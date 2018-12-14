DHA YURT BÜLTENİ -14

Tunceli\'de, mağarada saklanan PKK\'lı teröristlere operasyon

TUNCELİ ile Ovacık ilçesi arasındaki sarp ve kayalık alanda bulunan mağarada saklandıkları belirlenen ve 6 kişi oldukları tahmin edilen terör örgütü PKK mensupları, güvenlik güçlerinin \"Teslim ol\" çağrısına ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin olduğu çatışma nedeniyle bölgeye, takviye birlikler gönderildi.

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında kalan sarp ve kayalık alanda faaliyet yürüten güvenlik güçleri, mağarada 6 kişi oldukları tahmin edilen PKK\'lı terörist grubunun saklandığını belirledi. Güvenlik güçlerinin \"Teslim ol\" çağrısında bulunduğu teröristler, ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada Özel Hareket ekipleri, bazı teröristleri etkisiz hale getirdi. Terör örgütü PKK\'nın sözde \'üst düzey sorumlusu\'nun da saklandığı belirtilen mağaranın çevresi, karadan ve havadan takviye olarak gönderilen birliklerle kuşatıldı. Operasyonun sürdürüldüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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- Bölgeye sevk edilen helikopterler

- Karlı ve sisli alanın uzaktan görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR-TUNCELİ-DHA

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Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için mevlid okundu

RİZE\'de, polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu\'nun silahlı saldırısı sonucu şehit olan ve Mersin\'de toprağa verilen Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi (46) için mevlid okundu.

Verdi\'nin merkez Mezitli ilçesi Menderes mahallesindeki babaevinde okutulan mevlide, şehidin eşi Leyla, kızı İrem Almira, annesi Nuran, babası Ertuğrul, kardeşleri Ertunç ve Volkan Verdi başta olmak üzere; Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkan Burhanettin Kocamaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, il protokolünün diğer üyeleri, çok sayıda polis, asker ve vatandaş katıldı.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin baba evinden görüntüler

- Katılan vatandaş ve polislerin görüntüleri

- Dua edilmesinden genel görüntü

- Baba Ertuğrul Verdi\'nin detay görüntüsü

- Vatandaşların görüntüleri

SÜRE: 01\'19\" BOYUT: 143 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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Şehit polisin oğlu, acı haberi birliğinde almış (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Mersin\'de meydana gelen trafik kazasında şehit olan Kıdemli Başpolis Turhan Kara (54) için, Muğdat Cami\'nde tören düzenlendi. Törene şehidin eşi Rahime, çocukları Onur, Halil Uğur ve yakınları başta olmak üzere, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile kent protokolü katıldı. Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Mezitli Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin camiye getirilmesi

- Naaşın genel görüntüsü

- Şehidin fotoğrafından detay görüntü

- Çocukların annelerini teselli etmesinden genel ve detay görüntüler

- Cenaze namazından görüntüler

- Çocukların namaz sırasında görüntüsü

- Naaşın omuzda taşınması

- Naaşın cenaze aracına konulması

- Cenaze aracının geçişi

- Şehidin oğlu Halil Uğur\'un detay görüntüsü

SÜRE: 02\'28\" BOYUT: 263 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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Otomobilinde ölü bulunan Emniyet Müdürü Yardımcısı, toprağa verildi

ANTALYA\'da otomobilinde ölü bulunan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan\'ın (47) cenazesi memleketi Konya\'nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi.

Kepez ilçesi Varyant seyir terasında, dün saat 09.00 sıralarında, otomobilde hareketsiz duran kişiyi fark edenler, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, araçtaki kişinin Antalya Emniyet Müdür Yardımcı Ali Karaaslan olduğunu saptadı. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ali Karaaslan\'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tabancasıyla kalbine ateş ederek intihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Karaaslan\'ın, eşini bir süre önce kanserden kaybettiği belirtildi. 2 çocuk babası Karaarslan\'ın cenazesi, helallik alınmak için bugün ilk olarak memleketi Konya\'nın Akşehir ilçesi Doğrugöz Mahallesi\'nde baba evine getirildi. Baba Ömer Faruk Karaaslan ve anne Emine Karaaslan güçlükle ayakta durabildi. Karaaslan\'ın cenazesi daha sonra Merkez Camii\'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, emniyet mensupları, ailesi ve yakınları katıldı. Cuma namazı sonrası Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş\'ın, kıldırdığı cenaze namazının ardından Karaaslan\'ın cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

(Görüntü Dökümü

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- Cenaze namazından detay

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ / AKŞEHİR - KONYA (DHA)

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İntihar girişimini izlerken canlı yayın yaptılar

Kahramanmaraş\'ta intihar etmek için iş merkezinin 3\'üncü katındaki terasına çıkan kişi, polis tarafından ikna edildi. Çevredekiler ise intihar girişimini cep telefonuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

Olay, öğle saatlerinde Trabzon Bulvarı\'ndaki iş merkezinde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, iş merkezinin 3\'üncü katındaki terasa çıkarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yere hava yastığı açarken, polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayı gören bazı kişiler ise cep telefonlarını çıkarıp video ve fotoğraf çekmeye başladı. İçlerinden bazıları da sosyal medya hesabından intihar girişimini canlı yayınladı. Polis, kalabalığı uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Güler intihar etmek isteyen kişinin yanına çıkarak vazgeçirmeye çalıştı. Güler\'in yaklaşık 20 dakikalık çabasının ardından, yaşamına son vermek isteyen kişi ikna olarak polis tarafından emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplanan kalabalık

- Cep telefonuyla canlı yayın yapanlar

- Cep telefonuyla video çekenler

- Ekiplerin gelişi

- Vatandaşın intihar eden kişiyle konuşması

- İntihara teşebbüs eden kişi

- Hava yastığı açılması

- İntihardan vazgeçmesi

- İş merkezinden indirilmesi

- Polis otosuna bindirilmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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