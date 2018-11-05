DHA YURT BÜLTENİ 14

Van-Hakkari Karayolu\'nda kaza: 19 yaralı



VAN-Hakkari Karayolu\'nun 130\'uncu kilometrerisindeki Ova dinlenme tesisleri önünde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 19 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza, akşam saat 18.30 sıralarında Van-Hakkari Karayolu\'nun 130\'uncu kilometresindeki Ova dinlenme tesisleri önünde meydana geldi. Hakkari\'den Van\'a giden, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, dinlenme tesisinden yola çıkan yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada, otomobil ve münibüste bulunan çoğu hafif 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Başkale Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

(Cep telefon kamerası)

-Olay yerine gelen ambulansların yaralıları alması

-Kaza yapan araçlar ve bekleyen vatandaşlar

-Detaylar

Haber: Behçet DALMAZ /VAN,(DHA)

============================

Kamyonun altında kalan otomobildeki 2 kişi öldü



ÇANAKKALE\'nin Biga ilçesinde, çarpıştığı kamyonun altında kalan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza bu akşam saat 20.00 sıralarında Biga ilçesinin Çınardere kavşağında meydana geldi. İlçe merkezinden Çınardere köyüne seyir halindeki Adem İbiş (55) yönetimindeki 17 LY 929 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşağa hatalı girince, Çanakkale yönünden gelen Semih Erdem (28) yönetimindeki 17 KR 683 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kamyonun altına alarak yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilde sürücü Adem İbiş ile araçta yolcu olarak bulunan Ayhan Topal (37) olay yerinde can verdi. Cenazeler, Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Biga-Çanakkale yolu tek yönlü olarak araç trafiğine 1.5 saat kapalı kaldı. Kamyon sürücüsü Semih Erdem, jandarma tarafından gözaltına alındı. Hurdaya dönem otomobil ise, kepçe yardımıyla traktör römorkuna yüklendi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen ölenlerin yakınları, sinir krizi geçirdi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kaza yapan küntü.

Kamyonun altında kalan ve hurdaya dönen otomobilden görüntü.

Haber-Kamera: Safiye TARI GÜNER /BİGA(Çanakkale),(DHA)

=============================

Barda silahlı kavga: 4 yaralı



ADANA\'da barda çıkan tabancalı ve pompalı tüfekli kavgada mekan sahibi ile 3 kişi yaralandı. Olay sırasında yaşananlardan etkilenen bir müşteri de kalp krizi geçirdi. Üç yaralı ile kalp krizi geçiren müşteri hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi Galleria İş Merkezi\'ndeki bir barda meydana geldi. Geçen Cuma akşamı barın önüne gelen bir grup, havaya pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Bu olayın ardından çok sayıda kişi olayda kullandıkları silahla birlikte polis tarafından yakalandı. Aynı gruptan olduğu öne sürülen Sedat Ç., yanına aldığı bir kişiyle bu akşam aynı bara gitti. Konuşma esnasında bar sahibi Fikret E. ve Sedat Ç. arasında tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşüp, tabanca ve pompalı tüfeklerle karşılıklı ateş açılması üzerine Sedat Ç., yanındaki ismi öğrenilmeyen kişi, bar sahibi Fikret E. ve yakını Cumali T. yaralandı. Bu arada Sedat Ç., Fikret E.\'nin yakınları tarafından darp edilirken, kavga ve silah seslerini duyan bir müşteri ise kalp krizi geçirdi. Olayı duyup, barın onune gelen Fikret E.\'nin annesi de, sinir krizi geçirdi.

HARAÇ İDDİASI

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen polislerin görgü tanıklarından aldığı ilk ifadeye göre, Sedat Ç.\'nin haraç istemek için bara geldiği iddia edildi. Cuma günü de aynı sebepten dolayı bara geldikleri ve gözdağı vermek amacıyla mekanın önünde havaya ateş açtıkları öne sürüldü. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, olayda kullanılan tabanca ve tüfeğe el koyarken, silahlara ait 15 adet boş kartuş bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Ambulanstaki yaralıdan görüntü

- Yaralı bar sahibi Fikret E.\'nin sedye ile ambulansa taşınması

- Yerde yaralı halde oturan Sedat Ç.\'den görüntü

- Sedat Ç.\'nin bağırması

- Yaralı Cumali T.\'nin sedye ile ambulansa taşınması

- Olay yerinde feryat eden Fikret E.\'nin annesinden görüntü

- Yerdeki tabanca kovanlarından görüntü

- Olay yerinde inceleme yapan polislerden görüntü

- Ambulansın gidişi

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 03\'362 - BOYUT: 403 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

===========================

Traktörü durdurup kavga ettiler, kazaya neden oldular



KONYA\'nın Beyşehir ilçesinde kimliği belirlenemeyen ve alkollü olduğu ileri sürülen iki kişi durdurdukları traktörün sürücüsüyle kavga etti. Bu sırada arkasından gelen otomobilde traktörün römorkuna çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 21.30 sıralarında Beyşehir- Seydişehir 1\'inci kilometresinde meydana geldi. Ali Çay, yönetimindeki 42 B 9603 plakalı pancar yüklü traktörle seyir halindeki iken yola atlayan alkollü oldukları ileri süren iki kişi traktörü durdurdu. Sürücü Çay\'ın tepki göstermesi üzerine aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevreden geçen sürücüler kavgayı ayırdı. Çay, traktörüne binip hareket etmek istediği sırada Mehmet Pırtık\'ın (36) kullandığı 42 B 9904 plakalı otomobil, traktörün römorkuna çarptı. Kazada sürücü Pırtık, eşi Sevim Pırtık (27) ile diğer sürücü Çay yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan Pırtık çiftinin oğulları Muhammed Emin Pırtık da (8), ailesiyle birlikte hastaneye gitti. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kaza yerinde detay

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Muhammed SIDAL /BEYŞEHİR(Konya),(DHA)

================================================

Hastanede korkutan yangın



İZMİR\'in Konak ilçesindeki Eşrefpaşa Hastanesi Acil Servisi\'nde, elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, 26 hasta tedbir amacıyla hastane ana binasındaki polikliniğe taşındı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Tepecik Semti\'ndeki Eşrefpaşa Hastanesi Acil Servisi\'nde, yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın paniğe neden oldu. Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Acil servisteki 26 hasta, tedbir amacıyla hastanenin ana binasındaki polikliniğe taşındı. Yangının erken farkedilmesi sonucu yaralanan ve dumandan etkilenen olmadı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangını haber alarak hastaneye gelen Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Ali Serdar Pedükcoşkun, \"Saat 21.30 sıralarında hastaneden arayıp, yangını bildirdiler. Acil servisin alt katındaki bir noktadan dumanlar yükseldiğini söylediler. Dumanlar farkedilir, farkedilmez arkadaşlarımız hasta tahliyesine başlamışlar. O sırada itfaiye ekipleri de hastanemize ulaşarak, yangına müdahalede bulunmuş. Bende Genel Sekreterimiz Buğra Gökçe ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Özgür Ozan Yılmaz\'ı aradım ve onlarda benim gibi hastaneye geldiler. Pek de buna yangın diyemeyiz; sadece odadaki klimadan çıkan bir duman. Hastalar ya da çalışanlarda en ufak bir sıkıntı yok. 26 hastalarımız tedbir amaçlı önce bahçeye ardından da dumandan etkilenmeyen poliklinik binamıza aldık. Hepimize geçmiş olsun\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Hastaneden görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Taşınan hastalardan görüntü

- Başhekim ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera Mehmet GÜNEY /İZMİR,(DHA)

=========================

İzmir\'de \'Tartı şenliği\' düzenlendi



İZMİR\'in Menemen ilçesinde düzenlenen \'Tartı Şenliği\'ne İzmir ve Manisa\'dan gelen yüzlerce kişi katıldı. Şenlikten yöresel yemeklerin yapımında kullanılan \'Tartı\'nın nasıl yapıldığı da vatandaşlara gösterilerek anlatıldı.

Çaltı Mahallesi\'nde bugün düzenlenen \'Tartı Şenliği\'ne İzmir ve Manisa\'dan gelen yüzlerce kişi katıldı. Şenlik alanında süt kaymağından üretilen ve hem ekmeğe sürülerek yenen, hem de çeşitli yemeklerin yapımında kullanılan \'Tartı\'nın nasıl elde edildiği yapılarak katılımcılara anlatıldı. Halk oyunları ekibi zeybek gösterilerini sunarken, çok sayıda kadın annelerinden ve ninelerinden kalma yöresel giysilerle konuklara eşlik etti. Şenlik, Çaltı Mahallesi Muhtarı Gürol Kaplan\'ın etnografya müzesini andıran evinin gezilmesi, evin bahçesinde belgesel film ve fotoğraf ustaları Tahir Ün, Devrim Taban, Mehmet Ünal ve Levent Yıldız\'ın sunumlarının izlenmesi ve Ersin Doğer\'in bölgedeki antik yerleşimler söyleşisiyle devam etti. Moderatörlüğünü Bora Okdan\'ın yaptığı panelde Turgut Akan, Muammer Gezginci, Süleyman Can, Nebi Kayan ve Necati İlter halk oyunlarının dünden bugüne yolculuğunu katılımcılara anlattı. Etkinlikleri, İzmir İl Özel İdaresi Eski Başkanı Serdar Değirmenci ile bazı Menemen Belediye Başkan aday adayları da izledi. Etkinlikler sırasında açılan stantlarda tartı, kaymak, lor, tereyağı, zeytin, zeytinyağı, kuru üzüm, antepfıstığı, yöre otlarıyla yapılmış gözleme, börek ile bazı sebze ve meyvelerden oluşan yerel ürünler satışa sunuldu. Çocukların ilgi odağı ise Osmanlı macuncusu ve baloncular oldu.

\'İZMİR\'İN MAHALLESİYİZ AMA TOPLU ULAŞIM YOK\'

Çaltı Mahallesi Muhtarı Gürol Kaplan, yerel kültürlerdeki çeşitliliğin insanları birbirine bağlayan en büyük değer olduğuna inandığını belirterek, \"Zaman; dilleri, folklorik elbiseleri, yiyeceklerimizi, damak tatlarımızı unutturuyor, kaybettiriyor. İşte biz bunları kaybetmek istemiyoruz. Ben bunun ilk kıvılcımını yaktım. Bizim gibi dağ köyleri için bu çok önemli bir şeydir. Burada antepfıstığı var, üzüm var, süt ürünlerimiz var, hayvancılık var. En büyük sorunumuz ulaşım. Bir belediye aracı çevredeki 7 köyün sorununu çözebilecek durumda. Ancak bir tane çalışan araç yok. Çok uzaklarda değiliz. Biz Ege\'nin, İzmir\'in, Menemen\'in bir köyü yada yeni haliyle bir mahallesiyiz. Çocuklarımızı okutmaya çok hevesliyiz. Bugün her yerden insanlar geldi. Hepsinin ayaklarına yüreklerine sağlık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Şenlik meydanından görüntü

- Yerel sanatçıların konseri ve halk oyunları ekibinin zeybek gösterisinden görüntü

- Kurulan stantlar, satış ve ikram yerlerinden görüntü

- Muhtarın müzeyi andıran evinden görüntü

- Muhtar Gürol Kaplan ile Röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Seyfi GÜL / MENEMEN(İzmir),(DHA)

==============================