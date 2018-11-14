DHA YURT BÜLTENİ-14

1)ARDAHAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

METEOROLOJİNİN Doğu Anadolu Bölgesi\'nde öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının olacağını söylediği Ardahan beyazü büründü. Tipi şeklinde yağan kar yağışı kent merkezi ve köylerde etkili oldu. Sokakta kara yakalanan vatandaşlar kardan adama döndü. Yoğun kar yağışı nedeniyle karayolu ulaşımında aksamalar yaşandı.

Görüntü Dökümü

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-Ardahan Üniversitesi kampüsünden kar görüntüleri

-Öğrencilerden görüntü

-Röportajlar

-Genel detay

(Haber-Kamera –Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

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2)FRENİ BOŞALAN KAMYONET EVE GİRDİ, ÜZERİNE DUVAR YIKILAN KADIN YARALI



ZONGULDAK\'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde, park halindeyken freni boşalan kamyonet, yol kenarındaki evin salon duvarını yıkarak, içeri girdi. Salonda otururken, yıkılan duvarın altında kalan Nuran Altunay (45) yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Kırımsa Mahallesi Karaelmas Sokak’ta meydana geldi. Adem Çolak\'ın (34) yokuşta park ettiği 67 ED 825 plakalı kamyonet, iddiaya göre, hareket etmeye başladı. Freninin boşaldığı tespit edilen kamyonet, yol kenarındaki tek katlı evin salon duvarını yıkarak, içeri girdi. Salonda otururken, yıkılan duvarın altında kalan Nuran Altunay, yaralandı, eşi İsmail Altunay (45) ise kazadan yara almadan kurtuldu. Sol ayağından yaralanan Altunay, komşuları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Nuran Altunay\'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazadan şans eseri kurtulduklarını belirten İsmail Altunay, \"Eşim salonda oturuyordu. Duvar üzerine yıkıldı, altında kaldı. Durumu iyi, sadece sol ayağında biraz sıkıntı vardı. Hastaneye gönderdik\" dedi.

Polis, kamyoneti kullanan Adem Çolak\'ı ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Eve giren kamyonet

-Evden detaylar

-Ev sahibi ile röp.

Süre: (1.48) Boyut: (202 MB)

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)

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3)ÖZERSAY: KIBRISLI TÜRKLER, KENDİLERİNİ YÖNETME MÜCADELESİNİ DEVAM ETTİRECEK

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkede 35 senede ekonomik ve sosyal alan ile devletin gerçek hizmet sunması konusunda sıkıntılar olmasına rağmen kamu otoritesi bulunduğunu vurguladı. Özersay, \"Kıbrıs\'ta ister çözüm olsun ister çözümsüzlük sıkıntısı devam etsin; Kıbrıslı Türkler, kendi iradeleriyle kendi kendilerini yönetme mücadelesini devam ettireceklerdir\" dedi.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, ülkenin 15 Kasım\'daki 35\'inci kuruluş yıl dönümü öncesi DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Derinya ve Aplıç sınır kapılarının eş zamanlı açılmasına ilişkin Özersay, \"Rum yönetimindeki halkla ne kadar çok diyalog ne kadar çok ekonomik, ticari, sosyal ilişki ve diyalog olursa birbirimizi tanımamız o kadar daha mümkün olur. Önemli olan sadece bu sınır kapılarının açılması değildir. Bu kapılardan 2 taraf da gerçek anlamda, eşit şekilde yararlanmalı. Örneğin; Kıbrıs Rum taşıma araçlarının kuzeye geçebildiği gibi bizdeki otobüslerin, kamyonların da güneye geçişi mümkün olabilmelidir. Bununla ilgili adaletsizlikle karşı karşıyayız. İkincisi ise KKTC\'nin tüm vatandaşlarının güneye geçmesi yönündeki engeller kaldırılmalıdır. Türkiye kökenli KKTC vatandaşlarının güneye geçişine Rum yönetimi izin vermemektedir. Bu da vatandaşlarımızın bir bölümünün kendilerini dışlanmış hissetmelerine neden olmaktadır\" diye konuştu.

\'ÜLKEDE KAMU OTORİTESİ VAR\'

KKTC\'de 35 senede ekonomik ve sosyal alan ile devletin gerçek hizmet sunmasında sıkıntılar olmasına rağmen kamu otoritesi bulunduğunu vurgulayan Özersay, şunları söyledi:

\"Burada Kıbrıslı Türklerin iradesini yansıtan bir devlet yapılanması vardır. Kıbrıs\'ta isterse çözüm olsun ister çözümsüzlük sıkıntısı devam etsin; Kıbrıslı Türkler, kendi iradeleriyle kendi kendilerini yönetme mücadelesini devam ettirecektir. Bu kadar yıldır verdiğimiz mücadele çerçevesinde bu adada Kıbrıs Türk kimliğini var etme mücadelesi çerçevesinde KKTC çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bunu zaman zaman bazı kesimler sanki kapsamlı çözümü ya da Kıbrıs\'ta bulunacak bir çözüm anlaşmasını engelleyen bir unsur olarak takdim etmişlerdir ama ben bu görüşe hiçbir zaman katılmadım, katılmıyorum. KKTC, Kıbrıs\'ta çözümün önünde bir engel değildir, bilakis bir çözüm ertesinde eğer bir ortak yönetim söz konusu olacaksa böyle bir durumda da KKTC bunun en önemli ayaklarından biri olacaktır. Eğer bir çözümsüzlük devam edecekse Kıbrıs\'ta, o açıdan da KKTC bu çözümsüzlük ortamında da Kıbrıslı Türklerin kendi kendilerini yönetecekleri en önemli mihenk taşı olacaktır, diye düşünüyorum.\"

Görüntü Dökümü

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- Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile röp

- Kıbrıs ve türkiye bayrağı

- Kıbrıs genel görüntü

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:04,21 BOYUT:488 MB

Haber-Kamera:Nuri PİR- Sefa KARAHASAN-Eser PAZARBAŞI/LEFKOŞA, (DHA)

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4)YENİ EVİNE GÖZYAŞLARIYLA GİRDİ

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, geçen 10 Ekim\'de psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürülen oğlu tarafından evi ateşe verilen 65 yaşındaki Feride Ağan\'a Denizli Büşükşehir Belediyesi Sevgi Eli sahip çıktı. Kendisi için kiralanan evde yeni eşyalarına kavuşan Ağan, uzun süre sevinç gözyaşı döktü. Pamukkale\'de emlakçılık yapan ve son bir yıldır işleri kötü gittiği için psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürülen 31 yaşındaki Ü.A. (Ümit Ağan), geçen 10 Ekim\'de, annesi Feride A. (Ağan) ile yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki tek katlı müstakil evlerini, çakmakla kıyafetleri ateşe vererek tutuşturdu. Alevler, kısa sürede tüm evi sardı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak, ev kullanılmaz hale geldi. Polis, Ü.A.\'yı gözaltına aldı. Annesinin şikayetçi olması üzerine Ü.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Evsiz kalan Ferida A., kendisine sahip çıkan komşularının yanında kalmaya başladı. Evi yanan Feride A.\'ya Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli de sahip çıktı. Sevgi Eli, tarafından Feride A. için Cumhuriyet Mahallesi\'nde yeni bir ev kiralanarak içi eşyalarla döşendi. Daha sonra yeni evine çağrılan Feride A.\'ya sürpriz yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Erdal Işık ve Sevgi Eli Koordinatörü Selma Yıldız, Ağan\'a yeni evini ve eşyalarını gösterdi. Yeni evini gören Feride A., görevlilere sarılarak bir süre gözyaşı döktü. Sevgi Eli\'ne e teşekkür eden Ağan, \"Şu anda çok mutlu ve heyecanlıyım. Bu kadarını beklemiyordum, gerçekten çok güzel olmuş. Daha ne isteyim ki, her şeyim var, sağ olun\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangından görüntü (Arşiv)

-Yanan evin görüntüsü (Arşiv)

-Yeni eve görevliler tarafından eşyaların taşınması

-Yeni evini gören Feride A.\'nın (Ağan) ağlaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber:Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)