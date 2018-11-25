DHA YURT BÜLTENİ-14

MOTOSİKLET YOLUN KARŞISINA GEÇENLERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışanların arasına daldı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, D-655 Karayolu Beyciler Sapağı mevkiinde meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan 26 yaşındaki Müslüm Kuru idaresindeki plakasız motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan Burakcan Hamarat, 5 yaşındaki Gizem Kıdış ve annesi 42 yaşındaki Keziban Kıdış\'a çarptı. Motosikletten savrulan Müslüm Kuru başına refüje çarptı. Ağır yaralanan Müslüm Kuru 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi\'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 3 kişi ise Düzce Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntü

Polis ekiplerinin görüntüsü

Motosiklet sürücüsünden görüntü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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ŞARJDA BIRAKILAN CEP TELEFONU İŞ YERİNİ YAKTI

KARABÜK,(DHA) – KARABÜK’te, şarjda bırakılan cep telefonu bomba gibi patladı. Patlamanın ardından çıkan yangını iş yeri sahibi ve esnaflar söndürdü.

Cumhuriyet Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde bulunan iş yerinde elektrik malzemeleri satışı tapan Lütfullah Karagül(30), cep telefonunu şarjda bırakarak yan taraftaki kahvehaneye gitti. Bir süre sonra patlamayla birlikte iş yerinde yangın çıktı. Karagül ve esnaf arkadaşları, yangın tüpleriyle müdahale ettikleri alevleri söndürdü. İş yerinde maddi hasar oluştu. Yangın anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Lütfullah Karagöl, ’’Cep telefonum şarjdaydı. Yüzde 100 telefondan çıktı yangın. Dükkana girdiğimde bir anda alev çarpıyordu. Arkadaşlar yardım etti ve yangını söndürdük’’ dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Alevlerin yükselmesi, çevredekilerin koşturması ve yangını söndürmesi(Güvenlik kamerası)

-Yanan dükkandan görüntü

-Yangına sebep olan cep telefonu ve şarj aleti

-Lütfullah Karagül röp

Süre:(02.25) Boyutu:(268 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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NUSAYBİN, 10 DAKİKALIK DOLU YAĞIŞINA TESLİM OLDU

MARDİN’in Nusaybin ilçesinde akşam saatlerinde yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı nedeniyle birçok ev ve işlerinin bodrum katını su bastı.

Nusaybin ilçesinde akşam saat 17.30 sıralarında başlayan 10 dakika süren dolu ve ardından sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezindeki bir çok sokak ve cadde yağış nedeniyle su altında kaldı. Kentte birçok evin bodrum katı ve bahçeleri ise sel suları bastı. Yeşilkent mahallesi Sülün sokakta oturan Mehmet Çakır, her yağmurda evlerinin sular altında kaldığını belirterek, \"Her yağmurda evimizin giriş katı, sel suları altında kalıyor. Bu yüzden MARSU yetkililerine durumu açıklayıcı dilekçe verdim. Ancak hiç kimse gelip bu sokağın gider borusunu düzeltmedi\" diye tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

Yağan dolu yağışı evin damına yağarken,

Yıldırımların gök yüzünü aydınlatması,

Sokakta dolu yağışı etkisi gözükürken,

Dolu kar gibi yüzeyi tutması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)-

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 251.70 MB

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TEKİRDAĞ\'DA BEDAVA BALIK İZDİHAMI

TEKİRDAĞ Tarım İl Müdürlüğü, Süleymanpaşa sahilinde \'hafta iki gün balık yiyin\' sloganıyla ızgaralar kurup ücretsiz balık dağıtırken, balık almak isteyenler arasında izdiham çıktı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce balık yemeye teşvik etmek amacıyla Süleymanpaşa İlçesi sahil alanda bedava balık ekmek dağıtıldı. Balık ekmeğin bedava dağıtılacağını duyan vatandaşlar saatler öncesinden ızgaralar önünde sıraya girdi. Balıkçı İskelesi’nde bulunan eski liman önünde gerçekleştirilen program kapsamında İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Tarım müdürü Zekeriya Sarıkoca ve İl müdürlüğü yetkilileri pişirilen balıkları vatandaşlara dağıttı. Uzun kuyrukların oluştuğu balık ekmek sırasında, vatandaşlar arasında zaman zaman arbede yaşanırken, pişirdikleri balıkları dağıtan görevliler de zor anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü:

-Sahilde sıraya giren vatandaşlar

-Oluşan balık ekmek kuyruğu

-Izgarada pişen balıklar

-Emniyet ve Tarım il müdürünün balık pişirmesi ve dağıtması

-Yaşanan arbede

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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