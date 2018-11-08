DHA YURT BÜLTENİ 14

Bakan Albayrak: Büyük operasyonu 2 ayda püskürttük (2)

\'BURSA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATMIŞ BİR ŞEHİR\'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Bursa İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, Bursa\'nın özellikle sanayi ve üretim yapan şehirlere olan ziyaretleri kapsamındaki ilk olduğunu belirterek, \"Bursa Türkiye’nin sadece tarihsel, kültürel, turizm değil, ekonomimizin de incisi şehirlerimizin başında geliyor. Öğleden önce çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. BTSO’nun organizasyonunda meclis üyeleri, oda başkanlarıyla güzel bir ziyaret oldu. Bursa, Türkiye’ye ihracat kapasitemizin yaklaşık 15 milyar dolarlık hacmini karşılıyor. Bu çok ciddi bir rakamdır. Net olarak 5 milyar dolar ticaret fazlası veren Bursa, tarihten bu güne kadar büyük başarılara imza atmış bir şehir” dedi.

\'BU LİDERLİK ŞAMPİYONLAR LİGİNDE MÜCADELE EDİYOR\'

Türkiye’nin 2002 yılında amatör kümede top koşturduğunu belirten Bakan Albayrak, “Türkiye 2018 yılına geldiğimizde ligleri teker teker aşarak süper lige çıktı. Türkiye’nin başında öyle bir liderlik var ki artık şampiyonlar ligindedir. Önceki hafta Vahdettin Köşkü’nde Rusya, Fransa, Almanya\'nın da katılımyla, bölge siyaseti, ekonomisi, dünya siyaseti açısından büyük bir toplantıya ev sahipliği yaptık ve bütün dünyaya mesaj verdik. Bu liderlik şampiyonlar liginde mücadele ediyor. Şehirlerimiz de artık süper ligden bir üst lige çıkmamız lazım. Bu noktada da bunu en başarılı şekilde ortaya koyacak şehirlerin başında Bursa geliyor\" diye konuştu.

\'SONUÇ ODAKLI SÜREÇ\'

Ekonomi, sanayi, üretim ve istihdamda Bursa\'nın çok iyi bir noktada olduğunun altını çizen Bakan Albayrak, \"Bu kapsam ışığında toplantılarımızda bunu ifade etmeye çalıştım. Türkiye yeni bir sisteme geçti, bu sisteminde en büyük avantajı da 3-5 ayda yaşadıklarımıza karşı verdiğimiz hızlı reflekstir. Çok daha güçlü adımlarla sonuca odaklı süreç. Ekonomide de böyle olması” açıklamalarında bulundu. Konuşmaların ardından AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bakan Albayrak’a hediye takdim etti.

Görüntü dökümü:

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-Parti ziyaretinden ve fabrika ziyaretinden detaylar

-Albayrak\'ın konuşması

Haber: Gürkan DURAL/Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

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Adana\'da Furkan Vakfı davası başladı (2)

KUYTUL, TERÖR ÖRGÜTÜ SUÇUNDAN TAHLİYE EDİLDİ

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme ve silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak\' suçundan tutuklu yargılanan Alparslan Kuytul, Bolu\'daki cezaevinden duruşmaya görüntülü ve sesli iletişim sistemiyle bağlanarak savunmasını yaptı. Yıllardan beri DEAŞ, PKK ve FETÖ aleyhinde konuşmalar yaptığını belirten Kuytul, \"Terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyorum. DEAŞ, beni ölümle tehdit ediyor. FETÖ ve PKK\'yı eleştiren videolarım konuşmaların var. Beni Afrin operasyonunu eleştirmekle suçluyorlar. Önceki mahkemelerde bu bana sorulmadı. Beni mahkum ettirmek için kasıt var. Darbeyi reddettiğim videolar kırpılmış. ABD\'nin Irak işgalinde Fetullah Gülen, \'Irak\'ta ölenlere değil İsrail\'de ölenlere ağlıyorum\' demişti. Ben bunu çok eleştirdim. Dinler arası diyalog projesini ısrarla reddettim. Bunun bir tuzak olduğunu söyledim. Ben 80/90\'lı yıllardan beri bunları reddediyorum\" dedi. Vakıf yöneticileri G.Y. ve M.Ç. de suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, Alpaslan Kuytul\'u bu davadan tahliye ederek duruşmayı erteledi. Kuytul\'un, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, özel belgede sahtecilik, dini inanç ve duygularını istismarı suretiyle dolandırıcılık iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında tutukluluğu devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Adliye yakınında toplanan kalabalıktan genel ve detay görüntüler

SÜRE: 47\" BOYUT:89 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

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JANDARMADAN HELİKOPTERLİ DENETİM

AFYONKARAHİSAR İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, helikopter desteğiyle denetim yaptı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler Çay, Bolvadin ve Emirdağ ilçelerinde helikopterle havadan denetim gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren kontrollerde, kural ihlali yapanları havadan tespit eden jandarma ekipleri, bu araçları uygulama noktalarına bildirdi. Denetimlerde bir araç trafikten men edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Helikopter havadan denetim yaparken

- Helikopter yerde iken

- Detaylar

Haber: Satılmış AKKAŞ- Kamera: Afyonkarahisar, (DHA)

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AVM İNŞAATINDA YÜKSEKTEN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

İZMİR\'in Üçkuyular semtindeki bir alışveriş merkezi inşaatında çalışan, 41 yaşındaki Kasım Ak, 5 metrelik yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında, Üçkuyular semtindeki bir alışveriş merkezi inşaatında meydana geldi. İnşaatta kalıpçı olarak çalışan Kasım Ak, bina önüne iskele kurduğu sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Ak, ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Ak\'ı ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İnşaattan görüntü

- Kasım Ak\'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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Kahramanmaraş, Expo ile 56 ülkeyi ağırlayacak (3)

SEKTÖR TOPLANTISINA KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü\'nde gerçekleşen tarım ve orman sektörü ile buluşma toplantısına katıldı. Kendisinin tarımın içinde büyüyen biri olduğunu ve hatta babasının zeytin silkeleme makinesi yaparken geçirdiği bir kaza sonucu vefat etiğini belirten Pakdemirli, \"O yüzden bir tarım şehidimiz de var evde. O yüzden tarım benim için çok daha anlamlı. Emin olun ki derdinizle dertlenen bir arkadaşınızım\" dedi.

\'PERAKENDE YASASIYLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR\'

Bakanlık olarak en temel hedeflerinden birinin yerel ekonomiyi kalkındırmak olduğunu bunu yaparken de üreticinin ürününü hakkaniyetli bir şekilde satmasını arzuladıklarını anlatan Pakdemirli, şöyle devam etti:

\"Ürün tarlada 1 lira, tüketicide 4 lira. Biz de diyoruz ki tarlada 1 lira olmasın 2 liraya satsın üretici, tüketici de 4 liraya yemesin 3 liraya yesin, bunu birbirine yaklaştıralım. Buradaki değer zincirinde herkes hakkaniyetli payını alsın ama fazladan bir şey olmasın, israf olmasın, dökülme olmasın, saçılma olmasın. Bu konuyla ilgili hem hal yasasını çalışıyoruz. Önümüzdeki gümlerde de perakende yasasıyla ilgili de yeni değişiklikler olabilir. Bana göre yerel ekonomiyi kalkındırmak anlamında eğer vatandaşımız Kahramanmaraş\'taki zincir mağazaya arka tarlada ürettiği ürünü götürüp eğer orada sattırabiliyorsa işte o zaman yerel ekonomiyi kalkındırmış oluruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salondan detay

- Bakan Pakdemirli\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 291 MB

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KARABÜK\'TE FUHUŞ OPERASYONU

KARABÜK\'te, fuhuş yapılan eve düzenlenen operasyonda aralarında 2 kardeşin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine 100. Yıl Mahallesi\'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen Rus uyruklu F.R.(29), Azerbaycan uyruklu K.S.(45) ve A.S.(19) ile kadınlarla birlikte olan TÇ.(46), İ.Ö(39) ve M.A(38) ve kadınlara para karşılığı fuhuş yaptıran ve K.S.\'nin ablası olan L.M.(50) gözaltına alındı. Fuhuş karşılığı elde edilen 5 bin 500 TL paraya el konuldu. 6 kişiye 521\'er lira olmak üzere toplam 3 bin 126 TL idari para cezası kesildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zührevi Hastalıklar bölümünde sağlık kontrolünden geçirilen 4 kadın sınır dışı edilmek üzere Karabük Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

4 kadının hastaneden çıkarılırken görüntüsü

HABER-KAMERA: Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)