DHA YURT BÜLTENİ 14

DEVRİLEN TRAKTÖRÜNÜN ALTINDA KALAN GENÇ KADIN ÖLDÜ

MANİSA\'nın Kula ilçesinde, 2.5 metre yükseklikten alt yola devrilen traktörünün altında kalan 23 yaşındaki Nazlı Çınar yaşamını yitirdi.

Bugün saat 12.30 sıralarında, Kula\'nın kırsal Bebekli Mahallesi\'ndeki evinin bahçesini 45 RA 4085 plakalı traktörü ile süren Nazlı Çınar, bir ara direksiyon hakimiyetini kaybetti. Engebeli arazide kontrolden çıkan traktör, 2.5 metre yükseklikten alt yola devrildi. Çınar, devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekiler durumu jandarma ve 112 Acil Servis\'e bildirip, yardım istedi. Sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Çınar\'ın cesedi, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle traktörün altından çıkartılıp, Kula Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Çınar\'ın cesedi götürülürken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yerinden görüntü

-Devrilen traktörün görüntüsü

-Nazlı Çınar\'ın cenazesinin kaldırılmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)

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HEMZEMİN GEÇİTTEKİ ÖLÜMLÜ KAZALARA EYLEMLİ TEPKİ

MANİSA\'da son 1 ayda hemzemin geçitte 2 kişinin yaşamını yitirmesi, vatandaşın tepkisini topladı. Oturma eylemi yaparak, İzmir- Alaşehir seferini yapan yolcu trenini 20 dakika bekleten vatandaşlar, hemzemin geçide altgeçit yapılmasını istedi.

Barboros Mahallesi\'ndeki hemzemin geçitte bugün saat 13.00 sıralarında bir araya gelen yaklaşık 60 kişi, burada son bir ayda 2 kişinin yolcu trenin altında kalarak ölmesine tepki gösterdi. İlk olarak 4 Ekim\'de 4 çocuk annesi Hatice Çakmak\'ın (40), geçen cumartesi günü ise lise öğrencisi Sudenur Öztürk\'ün (17), yolcu treninin altında kalarak yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP\'den Yunusemre Belediye Başkanlığına adaylık için başvuran Serdar Bozyaka, Mahalle Muhtarı Siyami Alak da eyleme destek verdi. Altgeçit yapılmasını isteyen ve oturma eylemi yapan topluluk, İzmir- Alaşehir seferini yapan yolcu trenini 20 dakika bekletti. Tren güvenlik açısından, topluluğun yolu kapattığı yere 500 metre mesafede durdu.

Barbaros Mahalle muhtarı Siyami Alak, altgeçit yapılması için gerekirse Cumhurbaşkanı\'na kadar çıkacağını ifade ederek, isteklerinin yerine getirilmesini istedi. CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban da, \"Biz daha önce de en az 4 defa uyarılarımızı yaptık. İnsanların hayatı bu kadar mı ucuz, bu kadar mı önemsiz? Gelişmiş ülkelerde bir insan bu şekilde bırakın ölmeyi, yaralansa bile sorumlular istifa eder ve hesabını verir. Ama 20 günde 2 değerli insanımız hayatını kaybediyor. Olan Barbaros Mahallesi sakinlerine oluyor. Yetkililerden bir özür, bir özeleştiri duymuyoruz. Uzun vadede projemiz, bu demir yolunun şehrin dışına çevreyoluna alınmasıdır. Kısa vadede de çok kolay çözümler var. Hemzemin geçitlerde altgeçitler yapılabilir. Altgeçitler çok maliyetli projeler değildir. Kısa sürede alt geçitlerle bu insanların can güvenliği sağlanabilir\" dedi.

Serdar Bozyaka ise, \"Hep ateş Barbaros Mahallesi\'ne düşüyor. Bu insanlar da kimsenin umurunda olmuyor. Bu iş vicdan meselesi, namus meselesi ve artık bu iş hukuk meselesidir\" dedi.

Açıklamaların ardından topluluk sessizce dağıldı.

Yolun açılmasının ardından tren tekrar seferine devam etti.

Görüntü Dökümü

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- Oturma eylemi görüntü

- CHP İl Başkanı Semih Balaban açıklama

- CHP Yunusemre ilçe eski başkanı Serdar Bozyaka açıklama

- Barbaros Mahalle muhtarı Siyami Alak açıklama

- Tren geçişinden görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)

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ORDU\'DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

ORDU\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Ordu\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Vali Seddar Yavuz\'un makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Ardından kutlama programı Ordu Lisesi karşısındaki tören alanında devam etti. Buradaki törene Vali Seddar Yavuz\'un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askerler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşma yapan Vali Yavuz, \"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu milletin bağrından çıkmış ve işgale, uşaklığa hayır demiş, milleti arkasına alarak işgalci kuvvetleri bu ülkeden kovmuş ve çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurmuştur. Bu vesile ile devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü ve silah arkadaşları aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yâd ediyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun, Allah onlardan razı olsun. Bugün Türkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimiz, dünyadaki bütün devletlerle yarışabilecek noktaya ulaşmış, bilimde, sanatta, kültürde, sporda önemli başarılara imza atmıştır\" dedi.

Tören \'Cumhuriyet\' konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam etti. Ardından vosvos otomobillerin, motosikletlerin, bisikletlilerin ve off-road araçlarının katılımıyla kortej geçişi yapıldı. Kutlamalarda renkli görüntüler oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Törenden detay

-Kortej geçişi

-Detaylar

Haber-Kamera:Mustafa KIRLAK- Ali YAZAN/ORDU, (DHA)

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