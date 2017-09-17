DHA YURT BÜLTENİ-15

Siirt\'te 2\'si kadın 12 PKK\'lı etkisiz hale getrildi (EK)

1)ERUH KIRSALINDA 3 PKK\'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Siirt Valiliği\'nden yapılan açıklamada, Eruh ilçe kırsalında büyük bir eylem hazırlığında bulunan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen ve savaş uçaklarının da katıldığı operasyonda 3 PKK terör örgütü mensubunun daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylece dün başlayan operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12\'ye çıktı.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Siirt / Merkez - SİİRT,(DHA)-

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HDP\'DEN DİYARBAKIR\'DA \'ADALET, VİCDAN VE DEMOKRASİ\' MİTİNGİ (EK)

2)KEMALBAY: TÜRKİYE\'NİN BİR BARIŞA İHTİYACI VAR

HDP\'nin Diyarbakır\'da düzenlediği, \'Adalet, Vicdan ve Demokrasi\' mitinginde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Türkiye\'nin barışa ihtiyacı olduğunu, bunun Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması ile sağlanabileceğini söyledi. Bütün meselenin tek adam rejimini kurma meselesi olduğunu belirten Kemalbay, \"Bu ülkenin kadim bir Kürt sorunu var. Bu sorun 90 yıldır çözüm bekliyor. Türkiye halkları 90 yıldır çözümsüzlüğün bedelini ödüyor\" dedi. İktidarı eleştiren Kemalbay, şöyle konuştu: \"AKP Genel Başkanı Erdoğan ne diyor, \'Kürt devletinin kurulmasını Kürtlere hakaret sayıyorum\'. Son günlerde ise \'Eğer Kürtler bağımsızlık referandumuna giderlerse, savaş ilan ederiz\' diyor. Afrin\'e yığınak yapıyor. Biz buradan seslenmek istiyoruz; AKP Genel Bşkanına değil, Türkiye halklarına seslenmek istiyoruz. Herkesin özgürlük, eşitlik hakkı var, neden Kürtlerin hakkı olmasın. Neden Kürtler kendi kendini yönetmek istediğinde suç sayılıyor. Herkesin olması gereken hak için tehdit etmek utançtır. Kürt halkına saldırı ve tehditleri kınıyoruz. Afrin\'den halklardan elinizi çekin, bırakın halklar özgür yaşasın. AKP Genel Başkanı bırakamaz. Onun iktidar hırsı var, koltuğunu terk etmemek için bütün dünya halklarına savaş ilan etmeye hazır görünüyor. Türkiye\'nin bir barışa ihtiyacı var. Katliamların, kutuplaştırmanın sebebi bizim barış içinde yaşamıyor oluşumuzdandır. Türkiye\'de yaşayan kim olursa olsun, demokratik cinsiyet özgürlükçü ve eşit yaşamı hak ediyor. 12 Eylül\'de de mücadele yürüttük, 90\'larda da yürütüyoruz, şimdi de yürütüyoruz. Şimdi kazanmaya daha yakınız.\"

\"YARALARI SARMA İMKANI VARKEN, ÜLKEYİ KABRİSTANA ÇEVİRMEKTEN VAZGEÇİN\"

Mitingde son konuşmayı HDP Sözcüsü Osman Baydremir yaptı. Başdemir, 2 yıl önce İstasyon meydanında düzenlenen saldırıda 5 canlarını yetirdiklerini belirterek, \"İki gün sonra saldırının mağdurları yaralı kolları ve ayakları, yaralı yürekleri ile sandık başına giderek iradelerini kullandılar. O fotoğraf başlı başına zor aygıtının halkın vicdanın baskı kuramayacağının göstergesiydi. İşte HDP, işte İstasyon Meydanı, işte özgürlük ve eşitlik. Yol yakınken gelin bu sevdadan vazgeçin. Yaraları sarmanın imkanı varken, ülkeyi kabristana çevirmekten vazgeçin, ey Erdoğan, ey Bahçeli\" dedi.

Osman Baydemir, konuşmasında sözü HDP\'li Aysul Tuğluk\'un annesinin cenazesine gösterilen tepki olayına getirerek, şöyle konuştu:\"Hatun annenin cenazesine saldırı düzenleniyor. İnsanlıktan nasibini almayan barbarlar, bir yandan cenazeye saldırıyorlardı, bir yandan Ermeni, Kürt ve Alevilere küfür ediyorlardı. Şimdi, AKP Genel Başkanı Erdoğan, \'İnsanların bazıları içmişler\' dedi. Ben ve arkadaşlarımın tamamı ordaydık. Bunların barbarlığı ortaya koyduğu sırada, hakaretlerinin yanı sıra tekbir getiriyorlardı. İnancımıza, imanımıza ve ittifakımıza bir saldırıydı. Erdoğan neyi kastediyorlardı ama onlar bir şey içmişlerdi. İçtikleri 2 yıldır topluma verdiğin ırkçılık şerbetini içmişlerdi. Bu şerbet insanları insanlığından çıkarandır. Bu tablo senin için tehlike olduğuna inanıyorsan, gelin hep birlikte Hatun Ana\'dan boşalan o mezara faşizmi, baskıyı, OHAL rejimini el birliğiyle gömelim. O zaman ülkenin geleceği aydınlık olur.\"

Cezaevinde bulunan HDP\'liler ile ilgili değerlendirmede de yapan Başdemir, \"318 gündür Demirtaş ve arkadaşlarımız, yargı kararı ile değil, Erdoğan ve Bahçeli\'nin kararı ile cezaevinde. Aylardır Amed\'in iradesi Gültan Kışanak ve 88 belediye eş başkanımız Erdoğan ve Bahçeli\'nin kararı ile zindanda\" dedi.

POLİSTEN ÖCALAN SOLGANINA İLGİNÇ ÇÖZÜM

HDP\'nin mitingi sırasında zaman zaman Abdullah Öcalan lehine slogan atılması üzerine polisin aldığı ilginç bir önlem göze çarptı. Ses cihazının başına geçen bir polis memurunun Öcalan ile ilgili slagon atıldığı sarada müziğin sesini yükselttiği görüldü. Yaşanan bu durumla ilgili Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştiride bulundu.

ESKİ EŞ BAŞKAN YÜKSEKDAĞ\'DAN MESAJ

Mitinge tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi\'nden mesaj gönderen HDP\'nin eski eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ\'ın mesajı da okundu. Yüksekdağ mesajında, \"Hiç bir hapishane düzeni baki değildir. Kendisi için sınırsız serbestlik, halklar içinse itaat ve esaret isteyen hiçbir iktidar kalıcı olamaz. Vicdan ve Adalet Nöbetlerimiz de, bugün burada başlattığımız mitinglerimiz de, faşizme karşı oynadığı önemli rolü dolayısıyla tarih sayfalarına yazılacaktır\" ifadeleri yar eldi. Miting olaysız şekilde sona ererken bir kadının gözaltına alındığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Mitingten genel ve detay görüntüler

-Baydemir\'in konuşması

-Kemalbay\'ın konuşması

-Kadının gözaltına alınması sırasında çocuklarının görnütüsü ve çocukların ağlaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kemera: Mehmet TÜRK-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)-

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3)LÜKS ARACINA YAZILAN TRAFİK CEZASINA İTİRAZ ETTİ



İZMİR\'in Gaziemir İlçesi\'nde, lüks segment araç kiralama şirketi bulunan 29 yaşındaki Ufuk Karavar\'a 5000 cc motor gücüne sahip lüks aracıyla seyir halindeyken kendisini durduran polis tarafından \'Yüksek egzoz sesiyle araç kullanma\' cezası kesildi. Aracın egzozunun fabrika çıkışlı olduğunu belirten Karavar, \"Bu araç bu sesi çıkardığı için vergi ödüyorum. Ayrıca zaten fabrika çıkışlı olarak böyle. Mahkemeye cezanın iptali için başvurdum\" dedi.

Gaziemir\'de, lüks segment araç kiralama işletmeciliği yapan Ufuk Karavar, evine gittiği sırada kendisini trafik polisi durdurdu. Lüks aracının ön kısmında plaka takma yeri olmadığı için plakalı bulunmayan aracı için polis memuru bin 763 lira ceza yazdı. Ceza tutanağını inceleyen Karavar, tutanakta başka bir cezanın daha yazıldığını gördü. Karavar\'a aynı zamanda \'Yüksek egzoz sesiyle araç kullanma\' cezası kesildi. Aracının 5000 cc motor gücüne sahip olduğunu ve fabrikalı çıkışlı egzoz bulunduğu belirten Karavar, cezanın iptal edilmesini istedi. Bunun üzerine trafik polisi Karavar\'a araca susturucu takmasını söyledi. Fabrika çıkışlı olmasından dolayı susturucu takılamayacağını anlatan Karavar, polisi ikna edemedi.

Lüks aracının özelliklerinden dolayı vergi ödediğini söyleyen Karavar, \"Eşimle birlikte eve giderken polis durdurdu. Alkol ve ehliyet kontrolü yaptı. Aracımızın ön tarafında plaka olmadığı için ceza yazdı. Bu araçlar yurt dışından geldiği için plaka takma yerleri yok. Polis arkadaşa anlattık durumu. Ancak bin 1763 lira ceza yazdı. Cezayı kabul ettik. Eve gittiğimde ceza tutanağını kontrol edince ikinci bir ceza gördüm. \'Yüksek egzoz sesiyle araç kullanma\' cezası adı altında 206 lira ceza kesilmiş. Geri döndüm ve polis arkadaşa aracın fabrikasyon böyle olduğunu söyledim. Ancak cezayı iptal etmedi. Susturucu takmam gerektiğini belirtti. Bende bu araçlara susturucunun takılamayacağını söyledim. Zaten o sesten dolayı aracın vergisini ödüyorum buna rağmen ceza yedim\" dedi.

\"CEZANIN İPTAL EDİLMESİNİ İSTİYORUM\"

Aracının muayene istasyonundan sorunsuz geçtiğini ve \'Türkiye standartlarına uygundur\' yazılı evrak aldığını belirten Karavar, \"Ceza nedeniyle Sulh Ceza Mahkemesi\'ne başvurdum. Cezanın iptal edilmesini bekliyorum\" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü

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Ufuk Karavar ile röportaj

Genel ve detay görüntü

(Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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4)GAZI BİTİNCE BENZİNE GEÇEN ARAÇ ALEV ALEV YANDI

İZMİT\'te, gazı bitince benzine geçen otomobil alev alarak yandı. Otomobilin sürücüsü yangından son anda kurtuldu.

Yangın, TEM Otoyolu İzmit geçişi İstanbul istikameti Alikahya mevkinde meydana geldi. Ufuk Düzova idaresindeki 34 TD 0530 plakalı otomobilin gazı bitince sürücü emniyet şeridine aracını çekerek park etti. Ufuk Düzova aracı gazdan benzine geçirince otomobilin motor kısmı alev aldı. Sürücü yanmaktan son anda kurtuldu. Çevredekiler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler alev yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Alev alev yanan araç

-Sürücüsünün görüntüsü

-İtfaiye ekipleri müdahelesi

-Hurdaya dönen araç görüntüsü

(Haber-Kamera:Faruk KIYAK-İZMİT-DHA

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5)ALEYNA TİLKİ\'DEN İMZA GÜNÜ

EDİRNE\'de sahneye çıkan şarkıcı Aleyna Tilki, sevilen şarkılarını seslendirdikten sonra alışveriş merkezini ağzına kadar dolduran hayranları için imza dağıttı. İmza dağıtımı sırasında zaman zaman güvenlik görevliler ile Tilki\'nin hayranları arasında gerginlik yaşandı. Edirne\'de bir alışveriş merkezinde düzenlenen organizasyonda genç şarkıcı Aleyna Tilki, hayranlarıyla bir araya geldi. Tilki, konserine \'Cevapsız Çınlama\' şarkısıyla başladı. Kendi şarkılarının yanı sıra popüler şarkılar da seslendiren Tilki, hit olan \'Sen Olsan Bari\' isimli şarkısını da seslendirdi. Çoğunluğu çocuk hayranlarından oluşan Tilki\'nin konserine yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Tilki\'yi dinlemeye gelenler alışveriş merkezinin salonunu doldururken, yer bulamayanlar ise yürüyen merdivenlerde yer alarak ünlü şarkıcının parçalarını dinledi.

Sahnesini partneri DJ Emrah Karaduman ile birlikte paylaşan Tilki, sevilen şarkılarını seslendirdikten sonra fotoğraflarının yer aldığı kartpostallarını imzaladı. Yoğunluk nedeniyle imza sırasında Tilki\'nin hayranları ve güvenlik görevlileri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Görüntü Dökümü

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-Aleyna Tilki\'nin şarkılarından görüntüler

-Kalabalıktan detaylar

-İmza etkinliğinden görüntüler

-Aleyna Tilki\'nin hayranlarıyla güvenlik görevlileri arasındaki gerginli

- Gerginlikten detaylar

Haber-Kamera: Jale AVYÜZEN/EDİRNE, (DHA)-