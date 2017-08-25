DHA YURT BÜLTENİ-15

İZMİT\'TE BAYRAM TRAFİĞİ YOĞUNLUĞU

KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu\'nun İzmit kesiminde yoğunluğa neden oldu. Ankara istikametine doğru trafik zaman zaman yavaşladı.

10 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek için yola çıkanlar TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu\'nun İzmit kesiminde yoğunluğa neden oldu. TEM Otoyolu\'nun Ankara istikametinde araç yoğunluğu yaşanırken, İstanbul istikametinde ise trafiğin akışında sorun yaşanmadı. Ankara istikametinde yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman ulaşım yavaşladı. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu\'ndaki araç yoğunluğunun bu gece ve yarın devam etmesi bekleniyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri güzergahlarda önlem alarak bekledi. Bayram tatili nedeniyle Gebze Eskihisar ile Yalova Topçular arasında sefer yapan feribot sayısı 15\'ten 18\'e yükseltildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takipten kaçınmaları, yolculukları sırasında zaman zaman mola vererek dinlenmelerini tavsiye etti.

Görüntü Dökümü

TEM Otoyolu\'ndan görüntüler

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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Eskişehir\'de yakalanan DEAŞ üyesi adliyede (EK)

IRAK BAŞBAKANINA SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Eskişehir\'de polisin düzenlediği operasyonda yakalanan Irak uyruklu A.K.\'nin gerçek adının S.T.F. (41) olduğu, Irak eski Başbakanı Nuri el-Maliki\'ye suikast girişiminde bulunmak suçundan tutuklu olarak kaldığı Irak\'taki cezaevinden DEAŞ tarafından kaçırıldığı belirtildi.

ÇATI KATINDA YAKALANDI,TUTUKLANDI

DEAŞ\'ın sözde Batı Cephesi Komutanı olduğu öne sürülen S.T.F.\'nin Eskişehir\'de polisin düzenlediği baskında bir apartın çatı katında saklanırken yakalanıp gözaltına alındığı öğrenildi. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen S.T.F. savcılıkta ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. S.T.F.,çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, S.T.F. ile aynı apartta kalan biri kadın 4 Irak uyrukludan 3\'ünün sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şubesi\'ne teslim edildiği, birinin ise Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtti.

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KASTAMONU CİDE AÇIKLARINDA FOK BALIĞI GÖRÜNTÜLENDİ

KASTAMONU\'nun Cide İlçesi\'nde hobi amaçlı balıkçılık yapan Birol Durası, Cide açıklarında denizde yüzen fok balığı görüntüledi.

Cide İlçesi\'nde oturan öğretmen Birol Durası,teknesi ile gittiği hobi amaçlı yaptığı balık avı sırasında gördüğü fok balığını cep telefonu ile kaydetti. Balıkçı teknesinin etrafında dolaşan fok yaklaşık 5 dakika sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. Durası\'nın balığı görüntülerken yaşadığı mutluluk ve heyecan cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cide açıklarında fok balığının en son 1987 yılında görüldüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Fok balığının tekne etrafında yüzmesi

-Videoyu çekenlerin heyecanı ve mutluluğu

Süre: 05.12 Boyut: 19.6 MB

Haber: Gürkan Yılmaz/CİDE(Kastamonu),(DHA)

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Şanlıurfa\'da dilenci operasyonu

ŞANLIURFA\'da Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından dilencilere yönelik denetim yapıldı.

Şehir genelindeki dilencilere yönelik Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından uygulama düzenlendi. Vatandaşların yoğun olduğu yerlerde, kaldırım ve cami önlerinde yapılan uygulamada dilenciler toplanarak zabıta merkezlerine götürüldü. Burada üst araması yapılan dilenciler zabıtalar tarafından uyarıldı. Bayram alışverişine çıkan vatandaşların yoğunlukta olduğu bölgelerde dilenen dilenciler uyarıldıktan sonra bırakıldı. Vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde alışverişlerini yapabilmeleri için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik uygulamaları devam edeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dilencilik yapalar

- Zabıta ekiplerinin dilencileri yakalaması

- Dilencileri zabıta aracına konulması

- Dilencileri zabıta karakoluna götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber: Ömer ŞULUL-Kamera - ŞANLIURFA-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ

DURUMU: ŞANLIURFA\'DAN 21 URFA ZABİTAUYGULAMA KODUYLA GEÇİLDİ

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: TÜM KANALLAR

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 138 MB

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Hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

SİVAS\'ın Hafik ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğlenden sonra Sivas-Erzincan karayolu üzerinde Hafik ilçesine bağlı Yarhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Erzincan\'dan Sivas\'a gitmekte olan 27 yaşındaki Nedim Öner yönetimindeki 64 LL 774 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Sürücü Nedim Öner yaralı olarak kaldırıldığı Hafik Esma Kocacık Devlet Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi. Sürücünün yengesi 21 yaşındaki Mihriban Öner, kardeşi 16 yaşındaki İnancan ve yeğeni 2 yaşındaki Emirhan Öner ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Hafik ve Zara ilçeleriyle, kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler (Amatör kamera)

-Görevlilerin yaralılara müdahalesi

Haber: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Antalya\'da orman yangını (3)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya\'nın Serik İlçesi\'nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, helikopter ve uçaklar havadan sorti yapmaya devam ediyor.

Antalya Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk, yangının kontrol altına alındığını belirterek, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Ekiplerin hem karadan hem havadan hızlı ve yoğun şekilde yangına müdahale ettiğini ifade eden Türk, \"Rüzgarın etkisiyle yayıldı. Evlere çok yakındı ama boşaltma olmadı. Önceliğimiz yerleşim yerleri oldu. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Duman çekildikten sonra yangından ne kadar bir alanın etkilendiğini belirleyeceğiz\" dedi.

Haber: Namık Kemal KILINÇ- Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA-DHA)

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\'Bozdağ: CHP işler kötüye gittiğinde zil takıp oynayacak hale geliyor\' (2)

15 YILDA TÜRKİYE\'DE BÜYÜK DEĞİŞİMLERE İMZA ATTIK

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, hükümet olarak bilim, sanayi ve teknoloji alanında Türkiye\'nin gelişmesine çok büyük katkılar sağladıklarını söyledi. Sorgun ilçesinde Bahçeşehir Koleji Kampüsü\'nün açılışını yapan Bozdağ, \"15 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalar neticesinde Türkiye’de büyük değişimlere imza attık. 2002’de Türkiye’de 379 bin 211 derslik vardı, ama şu anda 667 bin 117 derslik var. Nereden nereye. İlköğretimde 181 bin 320, ortaöğretimde 40 bin 110, yaygın eğitimde bin 77, eğitime destek projeleri kapsamında 47 bin 89 olmak üzere 14 yıl içerisinde 269 bin 596 dersliği milletimizin hizmetine sunduk\" dedi

PETROLÜ, MADENİ OLAN ÜLKELERİN GÜÇLÜ OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ

Eğitimin beşikten mezara kadar herkezin, devletin hayatına, milletimizin geleceğine yön veren en önemli iş olduğunu kaydeden Bozdağ, \"Bütün milletler, bütün devletler en büyük önemi eğitime veriyorlar. Suçla mücadele bakımından, bilimden, sanattan ileri gitme bakımından, teknoloji, gelişme, dönüşme bakımından da hangi açıdan bakarsanız bakın, eğitime yatırım yapanlar daima güçlü olmuşlardır. Bugün dünyanın güçlü ülkelerine baktığınız zaman petrolü olan, madeni olan ülkelerin güçlü olmadığını görüyoruz. Eğer öyle olmuş olsa, bazı Arap ülkelerin, Afrika ülkeleri dünyanın en güçlü ülkeleri olduğunu söylememiz gerekirdi. Amam malasef söyleyemiyoruz. Kan var, gözyaşı var, terör var. Petrol var, ama o petrolün zenginliğini halka yansımamış hali var. Güçlü ülkelere baktığınız zaman, bilgilere daha çok sahip olan ülkeler olarak görüyoruz. Bilgiyi teknolojiye dönüştüren ve buradan ürettikleri ile dünyaya yön veren en güçlü ülkeler olduğunu görüyoruz\" dedi.

\'14 YILDA 269 BİN 596 DERSLİĞİ HİZMETE SUNDUK\'

Bozdağ , hükümet olarak ülkemizin bilim, sanayi ve teknoloji alanında gelişmesine çok büyük katkılar verdiklerini belirtitği konuşmasının devamında, \"Milletimiz 2002’de AK Parti’yi hükümet seçmesinin ardından eğitim bütçesi, bütçe kalemleri arasında bir numara olmuştur. Hükümetimizin düzenlediği bütçeler içerisinde her zaman ilk sırayı eğitime verdik. 2002 yılında bu pay yüzde 10,65 iken, 2017 yılında bu payı yüzde 18,78’e çıkarttık. 81 ilde şu anda Milli Eğitim Bakanlığımızın bin 160 civarında projesi devam ediyor. 15 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalar neticesinde Türkiye’de büyük değişimlere imza attık. 2002’de Türkiye’de 379 bin 211 derslik vardı. Ama şu anda 667 bin 117 derslik var. Nereden nereye. İlköğretimde 181 bin 320, ortaöğretimde 40 bin 110, yaygın eğitimde bin 77, eğitime destek projeleri kapsamında 47 bin 89 olmak üzere 14 yıl içerisinde 269 bin 596 dersliği milletimizin hizmetine sunduk. Bu ülkemizde eğitim alanında önemli adımların atıldığını bir kanıtıdır. 60 kişilik sınavları aşağı çekmek çok önemli. Buna biz büyük önem verdik. Bundan sonrada vermeye devam edeceğiz\"dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Açılış öncesi detay görüntüler

- Karşılama

- Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

- Halk oyunları ekibinin gösterisi

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın konuşması

-Öüllerin verilmesi

- Açılış

Haber-Kamera: Halit YILMAZ/SORGUN(Yozgat), (DHA)

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Hastanede gaz sızıntısı; hastalar tahliye ediliyor

ADANA\'daki Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi\'nde yoğun gaz sızıntısı saptandı. Hastaların tahliyesine başlandı.

Merkez Yüreğir İlçesi\'ndeki 606 yataklı Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi\'nde gaz kokusu fark eden görevliler, hemen durumu yetkililere bildirdi. Gaz sızıntısı uyarısı verilirken, AFAD ekipleri hastaneye geldi.

Yoğun Bakım Servisi\'ndeki hastaların tahliye kararlaştırıldı. Hastalar ambulanslarla kentteki diğer hastanelerin yoğun bakın servislerine taşınıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane genel görüntüsü

- Hastaların ambulansa taşınmaları

- Hasta yakınlarının görüntüsü

- Ambulansların görüntüsü

Haber: Çağlar ÖZTÜRK -Kamera: Eser PAZARBAŞI / ADANA,(DHA)

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Polis, bayramda tam kapasite çalışacak

ANTALYA\'da Kurban Bayramı öncesi trafikte can kaybı olmaması için tüm tedbirlerin alındığını belirten Trafikten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Cem Gencer, gece ve gündüz aralıksız görev yapacaklarını dile getirdi.

Vatandaşların kazasız belasız bir bayram geçirmesini arzuladıklarını belirten Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Cem Gencer, bayram için ciddi tedbirler aldıklarını söyledi. Gencer, \"Şehir içinde ve dışında denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Özellikle bayram süresince her 30 kilometrede bir ekibimiz görev yapacak. Bunun yanında büyük yoğunluk beklediğimiz Konya- Antalya istikameti Denizli- Antalya ve Burdur- Antalya istikametinden gelişte ciddi yoğunluk olacağını öngörüyoruz. Bugün itibariyle başlayan yoğunluğun bayram sonuna kadar süreceğini tahmin ediyoruz. Bu nedenle ekiplerimizin tamamı tüm güzergahlarda tam kapasite ile çalışacak\" diye konuştu.

Yoğunluğun bulunduğu bölgelerde birebir aynı ebatta yapılan maket arabaların bırakılacağını söyleyen Gencer, \"Bu maketlerin de faydalı olacağını inanıyorum. Üstelik bu maketlerin üzerinde çakar var. Hepsi birer gerçek polis ekip arabası gibi duruyor. Ayrıca bunların yerini sürekli değiştireceğiz. Öncesinde ya da sonrasına gerçek ekip arabası görev yapacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Cem Gencer röp

-Polisin uygulama yapması

-Sürücülere işlem yapılması

-Detaylar

\"378 MB - 3 DK 22 SN\"

Haber Kamera Bülent TATOĞULLARI / ANTALYA,(DHA)

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