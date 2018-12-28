DHA YURT BÜLTENİ -14

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan 70 yaşındaki Abbas Çiçek yaşamını yitirdi.

Bugün saat 14.30 sıralarında, Aydın-Denizli Karayolu\'nun Nazilli ilçesi Prof. Muammer Aksoy Mahallesi yakınlarında meydana gedi. Nazili\'den Denizli yönüne giden Mehmet Ali Üge\'nin kullandığı 09 NA 926 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Abbas Çiçek\'e çarptı. Çiçek olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri otomobil sürücüsü Üge\'yi gözaltına aldı. Çiçek\'in cesedi ise savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yerinden görüntü

-Çiçek\'e çarpan otomobilin görüntüsü

-Abbas Çiçek\'in ceset görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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Balkonda oturduğu mermerin kırılması sonucu düşerek öldü

KARABÜK,(DHA) – KARABÜK\'te, balkon kenarındaki mermerin üzerine oturan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Onur Kaplan, mermerin kırılması sonucu yere düştü. Onur Kaplan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, geçen Cuma günü saat 10.00 sıralarında 100. Yıl Mahallesi 1008 Nolu Cadde üzerinde bulunan apartmanda meydanda geldi. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Onur Kaplan, hava almak için birinci kattaki dairenin balkonuna çıktı. Balkon kenarında bulunan mermerin üzerine oturan Onur Kaplan, mermerin kırılması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden beton zemine başının üstüne düştü. Onur Kaplan ambulansla hemen yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Onur Kaplan, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Kaplan\'ın cenazesi ailesi tarafından hastane morgundan alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Mersin\'e götürüldü.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Onur Kaplan için taziye mesajı yayımladı. Rektör Polat mesajında şu ifadelere yer verdi:

\"Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Onur Kaplan\'ın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Talihsiz bir olay sonucu hayatını kaybeden değerli öğrencimiz Onur Kaplan\'a Allah\'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, hocalarına ve arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Balkondan detay

-Yerdeki kırılan mermer taşı

-Apartmandan detay

-Onur Kaplan\'ın resmi

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Öğrenciler 3 boyutlu eğitim görecek

İZMİR Aliağa Ortaokulu’nda eğitim öğretim olanaklarını en üst seviyeye çıkartarak teknolojiyle eğitimi buluşturacak “3 boyutlu eğitim ve tasarım sınıfı\" açıldı. Fen, Matematik, Coğrafya gibi dersleri somut hale getirecek olan sınıfta, öğrenciler 3D gözlüklerini takarak 3 boyutlu eğitim görme imkanı buluyor.

İzmir Aliağa Ortaokulu’nda öğrencileri son teknoloji ile yarınlara hazırlamak amacıyla \"3 boyutlu eğitim ve tasarım sınıfı\" açıldı. 3D Matematik, 3D Coğrafya ve 3D Fen eğitimi verilecek olan sınıfta, 3 boyutlu eğitim seti ve yazıcılar aracılığıyla öğrenciler müfredat konularını somut bir biçimde öğrenme fırsatı yakalayacak. Hayırseverlerin desteği ile açılan sınıfta, aynı zamanda öğrencilerin ilgisinin arttırılarak konuların daha iyi anlaşılmasını amaçlanıyor. 3 boyutlu eğitim ve tasarım sınıfını tanıtmak için okul bünyesinde gerçekleştirilen açılışa, Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, hayırseverler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise programa katılamadığı için Aliağa Ortaokulu’na tebrik mesajını iletti.

KONUNUN DERİNLİKLERİNE İNME FIRSATI BULUYORLAR

Eğitim Öğretim olanaklarını üst düzeye çıkarmak için okul hedeflerinden biri olan 3 boyutlu eğitim ve tasarım sınıfını oluşturduklarını dile getiren Okul Müdürü Leyla Dokuzoğlu, şunları söyledi:

\"Biz eğitimcilerin görevi, ülkemizin hedefleri doğrultusunda çocuklarımızı son teknoloji ile donatılmış bir şekilde yarına hazırlamak olmalıdır. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri, yenilikleri izlemek ve ülkemizin gelişmesine katkı sunmak hatta belirleyici olmak eğitim kurumumuzun vizyonudur. 30 kişilik 3D eğitim sınıfımızın çocuklarımızın üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu gözlemledik. Çocuklarımız pür dikkat dersi dinliyor ve odaklanıyor. 20 şubede bir sınıf yeterli değil ancak bu bizim için bir adım oldu bundan sonraki süreçte sayıyı çoğaltmayı planlıyoruz. 3 boyutlu, projeksiyon, gözlüklerimiz ve yazıcılarımız ile çocuklar konunun derinliklerine girme fırsatı buluyorlar. Soyut olarak düşünemeyecekleri dersi somut olarak dinleyebiliyorlar. İskelet yapısı ve parçaları gibi görmelerinin normalde mümkün olmadığı sistemleri görüyorlar. Aynı zamanda İngilizce ve Almanca eğitim veren okulumuzda bir dil laboratuvar açmak için de çalışmalar yapıyoruz. Hayırseverlerimiz, okulumuza katkıda bulunarak geleceğimize yatırım yaptılar. Ülkemizi emanet edeceğimiz pırıl pırıl çocuklarımızın, daha iyi donanıma sahip olmaları için, bizler elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.\"

Aliağa Ortaokulu’nun çalışmasının diğer okullara da örnek olmasını dileyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan ise, \"Çocuklarımız ve gençlerimizin yaratıcı, yenilikçi özelliklere sahip bir nesil olması için 3D tasarım atölyesi oldukça önemli. Çocuklarımız yaparak yaşayarak öğrenme sürecini geliştirme fırsatı bulacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Açılıştan görüntüler

-3D sınıfından görüntüler

- Okul Müdürü Leyla Dokuzoğlu ile röp.

- Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan ile röp.

Haber: Hande NAYMAN – Kamera: Melis KARAKUZULU / İZMİR, (DHA)

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Belediye başkanından \'Makam Taksi\' uygulaması

TOKAT’ın Turhal ilçesi Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, mesai saatleri sonrası makam aracıyla vatandaşlara taksi hizmeti veriyor. Bu sayede konuştuğu vatandaşların memnuniyet ve şikayetlerini dinliyor.

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, belediyedeki mesaisi bittikten sonra makam aracının sürücü koltuğuna geçip duraklarda, pazarda veya alışverişten dönen vatandaşları evlerine bırakıyor. Başkanı sürücü koltuğunda gören vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşıyor.

Vatandaşlarla bu uygulama sayesinde sohbet etme fırsatı bulduğunu belirten Başkan Bekler \"Zaman zaman vatandaşlarımızla bir araya gelebilmek için makam arabasıyla vatandaşlarımı yollardan alıyorum ve gidecekleri yerlere götürüyorum. Vatandaşlarımız belediye başkanını makam koltuğunda değil de direksiyonun başında gördüğü zaman ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını söylüyorlar. Ben onları gidecekleri yere götürünceye kadar da onlara \'Belediye Başkanından memnun musunuz? Hükümetimizden memnun musunuz? Bir şikayetiniz var mı? Mahallenize hizmet geldi mi?\' şeklinde sorular soruyorum. Bu şekilde birinci elden vatandaşlarımızın hem memnuniyetlerini ölçmüş oluyoruz, hem de varsa bizimle ilgili şikayetleri onu da kendi kulaklarımızla duymuş oluyoruz\" dedi.

\'TALEPLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ\'

İnsanların görüş ve önerilerini direkt kendi ağızlarından duymanın farklı olduğunu ifade eden Bekler, \"Bizim gibi bu makamlarda bulunan insanlar bazen direkt vatandaşla temas kuramayabiliyor. Hep etrafındaki insanlar hizmetlerin iyi olanlarını belediye başkanına anlatıyorlar. Takdir ve teşekkürlerini sunuyorlar. Ancak vatandaşlar baş başa belediye başkanıyla kaldığı zaman hem şikayetlerini dile getirebiliyor, hem de taleplerini dile getirebiliyor. Biz bu talepleri değerlendireceğiz. Vatandaşlarımızın özel taleplerini de yerine getirmiş olacağız. Ben bu uygulamayı bundan sonra sık sık yapmaya devam edeceğim inşallah\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Başkan ve makam aracının görüntüsü

-Araçta vatandaşı taşıdığı anlar

-Konuşmaları

-Detaylar

Haber:Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)