DHA YURT BÜLTENİ-15

Bakan Eroğlu: Cennet Koyu\'nda sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz (3)

BAKAN EROĞLU\'NDAN ORMAN YANGINI UYARISI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Niğde\'deki programının ardından Aksaray\'a geçti.

Burada ilk olarak Aksaray Valisi Aykut Pekmez’i makamında ziyaret eden Bakan Eroğlu, Aksaray\'a yapılan yatırımları anlattı. Orman yangınları konusunda uyarı bulunan Bakan Eroğlu, şunları söyledi:

\"Vatandaş piknik yapıyor, memleketine giderken sigara izmaritini yola atıyor. Kurumuş otlar bu izmaritle birlikte alev alıyor. Birde anız yangınları var. Vatandaşımız, orman köylerinde çar- çöp toplayıp bunu yakıvereyim diyor ve yaktıktan sonra rüzgarla birlikte ormana giriyor. Bu konuda dikkat edilmesini önemle rica ediyorum. Yangın çıkması çok kolay, ama söndürmesi var ya, keşke vatandaşlar yangın nasıl söndürülüyor bir gelip baksalar. Göğsünü siper ediyor arkadaşlarımız. Şehit olanlar bile var. Bu bakımdan vatandaşlardan istirham edeceğiz, ormanlar hepimizin. Bu yüzden ormanları koruyalım, dikkat edelim, bir duman gördüğümüzde alo 177 hattımız var arasınlar. Ne kadar kısa sürede müdahale edersek o kadar isabetli olur. \"

Bakan Eroğlu, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı\'yı da makamında ziyaret ettikten sonra Kültür Merkezi\'nde düzenlenen \'DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ile Orman Köylerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikası Dağıtımı\' törenine katıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Bakan Eroğlu\'nun ziyaretleri

- Bakan Eroğlu\'nun açıklaması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY,(DHA)

==========================================

Zonguldak\'ta yağmur nedeniyle iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü

ZONGULDAK merkez ile Kozlu İlçesi\'nde şiddetli yağmur nedeniyle, bazı işyerleri sular altında kalırken göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte, saat 16.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağmur hayatı felç etti. Liman Caddesi\'nde göle dönen yollarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Kaldırımları aşan su sahildeki gezi yoluna doldu. Milli Egemenlik Caddesi\'nde rögar kapaklarının tıkanması sonucu su birikintileri oluştu. Arızalanan bazı araçlar yolda kaldı. Kentin içinden geçen Üzülmez Deresi ile taşınan evsel atıklar, liman içine girdi. Liman içinde bir çöp konteynırının da yüzdüğü görüldü.

KOZLU\'DA İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Kozlu İlçesi\'nde etkili olan yağmur nedeniyle ilçe girişindeki yol tamamen suyla kaplandı. Belediye ekipleri dizlerine kadar gelen suyun içine girip tıkanan rögar kapaklarını açmaya çalıştı. Atatürk Caddesi de yağmur nedeniyle sular altında kaldı. Buradaki işyerlerini su bastı. Esnaf, işyerlerine giren suları kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı. Belediye ekipleri de vidanjör ile işyerlerindeki suyun boşaltılmasına yardım etti. Su altında kalan Kozlu sahil yolunda araçlar güçlükle ilerledi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Yağmurdan detaylar

-Göle dönen yollar

-Kozlu\'dan detaylar

-Su basan iş yerleri

-Temizlik çalışması

-Esnaf ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK,(DHA)

=============================================

Dehşet saçan koca yakalandı



DENİZLİ\'de boşanma aşamasında olduğu eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi cadde ortasında göğsünden ve kolundan bıçaklayarak yaralayan Osman Ö., Afyon\'un Dinar İlçesi\'nde yakalandı. Denizli\'ye getirilen Osman Ö., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, geçen 10 Ağustos\'ta saat 17.30 sıralarında, Merkezefendi İlçesi Saltak Caddesi\'nde meydana geldi. Osman Ö., iddiaya göre, caddede kırmızı ışıkta bekleyen 64 BB 915 plakalı otomobil içinde ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşini, A.A. ile birlikte gördü. Otomobilin yanına yaklaşan Osman Ö. sürücü koltuğunda oturan A.A. ile tartışmaya başladı. A.A.\'nın otomobilden inmesiyle birlikte tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Osman Ö. elinde bıçakla A.A.\'ya saldırıp, göğsünden ve kolundan bıçakladı. Osman Ö. elinde bıçakla A.A.\'ya saldırmaya devam ederken, vatandaşlar araya girip, yardım etmek istedi. Osman Ö. bu sırada vatandaşların araya girmesiyle olay yerinden koşarak kaçtı. Olay yerinde kanlar içinde kalan A.A.\'ya ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Eczaneye götürülen A.A., burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, polis Osman Ö.\'yü aramak için çalışma başlattı.

DİNAR\'DA YAKALANDI

Boşanmak üzere olduğu ve ayrı yaşadığı eşinin yanında gördüğü A.A.\'yı bıçaklayarak olay yerinden kaçan Osman Ö., Afyonkarahisar\'ın Dinar İlçesi\'nde yakalandı. Sorgulanması için Denizli Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen Osman Ö., \'adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan adliyeye sevk edildi. Osman Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber: Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)

==============================================

Zonguldak\'ta midibüs devrildi: 2 yaralı

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde, kontrolden çıkan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Zonguldak-Ereğli Karayolu Soğanlı Mevkiinde meydana geldi. Zonguldak’tan Ereğli’ye giden Selahattin Çam yönetimindeki 67 EH 803 plakalı midibüs, sürücüsünün yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Çam ile yolculardan Taner Acar yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

-Devrilen minibüs

-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması

-Yaralının çıkarılması ve ambulansa taşınması

-Detaylar

Süre: (02.37) Boyut: (80 MB)

Haber: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)

==============================================

Takla atan otomobil karşı yönden gelen araca çarptı: 3 yaralı

SİVAS\'ta otomobilin takla atarak karşı yönden gelen hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Sivas Erzincan çevre yolu, Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu yakınlarında meydana geldi. 25 yaşındaki Feyzullah Ceylan yönetimindeki 06 FTP 44 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjden karşı şeride geçti. Bu sırada takla atan araç karşı yönden gelen ve Bayburt iline giden 33 yaşındaki Oğuzhan Okutmuş yönetimindeki 69 AP 888 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil içerisinde bulunan sürücü Feyzullah Ceylan ve 26 yaşındaki Hüseyin Kangal ile diğer aracın sürücüsü Oğuzhan Okutmuş yaralandı. Yaralılardan Feyzullah Ceylan ve Hüseyin Kangal ambulansla kaldırıldıkları Numune Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Hafif yaralı olan diğer araç sürücüsü Oğuzhan Okutmuş ise olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

-Ekiplerin çalışması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(82.6 mb)

==============================================

Mağazadaki yoğunluktan yararlanıp telefonları çaldılar

İZMİT\'te, yabancı uyruklu 3 kişi telefon mağazasında satış elamanlarının müşterilerle ilgilendiği sırada yaklaşık 6 bin lira değerindeki iki adet cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi\'nde bulunan bir telefon mağazasında meydana geldi. Hayati Dilek\'e ait telefon mağazasına giren yabancı uyruklu 3 kişi, satış elamanlarının müşterilerle ilgilendikleri sırada camlı tezgah içerisinde bulunan yaklaşık 6 bin lira değerindeki iki adet cep telefonunu çalarak, üzerlerinde taşıdıkları omuz çantalarının içerisine koydu. 3 kişi daha sonra mağazadan ayrıldı. Hırsızların cep telefonlarını çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Hayati Dilek, 3 kişinin mağazanın yoğun olduğu bir anı gözleyip içeriye girdiklerini belirterek, \"Dükkanımız yoğun olduğu bir anda 3 yabancı uyruklu kişi tezgahtaki en pahalı olan iki adet telefonu çalıyor. Hırsızlık olayıyla ilgili karakola gidip şikayette bulunduk\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

-Güvenlik kamerasında hırsızlık olayı

-Dükkan sahibi ile röp

-Dükkandan detaylar

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Orhan UZUN /KOCAELİ,(DHA)

==============================================

Telefon dolandırıcılığı zanlıları Suriyeli çıktı



AYDIN\'ın Efeler İlçesi\'nde telefonla aradıkları iki kişiyi, kendilerini \'polis\' olarak tanıttıktan sonra dolandırmaya kalkışan 2 kişi yakalandı. Yakalanan zanlıların Suriyeli olduğu ortaya çıktı.

Olay, 18 Ağustos günü Zafer Mahallesi\'nde meydana geldi. Telefonla aradıkları kişilerin, \"Adınız terör örgütü ile irtibatlı\" diyerek korkutulup paralarını alan iki şüpheli, polisn takibi sonucu yakalandı. Dolandırıcılık zanlıları, 17 Ağustos günü, E.E.\'yi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttı. E.E.\'den 8 bin Euro para isteyen dolandırıcılar, önceden belirlenen bir yerde buluştukları vatandaştan parayı alarak kayıplara karıştı. Aynı şüpheliler, bu kez 18 Ağustos\'ta aradıkları A.A.\'yı da aynı yöntemle dolandırarak 31 bin TL\'sini aldı. İki vatandaş da dolandırıldıklarını anlamaları üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, ihbar üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, eşkalini belirledikleri 2 şüpheliyi Zafer Mahallesi\'nde yakaladı. Suriye uyruklu şüpheliler M.H. ve M.E.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suriye uyruklu M.H. sevk edildiği adliyede tutuklandı. M.E.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)

===============================================

Arap tayları otomobil fiyatına satıldı

BURSA’nın Karacabey İlçesi’ndeki Tarım İşletmesi\'nde yetiştirilen 46 safkan Arap tayı satışa çıkarıldı. \'Mezithaber\' ve \'Kocamemed\' isimli Arap tayları 100’er bin liradan alıcı buldu.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen 46 safkan Arap tayı ihale usulüyle satıldı. TİGEM’in 1 milyon 268 bin lira gelir elde ettiği satışta, en yüksek fiyat 100 bin lira ile \'Mezithaber\' ve Kocamemed\' isimli taylara verildi. \'Mezithaber’i Çetin Özdil, \'Kocamemed’i ise Reşat Arslan satın aldı.

Satışta ayrıca \'Mahmut\' ve ‘Çillimenaf’ isimli taylar 80’er bin liradan Mozaik Tarım A.Ş.’ye satıldı. En düşük tayın fiyatıysa 8 bin lira oldu. 8 tay ise iki defa podyuma çıkarılmasına rağmen alıcı bulamadı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

-tay satışı

-taylardan görüntü

-alıcılardan görüntü

-açık artırma görüntü

Haber: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)

BOYUT: 101 MB, SÜRE:1,59