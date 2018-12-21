DHA YURT BÜLTENİ -14

FETÖ şüphelilerinden F serisi dolar ele geçirildi

MUĞLA\'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün \'gaybubet\' olarak adlandırılan gizli evlerine yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde F serisi dolar çıktığı belirtildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY\'nin gaybubet evleri yapılanmasına yönelik olarak çeşitli illerdeki mahkemeler tarafından firari olarak aranan şüphelilerin kalabileceği değerlendirilen 16 adres tespit edildi. Bugün sabah saatlerinde Muğla ve ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Muğla, İzmir ve Denizli illerindeki soruşturmalar kapsamında aranan 13 FETÖ/PDY şüphelisi yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 17\'si F serisi olan 175 bin 273 dolar, 195 euro, 6 bin 880 lira, 2 Suudi Arabistan riyali ve 10 dirhem, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve sahte kimlik ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ele geçirilen paralardan görüntü

Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA, DHA)

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Ceylin Atik\'in öldürülmesi davasında sürpriz tanığı, kızı yalanladı

İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, parka oynamaya gittikten sonra kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik\'in 3 gün sonra komşusunun evinde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davada tutuklu sanıklar Serkan Türkmen (37) ve eşi Şükriye Türkmen (30) ile onun halası tukusuz sanık Raziye Ö.\'nün (62) yargılanmasına devam edildi. Geçen duruşmada tanık olarak dinlenen Kemal Çeneli\'nin \"Kızım, sanıklar Şükriye Türkmen ve Serkan Türkmen\'i olay günü bir sandığı evlerinin bodrum katına indirip, çıkartırken görmüş\" ifadesini kızı Sinem Yavaş yalanlayıp, \"Keşke babamın dediği gibi, görmüş olsaydım da gelip burada anlatsaydım. Babamın böyle bir beyanda bulunma sebebini anlayamadım\" dedi. Mahkeme heyeti, tanık Çeneli hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve tutuklu iki sanığın bir sonraki duruşmaya getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Ödemiş 50\'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Atik, 10 Haziran 2017 tarihinde, arkadaşlarıyla oynamak için Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki evlerinin önündeki Kazım Karabekir Parkı\'na gitti. Ceylin\'in uzun süre ortalıkta görünmemesi ve eve dönmemesi üzerine merak eden dedesi Mustafa ile babaannesi Ülkü Atik, arkadaşlarına sormalarına, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen torunlarını bulamadı. Bunun üzerine Ceylin Atik\'in yakınları, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları sosyal medyadan da Ceylin\'in fotoğraflarını paylaşarak, bulunması için yardım istedi. Dede Mustafa Atik\'in cep telefonuna, \'Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz\' yazılı mesaj gelmesiyle, anne ve babası ayrı yaşadığı için dedesi ve babaannesiyle kalan Ceylin Atik\'in kaçırıldığı anlaşıldı. Polis, dede Atik\'e gelen mesajdan yola çıkarak, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat çalışmasıyla Ceylin\'in, en son parkın yakınındaki Şengül Sokak\'ta bulunan apartmanın 4\'üncü katında oturan komşuları oto tamircisi Serkan ve eşi Şükriye Türkmen\'in evinde su içerken görüldüğünü belirlendi. Polisin operasyonuyla Serkan ile Şükriye Türkmen ve onun halası Raziye Ö. yakalanıp, gözaltına alındı. Küçük kızın cansız bedeni de Türkmen çiftinin evinde bulundu. Olay sonrası tutuklanan Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen hakkında, \'çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, tutuksuz sanık Raziye Ö. hakkında ise \'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme\' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Raziye Ö. duruşmaya gelmezken, tarafların avukatları, öldürülen Ceylin Atik\'in babası Murat Atik, dedesi Mustafa Atik ve babaannesi Ülkü Atik ile yakınları hazır bulundu.

BABASININ İFADESİNİ YALANLADI

Duruşmada ilk olarak daha önce tanık olarak dinlenen komşusu Kemal Çeneli\'nin ifadesinde söyledikleri, kızı Sinem Yavaş\'a soruldu. Yavaş ifadesinde, babasının \'Kızım sanıklar Şükriye Türkmen ve Serkan Türkmen\'i olay günü bir sandığı evlerinin bodrum katına indirip çıkartırken görmüş\' yönündeki ifadesinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Dava kapsamında geçen 30 Mart\'taki duruşmada ifade veren ve aynı sözleri son duruşmada da yineleyen Yavaş, olayın yaşandığı dönem binadan kötü kokular geldiğini fark ettiğini belirtip, \"Türkmen çiftinin herhangi bir sandığı bodruma indirip çıkardığını görmedim. Sandığın bodruma indirilip, çıkarıldığını babamın gazetelerde çıkan ifadelerinden okudum. Keşke babamın dediği gibi, görmüş olsaydım da gelip burada anlatsaydım. Babamın böyle bir beyanda bulunma sebebini anlayamadım. Böyle bir durum olsa, eşim \'Anlatma\' dese bile boşanır, gelir yine anlatırdım\" dedi.

Bu esnada sanık Serkan Türkmen, SEGBİS\'ten \"Suçsuz bir insanı yakmaya çalışıyorlar\" diye seslendi. Atik Ailesi\'nin avukatlarından Gürol Uyan da araya girerek, \"Bu sandığın bodruma indirilip çıkarılmasının görülmesi esasa etki etmez. Biz gerçeği aramak adına hareket ediyoruz\" diye karşılık verdi.

Mahkeme başkanının, babası Kemal Çeneli\'nin \'Sanık Serkan Türkmen\'in yanında çalışan oğlumun geçirdiği iş kazası sonucu aldığı 125 bin TL\'lik tazminatın çalınmasının da bu olayla ve Serkan Türkmen ile alakası var\' yönündeki ifadesini hatırlatıp, aralarında bir husumet olup olmadığının sorulması üzerine Yavaş, \"Böyle bir konuyla ilgili bilgim yok. Sadece annemin, Şükriye Türkmen\'e, para çalınmadan önce yerini söylediğini biliyorum\" diye yanıt verdi.

\"SEGBİS ARACILIĞI İLE KENDİMİ İFADE EDEMİYORUM\"

Tutuklu sanık Serkan Türkmen de ifadesinde, \"SEGBİS aracılığıyla kendimi ifade edemiyorum. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Suçsuz yere buradayım. Esas hakkındaki savunmamı yapmak istiyorum. Yemin ederim ki olayla ilgim yok. Ben de eşimin neden Ceylin\'i öldürdüğünü merak ediyorum. Ben Ceylin\'in dedesi Mustafa Atik\'e \'Polise haber vermeyin. Polisi ararsanız torunuzu bir daha göremezsiniz\' mesajı atıldığı saatte iş yerindeydim\" dedi.

Diğer tutuklu sanık Şükriye Türkmen de cezasına razı olduğunu belirtip, \"En ağır cezayı verin bana. Ama ben bu işi eşim Serkan Türkmen ile birlikte yaptım. Serkan\'ın zorlamasıyla oldu. Bana, \'Borcum var. Para isteyip, çocuğu boğacağız\' dedi. Suçu tek başıma işlemedim\" dedi. Şükriye Türkmen, tutuksuz olarak yargılanan halası Raziye Ö.\'nün kesinlikle olayla ilgisinin olmadığını da söyledi.

EN AĞIR BİÇİMDE CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ

Öldürülen Ceylin Atik\'in dedesi Mustafa Atik ifadesinde, \"Her şey meydanda, devletime güveniyorum\" derken, babası Murat Atik de \"İçimiz yanıyor, en ağır cezayı alsınlar\" diye konuştu. Babaanne Ülkü Atik de ifadesinde sanıkların en ağır biçimde cezalandırılmasını istedi. Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ise toplumda infial uyandıran bu davada sanıkların bizzat mahkemeye getirilmesinin güvenlik açısından da sıkıntı yaratabileceğine dikkati çekip, bunun yargılama sürecinin uzaması adına kötü niyetli bir istek olduğunu söyleyip, reddedilmesini talep etti. Savcı mütalaasında sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına, savunmalarını SEGBİS ile değil bizzat mahkeme huzurunda yapmalarına ve daha önce tanık olarak dinlenen Kemal Çeneli\'nin ifadesinde yalan beyanda bulunması nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Adliye binasının dışardan görüntüsü

-Ceylin Atik\'in dedesi Mustafa Atik\'in görüntüsü

-Mustafa Atik\'in avukatı Gürol Uyan\'ın duruşma çıkışında görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

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Motosikletli polise çarpan zanlılar yakalandı

MERSİN\'de, kasa hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanan ve kaçarken çarptığı motosikletli polisin yaralanmasına neden olan 2 şüpheli yakalandı.

19 Aralık akşamı, plakası başka araca ait olduğu belirlenen hafif ticari araçla, Gaziantep\'ten Mersin\'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir işyerine gelen 2 kişi, işyerine girip içerideki para kasasını açmak istedi. Zanlılar bu sırada devriye gezen polisler tarafından fark edildi. Destek kuvvetlerin de gelmesiyle polis ekibi ile araçlarına binerek kaçmak isteyen zanlılar arasında sokak aralarında kovalamaca yaşandı. Bu esnada şüpheliler motosikletli yunus polisine çarptı. Kaza sonucu hafif yaralanan polis memuru, hastanede tedavi altına alındı.

Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından araçtaki sürücü Osman K. ile Servet S. gözaltına alındı. Kaçışları sırasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, emniyete götürülen Servet S. ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kendisini görüntüleyen gazetecilere yüzünü göstermemek için büyük çaba gösteren Servet S. sorulara yanıt vermedi.

Görüntü Dökümü

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- Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri

- Emniyet Müdürlüğü\'nün genel görüntüsü

- Müdürlük girişi ve tabelasından görüntüler

- Zanlının emniyetten çıkarılması ve polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının emniyetten ayrılması

SÜRE: 01\'45\" BOYUT: 189 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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Doğu\'da görev yapan askerler için örgü örüyorlar

TOKATLI kadınlar, belediyenin kültür ve sanat merkezlerinde, Doğu Anadolu Bölgesi\'nde görev yapan askerler için atkı, bere ve boyunluk örmeye başladı. Kadınların 1 haftada bitireceği ürünler, askerlere ulaştırılacak.

Tokat Belediyesi\'nce kentin farklı noktalarında hizmete açılan özel kültür ve sanat merkezlerindeki kadınlar, Doğu Anadolu Bölgesi\'nde görev yapan askerler için seferber oldu. Tokatlı kadınlar, askerlere ulaştırılmak üzere kazak, atkı, bere ve boyunluk örmeye başladı. Yaklaşık 150 kadının 1 haftada öreceği atkı, bere ve boyunluklar sınırda görevli askerlere ulaştırılacak.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, geçen yılki uygulamanın kadınların isteğiyle tekrar başlatıldığını belirterek, \"Büyük bir heyecanla aşkla şevkle değerli bacılarımız yine askerimize manevi destek olsun diye örgü örüyorlar. Onlara boyunluk örüyorlar ve 2 gündür bu çalışma devam ediyor. 5 gün daha devam edeceğiz. 7 gün boyunca yapılacak çalışmalarla 3 bin adet malzemeyi inşallah sınırdaki askerimize, karakollarımıza teslim edeceğiz. Tokat\'taki teyzelerinden, ablalarından, kardeşlerinden gelen manevi değeri çok yüksek bu örgü malzemeleri inanıyorum ki onlara o soğukta sıcacık bir sevinç olacak\" dedi.

Oğlu Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçesinde uzman çavuş olarak görev yapan Nazan Sert, Mehmetçikler için bunları yaptıklarını belirterek, \"Oğlum 1 aylığına doğuya gitti. Onlara maddi- manevi destek olmak, onların yanında olduklarımızı belirtmek amacıyla bu şekilde bir desteğimiz olsun istedik. 50 tane kadar da Ağrı\'ya oğluma bunlardan gidecek\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Hanımlar Kültür merkezinden görüntüler

-Örgü ören kadınlar

-Başkan Eroğlu\'nun açıklaması

-Asker annesinin konuşması

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

(588 mb)

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Kullanılmayan kilimler çanta ve cüzdan oldu

Kayseri’de kullanılmayan eski kilimler çanta ve cüzdan oldu. Şık tasarımları ile dikkat çeken çanta ve cüzdanlar eskiye özlem duyanlardan ilgi görüyor.

Kayseri’de hizmet veren bir iş yeri, eski kilim ve halıları çanta ve cüzdan haline dönüştürerek, vatandaşın beğenisine sunuyor. Artık kullanılamaz hale gelen kilimlerin bu yolla yeniden hayata ve ekonomiye kazandırıldığını ifade eden iş yeri sahibi Furkan Duman (23), ailece dedesinden devraldıkları mesleği zamanın koşullarına da uyarlayarak sürdürdüklerini belirtti.

Aile olarak yaklaşık 50 yıldır bu alanda hizmet verdiklerini ifade eden Duman, “Eski kullanılmayan, çok zarar gören halıları atmak yerine bu şekilde değerlendiriyoruz. Ortaya şık çantalar ve cüzdanlar çıktı. Görenlerin ilgisini çekiyor. Eskiye özlem duyanlar özellikle kilim parçalarından yaptığımız bu ürünlere ilgi gösteriyor. Biz de bu sayede kullanılmayacak durumda olan kilimleri yeniden geri dönüşümle değerlendiriyoruz. Atmak yerine günün koşullarına uygun ürünler ortaya çıkarıyoruz. Zaten şu günlerde eskiye özlem var, bu özlemi duyanlar ilgi gösteriyorö dedi. Diğer yandan şık modelleri ile de dikkat çeken kilim cüzdanlar 12 TL’den, büyük boy çantalar 80, küçük boy çantalar ise 50 TL’den satışa sunuluyor.

Görüntü dökümü:,

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-Çanta ve cüzdanlardan görüntü

-Kilimlerden görüntü

-Esnaf Furkan Duman ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA)

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Çorlu cezaevinde yangın tatbikatı

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde 70 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu K tipi cezaevinde \'isyan ve yangın\' tatbikatı düzenlendi.

Çorlu K Tipi Cezaevi’nde olası bir isyanın bastırılması ve çıkabilecek yangınlara yönelik cezaevi yönetimi tarafından tatbikat düzenlendi. Cezaevi Cumhuriyet savcısının isyan alarmı vermesinin ardından cezaevine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Tatbikat gereği, itfaiye ekipleri, güvenlik güçlerinin desteği ile isyan çıkan bir koğuşa müdahale etti ve çıkan yangını söndürdü. Cezaevi yetkilileri, 5 dakika içinde itfaiye, polis ve ambulansların cezaevine geldiğini belirterek, yapılan tatbikatın başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Görüntü Dökümü:

-İtfaiye görüntüsü

-Ambulans görüntüsü

-Cezaevi tabelası

-Jandarma ve polis aracı

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-



