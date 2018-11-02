DHA YURT BÜLTENİ 14

JANDARMANIN DİKKATİ OLASI FACİAYI ÖNLEDİ

SİİRT\'in Şirvan ilçesinde jandarma ekiplerince, Nallıkaya ile Gözlüce köy yolunda gerçekleştirilen patlayıcı arama çalışmalarında, teröristlerin önceden yoldaki menfeze tuzakladıkları el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şirvan ilçesi Nallıkaya Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Nallıkaya-Gözlüce Köyü istikametindeki asfalt yol üzerinde bugün saat 07.40 el yapımı patlayıcı arama faaliyetinin düzenlendiği belirtilerek, \"Mayın-el yapımı patlayıcı araması esnasında, görevli personelin dikkati sayesinde menfez içerisine doğru kablo döşeli olduğu, menfezin delinmek suretiyle karşısında bulunan yol kontrol levhasında kablo hattı çekildiği ve pil yatağının bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan tespit üzerine, belirlenen noktaya mayın-el yapımı patlayıcı araması yapan unsurlar derhal emniyetli bölgeye çekilip, yol çift taraflı trafiğe kapatılmıştır. Aynı gün bölgeye sevk edilen Siirt İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timince (PAMİT) mayın-el yapımı patlayıcı düzeneği emniyetli bir şekilde imha edilerek kapatılan kara yolu trafiğe açılmıştır\"denildi.

Görüntü Dökümü:

-Ylodan görüntüler

-Kontrollü patlatma sonucu oluşan çukur

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: SİİRT,(DHA)-

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İZMİR’DE 3 KADINA TACİZ İDDİASINA GÖZALTI

İZMİR’in Konak ilçesinde, 21 yaşındaki A.Ö. 29 Ekim Pazartesi gecesi 3 kadını taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Yaşanan olaylardan biri, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Güzelyalı semtinde, 29 Ekim Pazartesi gecesi 3 farklı adreste taciz olayı yaşandı. 19 yaşında bir kızı apartmanının girişine kadar takip eden A.Ö., kızın kendisini fark etmesi, kendisinin de apartmandaki güvenlik kamerasını görmesi üzerine uzaklaştı. Daha sonra 14 ve 20 yaşlarında başka kızları da takip edip tacizde bulunduğu iddia edilen A.Ö.’yü bulmak için polis çalışma başlattı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı çalışma sonrasında yakalanan A.Ö., Bozyaka’daki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Öte yandan, şüphelinin yaptığı ilk takip olayı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kendisini takip eden kişiyi fark eden genç kızın hızlıca apartmandan içeri girdiği, bunun üzerine koşarak kıza yetişmeye çalışan A.Ö.\'nün güvenlik kameralarını görünce kapüşonuyla yüzünü kapatmaya çalıştığı, zile basıp kıza ulaşmaya çalıştıktan sonra da pes edip uzaklaştığı görülüyor.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kadının taciz edildiği anın güvenlik kamerası görüntüsü

HABER: Davut CAN / İZMİR (DHA)

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VELİLERDEN ÜSTGEÇİT EYLEMİ

ANTALYA\'da bir grup öğrenci velisi, okul önüne yeni yapılan yolun trafik kazalarına neden olduğu gerekçesiyle yolu trafiğe kapatmak istedi. Polisin müsaade etmediği eylem sırasında veliler, okul önüne üst geçit, kasis ya da alt geçit yapılmasını istedi.

Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi\'nde öğle saatlerinde toplanan çok sayıda öğrenci velisi, mahalledeki iki ilkokulun önünde çocuklarının yaralamalı trafik kazasına karıştığı ve tedirgin oldukları gerekçesiyle yol kapatma eylemi yapmak istedi. Polisin izin vermediği eylemde, bazı veliler ile emniyet güçleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Veliler, yolda üst ve alt geçit ya da kasis olmadığını belirterek, çocuklarının trafik kazasıyla karşı karşıya kaldığını savundu. Kısa süreliğine yolu trafiğe kapatan veliler, ardından polisin uyarısı üzerine yolu trafiğe açtı. Eylem sırasında okul bahçesinde olan öğrenciler, olup biteni izledi.

Grup adına açıklama yapan velilerden Ayşen Uzun Mustafaoğlu, yolda sürekli trafik kazası olduğunu belirterek, iki torununu okula kendisi getirip götürmek zorunda kaldığını söyledi. Yetkililerden bir an önce önlem almasını isteyen Mustafaoğlu, \"Hepimizin çocukları. Hiç birinin burnunun kanamasını istemiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Okul önünde eylem yapan velilerin görüntüsü

- Polis ve velilerin diyalog görüntüsü

- Kapanan yol görüntüsü

- Okul detay görüntü

- Röp1 Ayşen Uzun Mustafaoğlu\'nun görüntüsü

- Okul bahçesinden bakan öğrenci detay görüntüsü

- Okul bahçesinde İstiklal Marşı okuyan öğrencilerin görüntüsü

- Okuldan çıkış yapan öğrenci ve velilerden detay görüntü

- Yolun karşısına geçen veli ve öğrencilerden görüntü

508 MB /// 4.35\'

Haber: Bülent TATOĞULLARI - Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)

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TABANCASIYLA İNTİHAR EDEN TEĞMEN TOPRAĞA VERİLDİ

İZMİR\'in Foça ilçesinde, beylik tabancasıyla başına ateş edip yaşamına son veren Teğmen İhsan D.(27), Antalya\'da toprağa verildi.

Foça Deniz Üssü Amfibi Tugay Komutanlığı\'nda görevli Teğmen İhsan D. geçen salı gündüz saatlerinde intihar girişiminde bulundu. Bilinmeyen nedenle bunalıma girdiği öne sürülen İhsan D., beylik tabancasıyla başına ateş etti. Silah sesi üzerine durumu fark edenlerin haber vermesiyle gelen ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldıran İhsan D. burada yaşamını yitirdi.

Teğmen İhsan D. için memleketi Antalya\'nın Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi\'ndeki evinin önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, askeri erkan, İhsan D.\'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

EŞİ ŞAPKASINI TAKTI

Törene, İhsan D.\'ninn şapkasını takarak katılan eşi Zeynep Kaya D. , gözyaşı döktü. Ayakta durmakta zorlanan Zeynep Kaya D.\'yi yakınları teselli etmeye çalıştı. İhsan D.\'nin cenazesi kılınan namazın ardından Akharmanlar Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

İhsan D. ve Zeynep Kaya D.\'nin, kısa süre önce nikah kıydığı ve düğün hazırlığı yaptığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Vatandaşların cenazeye gelişi

Cenaze aracının teğmenin evinin önünde beklemesi

Cenaze aracından inen babanın baygınlık geçirmesi

Cenazenin askerlerin omzunda getirilmesi

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin evinin önünde geçirilerek mezarlığa götürülmesi

Zeynep Kaya D.’nin mezara su dökmesi

Mezar başında dua edilmesi

Babasının mezarlıktan ayrılması

03:00 – 341 MB

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

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KARACABEYLİ KUAFÖR, İTALYA\'DAKİ YARIŞMADA DÜNYA BİRİNCİSİ OLDU

İTALYA\'NIN Napoli kentinde düzenlenen Saç ve Güzellik Kongresi kapsamındaki yarışmaya Bursa\'nın Karacabey ilçesinden katılan kuaför Metin Eren, \'erkek saç kesimi\' kategorisinde dünya birincisi oldu.

Napoli\'de 28-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen yarışmada, CMC CAT Türkiye Kuaförler Milli Takımı dünya 3\'üncülüğü, bireysel erkek saç kesimi kategorisinde ise Metin Eren dünya birinciliğine ulaştı. Bursa\'nın Karacabey ilçesinde kuaförlük yapan Metin Eren, Türkiye\'yi uluslararası arenalarda en iyi şekilde temsil etmek amacıyla yola çıktığını ifade ederek, \"CMC CAT Türkiye Kuaförler Milli Takımı olarak sahneye 7 manken, 4 kuaförle çıktık. Güzel bir performans sergileyerek, ekip olarak dünya üçüncüsü olduk. Bireysel yarışmalarda ise erkek saç kesimi dalında şampiyonluk kupasını alarak, bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırmak büyük onur verici oldu\" diye konuştu. Metin Eren, bu konuda kendilerine destek veren CMC CAT Türkiye yöneticilerine de teşekkür etti. Türkiye\'de düzenlenen yarışmalara da katılan Eren, burada da çeşitli dereceler elde etmişti.

Görüntü dökümü:

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-Kuaförle röp.

Haber/Kamera: Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa), (DHA)

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