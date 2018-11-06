DHA YURT BÜLTENİ 14

1)VAN\'DA 13 TON UYUŞTURUCU 1100 DERECEDE YAKILARAK İMHA EDİLDİ

VAN\'da polis ve jandarmanın son 2 yılda gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirdiği 12 ton 996 kilo 116 gram uyuşturucu madde, çimento fabrikasının 1100 derecelik fırınlarında yakılarak imha edildi. Uyuşturucu kaçakçılarının önemli güzergahlarından biri olan Van\'da, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yüzlerce başarılı operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda polis, 2017 yılı içerisinde 4 ton 880 kilo 756 gram eroin, 487 kilo 946 gram esrar, 102 kilo 872 gram afyon sakızı, 71 kilo 378 gram metamfetamin; 2018 yılı içerisinde 5 ton 243 kilo 524 gram eroin, 211 kilo 17 gram esrar, 18 kilo 10 gram afyon sakızı, 47 kilo 506 gram metamfetamin ele geçirdi. Jandarma ise 2017 yılında 1 ton 4 kilo 202 gram eroin, 1 ton 251 kilo 99 gram esrar, 26 kilo 227 gram metamfetamin, 1 kilo 425 gram morfin; 2018 yılında da 828 kilo 743 gram eroin, 1 ton 263 kilo 854 gram esrar, 6 kilo 552 gram metamfetamin, 8 kilo 935 gram morfin ele geçirdi.

ÇİMENTO FABRİKASINDA YAKILDI

Van ve ilçelerinde son 2 yılda ele geçirilen toplam 12 ton 996 kilo 116 gram farklı tür ve içerikteki uyuşturucu, bugün geniş güvenlik önlemleri altında Edremit ilçesindeki çimento fabrikasına getirildi. Torbalar dolusu uyuşturucu, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Kesik, İl Emniyet Müdürü M. Suat Ekici ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özgidan\'ın gözetiminde sıcaklığı 1100 derece olan fırınlara atılarak imha edildi.

Van Valisi Zorluoğlu, uyuşturucunun fırınlarda imha edilmesinden sonra açıklamalarda bulundu. Vali Zorluoğlu, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini ve gençlerin zehirlenmesine asla müsaade etmeyeceklerini belirterek şöyle konuştu:

\"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetin talimatlarıyla uyuşturucu ile mücadelemiz devam ediyor. Bu kapsamda, jandarma ve polisimiz çok büyük başarılar elde ediyor. Van ilinde özellikle son 2 yılda uyuşturucu ile mücadele konusunda çok başarılı çalışmalar yapıldı. 2017 yılında 6 ton, 2018 yılında da şu ana kadar 6 tonu geçen eroin yakalamaları gerçekleştirdik. Tabii Emniyet Müdürümüze ve Jandarma Komutanımıza teşekkür ediyorum ve çalışmaların devamını temenni ediyorum. Aynı zamanda tüm kurumlarımızla uyuşturucunun alımından satışına kadar mücadele ediyoruz. Bugün de son birkaç yılda yakalanmış olan uyuşturucu maddelerin imhasını gerçekleştirdik. Adli emanette bulunan yaşlaşık 13 ton esrar ve eroinin imhasını gerçekleştirdik. Van\'da ve diğer ilçelerde alınan etkin tedbirlerle uyuşturucu ile mücadele etkin bir şekilde devam edecek. Çocuklarımızı, gençlerimizi, yavrularımızı bu illetten mutlaka muhafaza etmenin yollarını bulacağız.\"

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-

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4 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANAN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ (2)

2)7\'Sİ KORUCU, 21 KİŞİNİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRILARIN FAİLİ

İçişleri Bakanlığı\'nın açıklamasına göre, Şırnak\'ın Cudi Dağı Helenapir Tepesi\'nde 31 Ekim\'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen 7 PKK\'lı teröristten biri olan ve \'kırmızı\' kategoride aranan \'Masiro\' kod adlı Bedirhan Abo\'nun adının, 7\'si korucu, 21 kişinin şehit olduğu iki saldırıda geçtiği belirtildi. Şırnak\'ın Cudi Dağı Helanipir Tepe bölgesinde 31 Ekim tarihinde İHA ile tespit edilen 7 bölücü terör örgütü üyesi, gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi. Operasyonda öldürülen teröristlerin kimlik tespit çalışmaları ise devam ediyor. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, 31 Ekim\'de Cudi Dağı Helenapir Tepe kırsalında tespit edilen bir grup terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, \"Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde 4 milyon TL ödülle \'kırmızı\' kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu \'Masiro\' kod adlı Bedirhan Abo olduğu tespit edilmiştir\" denildi.

TERÖRİST 27 YILDIR DAĞDAYDI VE YPG İÇİNDE DE GÖREVLİYDİ

Bakanlığın yaptığı açıklama ile 6 gün önce Cudi Dağı Helenapir tepesinde düzenlenen operasyonda öldüğü tespit edilen ve \'Masiro\' ile \'Dilovan\' kod adları kullanan Bedirhan Abo\'nun 1991 yılında terör örgütü PKK\'ya katılarak dağa çıktığı belirtildi. Şırnak nüfusuna kayıtlı olan Abo\'nun terör örgütü PKK\'nın Suriye uzantısı YPG içerisinde de bir dönem faaliyet yürüttüğü belirtildi.

BEŞAĞAÇ KATLİAM İDDİANAMESİNDE ADI GEÇTİ

Öldürüldüğü açıklanan terörist Abo\'nun adı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca Şırnak\'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde 29 Eylül 2007 tarihinde gerçekleştirilen ve 7\'si korucu 12 kişinin şehit olduğu katliam ile ilgili iddianamede geçiyor. Mayıs 2009\'da terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü, \'Cudi Rogeş\' kod adlı N.Ş.\'nin, ilk ifadesinde Beşağaç köyündeki saldırıyla ilgili bilgi vermişti. N.Ş. ifadesinde Beşağaç köyünde minibüse yapılan saldırıda 7\'si geçici köy korucusu 12 vatandaşın şehit olması eylemini \'Masiro\' kod adlı Bedirhan Abo\'ya bağlı grubun yaptığını söylemişti.

N.Ş.\'nin iddianamede, saldırının \'Masiro\'nun ısrarı üzerine yapıldığını belirtirken, hakkında 12 kez ağırlaştırılmış hapis cezası ile dava açıldı.

GEÇİTLİ\'DEKİ SALDIRIDA DA ADI GEÇTİ

Cudi Dağındaki operasyonda öldürülen \'Masiro\' kod adlı terörist Bedirhan Abo\'nun adı yine,16 Eylül 2010 tarihinde Hakkari\'nin Geçitli köyünde köy minibüsüne düzenlenen bombalı saldırıda da geçmişti. Güvenlik birimleri, 1\' i çocuk 9 kişinin şehit olduğu, 4 kişinin yaralandığı saldırının \'Masiro\' kod adlı Bedirhan Abo ve yardımcısı \'Serhat\' kod adlı teröristin talimatı ile gerçekleştirildiğini belirtmişti.

ŞIRNAK VALİLİĞİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Şırnak Valiliği\'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada da, İl Jandarma Komutanlığı\'nca 31 Ekim\'de merkez ilçe Cudi Dağı Helanipir Tepe bölgesinde, icra edilen operasyon sonucunda ölü olarak ele geçirilen 7 bölücü terör örgütü mensubundan birisinin, İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler listesinde \'kırmızı\' listede bulunan PKK/KCK terör örgütünün sözde Botan saha sorumlusu \'Masiro\' kod adlı Bedirhan Abo olduğunun tespit edildiği duyuruldu.

Görüntü Dökümü

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Teröristin fotosu

ŞIRNAK /DHA

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3)YANGINDA EVDE MAHSUR KALAN GARSON YANARAK ÖLDÜ

KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu 2 katlı tarihi ev yanarken, içeride mahsur kalan bir kafede garson olarak çalışan Kadir Uysal (26) yanarak yaşamını yitirdi. Elif Uysal eşinin cenazesinin enkazda arandığı sırada üzüntü ile çalışmaları izledi. Sabah saatlerinde Karali Mahallesi Akpınar Sokak\'ta Bayram Akın\'a ait tarihi 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. İddiaya göre, elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede evi sardı. Alevleri fark edip pencereden yola atlayarak canını kurtaran Emre K., hemen karşısındaki konağın sahibinden yardım isteyerek arkadaşı Kadir Uysal\'ın alevlerin arasında kaldığını söyledi. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri Emre K.\'yı ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

Evin duvarlarının bir bölümü çökerken, diğer bölümleri de çökme tehlikesine karşı iş makinesi ile yıkıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ve belediye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Arama kurtarma köpeği \'Zeyna\' da çalışmalarda yer aldı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından bir kafede garson olarak çalıştığı öğrenilen Kadir Uysal\'ın cesedi pencere kenarında bulundu. Elif Uysal eşinin cenazesinin enkazda arandığı sırada çalışmaları üzüntü ile ağlayarak izledi. Bu arada, Emre K.\'nın evin penceresinden yola atlaması bir konağın güvenlik kamerasına yansıdı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Füvenlik kamerasında pencereden atlayan Em re K nın görüntüleirni

Yanan evden görüntü

Söndürme çalışmaları

Arama çalışmaları

Kaymakam Fatih Ürkmezer ile röp.

KARABÜK/DHA

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4)SURİYE\'YE İHRACAT İÇİN 10 AYDA 83 BİN TIR GİTTİ

HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necmettin Zaroğlu, yılın 10 ayında Suriye\'ye ihracat için 83 bin TIR\'la Cilvegözü\'nden çıkış yapıldığını söyledi.

Güvenli bölge haline gelen Suriye\'nin İdlib kentine, tüccarlarca insani yardım malzemesi götürülen TIR\'larda gıda maddesi, sanayi ürünleri, inşaat malzemesi ve çeşitli motorlu araçlar bulunuyor. Reyhanlı TSO Başkanı Necmettin Zaroğlu, Cilvegözü\'nden yapılan ihracatta, Suriye\'ye yılın 10 ayında 83 bin TIR gönderildiğini söyledi. Başkan Zaroğlu, ihracatın sürdürüldüğünü, gerçekleştirilen ticarette geçen ay 10 bin 900 TIR\'la Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan çıkış yapıldığını kaydetti.

Görüntü Dökümü

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-Çıkış için gelen TIR\'lar

-Cilvegözü sahasına girenler

-Çıkış yapanlar

-Yükünü boşaltıp dönen TIR\'lar

-Cilvegözü Gümrük Kapısı

SÜRE: 1\' 33\"- BOYUT:173 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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5)YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI, AKADEMİK YIL AÇILIŞINDA KONUŞTU

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) 2018-2019 akademik yıl açılış töreni düzenlendi. ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi\'nde düzenlenen törene Vali Özdemir Çakacak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, ESOGÜ Rektörü Prof.Dr.Kemal Şenocak ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca burada yaptığı konuşmada \"Atatürk\'ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak 2023, 2071 hedeflerine ulaşmak ve uluslararası arenada güçlü ve büyük devletler arasında yer almayı istiyorsak, üniversitelerimize değer vererek, onlara daha fazla kaynak ayırmamız gerekir\" dedi.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak törende yaptığı konuşmada, Türkiye\'nin en büyük gücü ve sermayesinin genç nüfus olduğunu belirterek, \"Ülkemiz son yıllarda büyük bir büyüme ve gelişme hamlesi yakalamıştır. Ülkemizin gelişmesindeki, büyümesindeki lokomotif illerden biri de Eskişehir\'dir. Ülkemiz çok genç bir nüfusa sahiptir. Bu genç nüfus ülkemizin en büyük gücü ve en büyük sermayesidir. Genç nüfusun en güzel şekilde yetişmesi için, ülke refahına en büyük katkıyı sağlayabilmesi için onların iyi bir eğitimden geçmesi olmazsa olmazımızdır\" dedi.

\'ÜNİVERSİTELER SADECE DİPLOMA ALINAN YERLER DEĞİL\'

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca da, üniversitelerin sadece diploma alınan yerler olmadığını söyledi. Akarca konuşmasında şöyle dedi:

\"Akla ve bilime dayalı olarak özgür düşünce çerçevesinde bilgi üreten üniversiteler çağdaş ve uygar toplum düzeyine erişme amacının gerçekleştirilmesinde en etkili güce sahip kurumlar arasında yer almaktadır. Bizler, sizlerden büyük başarılar bekliyoruz. Üniversiteler sadece diploma alınan yerler değildir. Hedefiniz demokratik, laik ve hukukun üstünlüğüne dayalı sağlık, eğitim, sanat, spor ve kültürel alanlarda atılım yapıp, gelişmiş, müreffeh, çağdaş Türkiye\'de yaşamak olmalıdır. Zor bir coğrafyada yaşadığımızın ve sıkıntılı bir dönemden geçtiğimizin bilincinde olmalıyız. Huzur ve refaha ulaşmak için mutlaka çok çalışmamız, bilginin gücüyle bilime, bilimsel yaklaşımla ileri teknolojilere, yeni ve özgün çözümlere ulaşmamız gerekiyor. Bunu yapmazsak bu coğrafyada rahat edemeyeceğimizin ve bundan dolayı da dünya çapında söz sahibi olamayacağımızın farkına varmalıyız.

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI: DAHA FAZLA KAYNAK AYIRMAMIZ GEREKİR

İşte, 15 Temmuz \'da devletimizin, milletimizin karşılaştığı ihanet kalkışması da bunlardan bir tanesidir. Milletimizin, halkımızın ve demokratik güçlerin, milli güçlerin, ve gerçekten milletine, devletine bağlı olan halkımızın destansı mücadelesiyle bu kalkışma bertaraf edilmiştir. Fikri hür olmayanın, özgür düşünmeyenin, aklını kiraya veren insanların ne vicdanı olur ne merhameti olur ne adalet duygusu olur. Onlardan merhamet, vicdan, adalet beklemek beyhude bir uğraştır. Onun için bilimsel, özgür düşünmek, aklını kiraya vermemek ve iyi analizler yapmak zorundayız. Atatürk\'ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak 2023, 2071 hedeflerine ulaşmak ve uluslararası arenada güçlü ve büyük devletlerarasında yer almayı istiyorsak, üniversitelerimize değer vererek ve onlara daha fazla kaynak ayırmamız gerekir.\"

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ise \"Eskişehir Osmangazi Üniversitesi topluma öncü, ulusal ve uluslararası ölçekte tanınır, tercih edilir ve saygın bir araştırma üniversitesi olma yolunda ilerlemeye devam etmektedir. Bu ilerlemedeki en büyük dayanağımız tüm yurtta görevlerini başarıyla yerine getirerek ülkemize ve topluma hizmet eden mezunlarımız ve değer üreten mensuplarımızdır\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ESOGÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Cingi, \'Tıp ve sanat\' konulu akademik yılın ilk dersini verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Törene katılanların,

-Rektör Prof.Dr.Kemal Şenocak\'ın konuşması,

-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca\'nın konuşması,

-Vali Özdemir Çakacak\'ın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR/DHA

Boyut: 465.61 MB

Süre: 4 dakika 9 saniye.

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6)MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI\'NA TALİP OLAN KOCADON\'DAN GÜRÜN\'E ELEŞTİRİ

MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na adaylığını koyan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, partisinin Datça ilçe örgütünü ziyaretinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün\'ü eleştirdi.

Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, Datça ilçe örgütünü ziyaret etti. CHP Datça İlçe Başkanı Aytaç Kurt ve partililer tarafından karşılanan Kocadon, ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Osman Gürün\'ü hedef aldı. Partililerin başta toplu ulaşım hizmetleri ve su sorunlarıyla ilgili şikayetlerini değerlendiren Kocadon, sorunun Büyükşehir Yasası\'na uyum sağlayamayan Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nden kaynaklandığını öne sürdü. Belediyecilikteki 20 yıllık tecrübesini Muğla Büyükşehir\'de değerlendirmek için adaylığını koyduğunu belirten Kocadon, \"Toplum bir değişim istiyor ve bunun ayak sesleri geliyor. Eğer bu değişimin farkına varamazsak, bizden olmayan biri Muğla Büyükşehir\'i alır ve gider. Bu rüzgar ilçelere kadar gelir\" dedi.

Kocadon, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Hükümetler kaymakam gibi belediye başkanı atardı. Niçin seçim yapılıyor? Halkını, yöresini, kültürünü, örf ve adetlerini bildiği için ve takdir hakkını halktan yana kullansınlar diye, belediye başkanlığı seçimleri yapılıyor. Eğer problemin bir parçası olmaya devam edersen, kaybetmeye mahkum olursun. Şoför esnafının ve halkın sıkıntısı mı var? Bürokratı bir kenara bırakırsın, oturur, konuşur çözüm yolunu bulursun. Bürokratını da düğmeye basarak, odana çağırmaz, \'bu böyle olacak\' diye talimat verir; sorunu çözersin. Bedeli varsa da, seçilmiş bir insan olarak ödersin. Bu kadar basittir.\"

\'OSMAN BAŞKAN\'IN HABERİ OLDUĞUNA İNANMIYORUM\'

Muğla\'nın ilçelerinde su sıkıntısı olduğuna ileri süren Kocadon, \"Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü\'nün başındaki arkadaş iyi insan olabilir. Ama bu arkadaşın kapasitesi 60 bin nüfusa göre. Onu 1 milyonluk bir hizmetin başına oturtursanız, bundan daha fazlasını beklemek, bizim ayıbımız olur. Göreve getireceğimiz insan, işini bilen ve tecrübeli olmalıdır. Bodrum Ortakent\'de şuanda 3 gündür su yok. Su borusu, Muğla\'dan gelecekmiş. Ne demek bu? Yoksa borun, söyle Bodrum Belediyesi\'ne biz verelim. Kamyonun yoksa ben vereyim. Ancak bunların hiçbirinden, Osman Başkan\'ın haberi olduğuna inanmıyorum. Çünkü öyle bir perde örüyorlar ki önüne, Bodrum\'da 3 gündür suyun kesik olduğunu belki de bilmiyor\" dedi.

\'KALELERİ KEŞFETMEYE ALIŞIK BİR KOMUTANIM\'

Kocadon, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün\'ü şu sözlerle eleştirdi:

\"Ben kaleleri keşfetmeye alışık bir komutanım. Bana yeni bir hedef gösterin, gidip o kaleyi de keşfedeyim. Ben mahallenin uslu çocuğu olamam. Hiç kimse kusuruma bakmasın. Alışmışız, mahallenin uslu çocuklarıyla oynamaya. Bir kendine inanan, güvenen biri çıktı mı vurun kafasına, otursun. Bu parti benim atalarımdan miras bırakıldı. Benim babamın dayısı Atatürk\'ün ilk İçişleri Bakanı Şükrü Kaya\'dır. Üç dönem sağ partiden seçime girdim. Annem, 3 dönem herkesin gözü önünde boş oy attı. Oğluna bile vermedi. Hiç kimse benim CHP\'liliğimi sorgulayamaz. Öyle siyasi dizayn yapıp, \'nasıl olsa ben büyüğüm, milletvekillerini ben dizayn ettim. Benim dediğim olur, ben aday olurum\' diyemezsin. Yüreğin yetiyorsa, partine dilekçe verip aday olursun. CHP\'nin gücüyle koltuklara gelmek kolay. CHP\'ye güç katacak adaylarla, seçime gitmek zorundayız. Madem Muğla CHP\'nin kalesi başkanım. Nerede Kavaklıdere başkan adayımız? Yok çıkmadı. Madem kaleyiz, madem bu kadar güçlüyüz neden adayımız yok? Seydikemer\'de tek bir başkan adayı çıktı orada da meclis üyesi adaylımız yok. Hani güçlüydük.\"

Görüntü Dökümü:

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- Mehmet Kocadon konuşma

- Salonu dolduran partililerin görüntü

(Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla),(DHA)

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7)LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA MASKELİ DESTEK

MERSİN\'de Anamur İlçe Belediye Başkanı Mehmet Türe ve belediye personeli, mesai saatlerinde maske takarak lösemi hastalığına dikkat çekti.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısı ile \'Maske Tak\' isimli etkinliğe ilişkin açıklama yapan Başkan Türe, \"Lösemili çocuklarımıza destek vermek adına, mesaiye maske takarak başladık. \'Maskeni Tak\', Lösemili Çocuklar Vakfı\'nın (LÖSEV) başlatmış olduğu bir farkındalık etkinliğidir\" dedi. Löseminin tedavisi uzun süren bir hastalık olduğunu vurgulayan Türe, \"Anamur Belediyesi olarak, maskemizi taktık ve bağışta bulunduk. Amacımız lösemili çocuklarımıza destek olmak. Aynı duyarlılığı tüm vatandaşlarımızdan bekliyoruz\" ifadesini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Belediye personelinin genel görüntüsü

-Mehmet Türe\'nin açıklaması

-Lösev\'e destek çağrısı

-Genel ve detay görüntüler

(BOYUT: 100 MB) (SÜRE: 03.08 DK)

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)



