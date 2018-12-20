DHA YURT BÜLTENİ-14

ABD\'nin askerlerini çekme kararı teröristlerin paniğini artırdı (EK)

1)MİNİBÜSLE TERÖRİST, KAMYONLA MALZEME TAŞIDILAR

Gaziantep\'in Karkamış ilçesinin karşısında yer alan Fırat\'ın doğusundaki Ayn el-Arab kentinin Zor Mağar bölgesinde bulunan gözetleme kulelerinde, hareketlilik olduğu gözlendi. Terör örgütü mensuplarının gözetlemede kullandığı kulelerin olduğu bölgeye, minibüsle teröristler getirildi. Minibüsün götürülmesinden kısa süre sonra bölgeye, bu kez de kasası brandayla kapalı kamyon getirildi. Sayıları zaman zaman 10\'a çıkan teröristlerin, kamyonun kasasından aldıkları malzemeleri kuleye götürdükleri anlar ise görüntülendi. Malzemelerin taşındığı anlarda teröristlerden bazılarının, mevzilerden Türkiye tarafını gözetlediği görüldü.

Görüntü Dökümü

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- Teröristlere ait gözetleme kulesindeki hareketlilik

- Minibüsün gelmesi

- Kamyondan malzeme taşınması

- Teröristlerin hendekteki dolaşması

( Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Eser PAZARBAŞI - Erdal KATIRANCI- KARKAMIŞ-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:470 MB

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2)ERTUĞRUL ÖZKÖK\'ÜN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

HÜRRİYET Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök\'ün annesi Hafize Özkök, palyatif bakım gördüğü Urla Devlet Hastanesi\'nde 90 yaşında hayatını kaybetti. Özkök\'ün cenazesi, Alsancak Hocazade Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Camide taziyeleri kabul eden Ertuğrul Özkük, anne acısının başka bir şey olduğunu söyledi.

Dün (Çarşamba) hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök\'ün annesi Hafize Özkök (90) için Alsancak Hocazade Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Ertuğrul Özkök ve eşi Tansu Özkök ile Hafize Özkök\'ün kız kardeşleri Serpil Güngör, Sıdıka Sarıhanlıoğlu, Sema Aksoy, Nazire Sağlam, taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, AK Parti\'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Narlıdere Belediye Başkanı Abdul Batur, Seferihasar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül\'ün yanı sıra siyaset, iş ve basın camiasının tanınmış isimleri katıldı. Tören öncesi Nihat Zeybekci ve Ertuğrul Özkük, bir süre sohbet etti. Daha sonra cenaze namazı kılındı, helallik alındı.

\'ANNE ACISI BAŞKA BİR ŞEY\'

Ertuğrul Özkök, anne kaybetmenin başka bir şey olduğunu belirterek, \"Bir zamanlar bana \'İnsanın babasını kaybetmesinin yaşı yoktur\' demişlerdi. Doğru bir şey ama anne kaybettiğinde hiç yokmuş. Anne başka bir şey. Anneler böyle. Anneler, babalar geliyor, gidiyor\" dedi. Tek tesellisinin, annesinin evlat acısı görmemesi olduğunu ifade eden Özkök, ölümlerin sıralı yaşandığını belirtti. Annesinin iyi bir insan olarak yaşadığını ve iyi bir insan olarak da öldüğünü söyleyen Ertuğrul Özkök, \"5 çocuğuna çok iyi baktı. Minnet, şükran ve sevgi doluyuz. Anne acısı başka bir şey\" dedi. Cenaze töreninin ardından, Hafize Özkök\'ün cenazesi, Bornova Eski Mezarlık\'ta, 10 yıl önce hayatını kaybeden eşi Şükrü Özkük\'ün yanına defnedildi.

Görüntü Dökümü

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-Alsancak Hocazade Camii\'ndeki cenaze törenden görüntü

-Ertuğrul Özkök\'ün taziyeleri kabul etmesi

-Cenaze namazından görüntü

-Ertuğrul Özkük\'ün konuşması.

-Genel ve detay görüntü

Haber-kamera: Umut KARAKOYUN-Tekin GÜRBULAK-Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, (DHA)

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3)AKSEKİ\'DE YANAN EV ÇÖKTÜ, AĞILDAKİ 20 HAYVAN TELEF OLDU

ANTALYA\'nın Akseki ilçesinde iki katlı ahşap ev çıkan yangında çökerek kullanılamaz hale gelirken, alt kattaki ağılda 20 küçükbaş hayvan telef oldu. Akseki\'ye bağlı Dikmen Mahallesi\'nde hayvancılık yapan İsmet Yılmaz\'a (61) ait yaklaşık 400 yıllık olduğu belirtilen iki katlı düğmeli evde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İsmet Yılmaz, evin alt katında bulunan ağıldaki hayvanların bir bölümünü çıkarmayı başarırken, çevredekiler durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi. Ev yangın nedeniyle çökerken, yangın yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınabildi. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen evin alt katındaki ağılda bulunan 20 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Yanan evden görüntü

- Kurtarılan küçükbaş hayvanlar detay

- Olay yerinden görüntü

HABER- KAMERA: Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA

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4)BAŞKAN TÜREL: ANTALYA\'NIN BİR YILLIK ORTALAMASININ YÜZDE 80\'İ BİR SAATTE YAĞDI

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kemer\'de su taşkınlarının yaşandığı 16 Aralık\'ta metrekareye 683 kilogram yağış düştüğünü belirterek, \"Antalya\'nın bir yıllık yağış ortalamasının yüzde 80\'i bir saatte, bu bölgeye yağış olarak geldi\" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 16 Aralık\'ta sağanak sonrası su taşkınlarından zarar gören Kemer\'e bağlı Kuzdere Mahallesi\'ni ziyaret etti. Bölgede incelemeler yaparak vatandaşla görüşen Başkan Türel, yaşanan su taşkınından 26 ailenin etkilendiğini ve bu ailelere yardımın en hızlı şekilde yapıldığını söyledi. Başkan Türel ayrıca Kemer\'in 16 Aralık akşamı yağan sağanak yağmurda sadece 1 saat içerisinde Antalya\'nın yıllık yağış ortalamasını neredeyse yakaladığını kaydetti.

\'FEVKALADE YOĞUN BİR YAĞIŞTI\'

Başkan Menderes Türel, \"Antalya\'nın bir yıllık yağış ortalamasının yüzde 80\'i bir saatte, bu bölgeye yağış olarak geldi. 683 kilogram metrekareye bir yağış düştü ki Antalya\'nın aşağı yukarı 780\'ler civarında bir kilogram olarak metrekareye senelik yağış aldığını biliyoruz. Yani bir senede aldığı yağışı, Antalya\'nın ortalama yağışının son 100 sene rakamlarına baktığımızda bunun yüzde 80\'i aşağı yukarı buraya bir saatte yağış olarak geldi. Tabii bu muhteşem bir yağıştı. Fevkalade yoğun bir yağıştı. Dolayısıyla tabii her şeye rağmen bölgede can kaybının olmaması bizim için meselenin en sevindirici tarafıydı\" dedi.

\'DERHAL YARALARI SARMAYA ÇALIŞTIK\'

Bölgede çok önemli oranda mal kaybı oluşmadığını vurgulayan Başkan Türel, \"26 ailemize ev eşyası yardımında bulunduk. 14 ailemize de ağır hasar gören evleri için nakdi yardımda bulunduk 1500 lira bir bedel olarak. Dolayısıyla ekiplerimiz zaten çok hızlı şekilde bölge halkının emrindeydi. Derhal yaraları sarmaya çalıştık. Buradaki köprü biliyorsunuz üzeri rüsumatla dolduğu için köprünün üzerinden yağmur suyu geçerek bu köprüyü kullanılamaz hale getirdi. Bu köprünün de bugün itibariyle trafik akışını sağladık. Asfalt çalışmaları, taş tahkimat çalışmaları devam edecek ama şu anda güvenli olarak köprüden geçiş mümkün. Onun da zemini oturduktan sonra, zeminle ilgili çalışmaları tamamladıktan sonra asfaltını kısa sürede tamamlayacağız. Ama şu anda hayatın normal akışını sağlayacak bir durum söz konusu. Geçmiş olsun diyelim. Allah daha beter afetinden muhafaza etsin hepimizi\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Yıkılan Kesmeboğazı köprüsü yapım çalışması detaylar

- Başkan Türel ve beraberindeki heyet ile çalışmaları denetlemesi

- Çalışmadan detay

- Başkan Türel açıklama

- Başkan Türel\'in incelmeleri detay

318 MB /// 02.50\"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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5)EMEKLİ OTOBÜS ŞOFÖRÜ, OTOBÜSTE YAŞAMINI YİTİRDİ

Bursa\'da yaşayan ve otobüs şoförlüğünden emekli olan Ahmet Darendeli (64), memleketi Kahramanmaraş\'a gitmek için bindiği yolcu otobüsünde hayatını kaybetti.

Bursa\'da yaşayan Ahmet Darendeli, dün saat 17.30\'da memleketi Kahramanmaraş\'a gitmek için bir yolcu otobüsüne bindi. Sabah saat 08.00\'de Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali\'ne giren otobüsteki yolcular indi. Ancak Darendeli inmedi. Otobüs şoförü Ahmet Darendeli\'yi kontrol ettiğinde hareket etmediğini gördü. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Terminale gelen sağlık ekipleri, Darendeli\'nin hayatını kaybettiğni belirledi. Uzun yol otobüs şoförlüğünden emekli olduğu öğrenilen Darendeli\'nin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Yolcu otobüsü

- Otobüs etrafındaki kalabalık

- Otobüsteki polisler

- Cenaze aracın

- Tabutun indirilmesi

- Cesedin indirilmesi

- Tabuta konulması

- Tabutun cenaze aracına konulması

- Ahmet Darendeli\'nin sağlık fotosu

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 250 MB



