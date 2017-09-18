DHA YURT  BÜLTENİ-15

Bursa\'da eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ\'lı yakalandı (Görüntü Ekiyle Yeniden)

BURSA\'da eylem hazırlığında olduğu tepsit edilen 3 DEAŞ\'lı terörist, bir ev ve ormanlık alanda yapılan operasyonlarla yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnegöl İlçesinde, terör örgütü DEAŞ adına eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Özel Harekat ekipleri ve zırhlı araçlar ile yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Polis tarafından sorguya alınan zanlı, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu ve 2 arkadaşının da ormanlık alanda saklandığını itiraf etti. Polisler, ormanlık alanda çadırda yaşayan şüphelilere sabah erken saatlerinde operasyon düzenledi. Çadırda kalan 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Evde ve çadırda yapılan aramalarda, örgütsel döküman, eylem planı ve yazışmaları, pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Özel hareket ekiplerinin eve baskını

-Aramaların yapılması

-Zanlıların gözaltına alınması

-Detaylar

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

SÜRE: 0,40, BOYUT: 5MB

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Otomobiller kavşakta çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

MANİSA\'nın Salihli İlçesi\'nde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.

Kaza, bugün 13.30 sıralarında, Salihli- Köprübaşı Karayolu Adala Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nami Duran yönetimindeki 45 L 0071 plakalı otomobil ile Osman Kaçak yönetimindeki 35 AD 7143 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Sürücü Duran ile eşi Fadime Duran, kaza yerinde öldü. Diğer araç sürücüsü Osman Kaçak ile araçlarda yolcu olarak bulunan Mahmut Can Duran, Hüseyin İsimbay, Hüseyin Karakaya, Ersin Ercan, Yılmaz Bulut ve Hüseyin Buğra Kurcan ise yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Yaralılardan görüntü

Haber- Kamera: EKREM ÇAĞLAR / SALİHLİ, (DHA)

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Sultan Çayı\'nda balık ölümleri tedirgin etti

MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde bulunan Sultan Çayı\'nda balık ölümleri görüldü.

Sultan Çayı\'nın bent olarak bilinen kesiminde yoğun olarak bulunan yılan balıkları ile yavru balıklar, suyun yüzeyine vurdu. Telef olan balıkları toplayanlar, bu durumun nedeninin belirlenmesini istedi. Sultan Çayı\'nda yaklaşık 10 yıl önce de benzer biçimde balık ölümleri görüldüğünü anlatan yörede oturanlar 1 hafta önce Dragon Çayı\'nda balık ölümlerine rastlandığını ve bu durumların yetkililer tarafından incelenmesi gerektiğini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- Sultan Çayı genel görüntü

- Telef olan büyük ve küçük balıklar su içerisinde ve yüzeyinde

- Ömer Pat(kırmızı kıyafetli) röp.

- Ölen balıkları ve yılan balıklarını çıkarmaya çalışırlarken

- Mithat Ünal Anons.

- Fatih Kurt (siyah kıyafetli) röp.

- Çayda ölü balıkları göstermeye çalışanlar genel ve detay

- Çay yolundan gelen koyun sürüsü ve sahibi ile röp.

- Çayda otlayan keçiler

- Çaydan geçmeye çalılan başka koyun sürüleri

- Su içen çoban köpeği.

Süre:7:30\' Boyut: 200 MB

Haber: Mithat ÜNAL-Kamera:MERSİN, (DHA)

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Eğitim Sen\'den TEOG tepkisi

ANTALYA Eğitim- Sen Antalya Şube Başkanı Kadir Öztürk, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının kaldırılarak yerine başka bir sınavın gelmesi halinde eğitimde yaşanan kaosu derinleştireceğini belirterek, \"Öncelikli yapılması gereken, sınavların adını değiştirerek toplumu kandırmak değil, öğrencilerimizi sınav cenderesinden kurtarmak olmalıdır\" dedi.

2017-2019 Eğitim Öğretim Yılı\'nın açılışı nedeniyle, Antalya Eğitim- Sen Antalya Şube Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Polisin müdahale etme uyarılarına rağmen basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Kadir Öztürk, MEB\'in yıllardır yaptığı değişikliklerle eğitim sistemini yapboz tahtasına çevirdiğini söyledi.

EŞİT OLMAYAN BİR EĞİTİM SİSTEMİ

Son olarak yeni müfredat ve TEOG üzerinde yürütülen tartışmalarla, öğrenci ve velilerin kafasının karıştırıldığını kaydeden Kadir Öztürk, \"Eğitimde somut ve çözüme dayalı politikalar geliştirmek yerine eğitimde yaşanacak kaosu derinleştirecek adımlar atılmakta. Sınavlar yoluyla yapılan eleme ve yönlendirmeler zaten eşit olmayan bir eğitim sistemi içerisinde yeni eşitsizlikler ve adaletsizlikler yaratmaktadır\" diye konuştu.

SINAVLARIN ADI DEĞİŞTİRİLEREK TOPLUM KANDIRILMAMALI

Başkan Kadir Öztürk, TEOG\'un kaldırılarak yerine başka bir sınavın gelmesinin eğitimde yaşanan kaosu derinleştirmekten başka bir sonuç vermeyeceğini vurguladı. Öztürk, \"Öncelikli olarak yapılması gereken, sınavların adını değiştirerek toplumu kandırmak değil, öğrencilerimizi sınav cenderesinden kurtarmak olmalıdır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polisin güvenlik önlemi alması

- Eylemcilerin slogan atması

- Polisin eylemcileri uyarması

- TOMA\'nın eylemcilere doğru çevrilmesi

- Basın açıklamasından görüntü

- Detaylar

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Kamera: Bülent TATOĞULLARI- Haber: Süleyman EKİN/ANTALYA,(DHA)

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Kilis\'te yeni belediye binası sözleşmesi imzalandı

KİLİS\'te, ihalesi yapılan yeni belediye hizmet binasının sözleşmesi yapıldı. Belediye Meclis Salonu\'nda gerçekleştirilen törenine; Ak Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Belediye Başkan yardımcıları Mehmet Ali Eryılmaz, Cuma Özdemir ve Ahmet Polat, belediye meclis üyeleri ile belediye birim müdürleri katıldı.

Belediye Başkanı Hasan Kara, yeni belediye binasının akıllı bina olacağını ifade ederek, \"3 buçuk yılda büyük mesafeler aldık. Eski binamız Kilis’e yakışmayan, özürlülerin girmesi imkansız yaşlıların dahi zorlandığı bir binadır. Belediyenin temel hizmetleri açısından vatandaşları karşılayıp bir çay ikram etme şansımız yok. Belediyemizin ihalesi yapıldı. Yeni belediye fidanlılığın orada olacak. 10 bin metrakarelik yeni belediye binamızın belediye hizmet taban alanı 2 bin 500 metrekaredir. 7 bin 500 metrekarelik alanda vatandaşlarımızın rahatlığı düşünülerek açık alını 92 araçlık otoparkı, sığınağı, arşiv odası olacak. Zemin katta vatandaşlarımıza yönlendirip isteklerini rahatlıkla yerine getirilecek. Vatandaşlar bütün hizmeti zemin katta alacaktır. Üst katlara çıkmalarına gerek kalmayacak. Belediyenin bütün birimleri yeni binada olacak. 22 milyon 519 bin liraya mal edildi. 25 firma katıldı; 19 firmadan 5 tanesi kaldı. En düşük fiyatı veren firmaya ihalesi yapıldı. 2019 yılında seçim var. 2018 yılının sonunda yeni binaya geçmemiz gerekiyor. Firma süreyi beklemeden bitirmesi gerekiyor\" dedi. Konuşmaların ardından firme yetkilisi ile Belediye Başkana Hasan Kara arasında sözleşme imzalandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Belediye Meclis Salonu

- Belediye Başkanı Hasan Kara’nın konuşması

- Sözleşmenin imzalanması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:147 MB