ikizler İsmail ve Turan Balaban birlikte öğrencilere aşure dağıttıktan sonra topluluk stantlarını gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrencilerin açtığı stantlar

-Kalabalık öğrenciler

-Balaban kardeşlerin aşure dağıtması

-Rektörün aşure dağıtması

-İsmail ve Turan Balaban röp.

-Rektör Tabakoğlu röp.

-Rektörün stantları gezmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-



