DHA YURT BÜLTENİ-15

Kadın öğretmene \'uçan tekmeli\' saldırı anı kamerada EK



5 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Kahramanmaraş\'ın Göksun İlçesi\'nde öğretmen Özgen Adıyeke\'ye saldırıp \'uçan tekme\' atan ve 2 öğrenciyi döven 5 şüpheli, güvenlik güçlerince yakalandığı açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi.

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ/(DHA)

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Bakan Albayrak: Radyoloji cihazlarının kalibrasyonu Türkiye\'de yapılacak

NÜKLEER teknolojilerin yerlileştirilmesi için iki önemli projeye için imzalar atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında erişimi zor olan nükleer ilaçlar ile radyoloji cihazlarının kablibrasyonun Türkiye\'de yapılmasını ön gören protokol imzalandı. Enerci Bakanı Berat Albayrak, \"Türkiye\'deki bütün radyasyon cihazlarının kalibrasyonu son teknoloji ile bu tesislerde yapılacak. İhal etmeyeceğiz\" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan arasında imzalanan protokelle,erişimi zor olan nükleer ilaçlar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından üretilecek. Törenin ardından Sarayköy SANAEM İkincil Satandart Dozimetri Laboratuvarı\'nın açılışı yapıldı. Türkiye\'de bulunan tüm radyoloji cihazlarının kalibrasyonu bu labratuvarda yapılacak. TAEK SANAEM Kahramakazan-Sarayköy tesislerinde düzenlenen imza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile bakanlık temsilcileri katıldı.

MİLLİ VE YERLİ STRATEJİMİZİN ÖNEMLİ AYAKLARINDAN BİRİ

Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, \"Bugün güzel bir gün. Bugün iki bakanlık arasında Türkiye\'nin son yıllarda milli ve yerli her alanda güzel adımların atıldığı bir zamanı yaşıyoruz. Radyo izotop ve radyofarmotiklerin satışına ilişkin bir protokol imzaladık. Saraydaki bu tesisimizde Sağlık Bakanlığı ve sağlık sektöründeki yerlileşme alanında geliştirilecek yerli ilaçlarla sağlık sektörümüzdeki önemli bir dönemin başlangıcı olacak. Çünkü biz bunları uzun yıllar ithal ettik. Bu teknolojiyi, bu gelişmiş teknolojiyi, nükleer alanda., nükleer tıp alanında. Çünkü milli ve yerli stratejimizin önemli ayaklarından bir tanesi. Nükleerin Türkiye\'ye sadece enerji alanında değil, tıp, tarım, telekominikasyon, uydu, haberleşme noktasında da gelişeceğinin ilk habercisi olan bu adımla birlikte bu ilaçlarla, kanser teknolojisinde, beyin kan akışının görülmesinde, nörolojik hastalıkların tanısında, lef kanserinin tanısında, organik nakillerde, organın vücut tarafından kabul edilip edilmediğinin anlaşılmasında, kan hücrelerinin tespitinde ve izlenmesinde, lösemi tespiti ve kalp görüntülenmesi noktasında kullanılan ilaçlarda artık Türkiye\'de bu tesislerde üreteceğiz. Bugünkü sözleşmeyle tıp sektörümüzde de bu ilaçların kritik zamanında sahip olunması stratejisi içerisinde yerlileştirilmesinin önemini ortaya koymuş olacağız. İnşallah bu bir başlangıç. Milli enerji ve maden politikası altında saydığım gibi, nükleer teknolojinin AR-GE anlamında ürün geliştirme anlamında yerelleştirilmesi ve endüstrileşmesi anlamında, sağlık alanında da geliştirilmesinin önemli bir yol olacaktır. Bu imza töreninden sonra ikinci önemli bir teknoloji olan labratuvarın açılışını yapacağız. Bu tesis sayesinde Türkiye\'deki bütün radyasyon cihazlarının kalibrasyonun bu tesislerde yapılacak. Türkiye de bir çok bu alanda radyoloji cihazı var. Türkiye\'de bir çok alanda baktığımızda on binlerce cihazın artık kalibrasyonu ve takibini burada en son teknolojiyle burada yapacağız. ithal etmeyeceğiz yada göndermeyeceğiz\" dedi.

GENÇLERİMİZİ KENDİLERİNİ GELİŞTİRMEYE DAVET EDİYORUM

İnsan kaynağı noktasında da ciddi bir ihtiyaçları olduğunu belirten Bakan Albayrak, \"Yapmamız gereken, burayı cazip kılacağız. Bu alanda eğitim gören, görmeyi aklına koyan genç arkadaşlarımıza sunu söylüydrum; Bu alanda çok büyük talepler olacak, çok cazip talepler olacak. Bu alanda koşturacak arkadaşlarımıza diyorum ki; yeni Türkiye\'de sadece alın teriyle değil ,akıl teriyle de çok büyük imkanlarla Türkiye\'ye ve Dünyaya hizmet etme şansı olacak. Bu vesileyle de gençlerimizi bu alanlarda artık üniversite okumaya ve kendilerini geliştirmeye davet ediyorum\" diye konuştu.

BÜYÜK YOLCULUĞUN İLK ADIMI BURADA ATILIYOR

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise konuşmasında, Türkiye\'nin sağlıkta dünya ile yarışır halde olduğunu belirtirken, \"Hatta önde gidiyor. Burada büyük bir karar ve büyük bir niyet iç içe ve büyük bir yolun başlangıcı bu. Bu şekilde yüksek teknolojiler için adım atılmamıştı. Büyük binalar 5 yıldızlı vasfa sahip binalar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda içini de donatacağız. İşte bugün bunu yapmaya karar verdik ve bu yola girildi. Türkiye kendi ihtiyacını yapacak üretimi yapmalı, yetmez bütün insanlığa karşı sorumluluğu olan bir milletin ve insanlığın hizmetine sunacağız. Bin hastanelerimizin donanımlarının yerlileşmesi için kararlar alıp ve adımlar atıyoruz. Türkiye\'deki bütün radyo aktiviteleriyle çalışan cihazların kalibrasyonunu burada yapacağız. Bu büyük yolculuğun ilk adımı burada atılıyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Her iki bakanın tören alanına girmesi

- Bakan Albayrak\'ın konuşması

- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan\'ın konuşması

- İmzaların atılması

- Laboratuvarın açılış kurdalesinin kesilmesi

- Her iki bakanın Labratuarda incelemelerde bulunması

Haber: Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara), (DHA)

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\"Memura verilen zam, sadaka teklifidir \"



CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, 2018 yılı için kamu çalışanlarına ve memur emeklilerine verilen zam oranını eleştirerek \"Bu hayat pahalılığına karşı \'4+3.5\'lik bir zam, sadaka teklifidir\" dedi.

Hükümet ile sendikalar arasındaki 4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında, kamu çalışanları ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3 buçuk, 2019 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. Memur maaş zamları hakkında yazılı bir açıklama yapan CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, yapılan zammı değerlendirdi. Arslan, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan zam oranının yetersiz olduğunu savunarak \"Bu hayat pahalılığına karşı \'4+3.5\'lik bir zam, sadaka teklifidir. Bu zam, çalışanları memnun etmeyeceği gibi, kimsenin gülemediği, ancak el sıkışanların gülümsediği kötü bir fıkradan öteye geçmeyecek. Gelen zam, bedeli artan TRT bandrolüne dahi yetmez\" dedi. Yapılan zammın, memurları ve emeklileri memnun etmeyeceğini dile getiren Arslan, \"Memura sadaka gibi zammı reva görenler utanmalı. Göstermelik sendika, masaya hangi vaatle oturup neyle kalktığına bir baksın. Bu sendika memura değil saraya çalıştığını açıkça göstermiştir. Sendika ilk altı ayda yüzde 10 isterken, ne oldu da yüzde 4\'e razı oldular? Yoksa \"Sendika-Saray ve Bakanlığın üçgenine mi takıldılar?\" dedi.



Haber: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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Üretici üzüme sergide de sigorta istiyor



MANİSA\'da dün aralıklarla etkili olan yağmur sergilerdeki üzümlere zarar verdi. Yağmur altında kalan üzümlerin bazılarında morarmalar oluştu. Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, yağmurun kaliteyi düşürdüğünü belirtirken, dalında sigortalı olan üzümlerin sergide de sigortalı olması gerektiğini savundu.

Manisa\'da dün (salı) etkili olan yağmur dalından kesilip kurumaya bırakılan sergilerdeki üzümlere zarar verdi. Şehzadeler\'de Aşağıçobanisa ve Hamzabeyli bölgesindeki şiddetli yağmur nedeniyle çiftçi hüsrana uğradı. Yağmurun ardından bugün sergilerde şerbetleme telaşı başladı. Kurumak üzere olan üzümleri yağmurdan dolayı zarar gören çiftçi, morarmaları önlemek ve kalite kaybını azaltmak için şerbetleme işlemi yaptı. Aşağıçonisa Mahallesi\'nde çiftçilik yapan İbrahim Idızbez, kaldırmak üzere olduğu üzümlerinde yağmurdan dolayı kalite kaybı olduğunu anlattı. Idızbez, \"Dün öğleden sonra yağmur başladı, kısa aralıklarla ama şiddetli yağdı. Ürün bu hale geldi. Kalite kaybı oldu, kaldırılması biraz daha geçe kaldı. Şimdi yeniden şerbetleme yapıyoruz. Yeni serilen üzümler daha fazla zarar gördü. Kalite kaybı fiyatın düşmesine neden olur. Renginde bir kararma olur ama tadında bir değişme olmaz. Tüketici bakımından endişe edilecek bir durum yok. Daha önce attığımız şerbet yağmurdan yıkandı, gitti. Şimdi ikinci bir şerbetleme yapıyoruz. Kuruması, rengi daha fazla zarar görmesin diye bunu yapıyoruz\" diye konuştu.

\"MALIMIZI KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ\"

Diğer bir çiftçi Bekir Karabıçak da, üzümlerinin sergide olduğunu belirterek, \"Üzümleri kaldıracaktık ama yağmur yağınca çürümemesi için gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz. Yağmurun yıkadıkları üzümlerdeki zararları azaltmaya çalışıyoruz. Renginde morarma olacak. Biz onu en aza indirmeye çalışıyoruz. Malımızı kurtarmaya çalışıyoruz\" dedi. Ürünün dalında sigortalı olduğunu ancak, dalından kesildiği andan itibaren sigortasının bittiğini söyleyen Karabıçak, Tarsim\'in ürünü çuvala koyana kadar sigortalamasını istedi. Karabıçak, \"Bu ürün bağda da benim ürünüm. Yağmurdan zarar gördük, Tarsim\'e hiçbir şey bildiremiyoruz. Hasat ettik ama çuvala girmedi ki, ürünü satmadım ki. Bunun için sergide de sigorta istiyoruz\" diye konuştu.

\"DALINDAN AMBARA KADAR SİGORTALI OLMALI\"

Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, yağmurdan dolayı sergide olan üzümlerde kalite kaybı olacağını söyledi. Tarsim sigortasının üzümün dalından kesildiği andan itibaren geçerli olmadığını hatırlatan Kaçire, dalından ambara kadar Tarsim sigortası istedi. Kaçire, \"Yağmur sergideki üzümde kaliteyi düşürür, morarma yapar. Geç kurumasına neden olur. Üzüm dalından kesilince sigorta kapsamı dışına çıkıyor. Biz bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Dalından ambara kadar sigortalı olmalı. Genel Merkeze bunu bildirdik, Tarsim\'le bu konular gündeme gelecek\" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sergide yağmurdan zarar gören üzümlerden görüntü,

-Çiftçilerin üzümleri koruma çabası ve ilaç atılmasından görüntü,

-Çiftçilerin konuşması.

Haber - Kamera: Nermin UÇTU/MANİSA,(DHA)

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Cristiano Ronaldo\'nun kuzeni Alanya\'ya gelin geliyor

REAL Madrid\'in dünyaca ünlü oyuncusu Cristiano Ronaldo\'nun kuzeni Christine Grosso, ABD\'de yaşayan Mehmet Güvener\'le dünya evine girmek için hazırlık yapıyor. 9 Ağustos\'ta Alanya\'da kına gecesi yapan çift, aynı gece Ronaldo\'nun özel uçağıyla Portekiz\'e gitti.

ABD\'de bir şirkette yöneticilik yapan Alanyalı Mehmet Güvener, bir süredir birlikte olduğu Real Madrid\'in Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo\'nun teyzesinin kızı Christine Grosso ile evlenme kararı aldı. Hem Türk hem de Portekiz geleneklerine göre düğün programı hazırlayan çift, 9 Ağustos\'ta Alanya\'da teknede kına gecesi düzenledi. Alanya İskelesi\'nden açılan teknede yapılan kına gecesine çiftin aileleri ve yakın akrabaları eşlik etti. Türk müziklerinin çalındığı teknede Christine Grosso\'ya kına yakıldı. Geç saatlere kadar süren kına eğlencesinin ardından Mehmet ve Chiristine çifti, Antalya Havalimanı\'nda Ronaldo\'nun özel uçağı ile Portekiz\'e hareket gitti. Miami\'de tanıştıkları belirtilen Mehmet Güvener ile Christine Grosso, 20 Ocak 2018\'de Jamaika\'nın Lucea kentinde düzenlenecek düğün töreniyle dünya evine girecek. Çiftin düğününe Cristiano Ronaldo\'nun da katılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kına gecesinden görüntüler

Haber: Engin ANAK- Kamera: ANTALYA, (DHA)

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Kayseri\'nin tek kadın ayakkabı boyacısına devletten yardım



KAYSERİ\'de 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Aypınar Keşifoğlu\'nun ayakkabı boyacılığı yaptığı haberleri üzerine, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, genç kadına yardım eli uzattı.

Merkez Melikgazi İlçesi Camikebir Mahallesi\'nde, eşinden boşandığı için 2 yaşındaki oğlu Abdullah Mert ile birlikte oturan Aypınar Keşifoğlu, 1 aydır ayakkabı boyacılığı yaptığı haberini gören Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, genç kadına ulaştı. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, \"Aypınar hanım ve oğluna bundan sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak yardımda bulunacağız. Aypınar hanıma bundan sonra belirli bir miktarda maaş bağlanacak. Oğlu Abdullah Mert\'in de sünnet olmadığını öğrendik. Annesinin çocuğunun sünnet edilmesi yönünde bir talebi oldu. İnşallah yakın zamanda bu çocuğumuzu sünnet ettireceğiz\" dedi.



Haber: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)