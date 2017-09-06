DHA YURT BÜLTENİ-15

Muğla\'da orman yangını (3)

MAHALLENİN İÇİNDEN GEÇEN ALEVLER KANYONA İLERLİYOR

Muğla\'da ormanlık alanda çıkan yangın, kırsal Zeytinköy Mahallesi\'ndeki yaklaşık 40 kadar ev ve hayvan damını küle çevirdi. Alevler, çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan ile kovanlardaki binlerce arıyı da telef etti. Alevlere 4 uçak, 123 arazöz, 12 dozer, 650 orman işçisi ve 18 itfaiye aracı ile müdahele sürüyor. Saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük çekiliyor.

Yaklaşık 200 hektarlık alanda etkili olan yangın, saat 19.00 itibariyle yaklaşık 40 hektarlık kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alana zarar verdi. Alevler yaklaşınca evleri tahliye edilip, mahalle dışındaki güvenli bir tehede bekletilen köylüler, çaresizlik içinde ev ve hayvan damlarının yaşını gözyaşlarıyla izledi. Zeytinköy Mahallesi\'nin orta yerinden geçip, önüne gelen ne varsa yakıp, küle çeviren alevler, Akbük Koyu yönüne ilerlerken helikopter ve uçaklar sık sık sorti yaparak müdahaleye devam ediyor.

Ören Stadı\'na inip, buradaki bir tankerden yakıt ikmali yapan söndürme helikopterleri, denizden aldığı suyu alevlere boşaltırken, 18 itfaiye aracı ile köylüler, jandarmaların da yardımıyla mahalledeki yanan ev ve hayvan damlarında söndürme çalışması yaptı. Dumandan etkilenen 22 köylü ve 6 orman işçisine ise ambulanslarda olay yerinde müdahalede bulunuldu.

Köylülerden, iki evi yanan ve ahırındaki 4 ineği telef olan 3 çocuk, 4 torun sahibi 77 yaşındaki İsmail Acar, \"Eşim alevleri görünce fenalaştı. Akrabalarım onu uzaklaştırdı. Nereye götürdüklerini şu an bilmiyorum. Yüreğimiz yanıyor\" dedi.

Köylülerden gözyaşlarını tutamayan Nermin Uzun ise, \"Alevler evimizin bahçesine girince hortumlarla ve kovayla su taşıyarak müdahelede bulunduk. Ancak, alevler çok büyüktü. Tüm çabamız yetersiz kaldı\" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Yaşar ANTER - Hülya ELTEŞ / MUĞLA, (DHA)

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Asılsız ihbar yüzünden 6 er gözaltına alındı



MANİSA\'da, 112 Acil Komuta Merkezi\'ni arayarak \"Emniyete bol bol ambulans gönderin\" diyerek ihbarında bulunan Kırkağaç 6\'ıncı Komando Eğitim Alay Komutanlığı\'ndaki acemi er 20 yaşındaki H.M.C. ile destek oldukları ileri sürülen 5 er gözaltına alındı.

Manisa\'nın Kırkağaç 6\'ıncı Komando Eğitim Alay Komutanlığı\'ndaki bir haftalık acemi er H.M.C., arkadaşlarının teşvikiyle 1 Eylül cuma akşamı 112 Acil Komuta Merkezi\'ne asılsız ihbarda bulundu. Acemi er H.M.C., cep telefonundan merkezi arayarak, \"Emniyete bol bol ambulans gönderin. Hemen harekete geçin. Yoksa patlayacak\" diyerek ihbarda bulundu.

Jandarma ve polis alarma geçti, ancak herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Polis, ihbarı yapanı tespit için çalışma yaparken, 6\'ıncı Komando Eğitim Alay Komutanlığı\'ndaki acemi er H.M.C.\'ye ulaşıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, askeriye gitti. H.M.C. ve 5 arkadaşı gözaltı alındı. 6 acemi er bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerin ardından 5 er serbest bırakırken; H.M.C. tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Haber: İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) -

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PKK\'lı teröristler işçilere ateş açtı; 2 ölü, 3 yaralı (3)



PKK SALDIRISINDA ÖLEN VEDAŞ ÇALIŞANLARININ İSİMLERİ BELLİ OLDU

Yüksekova\'da terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin isimleri belli oldu. Evli, 2 çocuk babası elektrik teknikeri 35 yaşındaki Hazım Şahin\'in ile evli, 3 çocuk babası 35 yaşındaki Sabri Özdel\'in saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırıda ağır yaralanan elektrik mühendisi Fendi Yüzgeç\'in Ankara\'ya sevk edileceği belirtilirken, diğer yaralılar Ferdi Karatay ve Mustafa Kaya\'nın ise tedavileri devam ediyor.

Haber: HAKKARİ (DHA)

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Anız yangını korkuttu

Erzurum\'un Pazaryolu ilçesine bağlı Karakoç mahallesinde tarım arazilerindeki anız yangını rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Konrol altına alınamayan yangın çevre köyleri tehndit etmeye başladı.

Yangın, ilçeye bağlı Karakoç mahallesinde meydana geldi. Anız yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Pazaryolu itfaiye ekipleri, Orman İşletme Şefliğin, jandarma ve çok sayıda vatandaş müdahale etti. Dağlık alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kontrol altına alınamadığı için giderek yayılıyor. Birçok araziyi ve ağaçlık alanı etkisi altına alan yangın çevre köyleri tendit etmeye başladı.

Karakoç mahallesi sakinleri yangının anızdan sıçradığını ifade ederek, “Umarız kısa sürede kontorm altına alınır. Yoksa bir felakete neden olabilir\" dediler

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yangından detay

-Vatandaşlar ile röp

Haber-Kamera: Nejdet YILMAZ/İSPİR (Erzurum), (DHA)-

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